УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7518 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 024 34

Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі. ВIДЕО

Вертоліт-дрон Ingenuity ("Винахідливість"), який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance ("Наполегливість"), у понеділок здійснив перший випробувальний політ на Червоній планеті.

Про це повідомило NASA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підтверджено, що Ingenuity здійснив перший політ на Марсі", - йдеться в повідомленні.

Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становить майже три метри.

Також читайте: Україна планує брати участь у програмах з освоєння Місяця і вивчення Марса, - глава космічного агентства Тафтай

Під час польоту марсохід Perseverance ретранслював на Землю знімки і дані, отримані вертольотом-дроном. У ході подальших польотів вертоліт планується піднімати до п'яти метрів.

Робота Ingenuity розрахована на 31 день. У ході польотів на Марсі він здійснюватиме аерофотозйомку місцевості.

Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Також читайте: Марсохід Perseverance почав передавати NASA дані про клімат на Червоній планеті, - звіт

Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого.

Американська автоматична міжпланетна станція до Марсу була запущена 30 липня минулого року.

Perseverance є вже п'ятим американським марсоходом, який NASA відправило для вивчення Червоної планети.

Автор: 

NASA (174) Марс (51) польоти (213)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Украинец работает инженером в компании уже около 20 лет. В Киеве он закончил авиационный техникум, а в 1999 году переехал в США, где подтвердил свой диплом и получил степень бакалавра в области авиакосмонавтики.Игорь вместе с командой специалистов разрабатывал солнечную батарею для марсианского вертолета, лопатки пропеллеров и шафт - вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения."Надо делать части очень легкими и одновременно прочными, потому вертолет должен соответствовать тем перепадам температур, которые существуют на поверхности Марса. Он такой жесткий как сталь, но легкий как пластик", - рассказал Игорь Панченко.Инженерам и дизайнерам Ingenuity пришлось приложить немало усилий, чтобы создать аппарат, способный летать в разряженной атмосфере другой планеты. Атмосферное давление у поверхности Марса примерно такое, как на высоте более 35 километров над Землей.Учитывая суровые условия Красной планеты , разработчики создали аппарат, который весит всего 1 кг и 800 граммов. "Лопатки пропеллера у него намного больше, чем мы имели бы на типичном вертолете здесь, на Земле. Им также приходится крутиться гораздо быстрее, чем в атмосфере Земли ", - сказал главный инженер вертолета Ingenuity Бен Пипинберг.При строительстве вертолета использовали различные материалы, такие как титан, бериллий и алюминий. Его главная задача - протестировать возможности полетов винтокрылых аппаратов в условиях Марса. Если все пройдет по плану, вертолеты похожего образца будут отправляться на Красную планету регулярно."Когда я вижу фотографии поверхности Марса, чувствую гордость за то, что я имел какой-то прикосновение к этому", - сказал Игорь Панченко.
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 6625
показати весь коментар
19.04.2021 14:53 Відповісти
+17
Инженер компании Aerovironment Игорь Панченко разрабатывал солнечную батарею и лопатки пропеллеров для космического дрона.Уроженец Киева, инженер компании Aerovironment в Калифорнии Игорь Панченко стал одним из разработчиков вертолета Ingenuity, который вместе с марсоходом Perseverance был доставлен на Марс и находится в готовности совершить первый исторический полет на другой планете.
показати весь коментар
19.04.2021 14:52 Відповісти
+15
по заданию роскосмоса, якутский скульптор сделал первый мазок в постройку гипердрона для будущего полёта в атмосфере теневой стороны солнца ))
показати весь коментар
19.04.2021 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по заданию роскосмоса, якутский скульптор сделал первый мазок в постройку гипердрона для будущего полёта в атмосфере теневой стороны солнца ))
показати весь коментар
19.04.2021 14:37 Відповісти
як і все що роблять москалі
показати весь коментар
19.04.2021 14:46 Відповісти
Ну, який іще гіпердрон? Просто - пердрон. І звучно, і відповідає нормативам кацапобудівництва, і саме та функціональність, яку лаптєногі отримають на виході.
показати весь коментар
19.04.2021 15:08 Відповісти
пердрон - это уже секретный газовый гипердвигатель на дрон устанавливаемый ))
показати весь коментар
19.04.2021 15:26 Відповісти
Смерть москалям!
показати весь коментар
19.04.2021 14:55 Відповісти
Инженер компании Aerovironment Игорь Панченко разрабатывал солнечную батарею и лопатки пропеллеров для космического дрона.Уроженец Киева, инженер компании Aerovironment в Калифорнии Игорь Панченко стал одним из разработчиков вертолета Ingenuity, который вместе с марсоходом Perseverance был доставлен на Марс и находится в готовности совершить первый исторический полет на другой планете.
показати весь коментар
19.04.2021 14:52 Відповісти
Украинец работает инженером в компании уже около 20 лет. В Киеве он закончил авиационный техникум, а в 1999 году переехал в США, где подтвердил свой диплом и получил степень бакалавра в области авиакосмонавтики.Игорь вместе с командой специалистов разрабатывал солнечную батарею для марсианского вертолета, лопатки пропеллеров и шафт - вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения."Надо делать части очень легкими и одновременно прочными, потому вертолет должен соответствовать тем перепадам температур, которые существуют на поверхности Марса. Он такой жесткий как сталь, но легкий как пластик", - рассказал Игорь Панченко.Инженерам и дизайнерам Ingenuity пришлось приложить немало усилий, чтобы создать аппарат, способный летать в разряженной атмосфере другой планеты. Атмосферное давление у поверхности Марса примерно такое, как на высоте более 35 километров над Землей.Учитывая суровые условия Красной планеты , разработчики создали аппарат, который весит всего 1 кг и 800 граммов. "Лопатки пропеллера у него намного больше, чем мы имели бы на типичном вертолете здесь, на Земле. Им также приходится крутиться гораздо быстрее, чем в атмосфере Земли ", - сказал главный инженер вертолета Ingenuity Бен Пипинберг.При строительстве вертолета использовали различные материалы, такие как титан, бериллий и алюминий. Его главная задача - протестировать возможности полетов винтокрылых аппаратов в условиях Марса. Если все пройдет по плану, вертолеты похожего образца будут отправляться на Красную планету регулярно."Когда я вижу фотографии поверхности Марса, чувствую гордость за то, что я имел какой-то прикосновение к этому", - сказал Игорь Панченко.
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 6625
показати весь коментар
19.04.2021 14:53 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 14:52 Відповісти
а в атвет кацы высадятся на Солнце и исчезнут...
скорее бы !
показати весь коментар
19.04.2021 14:59 Відповісти
Хто хоче жити на Марсі? Просте питання. А хто не знає, що при бажанні тупі прямоходячі примати, можуть Марс зробити на Землі. В кого є сумніви?
показати весь коментар
19.04.2021 14:59 Відповісти
людині треба ставати космічним видом! бо на Землі, нажаль, є такі дебільнуваті істоти, як москалі, які можуть пригальмувати розвиток людства
показати весь коментар
19.04.2021 15:02 Відповісти
Ні, ні,ні ні в якому разі!!!!! Супер паразит, має розділити долю організма на якому паразитує, а не вражати собою інші планети. І він її розділить.....
показати весь коментар
19.04.2021 15:10 Відповісти
Уже прочитал на одном форуме для альтернативно одаренных в лаптях, что то все снято в Голливуде...
показати весь коментар
19.04.2021 15:02 Відповісти
у москалєй багато пєрєдач на тему космосу, де кілька москалєй сидять в кімнаті і з заумним виглядом обговорюють польоти американських чи європейських супутників на планети сонячної системи при цьому називая ці супутники - "чєлавєчєство запустило спутник"
показати весь коментар
19.04.2021 15:05 Відповісти
А тим часом в вєлікай ка(с)міческой дєржаве в яру дохлую коняку доїдают...
показати весь коментар
19.04.2021 15:12 Відповісти
Эпоха великих открытий ***** продолжается.
В Нижневартовске открыли сортир. Репортаж занял 5 минут по ТВ. "Теперь надо попробовать, как он там внутри". Классно, довольно просторно и чисто, что важно. В целом неплохо". "Это именно то, чего так долго ждали жители города".

Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 5939
показати весь коментар
19.04.2021 15:22 Відповісти
Такі серьозні обличчя - немов у піндосів під час посадки Кюріосіті на поверхню Марса.
показати весь коментар
19.04.2021 15:30 Відповісти
Вы Лучшие!!
показати весь коментар
19.04.2021 15:24 Відповісти
не пойму как оно туда летит и откуда сигнал и как оно там упраляется и откуда сьемка...это же далеко...и бред откуда зарядка там нет розеток и вай фая и где марс..похоже снято в студии..фейк
показати весь коментар
19.04.2021 15:26 Відповісти
NASA опубликовало снимок с телекамеры вертолёта: тень которую аппарат отбрасывал на поверхность во время полёта
показати весь коментар
19.04.2021 15:29 Відповісти
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 4187
показати весь коментар
19.04.2021 15:30 Відповісти
Це фотошоп. (с) Д.Рогозін.)))
показати весь коментар
19.04.2021 15:32 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 15:33 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2021 15:51 Відповісти
а що там Батут-Рогозин с сынулей из КоленоВстана?
показати весь коментар
19.04.2021 15:43 Відповісти
А в это время на РФ за комментарий, вызывающий удивление человека, со словами "Это бомба!" - открыли дело по статье "ложное сообщение о теракте" ......
показати весь коментар
19.04.2021 15:45 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
19.04.2021 16:01 Відповісти
на https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 5241

44 ТЫС.
и
669 - хто вони ? ніхто не знає

Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 9804
показати весь коментар
19.04.2021 18:54 Відповісти
 
 