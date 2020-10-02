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Сивохо заступився за Фокіна: Вітольду Паличу респект за позицію. ВIДЕО

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтримав колишнього заступника голови українського делегації в ТКГ Вітольда Фокіна і заявив, що той став жертвою "вульгарного і мерзенного цькування".

Відеозвернення Сивохо опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову цькування, вульгарне і мерзенне. Як вульгарні і мерзенні ті, хто його організував. Мені це знайоме. Вкотре голос розуму закричали й освистали. Вкотре всі проявили себе, кожен - на своєму місці", - сказав Сивохо про відсторонення Фокіна.

Колишній радник секретаря РНБО вважає, що тепер "незрозуміло, куди рухатися далі".

"Вітольду Паличу, звичайно, великий респект за позицію. І хочу подякувати тим, хто повернув Фокіна в активну політику. Спасибі, що зробили йому хороший піар. Тепер у команді миру з'явився ще один досвідчений і сильний гравець. Миру нам", - підсумував Сивохо.

Також читайте: Позиція Фокіна неприпустима для посади, яку він обіймав, - Кравчук

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Також нагадаємо, що раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Донбас (22357) Сивохо Сергій (91)


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Топ коментарі
+81
Кто б сомневался, шо одно лайно поддержит другое...
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02.10.2020 17:04 Відповісти
+73
Алкаш и маразматик , это сила.!
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02.10.2020 17:03 Відповісти
+49
Цих двох треба відправити у Донецьк,нехай там сходять на концерт Кабзона,і проведуть перемовини з Моторолой.
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02.10.2020 17:04 Відповісти
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Чмошное жирное дерьмо!!!!
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02.10.2020 18:56 Відповісти
Гнида толстая... урод
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02.10.2020 19:03 Відповісти
Что, у тебя жизнь в мире?!:
Рабы работают на "хозяина", не ропщут, их кормят баландой, за не согласие садят в яму, или еще проще - мой раб, что хочу, то и делаю с ним и его не спрашиваю, можно и пульку получить - это твой мир!
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02.10.2020 19:05 Відповісти
Коли вже цього Дауна енурез доканає ?!
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02.10.2020 19:07 Відповісти
Он пока сситься. Обосцаный хвалит обосранного.
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02.10.2020 21:00 Відповісти
Жирная, *************** свинья!
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02.10.2020 19:17 Відповісти
Сивоха! витольда Палыча под ручку и мелкой трусцой нах..., в Ростов....составите компанию Виктору федорычу...
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02.10.2020 19:22 Відповісти
Пи...уйти гондурасы в своё ордило
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02.10.2020 19:31 Відповісти
ой я не могу.... два сепара хвалят друг друга....(2 брата, один гавно, другой лопата....)
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02.10.2020 19:38 Відповісти
Кацапское дерьмо поддерживает кацапское дерьмо. Удивительно если было бы наоборот.
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02.10.2020 19:39 Відповісти
В 2 словах-пошел *****.
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02.10.2020 19:43 Відповісти
Хто такий цей алкаш, що його треба цитувати ?
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02.10.2020 20:01 Відповісти
Вороги України!Ворогу-...!Самі вирішуйте.
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02.10.2020 20:23 Відповісти
Тупой и еще тупее
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02.10.2020 20:26 Відповісти
Два дебила это сила, а два сепара это сами знаете кто...
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02.10.2020 20:37 Відповісти
Ось і обісцяне вилізло.
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02.10.2020 20:49 Відповісти
радіо пятницо, голос с наркодіспансера
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02.10.2020 21:56 Відповісти
Проблема ведь не в этих двоих... Проблема в том, что у власти они ВСЕ такие и именно так и думают... Лысый, в интервью Гордону, этого и не скрывал... А значит и бубочка так же считает... Даже у тех из них, кто считает рашку агрессором... По их рассуждениям сразу началась "гражданская война", а потом уже вмешалась рашка... "В ответ на вмешательство Европы"... И им похрен, что это не соответствует хронологии событий... И что ***** признался, что он отдал ПРИКАЗ, который начал исполнятся 20 февраля(это что касается активной фазы в Крыму) А по факту, приказ о подготовке к войне с Украиной был отдан еще в 2004-м...
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02.10.2020 22:25 Відповісти
Два выродка !!!!!
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02.10.2020 22:52 Відповісти
С таким отребьем даже сесть ср*ть на квадратном километре стремно- сдадут.
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02.10.2020 22:53 Відповісти
Обох депортувати за поребрик.
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03.10.2020 00:02 Відповісти
приколы нашего городка: сивохо против бубочки?
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03.10.2020 03:22 Відповісти
пальчевский, сивоха, ермак и шобла сн.
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03.10.2020 04:23 Відповісти
а чем вам пальчевский не приглянулся?
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03.10.2020 04:48 Відповісти
шо самое главное, пальчевский , ща как и сивохо, принял ЗЕопозайт позицию..., правда кто им поверит, шо это во имя народа. Или по-другому поставим вопрос, мол, если вы не в состоянии были прочекать клоуна до выборов, то шо вы в состоянии опосля... импотенты какие-то.
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03.10.2020 04:51 Відповісти
а стоит ли уделять внимание этому обоссанцу даунбасовскому? его надо просто *ищдитьЮ как и факина вытольду...
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03.10.2020 05:37 Відповісти
ТОЛСТАЯ ГНИДА!!!
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03.10.2020 08:22 Відповісти
***** свинопика, краще удавись, виродок!
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03.10.2020 10:15 Відповісти
а що, в країні вже не залишилося ресурсів (ясна річ не державних, а, так би мовити - неформальних) - щоб раз і назавжди заткунти пельку цій потворі. Жорстко, ЖОРСТОКО, але раз і назавжди.
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03.10.2020 11:21 Відповісти
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