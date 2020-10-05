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Чеченець убив кримчанина одним ударом на вулиці Сімферополя. ВIДЕО

Житель Чечні, перебуваючи на відпочинку в окупованому Сімферополі, одним ударом вбив місцевого спортсмена Артема Кузнєцова в ході короткого конфлікту на вулиці. Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров прокоментував інцидент, пообіцявши розібратися і підкресливши, що для нього "не все так очевидно з обставинами трагедії".

Випадкова бійка забрала життя спортсмена з окупованого Криму - Артема Кузнєцова. У самому центрі Сімферополя на мальовничій пішохідній вулиці для туристів у нього стався конфлікт з чоловіком із Чечні, який відпочивав у Криму. В ході перепалки той завдав Кузнєцову нищівного удару, від якого молодик буквально полетів в нокаут, ударившись головою і знепритомнівши, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Через якийсь час хлопець отямився і навіть сам зумів звернутися в лікарню.

Однак лікарі не виявили нічого смертельно небезпечного,  діагностувавши лише "забій голови, шиї і правосторонню гематому". З цим висновком спортсмен і пішов додому, де наступного дня помер. Йому було 36 років.

"Я відразу ж піднялася і зайшла до нього в кімнату. Він лежав на ліжку, і видно було, що йому погано, а як надати допомогу, я не знаю, - ледве стримуючи сльози, розповіла сусідка загиблого Ірина Камінська. - Я відразу подзвонила в швидку, лікарі приїхали через дві хвилини, але за цей короткий термін на моїх очах його просто не стало".

В ході обстеження після смерті молодої людини були виявлені серйозніші пошкодження - набряк мозку і перелом основи черепа.

"Він прийшов в лікарню сам. Як вони могли його відпустити? Ну як могли з переломом черепа молодого хлопця відпустити?" - запитує мати загиблого Марина Кузнєцова.

А близька знайома спортсмена Ксенія Расторгуєва зізналася, що не уявляє, яким чином він міг вступити в смертельний конфлікт: "Дивує взагалі, як такий випадок міг статися з ним. Знаю його як людину неагресивну, який ніколи не брав участі в бійках, був привітний і дружелюбний".

Випадок здається шокуючим ще й тому, що Кузнєцов був у чудовій фізичній формі, грав у футбол і при зрості майже в два метри важив 100 кг. На цьому тлі смерть з одного удару здається більш ніж раптовою, але при пошкодженнях голови летальний випадок може настати в будь-який момент.

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Зараз підозрюваний житель Чечні повернувся до Сімферополя і дає свідчення для розслідування.

"За фактом умисного заподіяння шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть жителя Сімферополя, порушено кримінальну справу", - повідомила окупаційна влада.

При цьому слідство ще не з'ясувало, хто був призвідником конфлікту. Як повідомляє видання, згідно з даними слідчих, Кузнецов сам був нетверезий в той вечір.

На подію вже відреагував глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. У своєму Telegram-каналі політик закликав не робити акцент на тому, з якого регіону прибув турист, який завдав Кузнєцову пошкодження. Також він зазначив, що кримчанин помер лише на наступний день після перепалки, що зменшує ймовірність того, що причиною загибелі став саме той удар.

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"Мені дуже шкода молодого хлопця, який загинув в Сімферополі. Неважливо, чоловік якої релігії і національності до цього причетний. Але особисто для мене не все так очевидно з обставинами трагедії. За наявною інформацією, відразу після конфлікту хлопець відвідав лікарню, в якій (увага! ) не зафіксували серйозних травм, і його відпустили. Через добу він помер удома. Причиною смерті могли стати будь-які чинники, але ЗМІ, включаючи центральне телебачення НТВ, показують те, що трапилося з нарочито кричущим заголовком: "Турист з Чечні одним ударом вбив спортсмена в центрі Сімферополя". Я вважаю, що ці публікації з провокаційними назвами націлені на розпалювання міжнаціонального конфлікту", - написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.

Автор: 

бійка (746) Кадиров Рамзан (528) Крим (14192) смерть (6779) вбивство (3115) Чечня (284) чеченці (112)


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Топ коментарі
+185
асвабадитель родненький! не солдат же НАТО...
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05.10.2020 15:25 Відповісти
+156
Якщо б не чеченець, то ето б сдєлалі солдати НАТО!
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05.10.2020 15:26 Відповісти
+111
за то нет этих проклятых бандер!!!
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05.10.2020 15:30 Відповісти
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Ну хоть чеченцы с предателями Украины разбираются )))) ... не жалко утырка абсолютли!
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05.10.2020 17:48 Відповісти
рускому миру на самом деле насрать с кем разбираться ...
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05.10.2020 17:59 Відповісти
...сразу после конфликта парень посетил больницу, в которой (внимание!) не зафиксировали серьезных травм, и его отпустили. По истечении суток он умер дома. Причиной смерти могли стать любые факторы, но СМИ, включая центральное телевидение, НТВ и (внимание!) ЦЕНЗОР, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: "Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя".
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05.10.2020 17:49 Відповісти
радуйтесь крысы. ведь на месте этого обитателя очкерии мог быть зольдатик нато.
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05.10.2020 17:51 Відповісти
крымские недоноски повыползали, жаль только одного вальнул
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06.10.2020 14:31 Відповісти
кулак рускава мира с неба !
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05.10.2020 17:57 Відповісти
каждый хачь имеет право от рождения убивать лаптей
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06.10.2020 12:26 Відповісти
главное что биндеры не приехали на поезде
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05.10.2020 18:05 Відповісти
Чеченець убив кримчанина одним ударом на вулиці Сімферополя - Цензор.НЕТ 2617
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05.10.2020 18:07 Відповісти
Ну вот..То все пугали "Бендеры!Бендеры! Убивают и насилуют!"...А оказывается, у вас и без бендер ,запросто, можна жизни лишиться...
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05.10.2020 18:22 Відповісти
Что тут скажешь ...
Если бы его не убил бы чеченец , то его обязательно бы убил солдат НАТО .
И вообще - пора привыкать . Ведь Крым - это будущий Нагорный Карабах .
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05.10.2020 18:33 Відповісти
«... на красивой пешеходной улице...
....человек буквально улетел в нокаут, ударившись головой и потеряв сознание, пишет https://www.gazeta.ru/sport/2020/10/03/a_13279153.shtml Газета.ру , Источник: https://censor.net/ru/v3222943»

Чувак з висоти зросту вдарився черепом об красівий асфальт уліци - це зветься «улєтєл в нокаут»?
Альо?
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05.10.2020 18:36 Відповісти
таки да . человек единственное существо на планете которое может убиться на смерть упав с высоты своего роста .
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05.10.2020 20:26 Відповісти
Та бо блин - моск развит и соотв. башка не стальная и большая.
Че, даже какой-нить жираф убьется, хотя и хряпнется башкой с 8м.? нет.
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05.10.2020 20:34 Відповісти
Ну да, действительно. Мы природу обманули - стали на задние лапы и распрямились. Отсюда некоторая несуразность и остеохондрозы с пежпозвоночными грыжами. Плата за интеллект, что поделаешь. Не освободив руки не стыли бы сапиенс. Хотя, глядя на героев данного видео, закрадывается мысль о том, что "не всё так однозначно".
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05.10.2020 20:43 Відповісти
так мова про те, що вбив асфальт, а не: «чєчєнєц с одного удара»...
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05.10.2020 22:00 Відповісти
Если человек падает и не подстрахрвует себя руками, значит он был безсознания. Еготвырубилм одним ударом.
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06.10.2020 09:03 Відповісти
А це такі реалії вуличних конфліктів та бійок. Бо ж багато надивиться бойовиків та думає, що після 10-хвилинної бійки проти натовпу можна вийти переможцем, але насправді, ось так буває - один удар і гаплик.
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05.10.2020 18:38 Відповісти
особливо, коли черепом об асфальт.
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05.10.2020 18:44 Відповісти
ну таки справедливости ради чечен сделал как они обычно любят - ударил изподтишка . сбоку когда чел. разговаривал с другим .давно заметил что чечены . что даги большие любители ударить внезапно и обычно или сзади или сбоку подкрасться - пидо%сы трусливые .
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05.10.2020 20:24 Відповісти
Все зрозуміло, головне, що не бандеровець, а чечен- то свій.
А саме страшне, що як взнає Вусик, що брксер, то за християнина вб*є, чи скоріше в Крим більше не поде?
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05.10.2020 18:57 Відповісти
Не кажіть...
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06.10.2020 00:27 Відповісти
нет... это еще не камни, камни они впереди еще....
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05.10.2020 19:02 Відповісти
Хотели камней с неба? Уже получили братские чеченские кулаки.Зато умираете как и мечтали - в России!
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05.10.2020 19:17 Відповісти
....главное что СДОХ на росии !!! украинцы еще до сих пор не поняли , шо таке росия (((((
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05.10.2020 19:32 Відповісти
украинцы это всегда знали, а вот тупые хохлы никак не поймут и судя по выборам таких дохрена....
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05.10.2020 23:23 Відповісти
НАРОД , усику про ЭТО не говорите , неровен час на КРАСИВОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ г. Симферополя тоже кто ОГРЕЕТ его КАДИЛОМ !!!!
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05.10.2020 19:35 Відповісти
Ну что крысчаны, поздравляю. Вы теперь не только жопу не помоете и не попьете водички а еще обосраной жопой будете садиться на бутылку и кричать *ЧЕЧНЯ ЕТО КРУТО*.
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05.10.2020 19:38 Відповісти
Головне в події оце - "Я считаю, что эти публикации с провокационными названиями нацелены на разжигание межнационального конфликта" Источник: https://censor.net/ru/v3222943"
Всьо он прально понял, зараз в +уйла слабі позиції навіть у середині рашки. Потрібен вибух російського шовінізму, щоб в усіх бідах звинуватити інородців. І тоді про воду забудуть, і про екологію і про зарплати
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05.10.2020 19:41 Відповісти
Вообще все очень странно в этой истории с ударом чеченца. Во-первых, местный спортсмен давно сдох от жажды. Во-вторых, даже чеченец не настолько туп, чтобы приехать на отдых в умерший от засухи Крым.
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05.10.2020 19:51 Відповісти
Унизить рослого мужчину среднего возраста явно спортивного телосложения - это самый лучший релакс для гордого свободолюбивого горца. Это не отменяет того, что погибший в частных разговорах мог критиковать новый режим в Крыму и об этом стало известно властям .
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05.10.2020 23:25 Відповісти
«... Путине командует имперской
страшной, лязгающей машиной, но если это имперская побеждающая машина идет мимо
двух дремлющих чеченцев, то имперская машина аккуратно снимает железные лапти и
мимо них проходит на цыпочках, чтобы ненароком не разбудить …» А. Г. Невзоров.
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05.10.2020 19:51 Відповісти
А ДОХтуров набирают из недовузов лугандонии?
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05.10.2020 19:58 Відповісти
А кто если не чеченец ? татар шуганули, украинцев прогнали ,надо же кому то кацапню утихомирить))))
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05.10.2020 19:58 Відповісти
Ну это не беда! Ведь его мог замочить биндеравец! А так свой, новый хазяин!
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05.10.2020 20:16 Відповісти
А близкая знакомая спортсмена Ксения Расторгуева призналась, что не представляет, каким образом он мог вступить в смертельный конфликт: "Удивляет вообще, как такой случай мог произойти с ним. Знаю его как человека неагрессивного, который никогда не участвовал в драках, был приветлив и дружелюбен"

Ну так вы в оккупации милая фрау.Тому,прокси Кадырова устанавливают свои порядки.А ваш знакомый, просто не синхронизировался с понятиями горцев
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05.10.2020 20:24 Відповісти
Пофиг, хоть в жопу пусть публично жарят друг друга. Там одни животные.
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05.10.2020 20:31 Відповісти
"Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя".Источник:https://censor.net/ru/v3222943 - цікаво, як би Кадиров реагував би, якщо "відпочиающий з РФ" у центрі Грозного одним ударом вбив би спортцмена з Чечні?? Спорт - це МИР УСІ У КРИМ!!
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05.10.2020 20:38 Відповісти
Родная говень встречает крысян с распростёртыми обьятиями..
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05.10.2020 20:43 Відповісти
Конечно неоднозначно. Мущщына вежливо попросил этого русского бодро сказать "Чечня круто", а этот поц сказал что нашего Аллаха е....
Вот и случилось то что случилось - написал Калдыров "между строк")
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05.10.2020 20:43 Відповісти
просто парниша еще не до конца понял что он вернулся в родную гавань и его место возле помойки, а хозяин в доме явно не он
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05.10.2020 20:53 Відповісти
Респект чеченцю)) з казламордими тільки з першого пострілу)) вони це *******...)))
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05.10.2020 21:05 Відповісти
Обичная история для рахи.
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05.10.2020 21:13 Відповісти
Он ведь он просто хотел разгаваривать па рузьки. Только забыл что в самой Расее разговаривать па рузьки опасно. А где Фокин, Мертвечук, Бойко и Совоха? Почему молчат что рузькоязычного крысчанина *притеснили* насмерть чеченцы?
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05.10.2020 21:47 Відповісти
Загиблий ватний дегенерат, серед ночі вирішив один поспілкуватись і зробити зауваження группі молодиків
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05.10.2020 22:00 Відповісти
Крым наш! - сказал чеченец и дал в рыло кацапу.....
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05.10.2020 22:05 Відповісти
Ну тям же ******* гаварят, что у них все равны, но другим нациям все равно, что гаварят *******, они кучкуются и всю жизнь ****.т руцких.
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05.10.2020 22:15 Відповісти
Зверьки всегда ходят стаей, и смелые когда нападают на одиночных людей нередко намного более старшего возраста. Во-первых, Артём Кузнецов БЫВШИЙ спортсмен, во-вторых, он был конькобежцем, то есть бойцовских навыков не имел совсем, потому и удара не ждал, и упал, не сгрупировавшись, прямо навзничь. Овцеёбы приехали в Крым развлечься - именно так они и представляют культурный досуг. Крымчане получили ровно то, что просили.
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05.10.2020 23:10 Відповісти
Та уже и в Украине такое есть,и что? Чурки будут борзеть пока мы им это будем разрешать. А мы будем разрешать и закрывать глаза,потому что народ у нас не дружный,каждый за себя и моя хата с краю.
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05.10.2020 23:30 Відповісти
Эти очищают Крым от предателей, сами предатели этого и хотели, так что не стоит плакать по предателям.
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06.10.2020 00:04 Відповісти
В самую точку. Если кто-то думает, что чечены так дружелюбно настроены к украинцам, то они глубоко ошибаются. С удовольствием могут проделать все то же самое и с нашими. Для них все славяне - бараны. Себя же они считают волками, которые с ними могут делать все, что захотят.
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06.10.2020 00:42 Відповісти
Депутат Мустафа Найем со сломанным носом - яркая иллюстрация их нравов.
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06.10.2020 07:39 Відповісти
...всё понятно... непонятно чего это вдруг Рамзан так засуетился???
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05.10.2020 23:53 Відповісти
лікарі,якщо їх можна так назвати,просто від Б-га. Нема слів...
в яких підвалах їм видавали дипломи?
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05.10.2020 23:54 Відповісти
Паталогоанатомы на высоте!!!!
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06.10.2020 00:37 Відповісти
Тю, Вы такое скажете... Мож то патриоты.
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06.10.2020 04:32 Відповісти
Хороши нынче туристы в Крыму. Так крысчанам и надо, скоро еще камни с неба начнут падать. И вообще чеченцы должны очистить Крым от русни, ведь предатели, они для всех предатели, даже в Африке.
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06.10.2020 00:01 Відповісти
Камні с нєба нє мешают ?
У нас такого бєспрєла не було, а якщо і так вже ноччю чиясь кадировська дупа біла продірявлена або з рушниці або з травмата.
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06.10.2020 01:42 Відповісти
тяжело будет выжить чеченцам, когда придут дни гнева...
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06.10.2020 01:43 Відповісти
Как будто раньше чеченцев там не было. И в Украине они всегда были.
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06.10.2020 02:24 Відповісти
Боріс, до 2014 були чеченці, а після 2014 понаїхали кадирівці. Поцікався, хто скуповує узбережжя у Криму.
Та й до 2014 чеченці в Криму поводили себе як по всій Україні, а з 2014 поводять себе як на расєї.
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06.10.2020 03:13 Відповісти
так были же чеченцы, они и сейчас есть, но это же не кадыровская мразота.
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06.10.2020 07:38 Відповісти
А кадирка на кожне вбивство, скоєне своїми одноплемінниками реагує ?
Мені до лампочки, хто там і що, але коли вже цей шакал продзявонів, то чеченець автоматично =неуінават=.
Буде вбивати далі.
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06.10.2020 02:30 Відповісти
Думаю родственники погибшего крымчанина должны срочно извиниться перед Кадыровым и сесть на бутылки. И респект российской медицине, лаптеногие поливали грязью украинскую медицину в 2014 году, кто не помнит
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06.10.2020 04:09 Відповісти
Крысчане, вы там держитесь... Кста а где ща медед, шо его не слышно??
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06.10.2020 04:31 Відповісти
руЗЬке мирЬ прЫшол и насыпал камней с неба вперемешку с ...здюлями.
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06.10.2020 07:36 Відповісти
Чечня круто
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06.10.2020 08:21 Відповісти
От сапага НАТЫ умер бы на месте!
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06.10.2020 08:34 Відповісти
и вообще, где Крымская прокуратура, дело уже завели?
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06.10.2020 08:35 Відповісти
Не може буть!!!
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06.10.2020 09:15 Відповісти
зато нет бандэравцеф!
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06.10.2020 11:30 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
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06.10.2020 14:42 Відповісти
Реалії кримські.... я уявляю що б було , якби в Криму зараз були бендери та солдати НАТО...
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06.10.2020 15:10 Відповісти
Кацапи жебрачі, не маєте КТ? Який дебіл після такої травми, зараз кладе діагноз без КТ???
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06.10.2020 15:44 Відповісти
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