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Проєкт "Без цензури": Води нема і не буде. Що робиться в безводному Криму? ВIДЕО

Що там із водою в Криму? Спойлер – все погано, а буде ще гірше. Богдан Буткевич зібрав найсвіжіше і найфеєричніше про воду в Криму і те, як окупанти вчать кримчан економно митися і прати.

Ситуація з водою в Криму стрімко погіршується. Природа – не тітка, і з кожним роком вона все більше показує, чому Крим просто не може бути у складі РФ. Бо води там нема і не буде, а брати її, по суті, немає звідки.

2020 став для Криму одним із найпосушливіших за останні 150 років. Окупаційна влада вже просто не може приховувати проблеми. Тож визнала, що дефіцит води у Криму – проблема номер один для півострова.

Є варіант опріснення морської води, але він шалено дорогий і при цьому навіть близько не вирішити потреби у воді 3 млн людей. Окупаційна влада, звісно, теж шокована масштабом проблем. Але поки не придумала нічого кращого, як пред’явити… судовий позов Андрію Сенченку, Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву – за причетність до водної блокади окупованого Росією півострова. Як це допоможе кримчанам з водою – не зрозуміло, але треба ж призначити винним хоч когось, правда?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, в підконтрольному Кремлю Міністерстві житлово-комунального господарства Криму закликають жителів півострова економити воду.

Представники окупаційної "адміністрації" Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить і на попередньому, і на нинішньому керівництві України, яке санкціонувало зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз. Окупанти попередньо оцінили суму своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують у цьому українських громадян.

Автор: 

посуха (66) Крим (14175) окупація (6717) канал (115) вода (1178) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+31
Я вообще не понимаю весь этот вой про Крым и отсутствие воды в нём.
Крым веками был маловодным и засушливым полуостровом с немногочисленным населением, которое умело приспособиться и выживать в этих условиях.
Днепровская вода искусственно изменила водный баланс полуострова.
Теперь воды из Днепра нет, как её никогда и не было в течении столетий. Крым возвращается в своё естественное природное состояние.
Выход из ситуации только один - привести численность населения в соответствие с природными условиями, которые там сложились веками.
Верните туда татар, они умеют жить в маловодном Крыму, веками там жили.
Ну и, конечно, там не должно быть никаких военных баз, потребляющих немеряное количество воды.
Пока российские власти этой простой истины не поймут, проблему Крыма и его водоснабжения решить не возможно.
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29.03.2021 15:51
+26
Дєржитєсь там...
Води нєт, дєнєг нєт....
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29.03.2021 15:34
+20
крысмане, поздно с Днепра воду пить -
есть крыSSкий мост и надо за Урал валить !
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29.03.2021 15:50
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Дєржитєсь там...
Води нєт, дєнєг нєт....
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29.03.2021 15:34 Відповісти
Будет душ из камней с неба
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29.03.2021 15:35 Відповісти
Будут фрешики из камней давить. А шо?..
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29.03.2021 15:37 Відповісти
Да ясно же: Крым - голая скала. Проехали.
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29.03.2021 15:47 Відповісти
крысмане, поздно с Днепра воду пить -
есть крыSSкий мост и надо за Урал валить !
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29.03.2021 15:50 Відповісти
Израиль стоит на песке и камне. Интересно откуда они берут воду.
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29.03.2021 15:50 Відповісти
Река Иордан вроде, потом опресняют. Мой знакомый уехал больше 10 лет назад туда, так говорит что ванну там только богатые принимают. Не буду утверждать правда или нет.
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29.03.2021 15:52 Відповісти
Можно еще через мост в бутлях носить - и вода, и физкультура одновременно.
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29.03.2021 15:50 Відповісти
Ты или на украинском пиши или на русском. "Чет" это на мордовском наречии?
Добились того,что из кацапского бюджета ,из пенсий,образования,науки и т.д. были вытянуты сотни миллионов рублей. Теперь еще миллиарды на воду вытянете, а сами срать в лтайгу ходите и жопы лопухом подтираете. Зато #Крымнаш.
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29.03.2021 16:27 Відповісти
Неужели перешли от шуток к делу?..
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29.03.2021 16:40 Відповісти
а для унитаза и соленая подойдет....
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29.03.2021 18:46 Відповісти
Я вообще не понимаю весь этот вой про Крым и отсутствие воды в нём.
Крым веками был маловодным и засушливым полуостровом с немногочисленным населением, которое умело приспособиться и выживать в этих условиях.
Днепровская вода искусственно изменила водный баланс полуострова.
Теперь воды из Днепра нет, как её никогда и не было в течении столетий. Крым возвращается в своё естественное природное состояние.
Выход из ситуации только один - привести численность населения в соответствие с природными условиями, которые там сложились веками.
Верните туда татар, они умеют жить в маловодном Крыму, веками там жили.
Ну и, конечно, там не должно быть никаких военных баз, потребляющих немеряное количество воды.
Пока российские власти этой простой истины не поймут, проблему Крыма и его водоснабжения решить не возможно.
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29.03.2021 15:51 Відповісти
Так там и не нужны 2 миллиона человек. 500 тысяч вполне хватит, чтобы обеспечить военную инфраструктуру оккупанта и оставшиеся мощности. Вот всех местных и вытесняют оттуда, заселяя понаехами из ****** кацапских.
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29.03.2021 15:55 Відповісти
Вообще крысчанам советую прочитать книгу Френка Герберта "Дюна" и перенимать опыт жизни фрименов в пустыни, хотя стоп ! Какие же они фримены, если добровольно привели оккупанта, целовали его в десна и позволили построить зону под названием "русский Крым".
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29.03.2021 15:58 Відповісти
В Крыму кроме камней то и воровать нечего. Именно Украина и дала им пожить хоть немного по людски. Ну а то что кацапов задавила жаба так это их нормальное состояние. В своё время Украина "вступила" в союз имея Кубань, но опять же кацапам жаба давила, что именно Украинцы умеют всё выращивать на своих землях. Вот и решили что и им это удастся, ну как видим теперь что без Украины и Украинцев парашу ждёт саможёр.
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29.03.2021 16:27 Відповісти
Ну ты и наглец, Украина, млять все разрушила. Забыл, мокша, в каком состоянии на Украину Крым навесили?
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29.03.2021 16:57 Відповісти
Но подожди ка, Крым украинский с 54 года, и это Украина (УССР) там построила канал, сделала Крым из пустыни курортом... Напомню что СССР - это союз Суверенных Независимых государств, даже с правом выхода республики из союза когда она захочет. Ну конституцию СССР почитай.
Так что Крым облагородился только благодаря Украине.
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29.03.2021 16:29 Відповісти
СССР - Союз Советских Социалистических Республик. В брежневской Конституции статья о выходе из состава СССР было изьята, трактовали как утратила актуальность вследствии всеобщего единения
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29.03.2021 17:04 Відповісти
Она была всегда, даже в брежневской 77 года.
...
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
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29.03.2021 17:40 Відповісти
Краще за всіх на це питання відповів Москаль. Крисчани побажали мати гарні зарплати і гарні пенсії? Так. То є багато грошей, купляйте воду на базарі, там де купляв танки і Буки ху@ло. Правда перед тим як туди йти, беріть власовські ганчірки і колорадські стрічки і горлайте " ху@ло введи"!
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29.03.2021 16:11 Відповісти
Воды нет,но вы держитесь! Всего вам хорошего!
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29.03.2021 16:21 Відповісти
Пейте крымчане!
Проєкт "Без цензури": Води нема і не буде. Що робиться в безводному Криму? - Цензор.НЕТ 1606
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29.03.2021 16:24 Відповісти
ну а дальше будет спалах кишечных, половых и прочих инфекций, как вы любите
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29.03.2021 16:41 Відповісти
Крымчанин! Помни!
Моется тот кто ленится чесаться!
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29.03.2021 17:07 Відповісти
Зато немає биндир і повсюду одні ваньки-встаньки і русъкий запах гнилі.
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29.03.2021 17:48 Відповісти
Воды нет и не будет, но вы главное - держитесь!!!
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29.03.2021 18:08 Відповісти
Снег с Магадана привезут.
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29.03.2021 18:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=whgOkfH9Itc
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29.03.2021 18:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SqFG9OBEfUI
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30.03.2021 00:10 Відповісти
Без воды у них праздник.
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29.03.2021 19:01 Відповісти
Як говорив велічайший філософ і полководець ********** "А какая разница" є вода, чи немає води, головне, щоб був расейській дух і звичайно сморід.
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29.03.2021 19:34 Відповісти
Хотели камней с неба ?,но это еще не камни это просто не достаток воды который и следовало предусмотретьи повторяю ,кто лошадь украл тот лошадь и должен кормить т.е. это забота ложится на плечи оккупантов.
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29.03.2021 19:49 Відповісти
Боде по губам надавали? И запретили обсуждать то что в Украине происходит?
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29.03.2021 23:02 Відповісти
С возвращением крысчане в родную говень.
Надо вода - опресняйте. чем беднее будет ******** тем лучше.
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30.03.2021 08:23 Відповісти
сочувствствуовую.Раньше в это время всякая зелень и редиска из Крыма на базаре продавалась, сейчас - тоже, но уже из Херсона. Фермерство на полуострове, я так понимаю , приказало долго жить
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30.03.2021 09:31 Відповісти
"Горячее солнце. Горячий песок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?"
Учкудук три колодца"
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30.03.2021 10:11 Відповісти
Не втомлююсь повторювати, що клімат змінюється і маловодність то є не тільки проблемою Криму, а і всій України та півдня росії.
То ж якого біса ми повинні урізати задоволення власних потреб на поталу окупантові??
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30.03.2021 15:09 Відповісти
 
 