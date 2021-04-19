Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі. ВIДЕО

Вертоліт-дрон Ingenuity ("Винахідливість"), який прибув на Марс разом з марсоходом Perseverance ("Наполегливість"), у понеділок здійснив перший випробувальний політ на Червоній планеті.

Про це повідомило NASA.

"Підтверджено, що Ingenuity здійснив перший політ на Марсі", - йдеться в повідомленні.

Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становить майже три метри.

Під час польоту марсохід Perseverance ретранслював на Землю знімки і дані, отримані вертольотом-дроном. У ході подальших польотів вертоліт планується піднімати до п'яти метрів.

Робота Ingenuity розрахована на 31 день. У ході польотів на Марсі він здійснюватиме аерофотозйомку місцевості.

Апарат Ingenuity 1,2 метра в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого.

Американська автоматична міжпланетна станція до Марсу була запущена 30 липня минулого року.

Perseverance є вже п'ятим американським марсоходом, який NASA відправило для вивчення Червоної планети.