14-річний хлопець загинув на Черкащині, намагаючись розібрати боєприпас часів Другої світової війни, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Черкаській області 14-річний хлопець загинув у результаті вибуху снаряда часів Другої світової війни, який він намагався розібрати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

15 вересня близько 19:00 години до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що неповнолітній хлопець зазнав тілесних ушкоджень у вигляді рваної рани живота, руки й тулуба, а також політравму, несумісну із життям.

Нещасний випадок стався у селі Крупське Золотоніського району. Попередньо встановлено, що хлопець знайшов снаряд із донним підривачем калібру 45 мм часів Другої світової війни й коли сам був удома, намагався його розібрати. Він помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. Це почули сусіди, які викликали швидку медичну допомогу, поліцію, а також працівників ДСНС.

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За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

На даний час слідчими перевіряються обставини та усі деталі події. Розслідування триває.

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