Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе. ВИДЕО
Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет на Красной планете
Об этом сообщило NASA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Подтверждено, что Ingenuity совершил первый полет на Марсе", - говорится в сообщении.
Высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.
Во время полета марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном. В ходе последующих полетов вертолет планируется поднимать до пяти метров.
Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности.
Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.
Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.
Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
скорее бы !
В Нижневартовске открыли сортир. Репортаж занял 5 минут по ТВ. "Теперь надо попробовать, как он там внутри". Классно, довольно просторно и чисто, что важно. В целом неплохо". "Это именно то, чего так долго ждали жители города".
44 ТЫС.
и
669 - хто вони ? ніхто не знає