Задержана ОПГ, занимавшаяся угоном элитных автомобилей, - Нацполиция. ВИДЕО

Вчера, 23 сентября, сотрудники Нацполиции задержали организованную преступную группу, которая на протяжении нескольких лет совершала угоны транспортных средств элитных марок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В течение длительного времени происходило документирование преступной деятельности. "На горячем" мы задокументировали их причастность к 5 угонам, а в целом в 2020 году - к 15 угонам. Это группа, которая работала много лет, периодически привлекалась к уголовной ответственности за незаконные завладения и снова возвращалась к своей преступной деятельности ", - сообщили в полиции.

В состав организованной преступной группы входило шесть человек: организатор - 29-летний житель Киевской области, еще один соорганизатор и четыре исполнителя. Группа "работала" на территории нескольких регионов страны, в частности в Киеве, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Волынской и других областях. "Специализировались" на похищении таких марок авто, как BMW, Toyota, Acura, Mazda, Kia, Honda, Hyundai. Своими противоправными действиями djhs нанесли потерпевшим ущерб в размере около 8 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальнику полиции Киева Крищенко предлагали взятку за "крышевание" автоугонов: Итоговая сумма составила 350 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Целью угона транспортных средств было получение денежного вознаграждения за их возвращение. Злоумышленники ждали от владельцев, что они сами будут искать лиц, которіе похищали транспортные средства, и предлагать им выкуп.

"Это примерно 30-40% от рыночной стоимости автомобиля. Если владельцы не отдавали деньги за возврат автомобиля, то его перегоняли в места разукомплектации и в дальнейшем продавали на запчасти. В этой группе была одна точка разукомплектования транспортных средств - в городе Луцк находилось большое СТО. Автомобили загонялись в ангар, где их в течение суток разукомплектовывали, а затем рассылали в качестве запчастей во все уголки государства ", - сообщил розыскник.

Также во время проведения 25 обысков было обнаружено большое количество спецтехники для отпирания и угона транспортного средства, спецсредства связи. А в месте разукомплектования транспортных средств - большое количество запчастей общей стоимостью около 5 млн гривен.

Установлена ​​причастность преступной группы к совершению 15 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство в отношении фигурантов начато по ч. 1 ст. 255 (Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 4 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Банда из восьми человек угоняла элитные Toyota в Киеве и области, полиция задокументировала девять фактов и оценила нанесенный ущерб в 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Шесть членов ОПГ задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Прокуратура по ходатайствам следователей будет требовать меру пресечения в виде ареста с большими суммами залога не менее 5 млн гривен. Им грозит ответственность в виде лишения свободы уже по новому законодательству от 8 до 12 лет ", - сообщил руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Дзюбинский сообщил, что всего в течение 2020 года задокументирована деятельность 10 самоорганизующихся преступных групп, в которых было 52 участника. Задокументирована их причастность к 74 угонам на общую сумму 45,5 млн гривен.

Также читайте: Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

