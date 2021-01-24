Водія автобуса, який зіткнувся з поїздом на Львівщині, заарештовано, - поліція. ВIДЕО

Суд обрав запобіжний захід 34-річному водієві маршрутки, яка вранці 23 січня зіткнулася з поїздом на переїзді.

Про це повідомили Суспільному у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, передає Цензор.НЕТ.

Аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді в селі Полянка, Пустомитівського району.

"На нерегульованому залізничному переїзді зіткнулися рейсовий автобус №119 сполученням Полянка - Львів під керуванням 34-річного жителя Пустомитівського району та поїзд №140 під керуванням 36-річного машиніста, жителя Львова, який рухався у напрямку від Львова до Самбора", - повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з'ясували кореспонденти, 36-річну жінку доставили в Пустомитівську лікарню. Як розповіла заступниця директора з лікувальної роботи Пустомитівської ЦРЛ Адріана Шикула, це жінка, яка працює медсестрою. Вона їхала на роботу.

"У неї перелом нижньої третини правого плеча. Такий доволі поганий перелом", - додала Адріана Шикула.

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За словами прессекретарки Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, 48-річний львів'янин помер у лікарні.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 23 січня близько 9 ранку сталася ДТП на залізничному переїзді на Львівщині. Пізніше в Нацполіції Львівської області уточнили, що один із госпіталізованих пасажирів помер.