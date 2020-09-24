Затримано ОЗУ, яка викрадала елітні автомобілі, - Нацполіція. ВIДЕО

Вчора, 23 вересня, співробітники Нацполіції затримали організовану злочинну групу, яка протягом кількох років здійснювала викрадення транспортних засобів елітних марок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Протягом тривалого часу відбувалося документування злочинної діяльності. "На гарячому" ми задокументували їхню причетність до 5 незаконних заволодінь, а загалом у 2020 році - до 15 незаконних заволодінь. Але це тривала група, яка працювала багато років, періодично притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконні заволодіння й знову поверталася до своєї злочинної діяльності", - повідомили в поліції.

До складу організованої злочинної групи входило шість осіб: організатор – 29-річний мешканець Київської області, ще один співорганізатор та чотири виконавці. Група "працювала" на території кількох регіонів держави, зокрема у місті Києві, Київській, Житомирській, Тернопільській та інших областях. "Спеціалізувалися" на викраденні таких марок авто, як "Bmw", "Toyota", "Acura", "Mazda", "Kia", "Honda", "Hyundai". Своїми протиправними діями порушники завдали потерпілим збитків на майже 8 мільйонів гривень.

"Один зі співорганізаторів вже тривалий час перебуває в розшуку за незаконні заволодіння транспортними засобами в минулому. Мешкав на території державі під різними підробленими документами при цьому скоював незаконні заволодіння. У складі групи також перебували колишні співробітники поліції, прокуратури, суду та колишній військовослужбовець",- зазначив Вадим Дзюбинський.

Метою заволодінь транспортних засобів було отримання грошової винагороди за їхнє повернення. Зловмисники чекали від власників, що вони самі будуть шукати осіб, які викрадали транспортні засоби, і пропонувати їм викуп.

"Це приблизно 30-40% від ринкової вартості автомобіля. Якщо власники не віддавали кошти за повернення автомобіля, то його переганяли в місця розу комплектації та в подальшому продавали на автозапчастини. В цієї групи була одна точка розукомплектування транспортних засобів – у місті Луцьк знаходилось велике СТО. Автомобілі заганялися в ангар, де їх упродовж доби розукомплектовували, а потім розсилали в якості запчастин в усі куточки держави", – повідомив розшуковець.

Також під час проведення 25 санкціонованих обшуків була виявлена велика кількість спецтехніки для відмикання та угону транспортного засобу, спецзасоби зв’язку. А в місці розукомплектування транспортних засобів - велика кількість запчастин загальною вартістю близько 5 мільйонів гривень.

Встановлено причетність злочинної організації до вчинення 15-ти кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження щодо фігурантів розпочате за ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Шість членів ОЗГ затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

"Наразі тривають слідчі дії. Прокуратура за клопотаннями слідчих буде вимагати запобіжного заходу у вигляді арешту з великими сумами застави не менше 5 мільйонів гривень. І загалом їм загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі уже щодо нового законодавства від 8 до 12 років", – повідомив керівник Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Дзюбинський повідомив, що упродовж 2020 року задокументовано діяльність 10 самоорганізованих злочинних груп, в яких було 52 учасники. Задокументовано їхню причетність до 74-х незаконних заволодінь на загальну суму 45,5 мільйонів гривень.