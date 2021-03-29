Проєкт "Без цензури": Води нема і не буде. Що робиться в безводному Криму? ВIДЕО

Що там із водою в Криму? Спойлер – все погано, а буде ще гірше. Богдан Буткевич зібрав найсвіжіше і найфеєричніше про воду в Криму і те, як окупанти вчать кримчан економно митися і прати.

Ситуація з водою в Криму стрімко погіршується. Природа – не тітка, і з кожним роком вона все більше показує, чому Крим просто не може бути у складі РФ. Бо води там нема і не буде, а брати її, по суті, немає звідки.

2020 став для Криму одним із найпосушливіших за останні 150 років. Окупаційна влада вже просто не може приховувати проблеми. Тож визнала, що дефіцит води у Криму – проблема номер один для півострова.

Є варіант опріснення морської води, але він шалено дорогий і при цьому навіть близько не вирішити потреби у воді 3 млн людей. Окупаційна влада, звісно, теж шокована масштабом проблем. Але поки не придумала нічого кращого, як пред’явити… судовий позов Андрію Сенченку, Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву – за причетність до водної блокади окупованого Росією півострова. Як це допоможе кримчанам з водою – не зрозуміло, але треба ж призначити винним хоч когось, правда?

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Нагадаємо, в підконтрольному Кремлю Міністерстві житлово-комунального господарства Криму закликають жителів півострова економити воду.

Представники окупаційної "адміністрації" Криму вважають, що відповідальність за дефіцит прісної води на півострові нібито лежить і на попередньому, і на нинішньому керівництві України, яке санкціонувало зупинку функціонування Північно-Кримського каналу сім років тому і не запускає його зараз. Окупанти попередньо оцінили суму своїх збитків через відсутність дніпровської води в 1,47 трильйона рублів і звинувачують у цьому українських громадян.