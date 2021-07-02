Зеленський закликає українців записувати відео на підтримку футбольної збірної. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський запустив у соцмережах ще один флеш-моб до завтрашнього матчу з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020.
Відповідне відео президент опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він пропонує влаштувати перекличку "найбільшого, більш ніж 40-мільйонного фан-сектора в Європі".
"Я - Володимир Зеленський, місто Кривий Ріг, Дніпропетровщина, місто сталевого характеру. Я вболіваю за свою збірну", - сказав президент, закликавши українців взяти з нього приклад і записати аналогічні відео.
"Завтра на полі - вся Україна. Завтра перемагає Україна", - підсумував він.
Як повідомлялося, 29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії, яка обіграла Німеччину. Матч відбудеться в Римі.
Будь ласка, зачекайте...
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и это Президент Украины !
мышление на уровне девочки-подростка
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Це Зеленський закликав записувати відоси з кричалкою "путін-)(уйло!" Вказівку преЗЕдента необхідно виконати!
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"
https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
Советский генеральный секретарь Никита Хрущев был первым госчиновником, построившим себе дачу на этом острове. С 1993 года - это национальный природный парк Государственного управления делами, то есть резиденция Президента. В 2015 году остров впервые открыли для экскурсий на машинах.
Прибыв на место, журналисты пообщались с охранником и тот подтвердил, что что там действительно ведется большое строительство и рассказал, для кого.
...
На вопрос о том, кто прилетит сюда, охранник ответил: Ну, Зеленский, я так думаю, в любом случае должен прилететь, если он в прошлом году у нас три раза был, поэтому в этом году, я думаю, День Конституции ...".
За несколько метров до резиденции президента журналисты подняли в небо квадрокоптер, чтобы охватить строительство в большем масштабе. И действительно, на бывшей даче Хрущева работа кипит - везде ремонт, снуют рабочие. И кроме того, среди резиденции журналисты заметили огромный бассейн, совсем новенький, его еще только строят.
Этот огромный бассейн с водопадом и пристроенным баром строят лично для Президента Зеленского, отмечают журналисты. Сейчас такой бассейн может стоить примерно полтора миллиона гривен, если его строить в Киеве или в Одессе. А остров Бирючий - труднодоступное место, и бассейн для Зеленского здесь будет стоить дороже - до двух с половиной или даже трех миллионов.
Журналисты также отмечают, что это - закрытый объект. У строителей, которые делают ремонт, даже телефоны забрали, чтобы они не наснимали здесь лишнего.
"Это называется "президентская резиденция", это все. Здесь нельзя ничего снимать, сейчас у вас могут забрать и камеры, и все. Я не знаю просто, как вы прошли без пропуска сюда. Сюда невозможно без пропуска зайти просто", - сказал журналистам один из строителей. - http://most.ks.ua/news/type/1/url/na_ostrove_birjuchij_k_priezdu_vladimira_zelenskogo_podgotavlivajut_rezidentsiju_i_strojat_bassejn_na_milliony
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Ты как-то обозначь, что ты Президент!
Ну не может быть такой длительный, перманенттный пзлц.
У меня все адекватеые люди говорят: Да ну его нхй!
И Я их понимаю!
Сколько еще статей "госизмена" можно ему вменить?
Это ж какой кремлядью надо быть чтобы осознанно из раза в раз глумится над государственным флагом Украины?!
видеозидент
(Василий Рыбников)
Вибачте молодих хлопців збірної і підтримайте їх б/л!!!
❤️💛💙
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3621076.html Вова - патріот...от тільки якої країни?
2014 рік.
На прес-конференції в окупованій Горлівці, куди «95 квартал» приїхав на гастролі перед бандитами «ДНР» , Зеленський заявив, що ми ніколи не будемо ворогувати, бо говоримо «на одном языке» і насправді українці та росіяни - «один народ».
На запитання з залу, як він ставиться до захоплення «ополченцами» українського танку, Зеленський похвалив бандитів - тричі повторивши, що вони «молодці».
«Вата Шоу»
Ось майбутній преЗЕдент України радіє, що бандити "ДНР" захопили український танк.
Так і каже, повторюючи - "молодцы, красавцы!":
Звісно, це було 7 років тому, однак в Росії можуть не переживати, що він змінився. Бо недавно він так само радів зриву операції із захоплення вагнерівців.
В.Уколов
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Тобто в той час, коли у Горлівці вбивали Володимира Рибака, ЗЕлений ******** танцював та іржав перед бандитами «ДНР» Безлера…
TAGS https://gorlis-gorsky.livejournal.com/tag/%D0%97%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C ЗЕлена падаль
ДЕ ТІЛЬКИ ВОНО НЕ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ, ТАМ ВІДРАЗУ ЯКІСЬ КАТАКЛІЗМИ.
ПІПЄЦ НАДІЯМ......