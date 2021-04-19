РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7664 посетителя онлайн
Новости Видео
17 024 34

Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе. ВИДЕО

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет на Красной планете

Об этом сообщило NASA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подтверждено, что Ingenuity совершил первый полет на Марсе", - говорится в сообщении.

Высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

Во время полета марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном. В ходе последующих полетов вертолет планируется поднимать до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Также читайте: Марсоход Perseverance начал передавать NASA данные о климате на Красной планете, - отчет

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

NASA (131) Марс (38) полеты (77)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Украинец работает инженером в компании уже около 20 лет. В Киеве он закончил авиационный техникум, а в 1999 году переехал в США, где подтвердил свой диплом и получил степень бакалавра в области авиакосмонавтики.Игорь вместе с командой специалистов разрабатывал солнечную батарею для марсианского вертолета, лопатки пропеллеров и шафт - вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения."Надо делать части очень легкими и одновременно прочными, потому вертолет должен соответствовать тем перепадам температур, которые существуют на поверхности Марса. Он такой жесткий как сталь, но легкий как пластик", - рассказал Игорь Панченко.Инженерам и дизайнерам Ingenuity пришлось приложить немало усилий, чтобы создать аппарат, способный летать в разряженной атмосфере другой планеты. Атмосферное давление у поверхности Марса примерно такое, как на высоте более 35 километров над Землей.Учитывая суровые условия Красной планеты , разработчики создали аппарат, который весит всего 1 кг и 800 граммов. "Лопатки пропеллера у него намного больше, чем мы имели бы на типичном вертолете здесь, на Земле. Им также приходится крутиться гораздо быстрее, чем в атмосфере Земли ", - сказал главный инженер вертолета Ingenuity Бен Пипинберг.При строительстве вертолета использовали различные материалы, такие как титан, бериллий и алюминий. Его главная задача - протестировать возможности полетов винтокрылых аппаратов в условиях Марса. Если все пройдет по плану, вертолеты похожего образца будут отправляться на Красную планету регулярно."Когда я вижу фотографии поверхности Марса, чувствую гордость за то, что я имел какой-то прикосновение к этому", - сказал Игорь Панченко.
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 6625
показать весь комментарий
19.04.2021 14:53 Ответить
+17
Инженер компании Aerovironment Игорь Панченко разрабатывал солнечную батарею и лопатки пропеллеров для космического дрона.Уроженец Киева, инженер компании Aerovironment в Калифорнии Игорь Панченко стал одним из разработчиков вертолета Ingenuity, который вместе с марсоходом Perseverance был доставлен на Марс и находится в готовности совершить первый исторический полет на другой планете.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:52 Ответить
+15
по заданию роскосмоса, якутский скульптор сделал первый мазок в постройку гипердрона для будущего полёта в атмосфере теневой стороны солнца ))
показать весь комментарий
19.04.2021 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по заданию роскосмоса, якутский скульптор сделал первый мазок в постройку гипердрона для будущего полёта в атмосфере теневой стороны солнца ))
показать весь комментарий
19.04.2021 14:37 Ответить
як і все що роблять москалі
показать весь комментарий
19.04.2021 14:46 Ответить
Ну, який іще гіпердрон? Просто - пердрон. І звучно, і відповідає нормативам кацапобудівництва, і саме та функціональність, яку лаптєногі отримають на виході.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:08 Ответить
пердрон - это уже секретный газовый гипердвигатель на дрон устанавливаемый ))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:26 Ответить
Смерть москалям!
показать весь комментарий
19.04.2021 14:55 Ответить
Инженер компании Aerovironment Игорь Панченко разрабатывал солнечную батарею и лопатки пропеллеров для космического дрона.Уроженец Киева, инженер компании Aerovironment в Калифорнии Игорь Панченко стал одним из разработчиков вертолета Ingenuity, который вместе с марсоходом Perseverance был доставлен на Марс и находится в готовности совершить первый исторический полет на другой планете.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:52 Ответить
Украинец работает инженером в компании уже около 20 лет. В Киеве он закончил авиационный техникум, а в 1999 году переехал в США, где подтвердил свой диплом и получил степень бакалавра в области авиакосмонавтики.Игорь вместе с командой специалистов разрабатывал солнечную батарею для марсианского вертолета, лопатки пропеллеров и шафт - вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения."Надо делать части очень легкими и одновременно прочными, потому вертолет должен соответствовать тем перепадам температур, которые существуют на поверхности Марса. Он такой жесткий как сталь, но легкий как пластик", - рассказал Игорь Панченко.Инженерам и дизайнерам Ingenuity пришлось приложить немало усилий, чтобы создать аппарат, способный летать в разряженной атмосфере другой планеты. Атмосферное давление у поверхности Марса примерно такое, как на высоте более 35 километров над Землей.Учитывая суровые условия Красной планеты , разработчики создали аппарат, который весит всего 1 кг и 800 граммов. "Лопатки пропеллера у него намного больше, чем мы имели бы на типичном вертолете здесь, на Земле. Им также приходится крутиться гораздо быстрее, чем в атмосфере Земли ", - сказал главный инженер вертолета Ingenuity Бен Пипинберг.При строительстве вертолета использовали различные материалы, такие как титан, бериллий и алюминий. Его главная задача - протестировать возможности полетов винтокрылых аппаратов в условиях Марса. Если все пройдет по плану, вертолеты похожего образца будут отправляться на Красную планету регулярно."Когда я вижу фотографии поверхности Марса, чувствую гордость за то, что я имел какой-то прикосновение к этому", - сказал Игорь Панченко.
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 6625
показать весь комментарий
19.04.2021 14:53 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 14:52 Ответить
а в атвет кацы высадятся на Солнце и исчезнут...
скорее бы !
показать весь комментарий
19.04.2021 14:59 Ответить
Хто хоче жити на Марсі? Просте питання. А хто не знає, що при бажанні тупі прямоходячі примати, можуть Марс зробити на Землі. В кого є сумніви?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:59 Ответить
людині треба ставати космічним видом! бо на Землі, нажаль, є такі дебільнуваті істоти, як москалі, які можуть пригальмувати розвиток людства
показать весь комментарий
19.04.2021 15:02 Ответить
Ні, ні,ні ні в якому разі!!!!! Супер паразит, має розділити долю організма на якому паразитує, а не вражати собою інші планети. І він її розділить.....
показать весь комментарий
19.04.2021 15:10 Ответить
Уже прочитал на одном форуме для альтернативно одаренных в лаптях, что то все снято в Голливуде...
показать весь комментарий
19.04.2021 15:02 Ответить
у москалєй багато пєрєдач на тему космосу, де кілька москалєй сидять в кімнаті і з заумним виглядом обговорюють польоти американських чи європейських супутників на планети сонячної системи при цьому називая ці супутники - "чєлавєчєство запустило спутник"
показать весь комментарий
19.04.2021 15:05 Ответить
А тим часом в вєлікай ка(с)міческой дєржаве в яру дохлую коняку доїдают...
показать весь комментарий
19.04.2021 15:12 Ответить
Эпоха великих открытий ***** продолжается.
В Нижневартовске открыли сортир. Репортаж занял 5 минут по ТВ. "Теперь надо попробовать, как он там внутри". Классно, довольно просторно и чисто, что важно. В целом неплохо". "Это именно то, чего так долго ждали жители города".

Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 5939
показать весь комментарий
19.04.2021 15:22 Ответить
Такі серьозні обличчя - немов у піндосів під час посадки Кюріосіті на поверхню Марса.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:30 Ответить
Вы Лучшие!!
показать весь комментарий
19.04.2021 15:24 Ответить
не пойму как оно туда летит и откуда сигнал и как оно там упраляется и откуда сьемка...это же далеко...и бред откуда зарядка там нет розеток и вай фая и где марс..похоже снято в студии..фейк
показать весь комментарий
19.04.2021 15:26 Ответить
NASA опубликовало снимок с телекамеры вертолёта: тень которую аппарат отбрасывал на поверхность во время полёта
показать весь комментарий
19.04.2021 15:29 Ответить
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 4187
показать весь комментарий
19.04.2021 15:30 Ответить
Це фотошоп. (с) Д.Рогозін.)))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:32 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 15:33 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 15:51 Ответить
а що там Батут-Рогозин с сынулей из КоленоВстана?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:43 Ответить
А в это время на РФ за комментарий, вызывающий удивление человека, со словами "Это бомба!" - открыли дело по статье "ложное сообщение о теракте" ......
показать весь комментарий
19.04.2021 15:45 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
19.04.2021 16:01 Ответить
на https://www.youtube.com/watch?v=p1KolyCqICI
Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 5241

44 ТЫС.
и
669 - хто вони ? ніхто не знає

Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі - Цензор.НЕТ 9804
показать весь комментарий
19.04.2021 18:54 Ответить
 
 