SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників Starlink. ВIДЕО

Компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9.

Запуск транслювався в YouTube та інших соціальних мережах компанії, передає Цензор.НЕТ.

Ракета-носій Falcon 9 вирушила на орбіту з 60 супутниками Starlink на борту. Запуск відбувся з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал.

Це вже 24-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проєкту Starlink. Група космічних апаратів становить понад 1000.

Перший ступінь ракети через кілька хвилин після старту в автоматичному режимі повернулася на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Після виходу на орбіту супутники успішно розгорнулися.

Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Тестування Starlink вже почалося. Перші користувачі стверджують, що інтернет працює без перебоїв навіть за екстремальних погодних умов. Втім, поки це задоволення не з дешевих. У жовтні 2020 року в Apple Play з'явився додаток для користування Starlink, де місячна підписка коштує 99 доларів, а річна - 499 доларів.