РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9783 посетителя онлайн
Новости Видео
4 218 44

SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink. ВИДЕО

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9.

Запуск транслировался в YouTube и других соцсетях компании, передает Цензор.НЕТ.

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с 60 спутниками Starlink на борту. Запуск состоялся с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал.

Это уже 24-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Группа космических аппаратов составляет более 1000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет запустить собственный спутник вместе со SpaceX в декабре 2021 года

Первая ступень ракеты через несколько минут после старта в автоматическом режиме вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

После выхода на орбиту спутники успешно развернулись.

Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Тестирование Starlink уже началось. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях. Впрочем, пока это удовольствие не из дешевых. В октябре 2020 года в Apple Play появилось приложение для пользования Starlink, где месячная подписка стоит 99 долларов, а годовая - 499 долларов.

Также смотрите: Испытательный полет корабля Starship компании SpaceX снова закончился взрывом. ВИДЕО

Автор: 

космос (791) SpaceX (62)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників Starlink - Цензор.НЕТ 9671
показать весь комментарий
08.04.2021 00:07 Ответить
+4
Маск выводит Starlink, Рогозин - OneWeb. Лично я ставлю на Маска.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:52 Ответить
+4
поки амери сплять-
рогозинці- їдять...SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників Starlink - Цензор.НЕТ 2258
показать весь комментарий
08.04.2021 00:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Станем лучше жить, видать. Жаль коронавирус туда не отправили. Мы рады за американцев, родня.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:50 Ответить
одно и то же
запускают и запускают
а шо ... неизвестно,
но догадываюсь,
бо кацапы - нервничают
показать весь комментарий
07.04.2021 23:51 Ответить
Маск выводит Starlink, Рогозин - OneWeb. Лично я ставлю на Маска.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:52 Ответить
фу,не мешайте ватаноидам праздновать неудачу старшипа...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:54 Ответить
SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників Starlink - Цензор.НЕТ 9671
показать весь комментарий
08.04.2021 00:07 Ответить
Главное чтобы петуха из говна не надумали запустить в космос!!
показать весь комментарий
08.04.2021 06:29 Ответить
Хунта ставить ЛАЙК !
показать весь комментарий
08.04.2021 00:23 Ответить
F-16 из тех же времен, но доставляет боль по самые помидоры))))
показать весь комментарий
08.04.2021 07:32 Ответить
Да, да))) Трактора задолбались давить эти самые..... помидоры)))
показать весь комментарий
08.04.2021 07:55 Ответить
поки амери сплять-
рогозинці- їдять...SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників Starlink - Цензор.НЕТ 2258
показать весь комментарий
08.04.2021 00:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eTnuchS-LgY
показать весь комментарий
08.04.2021 00:53 Ответить
Маск прекрати !!! там скоро пробки и аварии будут !!! а у кацапов инфаркт и передоз от бояры !!!
показать весь комментарий
08.04.2021 01:15 Ответить
А что, Украина себя позиционирует как великая сверхдержава, полюс мира, соперник США в космической гонке?
показать весь комментарий
08.04.2021 07:26 Ответить
вижу? шоры то сними.. имперец
показать весь комментарий
08.04.2021 07:48 Ответить
Особисто Лаврову - на його Труну 😁😁😁😁😁😁😁🤗🤗🤗🤗🤗🤗
показать весь комментарий
08.04.2021 01:32 Ответить
С такой конской ценой на их инет (для чего спутники):

$499 - терминал с антенной и Wi-Fi роутером
$99 - месячная абонентская плата
Скорость: 50-150 Мбит
Задержка: 20-40 мс
-----
В Украине не найдется потенциальных пользователей.
показать весь комментарий
08.04.2021 04:32 Ответить
Немного, но найдется, там где нет варианта проложить кабельный. Спутниковый интернет у конкурентов по цене где-то так же, но гораздо хуже, особенно по задержке.
показать весь комментарий
08.04.2021 07:30 Ответить
Что ты можешь знать о "потенции" потенциальный ты "наш" ?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:23 Ответить
давай про деды воевали... если надо повторим... то что он бывал на Байкануре это как в достижения шайтаната твоего записать.. плавно перешли к кацапам ? да если бы вы шакалы не лазили по соседним странам со своим вонючим рЮським миром вы бы пуп никому не уперлись
показать весь комментарий
08.04.2021 07:51 Ответить
? ты что там маку с утра нажрался... судя по твоим высерам .. живущего возле южмашаээ голосовало за опжз... если бы не такие мерзости как ты представители вонючего рЮського мира то и войны бы не было...
показать весь комментарий
08.04.2021 10:02 Ответить
вылупок твой папа и ты его производное.... гагарин .. американцы... ну и... ты еще терешкову сюда вплети..
показать весь комментарий
08.04.2021 10:04 Ответить
а что терешковой уже не гордишься... а кем Королевым? не твои ли коммунисты сначала с него калеку сделали а теперь на каждом углу как и ты орут мы первые.. фу мерзости
показать весь комментарий
08.04.2021 14:44 Ответить
Твой дед воевал, чтоб ты вылупок срал на украинских ресурсах и за это получал деньги от таких же вылупков. Других твой дед не мог наплодить. Жаль.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:07 Ответить
Пишу, как видишь. На украинском сайте. Какие проблемы кацап?
показать весь комментарий
08.04.2021 15:05 Ответить
Разбуй глаза.
показать весь комментарий
08.04.2021 15:28 Ответить
SpaceX відправила на орбіту ще 60 супутників Starlink - Цензор.НЕТ 2561
показать весь комментарий
08.04.2021 10:25 Ответить
 
 