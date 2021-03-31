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РФ перекидає в окупований Крим військову техніку. ВIДЕО

Очевидці фіксують масове перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів. Судячи з відео, процес триває вже кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

На відео, яке з'явилося в мережі напередодні, видно переміщення колони бронетехніки в напрямку Керчі.

На кадрах - самохідні артилерійські установки, бронетранспортери і військові вантажівки, які рухалися з Краснодарського краю.

Ще 25 одиниць військової техніки на Кримському мосту очевидці зафіксували кілька днів тому.

Читайте також: США занепокоєні стягуванням російських сил до кордону з Україною, - CBS


Читайте також: Росія перекинула на окупований Донбас кадрових військових, - розвідка

Автор: 

Крим (14174) росія (65336) техніка (1829)


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Топ коментарі
+31
РФ перебрасывает в оккупированный Крым военную технику - Цензор.НЕТ 307
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31.03.2021 19:18
+26
Да, сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик. Спасибо дебилам, привели к власти трусов и предателей.
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31.03.2021 19:23
+20
а как же-мир в глазах ***** который зэбил там увидел?
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31.03.2021 19:05
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норм, начать к лету, за лето разогнать шелупонь, а партизаны современные сами от холодов зимой вымрут, а кто не вымрет тех беспилотники с тепловизорами найдут
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31.03.2021 20:06 Відповісти
влажно мечтаешь кацапчег как твои дружки под ножами в Чечне
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31.03.2021 20:07 Відповісти
Можна почати сьогодні ввечері тебе саджати на пляшку. Втім, тобі не звикати.
Вже було Київ за два тижні, по факту застрягли у передмісті донецька.
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31.03.2021 21:33 Відповісти
Авторы видео спалились: дороги хорошие, мост стоит, автобронетехника на ходу. Сразу понятно, что это фейк.
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31.03.2021 20:28 Відповісти
Ахаха)) колона кацапских автобудок - рефрежираторные войска парашии готовятся везти домой зашкваренных кацапских 200-х в рязань и самару.
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31.03.2021 21:38 Відповісти
Читайте басню Крилова "Вовк та ягня" : "У сильного безсилий винен завсігди:
Багато прикладів з історії ми знаєм.................«Мовчи, гоноровисте!
Чи час тут розбирать провини всі, щеня?
Ти винен тим уже, що захотів я їсти».
Сказав - і в темний ліс Вовк поволік Ягня. РФ перекидає в окупований Крим військову техніку - Цензор.НЕТ 7299
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31.03.2021 21:50 Відповісти
Вот интересно... дернутся захватывать канал или нет...
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31.03.2021 22:43 Відповісти
Так як i ти,думае iшак оманський... Пора сваливать с этой страны,НЕ,еще хоть один лярд хочется хапнуть,а потом хоть трава не расти...
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01.04.2021 05:52 Відповісти
Пора рапторы в Николаев вызывать!!! Если в свое время такой утырок как сталин оборсался в первые дни войны...можно себе представить что....
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01.04.2021 00:11 Відповісти
Хай собі ганяють придуркуваті кацапи свою техніку з місця на місце. Всеодно води не дамо, пийте свою расейську, лякати нас не потрібно. Як будьто цієї техніки немає на Донбасі чи в Криму.
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01.04.2021 08:39 Відповісти
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