Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі. ВIДЕО
Вертоліт-дрон Ingenuity ("Винахідливість"), який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance ("Наполегливість"), у понеділок здійснив перший випробувальний політ на Червоній планеті.
Про це повідомило NASA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Підтверджено, що Ingenuity здійснив перший політ на Марсі", - йдеться в повідомленні.
Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становить майже три метри.
Під час польоту марсохід Perseverance ретранслював на Землю знімки і дані, отримані вертольотом-дроном. У ході подальших польотів вертоліт планується піднімати до п'яти метрів.
Робота Ingenuity розрахована на 31 день. У ході польотів на Марсі він здійснюватиме аерофотозйомку місцевості.
Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.
Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого.
Американська автоматична міжпланетна станція до Марсу була запущена 30 липня минулого року.
Perseverance є вже п'ятим американським марсоходом, який NASA відправило для вивчення Червоної планети.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скорее бы !
В Нижневартовске открыли сортир. Репортаж занял 5 минут по ТВ. "Теперь надо попробовать, как он там внутри". Классно, довольно просторно и чисто, что важно. В целом неплохо". "Это именно то, чего так долго ждали жители города".
44 ТЫС.
и
669 - хто вони ? ніхто не знає