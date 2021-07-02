Зеленский призывает украинцев записывать видео в поддержку футбольной сборной. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский запустил в соцсетях еще один флеш-моб к завтрашнему матчу с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

Соответствующее видео президент опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он предлагает устроить перекличку "самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе".

"Я - Владимир Зеленский, город Кривой Рог, Днепропетровщина, город стального характера. Я болею за свою сборную", - сказал президент, призвав украинцев последовать его примеру и записать аналогичные видео.

"Завтра на поле - вся Украина. Завтра побеждает Украина", - подытожил он.

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Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.