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Сивохо вступился за Фокина: Витольду Палычу респект за позицию. ВИДЕО

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо поддержал бывшего замглавы украинского делегации в ТКГ Витольда Фокина и заявил, что тот стал жертвой "пошлой и мерзкой травли".

Видеообращение Сивохо опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять травля, пошлая и мерзкая. Как пошлы и мерзки те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали. В очередной раз все проявили себя, каждый - на своем месте", - сказал Сивохо об отстранении Фокина.

Бывший советник секретаря СНБО считает, что теперь "непонятно, куда двигаться дальше".

"Витольду Палычу, конечно, большой респект за позицию. И хочу поблагодарить тех, кто вернул Фокина в активную политику. Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился еще один опытный и сильный игрок. Мир нам", - подытожил Сивохо.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо. ВИДЕО

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?"

30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Также напомним, что ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации.

Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26957) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+81
Кто б сомневался, шо одно лайно поддержит другое...
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02.10.2020 17:04 Ответить
+73
Алкаш и маразматик , это сила.!
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02.10.2020 17:03 Ответить
+49
Цих двох треба відправити у Донецьк,нехай там сходять на концерт Кабзона,і проведуть перемовини з Моторолой.
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02.10.2020 17:04 Ответить
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Чмошное жирное дерьмо!!!!
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02.10.2020 18:56 Ответить
Гнида толстая... урод
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02.10.2020 19:03 Ответить
Что, у тебя жизнь в мире?!:
Рабы работают на "хозяина", не ропщут, их кормят баландой, за не согласие садят в яму, или еще проще - мой раб, что хочу, то и делаю с ним и его не спрашиваю, можно и пульку получить - это твой мир!
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02.10.2020 19:05 Ответить
Коли вже цього Дауна енурез доканає ?!
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02.10.2020 19:07 Ответить
Он пока сситься. Обосцаный хвалит обосранного.
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02.10.2020 21:00 Ответить
Жирная, *************** свинья!
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02.10.2020 19:17 Ответить
Сивоха! витольда Палыча под ручку и мелкой трусцой нах..., в Ростов....составите компанию Виктору федорычу...
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02.10.2020 19:22 Ответить
Пи...уйти гондурасы в своё ордило
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02.10.2020 19:31 Ответить
ой я не могу.... два сепара хвалят друг друга....(2 брата, один гавно, другой лопата....)
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02.10.2020 19:38 Ответить
Кацапское дерьмо поддерживает кацапское дерьмо. Удивительно если было бы наоборот.
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02.10.2020 19:39 Ответить
В 2 словах-пошел *****.
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02.10.2020 19:43 Ответить
Хто такий цей алкаш, що його треба цитувати ?
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02.10.2020 20:01 Ответить
Вороги України!Ворогу-...!Самі вирішуйте.
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02.10.2020 20:23 Ответить
Тупой и еще тупее
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02.10.2020 20:26 Ответить
Два дебила это сила, а два сепара это сами знаете кто...
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02.10.2020 20:37 Ответить
Ось і обісцяне вилізло.
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02.10.2020 20:49 Ответить
радіо пятницо, голос с наркодіспансера
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02.10.2020 21:56 Ответить
Проблема ведь не в этих двоих... Проблема в том, что у власти они ВСЕ такие и именно так и думают... Лысый, в интервью Гордону, этого и не скрывал... А значит и бубочка так же считает... Даже у тех из них, кто считает рашку агрессором... По их рассуждениям сразу началась "гражданская война", а потом уже вмешалась рашка... "В ответ на вмешательство Европы"... И им похрен, что это не соответствует хронологии событий... И что ***** признался, что он отдал ПРИКАЗ, который начал исполнятся 20 февраля(это что касается активной фазы в Крыму) А по факту, приказ о подготовке к войне с Украиной был отдан еще в 2004-м...
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02.10.2020 22:25 Ответить
Два выродка !!!!!
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02.10.2020 22:52 Ответить
С таким отребьем даже сесть ср*ть на квадратном километре стремно- сдадут.
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02.10.2020 22:53 Ответить
Обох депортувати за поребрик.
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03.10.2020 00:02 Ответить
приколы нашего городка: сивохо против бубочки?
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03.10.2020 03:22 Ответить
пальчевский, сивоха, ермак и шобла сн.
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03.10.2020 04:23 Ответить
а чем вам пальчевский не приглянулся?
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03.10.2020 04:48 Ответить
шо самое главное, пальчевский , ща как и сивохо, принял ЗЕопозайт позицию..., правда кто им поверит, шо это во имя народа. Или по-другому поставим вопрос, мол, если вы не в состоянии были прочекать клоуна до выборов, то шо вы в состоянии опосля... импотенты какие-то.
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03.10.2020 04:51 Ответить
а стоит ли уделять внимание этому обоссанцу даунбасовскому? его надо просто *ищдитьЮ как и факина вытольду...
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03.10.2020 05:37 Ответить
ТОЛСТАЯ ГНИДА!!!
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03.10.2020 08:22 Ответить
***** свинопика, краще удавись, виродок!
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03.10.2020 10:15 Ответить
а що, в країні вже не залишилося ресурсів (ясна річ не державних, а, так би мовити - неформальних) - щоб раз і назавжди заткунти пельку цій потворі. Жорстко, ЖОРСТОКО, але раз і назавжди.
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03.10.2020 11:21 Ответить
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