Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе. ВИДЕО

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет на Красной планете

Об этом сообщило NASA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подтверждено, что Ingenuity совершил первый полет на Марсе", - говорится в сообщении.

Высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

Во время полета марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном. В ходе последующих полетов вертолет планируется поднимать до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Также читайте: Марсоход Perseverance начал передавать NASA данные о климате на Красной планете, - отчет

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.