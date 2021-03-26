Воєнізоване формування Семенченка працювало в інтересах Коломойського, - ЗМІ. ВIДЕО

Приватна військова компанія, пов'язана з екснардепом Семеном Семенченком, в останні роки працювала в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Зазначається, що в лютому 2021 року члени організації "Донкорп Україна", яку контролює Семен Семенченко, брали участь у стрільбі на столичному будмайданчику.

Журналісти встановили, що один з мікроавтобусів, який затримала поліція після інциденту, належить структурі "Донкорпу".

А зі столичним будівництвом, де влаштували стрілянину бійці Семенченка, пов'язаний Михайло Кіперман - друг і бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

"Замовниками будівництва на вулиці Казимира Малевича офіційно є фірми "Де Резорт Девелопмент" та "Будівельне об’єднання "Мрія". Власники останнього, як свідчать дані з держреєстру, використовують ідентичний контактний номер із компанією Кіпермана "Смарт Студент"", - йдеться в повідомленні.

Водночас зв’язок "Де Резорт Девелопмент" із Кіперманом простежується через співвласника фірми Артема Солоніка. Раніше він був директором компанії "Оріон Сервіс", якою на той час володів товариш Коломойського.

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Також "Слідство.Інфо" з’ясувало, що члени структури Семенченка у 2020 році охороняли офіс "Центренерго", після того як його вивезли у селище Козин під Києвом. Як повідомляли медіа, саме тоді державну енергогенеруючу компанію очолювало лояльне до Коломойського керівництво. А пов’язані з бізнесменом компанії отримували найбільший зиск від співпраці з "Центренерго".

Колишній член "Донкорп Україна" Євген Сікора, державну компанію вони почали охороняти навесні 2020-го. А офіційно договір зі структурою Семенченка підписали наприкінці минулого року. Про це ми довідалися в системі публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що місяць тому "донкорпівці" не пускали керівника Фонду держмайна на територію бази, тим самим блокуючи зміну менеджменту "Центренерго". Відтак для того, щоб туди потрапити, Дмитру Сенниченку довелося залучати силовиків.

Крім того, журналісти дізналися, що представники "Донкорп Україна" в кінці 2019 року брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку. Зокрема, проти ексглави НБУ Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової. Раніше замовником акцій проти НБУ Смолій публічно називав безпосередньо Ігоря Коломойського.

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За словами Сікори, на акції вони ходили разом з іншими організаціями - одні стояли під Нацбанком, а "Донкорп" - під будинками Рожкової і Смолія.