РФ перекидає в окупований Крим військову техніку. ВIДЕО

Очевидці фіксують масове перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів. Судячи з відео, процес триває вже кілька днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

На відео, яке з'явилося в мережі напередодні, видно переміщення колони бронетехніки в напрямку Керчі.

На кадрах - самохідні артилерійські установки, бронетранспортери і військові вантажівки, які рухалися з Краснодарського краю.

Ще 25 одиниць військової техніки на Кримському мосту очевидці зафіксували кілька днів тому.

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