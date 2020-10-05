Чеченець убив кримчанина одним ударом на вулиці Сімферополя. ВIДЕО

Житель Чечні, перебуваючи на відпочинку в окупованому Сімферополі, одним ударом вбив місцевого спортсмена Артема Кузнєцова в ході короткого конфлікту на вулиці. Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров прокоментував інцидент, пообіцявши розібратися і підкресливши, що для нього "не все так очевидно з обставинами трагедії".

Випадкова бійка забрала життя спортсмена з окупованого Криму - Артема Кузнєцова. У самому центрі Сімферополя на мальовничій пішохідній вулиці для туристів у нього стався конфлікт з чоловіком із Чечні, який відпочивав у Криму. В ході перепалки той завдав Кузнєцову нищівного удару, від якого молодик буквально полетів в нокаут, ударившись головою і знепритомнівши, пише Газета.ру, передає Цензор.НЕТ.

Через якийсь час хлопець отямився і навіть сам зумів звернутися в лікарню.

Однак лікарі не виявили нічого смертельно небезпечного, діагностувавши лише "забій голови, шиї і правосторонню гематому". З цим висновком спортсмен і пішов додому, де наступного дня помер. Йому було 36 років.

"Я відразу ж піднялася і зайшла до нього в кімнату. Він лежав на ліжку, і видно було, що йому погано, а як надати допомогу, я не знаю, - ледве стримуючи сльози, розповіла сусідка загиблого Ірина Камінська. - Я відразу подзвонила в швидку, лікарі приїхали через дві хвилини, але за цей короткий термін на моїх очах його просто не стало".

В ході обстеження після смерті молодої людини були виявлені серйозніші пошкодження - набряк мозку і перелом основи черепа.

"Він прийшов в лікарню сам. Як вони могли його відпустити? Ну як могли з переломом черепа молодого хлопця відпустити?" - запитує мати загиблого Марина Кузнєцова.

А близька знайома спортсмена Ксенія Расторгуєва зізналася, що не уявляє, яким чином він міг вступити в смертельний конфлікт: "Дивує взагалі, як такий випадок міг статися з ним. Знаю його як людину неагресивну, який ніколи не брав участі в бійках, був привітний і дружелюбний".

Випадок здається шокуючим ще й тому, що Кузнєцов був у чудовій фізичній формі, грав у футбол і при зрості майже в два метри важив 100 кг. На цьому тлі смерть з одного удару здається більш ніж раптовою, але при пошкодженнях голови летальний випадок може настати в будь-який момент.

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Зараз підозрюваний житель Чечні повернувся до Сімферополя і дає свідчення для розслідування.

"За фактом умисного заподіяння шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть жителя Сімферополя, порушено кримінальну справу", - повідомила окупаційна влада.

При цьому слідство ще не з'ясувало, хто був призвідником конфлікту. Як повідомляє видання, згідно з даними слідчих, Кузнецов сам був нетверезий в той вечір.

На подію вже відреагував глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. У своєму Telegram-каналі політик закликав не робити акцент на тому, з якого регіону прибув турист, який завдав Кузнєцову пошкодження. Також він зазначив, що кримчанин помер лише на наступний день після перепалки, що зменшує ймовірність того, що причиною загибелі став саме той удар.

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"Мені дуже шкода молодого хлопця, який загинув в Сімферополі. Неважливо, чоловік якої релігії і національності до цього причетний. Але особисто для мене не все так очевидно з обставинами трагедії. За наявною інформацією, відразу після конфлікту хлопець відвідав лікарню, в якій (увага! ) не зафіксували серйозних травм, і його відпустили. Через добу він помер удома. Причиною смерті могли стати будь-які чинники, але ЗМІ, включаючи центральне телебачення НТВ, показують те, що трапилося з нарочито кричущим заголовком: "Турист з Чечні одним ударом вбив спортсмена в центрі Сімферополя". Я вважаю, що ці публікації з провокаційними назвами націлені на розпалювання міжнаціонального конфлікту", - написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.