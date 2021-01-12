УКР
"Окопна війна": "На початку Майдану 2014 року міліція Харкова майже нічого не робила, щоб захистити проукраїнських активістів", - харківський доброволець Сергій Тімохін. ВIДЕО

У новому році рубрику "Окопна війна" ми розпочинаємо розмовою з бійцем-добровольцем на псевдо Гребля, який розповів нашим читачам про початок Революції Гідності в Харкові і невідомі до того для багатьох людей подробиці тих днів.

Події 2014 року дедалі більше стають історією, до того ж люди уже забувають, для чого вони виходили на головну площу столиці, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Сьогоднішні події в нашій країні яскраво це підтверджують. Паралельно з Києвом на протести вийшли громадяни інших міст України, і не завжди вони були на підтримку нашої Батьківщини.

Донецьк, Луганськ за цілковитої бездіяльності силових структур цих регіонів ми втратили через перевагу в них сепаратистів та російських найманців. У Харкові, де місцева міліція теж не особливо прагнула захистити місто від російського нашестя, все-таки вдалося його відстояти. Хоча, як видно на відео, які ми бачимо в інтернеті з центру міста, де збиралися тисячі сепаратистів та їхніх прихильників, ситуація була напруженою вкрай.

Навіть у 2015 році, коли, здавалося, патріотична спільнота перемогла, російські терористи не полишали спроби дестабілізувати ситуацію і підривали мирних людей, зокрема дітей, які виходили на вулиці міст, щоб сказати: "Харків – це Україна".

Чому не вдався кремлівський "шабаш"? Для Цензор.НЕТ розповідає учасник цих історичних подій Сергій Тімохін.

- Скажу так, що на початку 2014 року в Харкові було дуже небезпечно. Міліція нічого не робила, щоб захисти Український Майдан. Навпаки, люди в погонах прикривали автобуси з російськими найманцями, які заїжджали до нашого міста з Білгородщини, Ростова, Донбасу. Саме тому я просто був зобов’язаний їм протистояти.

- Забігаючи наперед, все-таки хочу запитати, як вам вдалося відстояти Харків, адже моментами здавалося, що на місто чекає доля Донецька?

- Як не дивно звучить, але за це потрібно подякувати харківським комуністам. Вони брали гроші від російського агресора за дестабілізацію ситуації в місті, до того ж звітували, що в них все під контролем. Ці люди сподівалися, що Харків сам перейде під владу сепаратистів і заколотників, а комуністам не доведеться докладати максимальних зусиль. Проте вони помилилися, перемогло бажання харків’ян бути єдиним цілим з Україною.

Друзі, дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся, що відбувалося насправді в Харкові у 2014 році. Тільки наша рубрика "Окопна війна" розповість вам правду, яку замовчують.

P.S. Хочеться додати, що нашу розмову ми записували в День народження Сергія, проте він і словом не обмовився про це. Про святкову для цього добровольця дату ми дізналися згодом від його побратимів. Тому, Сергію, щиро вітаємо тебе, бажаємо міцного здоров’я і Перемоги, за яку ти борешся уже сім років.

Харків (5874) Євромайдан (960) добровольці (961) Ухман Михайло (237)
Ты дурак? А взорванная бомба возле Дворца спорта, в результате которой погиб 15-и летний Даниил Дидык?

Иди мочи зеленой хлебни - успокойся
12.01.2021 13:02 Відповісти
Що на це скаже Аваков? Щось змінилося відтоді?
12.01.2021 12:32 Відповісти
Типа сейчас они особо рвутся защищать проукраинских активистов.
12.01.2021 12:47 Відповісти
Що на це скаже Аваков? Щось змінилося відтоді?
12.01.2021 12:32 Відповісти
Конечно изменилось, теперь эти люди называются не позорно МИЛИЦИЯ а гордо ПОЛИЦИЯ!
12.01.2021 12:41 Відповісти
кацапы наверняка просто ожлобились и мало бабла давали - наверняка считали по совковым меркам,.а половину украли просто.
12.01.2021 12:38 Відповісти
Не думаю что что то сильно изменилось ....
12.01.2021 12:39 Відповісти
хотя с другой стороны лугандон (ну, его часть) мечтала чтобы было "как с Крымом" но Х#йло их послал и решил тупо уничтожить. так что не факт что планы по "присоединению" вообще были - планы по агрессивной войне, как видим, - точно были и продолжают быть.
12.01.2021 12:40 Відповісти
"Окопна війна": "На початку Майдану 2014 року міліція Харкова майже нічого не робила, щоб захистити проукраїнських активістів", - харківський доброволець Сергій Тімохін - Цензор.НЕТ 6818
12.01.2021 12:41 Відповісти
В Харькове взрывали детей за проукраинскую позицию)))))) Цензор , вы иногда читаете, что пишите???? Очередной "патриотический" дерьмовброс
12.01.2021 12:42 Відповісти
Ты дурак? А взорванная бомба возле Дворца спорта, в результате которой погиб 15-и летний Даниил Дидык?

Иди мочи зеленой хлебни - успокойся
12.01.2021 13:02 Відповісти
матчасть учи

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%83_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_(2015)

https://www.youtube.com/watch?v=ZzdQGKzgS5o&ab
12.01.2021 13:47 Відповісти
Типа сейчас они особо рвутся защищать проукраинских активистов.
12.01.2021 12:47 Відповісти
Справедливости ради скажу что милиция кругом ничего не делала,например наши райотделовские закрылись в здании и вообще на улицу не выходили.
12.01.2021 12:59 Відповісти
Для некоторых , очень забывчивых мразей, которые очень хорошо трындят про "съеденных" хунтой руцких младенцев, но наших украинских детей не считают , твари, за людей. Так вот, твои рашистские гниды реально убивают наших детей. Еще раз эта тварь тут появится на Цензоре, вычислим, и отправим в любимую рашку
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150224_ru_s_kharkiv_4th_dead
12.01.2021 13:05 Відповісти
Надо понимать, что население харькова было полностью под гипнозом кремлевской пропаганды, потому результат прогнозируемый, да плюс коллаборанты гепа с допой, да плюс их крышевал шоколад, образовалось проросийское логово, но сейчас активные антиукраинцы притизли, а пахан гепа сдох, а быдлонаселение осталось без вождя.
12.01.2021 13:21 Відповісти
За те,що Харків лишився українським нам потрібно дякувати двом євреям - Кернесу і Добкіну,які вчасно зрозуміли,що при незалежній Україні вони зможуть красти більше і безкарніше,аніж при москалях...Моментом познімали футболки з написом "БЕРКУТ" і навіть не закінчивши фразу "Путін пріді" крикнули "Слава Україні!"..
12.01.2021 13:42 Відповісти
Казав і буду казати, Харків це прокацаплене місто. І такі, на жаль, в Україні ще є на 6-му році війни з кацапами.
12.01.2021 13:50 Відповісти
Шановні, в Одесі було все те ж саме. Коли в січні-лютому 2014 року на нас, беззбройних, багатьох хто приходив з дітьми, іноді і літніх людей, що збиралися біля пам'ятника Дюка в підтримку України, неодноразово намагалися напасти сепари, а точніше колабаранти з кийками і ланцюгами, хто нас боронив. Менти боягузливі ховалися за колонами полуциркульного будівлі - це жовта будівля з колонами, за Дюком, хто бував в Одесі. Тільки завдяки хлопцям з Самооборони, з дерев'яними щитами і хлопцям з Правого сектора, котрі оперативно приїжджали, ми залишалися неушкодженими. І найголовніше тільки з ними ми відчували себе в безпеці.
12.01.2021 14:36 Відповісти
Та бачили, що менти тітушок та сепарню пасли.
Тільки силою їм рота заткнули.
12.01.2021 15:31 Відповісти
Сергій, бережи Боже тебе і твоїх побратимів. Слава Україні!
12.01.2021 15:15 Відповісти
Якраз в ті часи я знаходилась в Запоріжжі.
Купувала квитка на вокзалі. В черзі було повно молоді , які просили квитки до Харкова будь чим. Брали по 10-20 квитків. Стало зрозуміло, що вони їхали підтримати Україну в Харкові.
12.01.2021 15:34 Відповісти
Зате харківська міліція(поліція) призначена на всі керівні посади у всі області і главки України. А ті поспади, на яких не вистачає харківських, доукомплектовують донецькими і одеськими.
12.01.2021 16:54 Відповісти
Сергію, можно подумати зараз аваікінські мусора- ...ДАРАСИ будуть захтщати проукраїнських активістів. Крім зарплат, форми там не змінилось нічого. Навіть буркута є, як ходили у червоних беретах, так і ходять
12.01.2021 17:28 Відповісти
Мусора - завжди були і будуть колаборантами № 1
12.01.2021 20:39 Відповісти
Особливо харківські.
13.01.2021 03:27 Відповісти
В Харкові мусора-сєпари українофобська наволоч відкрито виступає проти всього українського особливо мови,на моїй малій батьківщині Двурічній там місцева сєпарня тільки й чекає на вторгнення кацапів,щоб приєднатися до них,місто віддане в лапи московських попів і гєпинблоку,ненавистні погляди на українську символіку,раз прийшлось зацідити у пику знахабнілому рузьгємірцю.Є проукраїнські люди,але розгублені від зрадницької риторики і дій Зєлєньського. Висновок:прояви сепаратизму мають придушуватись законом нещадно,попочєкістів вигнати,уряду приділити особливу увагу прикордонним містам і селам.
13.01.2021 03:26 Відповісти
Українці озброюйтесь легальною зброєю,купуйте якомога більше набоїв для захисту своєї родини і України,бо на мусорню,зєлєнського,авакова надії нема.Не нову рушницю можна купити +-5000гривнів,напівавомат +-15000 для ближнього бою те,що треба.
13.01.2021 03:39 Відповісти
Это уже было - покупали, потом продали и уехали. Население - не народ, ничего не будет, забей.
13.01.2021 08:21 Відповісти
Самое глупое, что вместо того, чтоб сделать выводы на будущее, все свелось к АУЕшному "**************". Если б некоторые более вдумчиво читали украинскую историю, то знали бы, что именно завезенный со всей Украины "Беркут" и нацгвардия (состоящая из тех же ВВшников) спасли в 94-м страну от реализации "крымской весны" по проведенному после сценарию. И пророссийская прослойка сделала выводы, после чего начала активную работу среди частей ВВ и Беркута на полуострове в разрезе "мы ваши братья, а националисты вас ненавидят". И годы их работы не прошли даром, как видим. А что националисты? Как и раньше косплеят российских АУЕшников.
13.01.2021 07:40 Відповісти
авакову подякуйте ...
13.01.2021 23:37 Відповісти
 
 