РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5841 посетитель онлайн
Новости Видео Дело Семенченко и Шевченко
14 371 50

Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ. ВИДЕО

Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, в последние годы работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Отмечается, что в феврале 2021 года члены организации "Донкорп Украина", которую контролирует Семен Семенченко, участвовали в стрельбе на столичной стройплощадке.

Журналисты установили, что один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит структуре "Донкорпа".

Также читайте: Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко

А со столичным строительством, где устроили стрельбу бойцы Семенченко, связан Михаил Киперман – друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

"Заказчиками строительства на улице Казимира Малевича официально являются фирмы "Де Резорт Девелопмент" и "Строительное объединение "Мечта". Владельцы последнего, как свидетельствуют данные из госреестра, используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана "Смарт Студент", - говорится в сообщени.

В то же время связь "Де Резорт Девелопмент" с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника – он раньше был директором компании "Орион Сервис", которой в то время владел товарищ Коломойского.

Также "Слідство.Інфо", что члены структуры Семенченко в 2020 году охраняли офис "Центрэнерго", после того как его вывезли в поселок Козин под Киевом. В то время государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство, а связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с "Центрэнерго".

Читайте также: СБУ: Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции

Бывший член "Донкорп Украины" Евгений Сикора рассказал, что государственную компанию они начали охранять весной 2020 года, а официально договор со структурой Семенченко подписали в конце прошлого года.

Отмечается, что месяц назад "донкорповцы" не пускали руководителя Фонда госимущества на территорию базы, тем самым блокируя смену менеджмента "Центрэнерго". Поэтому для того, чтобы туда попасть, Дмитрию Сенниченко пришлось привлекать силовиков.

Кроме того, журналисты узнали, что представители "Донкорп Украина" в конце 2019 года участвовали в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против экс-главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Игоря Коломойского.

По словам Сикоры, на акции они ходили совместно с другими организациями - одни стояли под Нацбанком, а "Донкорп" - под домами Рожковой и Смолия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) Семенченко Семен (380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
ЗЕ-команда знову вийшла сама на себе...
показать весь комментарий
26.03.2021 13:37
+12
Причому, ще з часів Іловайська.
Хєрой, доречі вчергове втік, кинувши своїх поплічників.
І зараз невідомо де знаходиться, поки їх затримують та відправляють під арешт.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:35
+9
Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7708
показать весь комментарий
26.03.2021 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Причому, ще з часів Іловайська.
Хєрой, доречі вчергове втік, кинувши своїх поплічників.
І зараз невідомо де знаходиться, поки їх затримують та відправляють під арешт.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:35 Ответить
В іншій новині пишуть, що дає покази.
Дивно. Вчора прокурори казали, що він в розшуку.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:37 Ответить
Ага. Виявляється, Грішин раптово вирішив "відпочити кілька днів, відключивши телефон" ( написав сьогодні у себе в фейсбуку ).
Консультувався з шефом Бенею що робити далі?
показать весь комментарий
26.03.2021 14:10 Ответить
типа день СБУ святкувало, хоча яким воно боком до СБУ і щоб так довго святкувати.
показать весь комментарий
28.03.2021 11:20 Ответить
Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7708
показать весь комментарий
26.03.2021 13:35 Ответить
Повар Беня.....
показать весь комментарий
26.03.2021 13:37 Ответить
Картинка авторства попочленцев дамбаса. Шарий в 14-ом тоже над ней стебался. Я бы побрезговал такое постить.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:53 Ответить
Удалите эту фигню... Каким бы не был насіння, но он НАШ... И пользоваться кацапскими картинками против него, ну совсем не то...
показать весь комментарий
26.03.2021 14:10 Ответить
Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7896
показать весь комментарий
26.03.2021 14:11 Ответить
Кацапські потвори повністю окупували цензор, і я вже не здивуюсь, якщо виявиться, що вони його і контролюють. А колись вважалось патріотичним ЗМІ, але социківське коріння як повзучий пирій..
показать весь комментарий
26.03.2021 14:35 Ответить
с чего ты бот раскудахкался? беги на редут за сьомку! вам овощам тупым ничего не доказать, цензор вам не такой.
показать весь комментарий
27.03.2021 00:11 Ответить
ви дуже сильно помиляєтесь в тій частині фрази, де називаєте його "нашим"!
чудово пам'ятаю коли дупоголовий здриснув в Днєпр після поранення в дупу, як раз перед Ілловайськими подіями
показать весь комментарий
26.03.2021 15:37 Ответить
Олігархи і корупціонери також наші. Так що, хай нас обкрадають і далі?
показать весь комментарий
27.03.2021 00:55 Ответить
Ну так попросите кацапов помочь с этим... Они с радостью помогут.. Причем они именно об этом постоянно и рассказывают, когда ждут что украинцы будут встречать их армию...
показать весь комментарий
27.03.2021 02:17 Ответить
секрет полішенеля, що добробат "Донбас" - приватне воєнізоване формування в беній кишені. Беня його використав во благо України весною і влітку 2014-го. Те ж саме просили Ахметова, щоб він задіяв своє ПВФ. Рижа мразь не послухалась...
показать весь комментарий
26.03.2021 13:35 Ответить
Зато как он дудел!
показать весь комментарий
26.03.2021 14:11 Ответить
Гудок мыру вид рижой потворы
показать весь комментарий
26.03.2021 14:53 Ответить
a ще Садовий висував Вомбата Насіння на Мера Кривого Рогу..

а ще тобі,коли Андрійко і його "Садонеміч" були в Україні популярні,у Львові вони з Бенею домовлялись...
Садовий- Президент,
Коломойський -прем"єр..
показать весь комментарий
26.03.2021 14:36 Ответить
Я розумію, що ти людина Вілкула, але палишся вже зовсім непристойно.
показать весь комментарий
26.03.2021 15:03 Ответить
по Кривому Рогу власне Садовий злив вибори Вілкулу..замінивши нормального місцевого кандидата в другому турі на цього афериста
палишся,бугай, на абсолютному нерозумінні питання...
показать весь комментарий
26.03.2021 15:51 Ответить
ой да иди уже спать, конспиролог сра*й, что не коммент так хоть стой хоть падай, иди в окно выйди
показать весь комментарий
27.03.2021 00:13 Ответить
Може через цього вомбата на кучеряву бабусю вийдуть.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:36 Ответить
ЗЕ-команда знову вийшла сама на себе...
показать весь комментарий
26.03.2021 13:37 Ответить
Не первый раз. Тихо замнут и все.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:40 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
26.03.2021 13:44 Ответить
у нас есть закон о ЧВК?
показать весь комментарий
26.03.2021 13:39 Ответить
а він олігархам потрібен? - риторично
показать весь комментарий
26.03.2021 13:41 Ответить
тоже верно... у них куча охранных (крышуемых мвд, сбу), официальных охранных фирм)... а корбана охраняли автоматчики в открытую еще до Майдана
показать весь комментарий
26.03.2021 13:45 Ответить
Задолбали!!!
показать весь комментарий
26.03.2021 13:45 Ответить
Интересно, что когда задержали титушек в Киеве после инцидента на стройке, то за них ещё вступался и Кива.
показать весь комментарий
26.03.2021 13:45 Ответить
...с фасада - патриот , а с зада - деньгилюб
показать весь комментарий
26.03.2021 13:48 Ответить
зебилы гонялись за порошенко, а нарвались на санкции байдена, потом зебилы погнали за детективом НАБУ - Шевченко, а вышли на своего босса. Феерические долпоепы эта ваша зе-команда
показать весь комментарий
26.03.2021 14:25 Ответить
а как старались, как старались обвинить Пороха в Илловайской трагедии. а оно вон-оно как выходит - ЧВК Коломойского просто во время войны решило отжать заводик у Ахметова.
показать весь комментарий
26.03.2021 14:29 Ответить
а, у ахметова нельзя отжимать заводики...?
показать весь комментарий
26.03.2021 14:37 Ответить
во время войны приказы главкома нужно выполнять, а не своего пахана.
показать весь комментарий
26.03.2021 14:38 Ответить
Якого такого "главкома", це ****** Потроха, Гелетея, Муженка? Та ти здурів, жити ж хочеться, хто ж собі ворог....
показать весь комментарий
26.03.2021 15:02 Ответить
да ти якийсь невиліковний дебіл
показать весь комментарий
26.03.2021 15:42 Ответить
Воєнізоване формування Семенченка працювало в інтересах Коломойського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2572
показать весь комментарий
26.03.2021 14:30 Ответить
Не важливо, хто там кого контролює, важливо, що ці люди в свій час захищали Україну і виступали проти співпраці з ворогом. І не вчиняли злочинів, до речі. Он, зрадників, що перебігли до ворога, поновлюють на посадах (тут же на цензорі трохи раніше)!! То може спочатку відкриємо вогонь не по друзях, навіть якщо колишніх, а по ворогах? Чи для влади усі, хто проти *****, і є ворогами?
показать весь комментарий
26.03.2021 14:31 Ответить
це підконтролювання бородатій бабусі призвели до ілловайскьї трагедії!
не доходить?
показать весь комментарий
26.03.2021 15:45 Ответить
Это называется " внедриться"
показать весь комментарий
26.03.2021 16:17 Ответить
Сэменченко...помню его - справжний хлопец и настоящий патриот с нелегкой судьбой, да...у него еще ранение было тяжкое, то ли фугас в спину, то ли граната в ухо...но он вылечился, стальная воля и патриотизм...
показать весь комментарий
26.03.2021 14:46 Ответить
ядерною ракетою в дупу
показать весь комментарий
26.03.2021 15:46 Ответить
Аферист Костя Гришин, в свое время вдруг ставший Семеном Семенченко, продался Бене. Удивительно только что Беня не побрезговал воспользоваться услугами этого ЧМОшника. Получивший осколочное ранение в жопу, "наступавший" жопой вперед на врага аферюга Гришин, сфальсифицировал себе воинское звание, которого был впоследствии лишен судом.
показать весь комментарий
26.03.2021 15:00 Ответить
Когда во время выборов в Грузии задержали несколько граждан Украины, внешне напоминающих военных, Семенченко ездил их освобождать. Неужто Саакашвили нанял, чтобы вернуться к власти? Поэтому и написал в ФБ пост поддержки Семенченко.
показать весь комментарий
26.03.2021 15:14 Ответить
ну днепр 1 или фейковый днепр 1 днепропетровского увд куда я хотел идти и не поехал понятно хотел в запорожье тогда захватить обл энерго и не вышло всьо втихаря никто внимания не обратил на это...а это рейдеры типа корбана банда
показать весь комментарий
26.03.2021 15:57 Ответить
СБУ не хочет разоружить незаконные воинские формирования в ДНР и ЛНР?
показать весь комментарий
26.03.2021 19:41 Ответить
Дуже забагато противоріччя!!! Є очевидна заслуга Коломойського і тогож Семенченка в захисті УКРАЇНИ,які вони прислідували цілі???? це вже на другому плані!!! Зроби те саме Ахметов,дивись проблеми ЛУГАНДОНА і не малиб. На сьогодні виходить повний зашквар,садять тих,хто ЗАХИСТИВ УКРАЇНУ,а всіляка мразота у вигляді Портнова і йому подібних тільки сміється з усього цього. Ще хотів-би зауважити багатьом дописувачам,що ВИ СИДІЛИ В ЖІНОК ПІД СПІДНИЦЕЮ,НАВІТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЛИ ІНІЦІАТИВИ ЩОБ ПІТИ НА ПЕРЕДОК,А ТЕПЕР НА ЦІХ ФОРУМАХ МАЄТЕ СОВІСТЬ УКОРЯТИ ЦИХ ЛЮДЕЙ!!!! Я вважаю ,що це не справедливо по відношенню до них,читав,що арештували Шевченка,а пам*ятаю як його величали форумчани коли він всіляких гнид виводив на чисту воду.Це не гарно!!!
показать весь комментарий
26.03.2021 20:16 Ответить
Политолог: первый сигнал о Семенченко поступил 2 декабря 2019 года из Грузии
стоит напомнить, что 2 декабря 2019 года в Грузии задержали шесть украинских граждан с оружием, в том числе Семенченко. Грузинские спецслужбы тогда выдвинули обвинение по статье 236 УК Грузии - незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Украинские граждане находились на территории Грузии с 28 ноября. Все они имели опыт боевых действий в составе батальона «Донбасс», а также принимали активное участие в протестах Саакашвили в Киеве.
Политолог отмечает, по одной из версий целью тогдашнего участия в грузинских событиях было стремление радикализации протестов оппозиции - в Грузии на тот момент прошли выборы, на которых проиграл кандидат от партии Саакашвили. «Выводы тогда я сделала такие. Саакашвили пытался вернуться в Грузию, загребая жар чужими руками - используя украинцев под руководством Семенченко. Ну, а сам Семенченко по факту пытался вмешаться в политику дружественной нам Грузии - и это уже ответственность той политической силы, которая в своё время привела его в политику, которая никак это не комментировала»
показать весь комментарий
27.03.2021 00:31 Ответить
Как неожиданно! гришин оказался барыгой!
Он долго в 2014 г. выбирал, чью сторону занять,где больше можно вымутить( в лугандонии или в Украине).
Беня предложил бабки и понеслось...
В апреле-мае 14г. он дал первое интервью (было на ю-тюбе) минут на 40, все бы ничего, НО меня насторожило то,что он заявил, что это не война с кацапами, а мутки ахметки. Хотя уже точно после Крыма было понятно, что это кацапы.
показать весь комментарий
27.03.2021 00:38 Ответить
 
 