Сивохо вступился за Фокина: Витольду Палычу респект за позицию. ВИДЕО

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо поддержал бывшего замглавы украинского делегации в ТКГ Витольда Фокина и заявил, что тот стал жертвой "пошлой и мерзкой травли".

Видеообращение Сивохо опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять травля, пошлая и мерзкая. Как пошлы и мерзки те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали. В очередной раз все проявили себя, каждый - на своем месте", - сказал Сивохо об отстранении Фокина.

Бывший советник секретаря СНБО считает, что теперь "непонятно, куда двигаться дальше".

"Витольду Палычу, конечно, большой респект за позицию. И хочу поблагодарить тех, кто вернул Фокина в активную политику. Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился еще один опытный и сильный игрок. Мир нам", - подытожил Сивохо.

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Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

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30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Также напомним, что ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации.