SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink. ВИДЕО

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9.

Запуск транслировался в YouTube и других соцсетях компании, передает Цензор.НЕТ.

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с 60 спутниками Starlink на борту. Запуск состоялся с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал.

Это уже 24-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Группа космических аппаратов составляет более 1000.

Первая ступень ракеты через несколько минут после старта в автоматическом режиме вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

После выхода на орбиту спутники успешно развернулись.

Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Тестирование Starlink уже началось. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях. Впрочем, пока это удовольствие не из дешевых. В октябре 2020 года в Apple Play появилось приложение для пользования Starlink, где месячная подписка стоит 99 долларов, а годовая - 499 долларов.

