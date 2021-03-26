Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ. ВИДЕО
Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, в последние годы работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".
Отмечается, что в феврале 2021 года члены организации "Донкорп Украина", которую контролирует Семен Семенченко, участвовали в стрельбе на столичной стройплощадке.
Журналисты установили, что один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит структуре "Донкорпа".
А со столичным строительством, где устроили стрельбу бойцы Семенченко, связан Михаил Киперман – друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.
"Заказчиками строительства на улице Казимира Малевича официально являются фирмы "Де Резорт Девелопмент" и "Строительное объединение "Мечта". Владельцы последнего, как свидетельствуют данные из госреестра, используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана "Смарт Студент", - говорится в сообщени.
В то же время связь "Де Резорт Девелопмент" с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника – он раньше был директором компании "Орион Сервис", которой в то время владел товарищ Коломойского.
Также "Слідство.Інфо", что члены структуры Семенченко в 2020 году охраняли офис "Центрэнерго", после того как его вывезли в поселок Козин под Киевом. В то время государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство, а связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с "Центрэнерго".
Бывший член "Донкорп Украины" Евгений Сикора рассказал, что государственную компанию они начали охранять весной 2020 года, а официально договор со структурой Семенченко подписали в конце прошлого года.
Отмечается, что месяц назад "донкорповцы" не пускали руководителя Фонда госимущества на территорию базы, тем самым блокируя смену менеджмента "Центрэнерго". Поэтому для того, чтобы туда попасть, Дмитрию Сенниченко пришлось привлекать силовиков.
Кроме того, журналисты узнали, что представители "Донкорп Украина" в конце 2019 года участвовали в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против экс-главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Игоря Коломойского.
По словам Сикоры, на акции они ходили совместно с другими организациями - одни стояли под Нацбанком, а "Донкорп" - под домами Рожковой и Смолия.
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Хєрой, доречі вчергове втік, кинувши своїх поплічників.
І зараз невідомо де знаходиться, поки їх затримують та відправляють під арешт.
Дивно. Вчора прокурори казали, що він в розшуку.
Консультувався з шефом Бенею що робити далі?
чудово пам'ятаю коли дупоголовий здриснув в Днєпр після поранення в дупу, як раз перед Ілловайськими подіями
а ще тобі,коли Андрійко і його "Садонеміч" були в Україні популярні,у Львові вони з Бенею домовлялись...
Садовий- Президент,
Коломойський -прем"єр..
палишся,бугай, на абсолютному нерозумінні питання...
не доходить?
стоит напомнить, что 2 декабря 2019 года в Грузии задержали шесть украинских граждан с оружием, в том числе Семенченко. Грузинские спецслужбы тогда выдвинули обвинение по статье 236 УК Грузии - незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Украинские граждане находились на территории Грузии с 28 ноября. Все они имели опыт боевых действий в составе батальона «Донбасс», а также принимали активное участие в протестах Саакашвили в Киеве.
Политолог отмечает, по одной из версий целью тогдашнего участия в грузинских событиях было стремление радикализации протестов оппозиции - в Грузии на тот момент прошли выборы, на которых проиграл кандидат от партии Саакашвили. «Выводы тогда я сделала такие. Саакашвили пытался вернуться в Грузию, загребая жар чужими руками - используя украинцев под руководством Семенченко. Ну, а сам Семенченко по факту пытался вмешаться в политику дружественной нам Грузии - и это уже ответственность той политической силы, которая в своё время привела его в политику, которая никак это не комментировала»
Он долго в 2014 г. выбирал, чью сторону занять,где больше можно вымутить( в лугандонии или в Украине).
Беня предложил бабки и понеслось...
В апреле-мае 14г. он дал первое интервью (было на ю-тюбе) минут на 40, все бы ничего, НО меня насторожило то,что он заявил, что это не война с кацапами, а мутки ахметки. Хотя уже точно после Крыма было понятно, что это кацапы.