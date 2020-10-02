Сивохо заступився за Фокіна: Вітольду Паличу респект за позицію. ВIДЕО

Ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтримав колишнього заступника голови українського делегації в ТКГ Вітольда Фокіна і заявив, що той став жертвою "вульгарного і мерзенного цькування".

Відеозвернення Сивохо опубліковано в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову цькування, вульгарне і мерзенне. Як вульгарні і мерзенні ті, хто його організував. Мені це знайоме. Вкотре голос розуму закричали й освистали. Вкотре всі проявили себе, кожен - на своєму місці", - сказав Сивохо про відсторонення Фокіна.

Колишній радник секретаря РНБО вважає, що тепер "незрозуміло, куди рухатися далі".

"Вітольду Паличу, звичайно, великий респект за позицію. І хочу подякувати тим, хто повернув Фокіна в активну політику. Спасибі, що зробили йому хороший піар. Тепер у команді миру з'явився ще один досвідчений і сильний гравець. Миру нам", - підсумував Сивохо.

Також читайте: Позиція Фокіна неприпустима для посади, яку він обіймав, - Кравчук

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

30 березня 2020 року Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах.

Також нагадаємо, що раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації.