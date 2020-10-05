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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Чеченец убил крымчанина одним ударом на улице Симферополя. ВИДЕО

Житель Чечни, находясь на отдыхе в оккупированном Симферополе, одним ударом убил местного спортсмена Артема Кузнецова в ходе короткого конфликта на улице. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, пообещав разобраться и подчеркнув, что для него "не все так очевидно с обстоятельствами трагедии".

Случайная потасовка унесла жизнь спортсмена из оккупированного Крыма — Артема Кузнецова. В самом центре Симферополя на красивой пешеходной улице для туристов у него случился конфликт с отдыхающим в Крыму мужчиной из Чечни. В ходе перепалки тот нанес Кузнецову сокрушительный удар, от которого молодой человек буквально улетел в нокаут, ударившись головой и потеряв сознание, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.

Спустя какое-то время парень пришел в себя и даже сам сумел обратиться в больницу.

Однако врачи не обнаружили ничего смертельно опасного, диагностировав лишь "ушиб головы, шеи и правостороннюю гематому". С этим заключением спортсмен и отправился к себе домой, где на следующий день скончался. Ему было 36 лет.

"Я сразу же поднялась и зашла к нему в комнату. Он лежал на кровати, и видно было, что ему плохо, а как оказать помощь, я не знаю, — с трудом сдерживая слезы, рассказала соседка погибшего Ирина Каминская. — Я сразу позвонила в скорую, врачи приехали через две минуты, но за этот короткий срок на моих глазах его просто не стало".

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В ходе обследования после смерти молодого человека были выявлены куда более серьезные повреждения — отек мозга и перелом основания черепа.

"Он пришел в больницу сам. Как они могли его отпустить? Ну как могли с переломом черепа молодого парня отпустить?" — вопрошает мать погибшего Марина Кузнецова.

А близкая знакомая спортсмена Ксения Расторгуева призналась, что не представляет, каким образом он мог вступить в смертельный конфликт: "Удивляет вообще, как такой случай мог произойти с ним. Знаю его как человека неагрессивного, который никогда не участвовал в драках, был приветлив и дружелюбен".

Случай кажется шокирующим еще и потому, что Кузнецов находился в прекрасной физической форме, играл в футбол и при росте почти в два метра весил 100 кг. На этом фоне смерть с одного удара кажется более чем внезапной, но при повреждениях головы летальный случай может наступить в любой момент.

В настоящее время подозреваемый житель Чечни вернулся в Симферополь и дает показания для расследования.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя, возбуждено уголовное дело", — сообщили оккупационные власти.

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При этом следствие еще не выяснило, кто был зачинщиком конфликта. Как сообщает издание, согласно данным следователей, Кузнецов сам был нетрезв в тот вечер.

На происшествие уже отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале политик призвал не делать акцент на том, из какого региона прибыл турист, нанесший Кузнецову повреждения. Также он отметил, что крымчанин скончался лишь на следующий день после перепалки, что уменьшает вероятность того, что причиной гибели послужил именно тот удар.

"Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен. Но лично для меня не все так очевидно с обстоятельствами трагедии. По имеющейся информации, сразу после конфликта парень посетил больницу, в которой (внимание!) не зафиксировали серьезных травм, и его отпустили. По истечении суток он умер дома. Причиной смерти могли стать любые факторы, но СМИ, включая центральное телевидение НТВ, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: "Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя". Я считаю, что эти публикации с провокационными названиями нацелены на разжигание межнационального конфликта", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Автор: 

драка (2027) Кадыров Рамзан (802) Крым (26427) смерть (9251) убийство (6511) Чечня (638) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+185
асвабадитель родненький! не солдат же НАТО...
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05.10.2020 15:25 Ответить
+156
Якщо б не чеченець, то ето б сдєлалі солдати НАТО!
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05.10.2020 15:26 Ответить
+111
за то нет этих проклятых бандер!!!
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05.10.2020 15:30 Ответить
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Ну хоть чеченцы с предателями Украины разбираются )))) ... не жалко утырка абсолютли!
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05.10.2020 17:48 Ответить
рускому миру на самом деле насрать с кем разбираться ...
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05.10.2020 17:59 Ответить
...сразу после конфликта парень посетил больницу, в которой (внимание!) не зафиксировали серьезных травм, и его отпустили. По истечении суток он умер дома. Причиной смерти могли стать любые факторы, но СМИ, включая центральное телевидение, НТВ и (внимание!) ЦЕНЗОР, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: "Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя".
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05.10.2020 17:49 Ответить
радуйтесь крысы. ведь на месте этого обитателя очкерии мог быть зольдатик нато.
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05.10.2020 17:51 Ответить
крымские недоноски повыползали, жаль только одного вальнул
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06.10.2020 14:31 Ответить
кулак рускава мира с неба !
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05.10.2020 17:57 Ответить
каждый хачь имеет право от рождения убивать лаптей
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06.10.2020 12:26 Ответить
главное что биндеры не приехали на поезде
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05.10.2020 18:05 Ответить
Чеченець убив кримчанина одним ударом на вулиці Сімферополя - Цензор.НЕТ 2617
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05.10.2020 18:07 Ответить
Ну вот..То все пугали "Бендеры!Бендеры! Убивают и насилуют!"...А оказывается, у вас и без бендер ,запросто, можна жизни лишиться...
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05.10.2020 18:22 Ответить
Что тут скажешь ...
Если бы его не убил бы чеченец , то его обязательно бы убил солдат НАТО .
И вообще - пора привыкать . Ведь Крым - это будущий Нагорный Карабах .
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05.10.2020 18:33 Ответить
«... на красивой пешеходной улице...
....человек буквально улетел в нокаут, ударившись головой и потеряв сознание, пишет https://www.gazeta.ru/sport/2020/10/03/a_13279153.shtml Газета.ру , Источник: https://censor.net/ru/v3222943»

Чувак з висоти зросту вдарився черепом об красівий асфальт уліци - це зветься «улєтєл в нокаут»?
Альо?
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05.10.2020 18:36 Ответить
таки да . человек единственное существо на планете которое может убиться на смерть упав с высоты своего роста .
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05.10.2020 20:26 Ответить
Та бо блин - моск развит и соотв. башка не стальная и большая.
Че, даже какой-нить жираф убьется, хотя и хряпнется башкой с 8м.? нет.
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05.10.2020 20:34 Ответить
Ну да, действительно. Мы природу обманули - стали на задние лапы и распрямились. Отсюда некоторая несуразность и остеохондрозы с пежпозвоночными грыжами. Плата за интеллект, что поделаешь. Не освободив руки не стыли бы сапиенс. Хотя, глядя на героев данного видео, закрадывается мысль о том, что "не всё так однозначно".
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05.10.2020 20:43 Ответить
так мова про те, що вбив асфальт, а не: «чєчєнєц с одного удара»...
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05.10.2020 22:00 Ответить
Если человек падает и не подстрахрвует себя руками, значит он был безсознания. Еготвырубилм одним ударом.
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06.10.2020 09:03 Ответить
А це такі реалії вуличних конфліктів та бійок. Бо ж багато надивиться бойовиків та думає, що після 10-хвилинної бійки проти натовпу можна вийти переможцем, але насправді, ось так буває - один удар і гаплик.
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05.10.2020 18:38 Ответить
особливо, коли черепом об асфальт.
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05.10.2020 18:44 Ответить
ну таки справедливости ради чечен сделал как они обычно любят - ударил изподтишка . сбоку когда чел. разговаривал с другим .давно заметил что чечены . что даги большие любители ударить внезапно и обычно или сзади или сбоку подкрасться - пидо%сы трусливые .
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05.10.2020 20:24 Ответить
Все зрозуміло, головне, що не бандеровець, а чечен- то свій.
А саме страшне, що як взнає Вусик, що брксер, то за християнина вб*є, чи скоріше в Крим більше не поде?
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05.10.2020 18:57 Ответить
Не кажіть...
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06.10.2020 00:27 Ответить
нет... это еще не камни, камни они впереди еще....
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05.10.2020 19:02 Ответить
Хотели камней с неба? Уже получили братские чеченские кулаки.Зато умираете как и мечтали - в России!
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05.10.2020 19:17 Ответить
....главное что СДОХ на росии !!! украинцы еще до сих пор не поняли , шо таке росия (((((
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05.10.2020 19:32 Ответить
украинцы это всегда знали, а вот тупые хохлы никак не поймут и судя по выборам таких дохрена....
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05.10.2020 23:23 Ответить
НАРОД , усику про ЭТО не говорите , неровен час на КРАСИВОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ г. Симферополя тоже кто ОГРЕЕТ его КАДИЛОМ !!!!
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05.10.2020 19:35 Ответить
Ну что крысчаны, поздравляю. Вы теперь не только жопу не помоете и не попьете водички а еще обосраной жопой будете садиться на бутылку и кричать *ЧЕЧНЯ ЕТО КРУТО*.
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05.10.2020 19:38 Ответить
Головне в події оце - "Я считаю, что эти публикации с провокационными названиями нацелены на разжигание межнационального конфликта" Источник: https://censor.net/ru/v3222943"
Всьо он прально понял, зараз в +уйла слабі позиції навіть у середині рашки. Потрібен вибух російського шовінізму, щоб в усіх бідах звинуватити інородців. І тоді про воду забудуть, і про екологію і про зарплати
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05.10.2020 19:41 Ответить
Вообще все очень странно в этой истории с ударом чеченца. Во-первых, местный спортсмен давно сдох от жажды. Во-вторых, даже чеченец не настолько туп, чтобы приехать на отдых в умерший от засухи Крым.
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05.10.2020 19:51 Ответить
Унизить рослого мужчину среднего возраста явно спортивного телосложения - это самый лучший релакс для гордого свободолюбивого горца. Это не отменяет того, что погибший в частных разговорах мог критиковать новый режим в Крыму и об этом стало известно властям .
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05.10.2020 23:25 Ответить
«... Путине командует имперской
страшной, лязгающей машиной, но если это имперская побеждающая машина идет мимо
двух дремлющих чеченцев, то имперская машина аккуратно снимает железные лапти и
мимо них проходит на цыпочках, чтобы ненароком не разбудить …» А. Г. Невзоров.
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05.10.2020 19:51 Ответить
А ДОХтуров набирают из недовузов лугандонии?
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05.10.2020 19:58 Ответить
А кто если не чеченец ? татар шуганули, украинцев прогнали ,надо же кому то кацапню утихомирить))))
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05.10.2020 19:58 Ответить
Ну это не беда! Ведь его мог замочить биндеравец! А так свой, новый хазяин!
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05.10.2020 20:16 Ответить
А близкая знакомая спортсмена Ксения Расторгуева призналась, что не представляет, каким образом он мог вступить в смертельный конфликт: "Удивляет вообще, как такой случай мог произойти с ним. Знаю его как человека неагрессивного, который никогда не участвовал в драках, был приветлив и дружелюбен"

Ну так вы в оккупации милая фрау.Тому,прокси Кадырова устанавливают свои порядки.А ваш знакомый, просто не синхронизировался с понятиями горцев
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05.10.2020 20:24 Ответить
Пофиг, хоть в жопу пусть публично жарят друг друга. Там одни животные.
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05.10.2020 20:31 Ответить
"Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя".Источник:https://censor.net/ru/v3222943 - цікаво, як би Кадиров реагував би, якщо "відпочиающий з РФ" у центрі Грозного одним ударом вбив би спортцмена з Чечні?? Спорт - це МИР УСІ У КРИМ!!
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05.10.2020 20:38 Ответить
Родная говень встречает крысян с распростёртыми обьятиями..
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05.10.2020 20:43 Ответить
Конечно неоднозначно. Мущщына вежливо попросил этого русского бодро сказать "Чечня круто", а этот поц сказал что нашего Аллаха е....
Вот и случилось то что случилось - написал Калдыров "между строк")
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05.10.2020 20:43 Ответить
просто парниша еще не до конца понял что он вернулся в родную гавань и его место возле помойки, а хозяин в доме явно не он
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05.10.2020 20:53 Ответить
Респект чеченцю)) з казламордими тільки з першого пострілу)) вони це *******...)))
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05.10.2020 21:05 Ответить
Обичная история для рахи.
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05.10.2020 21:13 Ответить
Он ведь он просто хотел разгаваривать па рузьки. Только забыл что в самой Расее разговаривать па рузьки опасно. А где Фокин, Мертвечук, Бойко и Совоха? Почему молчат что рузькоязычного крысчанина *притеснили* насмерть чеченцы?
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05.10.2020 21:47 Ответить
Загиблий ватний дегенерат, серед ночі вирішив один поспілкуватись і зробити зауваження группі молодиків
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05.10.2020 22:00 Ответить
Крым наш! - сказал чеченец и дал в рыло кацапу.....
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05.10.2020 22:05 Ответить
Ну тям же ******* гаварят, что у них все равны, но другим нациям все равно, что гаварят *******, они кучкуются и всю жизнь ****.т руцких.
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05.10.2020 22:15 Ответить
Зверьки всегда ходят стаей, и смелые когда нападают на одиночных людей нередко намного более старшего возраста. Во-первых, Артём Кузнецов БЫВШИЙ спортсмен, во-вторых, он был конькобежцем, то есть бойцовских навыков не имел совсем, потому и удара не ждал, и упал, не сгрупировавшись, прямо навзничь. Овцеёбы приехали в Крым развлечься - именно так они и представляют культурный досуг. Крымчане получили ровно то, что просили.
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05.10.2020 23:10 Ответить
Та уже и в Украине такое есть,и что? Чурки будут борзеть пока мы им это будем разрешать. А мы будем разрешать и закрывать глаза,потому что народ у нас не дружный,каждый за себя и моя хата с краю.
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05.10.2020 23:30 Ответить
Эти очищают Крым от предателей, сами предатели этого и хотели, так что не стоит плакать по предателям.
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06.10.2020 00:04 Ответить
В самую точку. Если кто-то думает, что чечены так дружелюбно настроены к украинцам, то они глубоко ошибаются. С удовольствием могут проделать все то же самое и с нашими. Для них все славяне - бараны. Себя же они считают волками, которые с ними могут делать все, что захотят.
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06.10.2020 00:42 Ответить
Депутат Мустафа Найем со сломанным носом - яркая иллюстрация их нравов.
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06.10.2020 07:39 Ответить
...всё понятно... непонятно чего это вдруг Рамзан так засуетился???
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05.10.2020 23:53 Ответить
лікарі,якщо їх можна так назвати,просто від Б-га. Нема слів...
в яких підвалах їм видавали дипломи?
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05.10.2020 23:54 Ответить
Паталогоанатомы на высоте!!!!
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06.10.2020 00:37 Ответить
Тю, Вы такое скажете... Мож то патриоты.
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06.10.2020 04:32 Ответить
Хороши нынче туристы в Крыму. Так крысчанам и надо, скоро еще камни с неба начнут падать. И вообще чеченцы должны очистить Крым от русни, ведь предатели, они для всех предатели, даже в Африке.
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06.10.2020 00:01 Ответить
Камні с нєба нє мешают ?
У нас такого бєспрєла не було, а якщо і так вже ноччю чиясь кадировська дупа біла продірявлена або з рушниці або з травмата.
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06.10.2020 01:42 Ответить
тяжело будет выжить чеченцам, когда придут дни гнева...
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06.10.2020 01:43 Ответить
Как будто раньше чеченцев там не было. И в Украине они всегда были.
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06.10.2020 02:24 Ответить
Боріс, до 2014 були чеченці, а після 2014 понаїхали кадирівці. Поцікався, хто скуповує узбережжя у Криму.
Та й до 2014 чеченці в Криму поводили себе як по всій Україні, а з 2014 поводять себе як на расєї.
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06.10.2020 03:13 Ответить
так были же чеченцы, они и сейчас есть, но это же не кадыровская мразота.
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06.10.2020 07:38 Ответить
А кадирка на кожне вбивство, скоєне своїми одноплемінниками реагує ?
Мені до лампочки, хто там і що, але коли вже цей шакал продзявонів, то чеченець автоматично =неуінават=.
Буде вбивати далі.
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06.10.2020 02:30 Ответить
Думаю родственники погибшего крымчанина должны срочно извиниться перед Кадыровым и сесть на бутылки. И респект российской медицине, лаптеногие поливали грязью украинскую медицину в 2014 году, кто не помнит
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06.10.2020 04:09 Ответить
Крысчане, вы там держитесь... Кста а где ща медед, шо его не слышно??
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06.10.2020 04:31 Ответить
руЗЬке мирЬ прЫшол и насыпал камней с неба вперемешку с ...здюлями.
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06.10.2020 07:36 Ответить
Чечня круто
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06.10.2020 08:21 Ответить
От сапага НАТЫ умер бы на месте!
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06.10.2020 08:34 Ответить
и вообще, где Крымская прокуратура, дело уже завели?
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06.10.2020 08:35 Ответить
Не може буть!!!
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06.10.2020 09:15 Ответить
зато нет бандэравцеф!
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06.10.2020 11:30 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
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06.10.2020 14:42 Ответить
Реалії кримські.... я уявляю що б було , якби в Криму зараз були бендери та солдати НАТО...
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06.10.2020 15:10 Ответить
Кацапи жебрачі, не маєте КТ? Який дебіл після такої травми, зараз кладе діагноз без КТ???
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06.10.2020 15:44 Ответить
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