Проєкт "Без цензури": Води нема і не буде. Що робиться в безводному Криму? ВIДЕО
Що там із водою в Криму? Спойлер – все погано, а буде ще гірше. Богдан Буткевич зібрав найсвіжіше і найфеєричніше про воду в Криму і те, як окупанти вчать кримчан економно митися і прати.
Ситуація з водою в Криму стрімко погіршується. Природа – не тітка, і з кожним роком вона все більше показує, чому Крим просто не може бути у складі РФ. Бо води там нема і не буде, а брати її, по суті, немає звідки.
2020 став для Криму одним із найпосушливіших за останні 150 років. Окупаційна влада вже просто не може приховувати проблеми. Тож визнала, що дефіцит води у Криму – проблема номер один для півострова.
Є варіант опріснення морської води, але він шалено дорогий і при цьому навіть близько не вирішити потреби у воді 3 млн людей. Окупаційна влада, звісно, теж шокована масштабом проблем. Але поки не придумала нічого кращого, як пред’явити… судовий позов Андрію Сенченку, Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву – за причетність до водної блокади окупованого Росією півострова. Як це допоможе кримчанам з водою – не зрозуміло, але треба ж призначити винним хоч когось, правда?
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Нагадаємо, в підконтрольному Кремлю Міністерстві житлово-комунального господарства Криму закликають жителів півострова економити воду.
Представники окупаційної "адміністрації" Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить і на попередньому, і на нинішньому керівництві України, яке санкціонувало зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз. Окупанти попередньо оцінили суму своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують у цьому українських громадян.
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Води нєт, дєнєг нєт....
есть крыSSкий мост и надо за Урал валить !
Добились того,что из кацапского бюджета ,из пенсий,образования,науки и т.д. были вытянуты сотни миллионов рублей. Теперь еще миллиарды на воду вытянете, а сами срать в лтайгу ходите и жопы лопухом подтираете. Зато #Крымнаш.
Крым веками был маловодным и засушливым полуостровом с немногочисленным населением, которое умело приспособиться и выживать в этих условиях.
Днепровская вода искусственно изменила водный баланс полуострова.
Теперь воды из Днепра нет, как её никогда и не было в течении столетий. Крым возвращается в своё естественное природное состояние.
Выход из ситуации только один - привести численность населения в соответствие с природными условиями, которые там сложились веками.
Верните туда татар, они умеют жить в маловодном Крыму, веками там жили.
Ну и, конечно, там не должно быть никаких военных баз, потребляющих немеряное количество воды.
Пока российские власти этой простой истины не поймут, проблему Крыма и его водоснабжения решить не возможно.
Так что Крым облагородился только благодаря Украине.
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Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
Моется тот кто ленится чесаться!
Надо вода - опресняйте. чем беднее будет ******** тем лучше.
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?"
Учкудук три колодца"
То ж якого біса ми повинні урізати задоволення власних потреб на поталу окупантові??