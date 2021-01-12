"Окопна війна": "На початку Майдану 2014 року міліція Харкова майже нічого не робила, щоб захистити проукраїнських активістів", - харківський доброволець Сергій Тімохін. ВIДЕО
У новому році рубрику "Окопна війна" ми розпочинаємо розмовою з бійцем-добровольцем на псевдо Гребля, який розповів нашим читачам про початок Революції Гідності в Харкові і невідомі до того для багатьох людей подробиці тих днів.
Події 2014 року дедалі більше стають історією, до того ж люди уже забувають, для чого вони виходили на головну площу столиці, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Сьогоднішні події в нашій країні яскраво це підтверджують. Паралельно з Києвом на протести вийшли громадяни інших міст України, і не завжди вони були на підтримку нашої Батьківщини.
Донецьк, Луганськ за цілковитої бездіяльності силових структур цих регіонів ми втратили через перевагу в них сепаратистів та російських найманців. У Харкові, де місцева міліція теж не особливо прагнула захистити місто від російського нашестя, все-таки вдалося його відстояти. Хоча, як видно на відео, які ми бачимо в інтернеті з центру міста, де збиралися тисячі сепаратистів та їхніх прихильників, ситуація була напруженою вкрай.
Навіть у 2015 році, коли, здавалося, патріотична спільнота перемогла, російські терористи не полишали спроби дестабілізувати ситуацію і підривали мирних людей, зокрема дітей, які виходили на вулиці міст, щоб сказати: "Харків – це Україна".
Чому не вдався кремлівський "шабаш"? Для Цензор.НЕТ розповідає учасник цих історичних подій Сергій Тімохін.
- Скажу так, що на початку 2014 року в Харкові було дуже небезпечно. Міліція нічого не робила, щоб захисти Український Майдан. Навпаки, люди в погонах прикривали автобуси з російськими найманцями, які заїжджали до нашого міста з Білгородщини, Ростова, Донбасу. Саме тому я просто був зобов’язаний їм протистояти.
- Забігаючи наперед, все-таки хочу запитати, як вам вдалося відстояти Харків, адже моментами здавалося, що на місто чекає доля Донецька?
- Як не дивно звучить, але за це потрібно подякувати харківським комуністам. Вони брали гроші від російського агресора за дестабілізацію ситуації в місті, до того ж звітували, що в них все під контролем. Ці люди сподівалися, що Харків сам перейде під владу сепаратистів і заколотників, а комуністам не доведеться докладати максимальних зусиль. Проте вони помилилися, перемогло бажання харків’ян бути єдиним цілим з Україною.
Друзі, дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся, що відбувалося насправді в Харкові у 2014 році. Тільки наша рубрика "Окопна війна" розповість вам правду, яку замовчують.
P.S. Хочеться додати, що нашу розмову ми записували в День народження Сергія, проте він і словом не обмовився про це. Про святкову для цього добровольця дату ми дізналися згодом від його побратимів. Тому, Сергію, щиро вітаємо тебе, бажаємо міцного здоров’я і Перемоги, за яку ти борешся уже сім років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иди мочи зеленой хлебни - успокойся
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%83_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_(2015)
https://www.youtube.com/watch?v=ZzdQGKzgS5o&ab
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150224_ru_s_kharkiv_4th_dead
Тільки силою їм рота заткнули.
Купувала квитка на вокзалі. В черзі було повно молоді , які просили квитки до Харкова будь чим. Брали по 10-20 квитків. Стало зрозуміло, що вони їхали підтримати Україну в Харкові.