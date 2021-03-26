УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4352 відвідувача онлайн
Новини Відео Справа Семенченка і Шевченка
14 371 50

Воєнізоване формування Семенченка працювало в інтересах Коломойського, - ЗМІ. ВIДЕО

Приватна військова компанія, пов'язана з екснардепом Семеном Семенченком, в останні роки працювала в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Зазначається, що в лютому 2021 року члени організації "Донкорп Україна", яку контролює Семен Семенченко, брали участь у стрільбі на столичному будмайданчику.

Журналісти встановили, що один з мікроавтобусів, який затримала поліція після інциденту, належить структурі "Донкорпу".

А зі столичним будівництвом, де влаштували стрілянину бійці Семенченка, пов'язаний Михайло Кіперман - друг і бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

"Замовниками будівництва на вулиці Казимира Малевича офіційно є фірми "Де Резорт Девелопмент" та "Будівельне об’єднання "Мрія". Власники останнього, як свідчать дані з держреєстру, використовують ідентичний контактний номер із компанією Кіпермана "Смарт Студент"", - йдеться в повідомленні.

Водночас зв’язок "Де Резорт Девелопмент" із Кіперманом простежується через співвласника фірми Артема Солоніка. Раніше він був директором компанії "Оріон Сервіс", якою на той час володів товариш Коломойського.

Також читайте: Реакції міжнародних партнерів на справу "НЗФ Семенченка і Шевченка" не було, - Кулеба

Також "Слідство.Інфо" з’ясувало, що члени структури Семенченка у 2020 році охороняли офіс "Центренерго", після того як його вивезли у селище Козин під Києвом. Як повідомляли медіа, саме тоді державну енергогенеруючу компанію очолювало лояльне до Коломойського керівництво. А пов’язані з бізнесменом компанії отримували найбільший зиск від співпраці з "Центренерго".

Колишній член "Донкорп Україна" Євген Сікора, державну компанію вони почали охороняти навесні 2020-го. А офіційно договір зі структурою Семенченка підписали наприкінці минулого року. Про це ми довідалися в системі публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що місяць тому "донкорпівці" не пускали керівника Фонду держмайна на територію бази, тим самим блокуючи зміну менеджменту "Центренерго". Відтак для того, щоб туди потрапити, Дмитру Сенниченку довелося залучати силовиків.

Крім того, журналісти дізналися, що представники "Донкорп Україна" в кінці 2019 року брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку. Зокрема, проти ексглави НБУ Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової. Раніше замовником акцій проти НБУ Смолій публічно називав безпосередньо Ігоря Коломойського.

Читайте: Семенченко дає свідчення на Коломойського, - Данилюк

За словами Сікори, на акції вони ходили разом з іншими організаціями - одні стояли під Нацбанком, а "Донкорп" - під будинками Рожкової і Смолія.

Автор: 

Коломойський Ігор (3123) Семен Семенченко (251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
ЗЕ-команда знову вийшла сама на себе...
показати весь коментар
26.03.2021 13:37
+12
Причому, ще з часів Іловайська.
Хєрой, доречі вчергове втік, кинувши своїх поплічників.
І зараз невідомо де знаходиться, поки їх затримують та відправляють під арешт.
показати весь коментар
26.03.2021 13:35
+9
Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7708
показати весь коментар
26.03.2021 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Причому, ще з часів Іловайська.
Хєрой, доречі вчергове втік, кинувши своїх поплічників.
І зараз невідомо де знаходиться, поки їх затримують та відправляють під арешт.
показати весь коментар
26.03.2021 13:35 Відповісти
В іншій новині пишуть, що дає покази.
Дивно. Вчора прокурори казали, що він в розшуку.
показати весь коментар
26.03.2021 13:37 Відповісти
Ага. Виявляється, Грішин раптово вирішив "відпочити кілька днів, відключивши телефон" ( написав сьогодні у себе в фейсбуку ).
Консультувався з шефом Бенею що робити далі?
показати весь коментар
26.03.2021 14:10 Відповісти
типа день СБУ святкувало, хоча яким воно боком до СБУ і щоб так довго святкувати.
показати весь коментар
28.03.2021 11:20 Відповісти
Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7708
показати весь коментар
26.03.2021 13:35 Відповісти
Повар Беня.....
показати весь коментар
26.03.2021 13:37 Відповісти
Картинка авторства попочленцев дамбаса. Шарий в 14-ом тоже над ней стебался. Я бы побрезговал такое постить.
показати весь коментар
26.03.2021 13:53 Відповісти
Удалите эту фигню... Каким бы не был насіння, но он НАШ... И пользоваться кацапскими картинками против него, ну совсем не то...
показати весь коментар
26.03.2021 14:10 Відповісти
Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7896
показати весь коментар
26.03.2021 14:11 Відповісти
Кацапські потвори повністю окупували цензор, і я вже не здивуюсь, якщо виявиться, що вони його і контролюють. А колись вважалось патріотичним ЗМІ, але социківське коріння як повзучий пирій..
показати весь коментар
26.03.2021 14:35 Відповісти
с чего ты бот раскудахкался? беги на редут за сьомку! вам овощам тупым ничего не доказать, цензор вам не такой.
показати весь коментар
27.03.2021 00:11 Відповісти
ви дуже сильно помиляєтесь в тій частині фрази, де називаєте його "нашим"!
чудово пам'ятаю коли дупоголовий здриснув в Днєпр після поранення в дупу, як раз перед Ілловайськими подіями
показати весь коментар
26.03.2021 15:37 Відповісти
Олігархи і корупціонери також наші. Так що, хай нас обкрадають і далі?
показати весь коментар
27.03.2021 00:55 Відповісти
Ну так попросите кацапов помочь с этим... Они с радостью помогут.. Причем они именно об этом постоянно и рассказывают, когда ждут что украинцы будут встречать их армию...
показати весь коментар
27.03.2021 02:17 Відповісти
секрет полішенеля, що добробат "Донбас" - приватне воєнізоване формування в беній кишені. Беня його використав во благо України весною і влітку 2014-го. Те ж саме просили Ахметова, щоб він задіяв своє ПВФ. Рижа мразь не послухалась...
показати весь коментар
26.03.2021 13:35 Відповісти
Зато как он дудел!
показати весь коментар
26.03.2021 14:11 Відповісти
Гудок мыру вид рижой потворы
показати весь коментар
26.03.2021 14:53 Відповісти
a ще Садовий висував Вомбата Насіння на Мера Кривого Рогу..

а ще тобі,коли Андрійко і його "Садонеміч" були в Україні популярні,у Львові вони з Бенею домовлялись...
Садовий- Президент,
Коломойський -прем"єр..
показати весь коментар
26.03.2021 14:36 Відповісти
Я розумію, що ти людина Вілкула, але палишся вже зовсім непристойно.
показати весь коментар
26.03.2021 15:03 Відповісти
по Кривому Рогу власне Садовий злив вибори Вілкулу..замінивши нормального місцевого кандидата в другому турі на цього афериста
палишся,бугай, на абсолютному нерозумінні питання...
показати весь коментар
26.03.2021 15:51 Відповісти
ой да иди уже спать, конспиролог сра*й, что не коммент так хоть стой хоть падай, иди в окно выйди
показати весь коментар
27.03.2021 00:13 Відповісти
Може через цього вомбата на кучеряву бабусю вийдуть.
показати весь коментар
26.03.2021 13:36 Відповісти
ЗЕ-команда знову вийшла сама на себе...
показати весь коментар
26.03.2021 13:37 Відповісти
Не первый раз. Тихо замнут и все.
показати весь коментар
26.03.2021 13:40 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
26.03.2021 13:44 Відповісти
у нас есть закон о ЧВК?
показати весь коментар
26.03.2021 13:39 Відповісти
а він олігархам потрібен? - риторично
показати весь коментар
26.03.2021 13:41 Відповісти
тоже верно... у них куча охранных (крышуемых мвд, сбу), официальных охранных фирм)... а корбана охраняли автоматчики в открытую еще до Майдана
показати весь коментар
26.03.2021 13:45 Відповісти
Задолбали!!!
показати весь коментар
26.03.2021 13:45 Відповісти
Интересно, что когда задержали титушек в Киеве после инцидента на стройке, то за них ещё вступался и Кива.
показати весь коментар
26.03.2021 13:45 Відповісти
...с фасада - патриот , а с зада - деньгилюб
показати весь коментар
26.03.2021 13:48 Відповісти
зебилы гонялись за порошенко, а нарвались на санкции байдена, потом зебилы погнали за детективом НАБУ - Шевченко, а вышли на своего босса. Феерические долпоепы эта ваша зе-команда
показати весь коментар
26.03.2021 14:25 Відповісти
а как старались, как старались обвинить Пороха в Илловайской трагедии. а оно вон-оно как выходит - ЧВК Коломойского просто во время войны решило отжать заводик у Ахметова.
показати весь коментар
26.03.2021 14:29 Відповісти
а, у ахметова нельзя отжимать заводики...?
показати весь коментар
26.03.2021 14:37 Відповісти
во время войны приказы главкома нужно выполнять, а не своего пахана.
показати весь коментар
26.03.2021 14:38 Відповісти
Якого такого "главкома", це ****** Потроха, Гелетея, Муженка? Та ти здурів, жити ж хочеться, хто ж собі ворог....
показати весь коментар
26.03.2021 15:02 Відповісти
да ти якийсь невиліковний дебіл
показати весь коментар
26.03.2021 15:42 Відповісти
Воєнізоване формування Семенченка працювало в інтересах Коломойського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2572
показати весь коментар
26.03.2021 14:30 Відповісти
Не важливо, хто там кого контролює, важливо, що ці люди в свій час захищали Україну і виступали проти співпраці з ворогом. І не вчиняли злочинів, до речі. Он, зрадників, що перебігли до ворога, поновлюють на посадах (тут же на цензорі трохи раніше)!! То може спочатку відкриємо вогонь не по друзях, навіть якщо колишніх, а по ворогах? Чи для влади усі, хто проти *****, і є ворогами?
показати весь коментар
26.03.2021 14:31 Відповісти
це підконтролювання бородатій бабусі призвели до ілловайскьї трагедії!
не доходить?
показати весь коментар
26.03.2021 15:45 Відповісти
Это называется " внедриться"
показати весь коментар
26.03.2021 16:17 Відповісти
Сэменченко...помню его - справжний хлопец и настоящий патриот с нелегкой судьбой, да...у него еще ранение было тяжкое, то ли фугас в спину, то ли граната в ухо...но он вылечился, стальная воля и патриотизм...
показати весь коментар
26.03.2021 14:46 Відповісти
ядерною ракетою в дупу
показати весь коментар
26.03.2021 15:46 Відповісти
Аферист Костя Гришин, в свое время вдруг ставший Семеном Семенченко, продался Бене. Удивительно только что Беня не побрезговал воспользоваться услугами этого ЧМОшника. Получивший осколочное ранение в жопу, "наступавший" жопой вперед на врага аферюга Гришин, сфальсифицировал себе воинское звание, которого был впоследствии лишен судом.
показати весь коментар
26.03.2021 15:00 Відповісти
Когда во время выборов в Грузии задержали несколько граждан Украины, внешне напоминающих военных, Семенченко ездил их освобождать. Неужто Саакашвили нанял, чтобы вернуться к власти? Поэтому и написал в ФБ пост поддержки Семенченко.
показати весь коментар
26.03.2021 15:14 Відповісти
ну днепр 1 или фейковый днепр 1 днепропетровского увд куда я хотел идти и не поехал понятно хотел в запорожье тогда захватить обл энерго и не вышло всьо втихаря никто внимания не обратил на это...а это рейдеры типа корбана банда
показати весь коментар
26.03.2021 15:57 Відповісти
СБУ не хочет разоружить незаконные воинские формирования в ДНР и ЛНР?
показати весь коментар
26.03.2021 19:41 Відповісти
Дуже забагато противоріччя!!! Є очевидна заслуга Коломойського і тогож Семенченка в захисті УКРАЇНИ,які вони прислідували цілі???? це вже на другому плані!!! Зроби те саме Ахметов,дивись проблеми ЛУГАНДОНА і не малиб. На сьогодні виходить повний зашквар,садять тих,хто ЗАХИСТИВ УКРАЇНУ,а всіляка мразота у вигляді Портнова і йому подібних тільки сміється з усього цього. Ще хотів-би зауважити багатьом дописувачам,що ВИ СИДІЛИ В ЖІНОК ПІД СПІДНИЦЕЮ,НАВІТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЛИ ІНІЦІАТИВИ ЩОБ ПІТИ НА ПЕРЕДОК,А ТЕПЕР НА ЦІХ ФОРУМАХ МАЄТЕ СОВІСТЬ УКОРЯТИ ЦИХ ЛЮДЕЙ!!!! Я вважаю ,що це не справедливо по відношенню до них,читав,що арештували Шевченка,а пам*ятаю як його величали форумчани коли він всіляких гнид виводив на чисту воду.Це не гарно!!!
показати весь коментар
26.03.2021 20:16 Відповісти
Политолог: первый сигнал о Семенченко поступил 2 декабря 2019 года из Грузии
стоит напомнить, что 2 декабря 2019 года в Грузии задержали шесть украинских граждан с оружием, в том числе Семенченко. Грузинские спецслужбы тогда выдвинули обвинение по статье 236 УК Грузии - незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Украинские граждане находились на территории Грузии с 28 ноября. Все они имели опыт боевых действий в составе батальона «Донбасс», а также принимали активное участие в протестах Саакашвили в Киеве.
Политолог отмечает, по одной из версий целью тогдашнего участия в грузинских событиях было стремление радикализации протестов оппозиции - в Грузии на тот момент прошли выборы, на которых проиграл кандидат от партии Саакашвили. «Выводы тогда я сделала такие. Саакашвили пытался вернуться в Грузию, загребая жар чужими руками - используя украинцев под руководством Семенченко. Ну, а сам Семенченко по факту пытался вмешаться в политику дружественной нам Грузии - и это уже ответственность той политической силы, которая в своё время привела его в политику, которая никак это не комментировала»
показати весь коментар
27.03.2021 00:31 Відповісти
Как неожиданно! гришин оказался барыгой!
Он долго в 2014 г. выбирал, чью сторону занять,где больше можно вымутить( в лугандонии или в Украине).
Беня предложил бабки и понеслось...
В апреле-мае 14г. он дал первое интервью (было на ю-тюбе) минут на 40, все бы ничего, НО меня насторожило то,что он заявил, что это не война с кацапами, а мутки ахметки. Хотя уже точно после Крыма было понятно, что это кацапы.
показати весь коментар
27.03.2021 00:38 Відповісти
 
 