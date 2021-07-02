Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський запустив у соцмережах ще один флеш-моб до завтрашнього матчу з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020.

Відповідне відео президент опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він пропонує влаштувати перекличку "найбільшого, більш ніж 40-мільйонного фан-сектора в Європі".

"Я - Володимир Зеленський, місто Кривий Ріг, Дніпропетровщина, місто сталевого характеру. Я вболіваю за свою збірну", - сказав президент, закликавши українців взяти з нього приклад і записати аналогічні відео.

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"Завтра на полі - вся Україна. Завтра перемагає Україна", - підсумував він.

Як повідомлялося, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.