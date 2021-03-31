РФ перекидає в окупований Крим військову техніку. ВIДЕО
Очевидці фіксують масове перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів. Судячи з відео, процес триває вже кілька днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
На відео, яке з'явилося в мережі напередодні, видно переміщення колони бронетехніки в напрямку Керчі.
На кадрах - самохідні артилерійські установки, бронетранспортери і військові вантажівки, які рухалися з Краснодарського краю.
Ще 25 одиниць військової техніки на Кримському мосту очевидці зафіксували кілька днів тому.
Топ коментарі
+31 Шимус
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+26 18c49ed2
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+20 Куртка министра Степанова
показати весь коментар31.03.2021 19:05
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