УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8048 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 114 88

Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запустив у соцмережах ще один флеш-моб до завтрашнього матчу з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020.

Відповідне відео президент опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пропонує влаштувати перекличку "найбільшого, більш ніж 40-мільйонного фан-сектора в Європі".

"Я - Володимир Зеленський, місто Кривий Ріг, Дніпропетровщина, місто сталевого характеру. Я вболіваю за свою збірну", - сказав президент, закликавши українців взяти з нього приклад і записати аналогічні відео.

Читайте також: "Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. ВІДЕО

"Завтра на полі - вся Україна. Завтра перемагає Україна", - підсумував він.

Як повідомлялося, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) збірна з футболу (224) футбол (1581) Євро-2020 (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Нюхнул видать лишку..
показати весь коментар
02.07.2021 21:08
+26
Запиши в поддержку Журавля - Зеурод.!!!!
показати весь коментар
02.07.2021 21:11
+26
да нет, это мама Рима в детстве его об порог уронила

и это Президент Украины !
мышление на уровне девочки-подростка
показати весь коментар
02.07.2021 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нюхнул видать лишку..
показати весь коментар
02.07.2021 21:08 Відповісти
да нет, это мама Рима в детстве его об порог уронила

и это Президент Украины !
мышление на уровне девочки-подростка
показати весь коментар
02.07.2021 21:16 Відповісти
Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 7782
показати весь коментар
02.07.2021 22:16 Відповісти
Зеленский призывает украинцев записывать видео в поддержку футбольной сборной

=================================
Це Зеленський закликав записувати відоси з кричалкою "путін-)(уйло!" Вказівку преЗЕдента необхідно виконати!
показати весь коментар
02.07.2021 21:21 Відповісти
Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 8047
показати весь коментар
02.07.2021 21:28 Відповісти
а що не так? ти за іншу збірну вболіваєш????
показати весь коментар
02.07.2021 21:33 Відповісти
Видосики и болеть за сборную своей страны это вроде как ни одно и тоже...
показати весь коментар
02.07.2021 21:38 Відповісти
Как уже достал...
показати весь коментар
02.07.2021 22:51 Відповісти
він уже назаписував

В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"

https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
показати весь коментар
02.07.2021 21:09 Відповісти
тепер зєурод сидить в укріпрайоні на Бирючому з охороною в 200 голів, на колишній дачі Хрущова

Советский генеральный секретарь Никита Хрущев был первым госчиновником, построившим себе дачу на этом острове. С 1993 года - это национальный природный парк Государственного управления делами, то есть резиденция Президента. В 2015 году остров впервые открыли для экскурсий на машинах.
Прибыв на место, журналисты пообщались с охранником и тот подтвердил, что что там действительно ведется большое строительство и рассказал, для кого.
...
На вопрос о том, кто прилетит сюда, охранник ответил: Ну, Зеленский, я так думаю, в любом случае должен прилететь, если он в прошлом году у нас три раза был, поэтому в этом году, я думаю, День Конституции ...".
За несколько метров до резиденции президента журналисты подняли в небо квадрокоптер, чтобы охватить строительство в большем масштабе. И действительно, на бывшей даче Хрущева работа кипит - везде ремонт, снуют рабочие. И кроме того, среди резиденции журналисты заметили огромный бассейн, совсем новенький, его еще только строят.
Этот огромный бассейн с водопадом и пристроенным баром строят лично для Президента Зеленского, отмечают журналисты. Сейчас такой бассейн может стоить примерно полтора миллиона гривен, если его строить в Киеве или в Одессе. А остров Бирючий - труднодоступное место, и бассейн для Зеленского здесь будет стоить дороже - до двух с половиной или даже трех миллионов.
Журналисты также отмечают, что это - закрытый объект. У строителей, которые делают ремонт, даже телефоны забрали, чтобы они не наснимали здесь лишнего.
"Это называется "президентская резиденция", это все. Здесь нельзя ничего снимать, сейчас у вас могут забрать и камеры, и все. Я не знаю просто, как вы прошли без пропуска сюда. Сюда невозможно без пропуска зайти просто", - сказал журналистам один из строителей. - http://most.ks.ua/news/type/1/url/na_ostrove_birjuchij_k_priezdu_vladimira_zelenskogo_podgotavlivajut_rezidentsiju_i_strojat_bassejn_na_milliony
показати весь коментар
02.07.2021 21:17 Відповісти
І що? За Зеленського і голосувала вата. Так що таке тільки добавить йому популярності.
показати весь коментар
02.07.2021 21:24 Відповісти
...і будуть ще за гроші возити туди екскурсії, як після янучадла в Межигір'я
показати весь коментар
02.07.2021 21:26 Відповісти
На вех хватит и одного идиота.
показати весь коментар
02.07.2021 21:10 Відповісти
Запиши в поддержку Журавля - Зеурод.!!!!
показати весь коментар
02.07.2021 21:11 Відповісти
щоб цей гундосик здох !
показати весь коментар
02.07.2021 21:14 Відповісти
ЗЕублюдок, ти краще готуйся до переклічке на нарах, а не свої дебільні відосіки записуй...

Зеленский призывает украинцев записывать видео в поддержку футбольной сборной - Цензор.НЕТ 7244
показати весь коментар
02.07.2021 21:15 Відповісти
...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
показати весь коментар
02.07.2021 22:43 Відповісти
Пошёл вон,дурак.
показати весь коментар
02.07.2021 21:15 Відповісти
идиот неисправимый
показати весь коментар
02.07.2021 21:16 Відповісти
не у всех фетиш с видосиками как у бубочки!
показати весь коментар
02.07.2021 21:16 Відповісти
достаточно одного клоуна с видосиками. Если бы все зависело от них, Зеля был бы президентом мира
показати весь коментар
02.07.2021 21:18 Відповісти
Мир состоящий из шизофреников, людей с пуэлиризмом и гипоманией, онейроидным синдромом и парафренией? Нет уж, увольте.
показати весь коментар
02.07.2021 21:25 Відповісти
Одні найщиріші побажання зєлєнському бажають на цій гілці новин, приєднуюсь до побажань! Щоб ти від передозу на концерт кабздона прийшов вчасно!
показати весь коментар
02.07.2021 21:18 Відповісти
Зеленский призывает украинцев записывать видео в поддержку футбольной сборной - Цензор.НЕТ 3261
показати весь коментар
02.07.2021 21:19 Відповісти
Шева каже шо дойдем до финала...,так что Зеля готовь зірочку Героя України
показати весь коментар
02.07.2021 21:19 Відповісти
Шева уже Герой Украины
показати весь коментар
02.07.2021 21:26 Відповісти
А Шева не брезгливый из таких липких ручонок награду принемать?
показати весь коментар
02.07.2021 21:27 Відповісти
Ну Королевской же не побрезговал...
показати весь коментар
02.07.2021 22:07 Відповісти
Никакой награды не будет, потому, что до финала Шева не дотянет. Клянусь ЗЕлиной ...опой!
показати весь коментар
02.07.2021 22:10 Відповісти
Кинся,як Чечетов з 10++ поверху...
показати весь коментар
02.07.2021 21:19 Відповісти
Бідосік знає толк в відосіках.
показати весь коментар
02.07.2021 21:21 Відповісти
Краще би цей єшак апокаліпсісу не торкався хоча би футболу...
показати весь коментар
02.07.2021 21:21 Відповісти
За время 1/8 финала на РАБссии случилось 23 000 инфаркто-инсультов,а когда гол в падении забил Довбик,то на РАБссии все воскресли...
показати весь коментар
02.07.2021 21:23 Відповісти
у них ще понос досі)))))))))))))))))
показати весь коментар
02.07.2021 21:37 Відповісти
DBL, BLD.....
показати весь коментар
02.07.2021 21:23 Відповісти
Konkretniy
показати весь коментар
02.07.2021 21:29 Відповісти
придурок, экономикой займись
показати весь коментар
02.07.2021 21:24 Відповісти
Передай привет Шмыгалю,он занимается Ыканомикой по статусу и Конституции..
показати весь коментар
02.07.2021 21:29 Відповісти
В случае с вовой зеленским вопросительные знаки у тебя явно лишнии..
показати весь коментар
02.07.2021 21:40 Відповісти
Оно уже тарифы понизило и бедность побороло в зелёной стае.... А все остальные пусть "сосут"....
показати весь коментар
02.07.2021 22:57 Відповісти
Призовун..
показати весь коментар
02.07.2021 21:25 Відповісти
Украина-Англия 2:1,голы Ярмоленко и Зинченко,а хотелось бы чтобы Яремчук закатил ...побачимо...Надобраніч Панове... Все Буде Україна!!!Господь казав...а я чув...
показати весь коментар
02.07.2021 21:27 Відповісти
Каркать все могут, только за свои слова потом боятся отвечать...
показати весь коментар
02.07.2021 21:40 Відповісти
"отвечают за слова" только кацапы. в цивилизованном мире отвечают на вопросы.
показати весь коментар
02.07.2021 21:47 Відповісти
Во первых, у Сенатора никто ничего не спрашивал, а во вторых его слова очень похожи на риторику кандидатов перед выборами, после которых они сразу забывают о чем говорили
показати весь коментар
02.07.2021 22:17 Відповісти
Зеля, от від чистого серця: "Іди на куй!"
показати весь коментар
02.07.2021 21:27 Відповісти
Все-таки палкой в джунглях кто-то пошевелил, блин. Президент-аниматор, Украина такого Гетмана со времен Полтавской битвы ждала...
показати весь коментар
02.07.2021 21:29 Відповісти
Давай Я тобі "платьожку" пришлю...
показати весь коментар
02.07.2021 21:29 Відповісти
P.S///Сын каже что Украина выиграет 3:2
показати весь коментар
02.07.2021 21:31 Відповісти
Ты, блин, призови людей на реакцию на законопроект 5600.
Ты как-то обозначь, что ты Президент!
Ну не может быть такой длительный, перманенттный пзлц.
У меня все адекватеые люди говорят: Да ну его нхй!
И Я их понимаю!
показати весь коментар
02.07.2021 21:38 Відповісти
Этот квартальный рагуль за два года так и не понял, что его нанимали не записывать видосики, а руководить страной.
показати весь коментар
02.07.2021 21:40 Відповісти
Тем кто его нанимал покуй, на Украину. Их главный лозунг: "Жрать, ржать, срать".
показати весь коментар
02.07.2021 22:15 Відповісти
Мля, этот гандон опять "жовто-блакитна" гундосит
Сколько еще статей "госизмена" можно ему вменить?
Это ж какой кремлядью надо быть чтобы осознанно из раза в раз глумится над государственным флагом Украины?!
показати весь коментар
02.07.2021 21:45 Відповісти
ну и хлебальник отъел
видеозидент
показати весь коментар
02.07.2021 21:45 Відповісти
Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 1660
показати весь коментар
02.07.2021 21:48 Відповісти
Огоспади, шо у этого персонажа с глазами? Это уже рептилоид, или просто кокс?
показати весь коментар
02.07.2021 21:49 Відповісти
о ****! не уймётся! потом скажет что Англию лично обыграл!
показати весь коментар
02.07.2021 21:50 Відповісти
И это всё! Ну просто гений!
показати весь коментар
02.07.2021 21:51 Відповісти
Знову Лєначька погано "кокс" сховала.Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 4880
показати весь коментар
02.07.2021 21:52 Відповісти
Вітаю найвеличнішого лідера **********!)
показати весь коментар
02.07.2021 21:53 Відповісти
сподівась це жарт такий
показати весь коментар
02.07.2021 21:56 Відповісти
Звичайно)))
показати весь коментар
02.07.2021 21:59 Відповісти
как будто смеются они над нами, издеваются..
показати весь коментар
02.07.2021 22:06 Відповісти
- Вы слышите? Как будто говорящая ворона? (с)....)))))))))))))))))))))))))

(Василий Рыбников)
показати весь коментар
02.07.2021 22:11 Відповісти
Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 7442
показати весь коментар
02.07.2021 22:14 Відповісти
Гівно зелене! Просто паскудь - прощення тобі не буде, ****!!
показати весь коментар
02.07.2021 22:21 Відповісти
Італійській діаспорі слава і шана!
Вибачте молодих хлопців збірної і підтримайте їх б/л!!!
❤️💛💙
показати весь коментар
02.07.2021 22:34 Відповісти
Зеленский всё никак не может отвыкнуть, что он уже не тамада на пьяных оргиях в сауне... Кривляется, как шут гороховый....Тьфу...Позорище...А на фронте ежедневные потери.... А самолёты и вертолёты с ранеными ежедневно летят на Харьков. на Днепр, на Киев....Госпитали просят помощи....А этому дурачку весело...И быдлу, его поддерживающему , тоже весело и беззаботно....
показати весь коментар
02.07.2021 23:04 Відповісти
Призываю Украинцев записывать видео с призывом импичмента долбодятла!
показати весь коментар
02.07.2021 23:30 Відповісти
Нехер робити т.н. приЗЕденту. Відосіки пишем, флешмоби видумаємо. Наврочить точно.
показати весь коментар
02.07.2021 23:35 Відповісти
July 2nd, 2021
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»

Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":

Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 3698

Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
______________________________

Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 1928 TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
показати весь коментар
02.07.2021 23:36 Відповісти
Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної - Цензор.НЕТ 1753
показати весь коментар
02.07.2021 23:41 Відповісти
Іди у сраку.
показати весь коментар
02.07.2021 23:53 Відповісти
Та ты за... Зелёный! Голова ты говорящая!!! Делом займись ! Экономику подымай! А то тик- токи и блоги> видосики одни в голове ! С флешмобами)..... не президент, а блогер!
показати весь коментар
03.07.2021 00:39 Відповісти
Ссаничу, займись нарешті своїм ділом, а не футболом! Футболом і без тебе є кому займатися!
показати весь коментар
03.07.2021 00:58 Відповісти
Слишком дорого государству и бюджету обходится такой презедент, который херней страдает
показати весь коментар
03.07.2021 08:35 Відповісти
Зелене чмо
показати весь коментар
03.07.2021 11:11 Відповісти
Опять нанюхался!!! Раздуплись Валера ,в стране война!!!
показати весь коментар
03.07.2021 12:16 Відповісти
ТА НУ НАХ...........
ДЕ ТІЛЬКИ ВОНО НЕ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ, ТАМ ВІДРАЗУ ЯКІСЬ КАТАКЛІЗМИ.
ПІПЄЦ НАДІЯМ......
показати весь коментар
03.07.2021 13:36 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
04.07.2021 02:05 Відповісти
 
 