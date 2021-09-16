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14-річний хлопець загинув на Черкащині, намагаючись розібрати боєприпас часів Другої світової війни, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Черкаській області 14-річний хлопець загинув у результаті вибуху снаряда часів Другої світової війни, який він намагався розібрати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

15 вересня близько 19:00 години до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що неповнолітній хлопець зазнав тілесних ушкоджень у вигляді рваної рани живота, руки й тулуба, а також політравму, несумісну із життям. 

14-річний хлопець загинув на Черкащині, намагаючись розібрати боєприпас часів Другої світової війни, - Нацполіція 01

Нещасний випадок стався у селі Крупське Золотоніського району. Попередньо встановлено, що хлопець знайшов снаряд із донним підривачем калібру 45 мм часів Другої світової війни й коли сам був удома, намагався його розібрати. Він помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. Це почули сусіди, які викликали швидку медичну допомогу, поліцію, а також працівників ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух: двоє туристів загинули, четверо травмовані, один з них "важкий", - ДСНС. ФОТО

14-річний хлопець загинув на Черкащині, намагаючись розібрати боєприпас часів Другої світової війни, - Нацполіція 02

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

На даний час слідчими перевіряються обставини та усі деталі події. Розслідування триває.

Також дивіться: Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4455) підлітки (406) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+13
"Он поместил взрывное предмет к металлической трубы и ударил по нему молотком. "
Вообще-то кувалдой.. но всёравно:

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16.09.2021 18:22
+9
Факультет тік току не даремно з'явився саме в Україні
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16.09.2021 18:32
+4
А скільки такого залізяччя буде на Домбасі після цієї війни.
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16.09.2021 18:23
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"Он поместил взрывное предмет к металлической трубы и ударил по нему молотком. "
Вообще-то кувалдой.. но всёравно:

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16.09.2021 18:22 Відповісти
пацан 14 лет к этому шел.. и вот это случилось..
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16.09.2021 18:23 Відповісти
А скільки такого залізяччя буде на Домбасі після цієї війни.
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16.09.2021 18:23 Відповісти
Та отого смертоносного "залізячча" ще й тепер не тільки на Донбасі,а й по всій Україні хватає.Буквально щороку земля "виштовхує" на поверхню все нові і нові "партії" отієї гидоти. І інколи, на превеликий жаль, вона знаходить своїх жертв. Оно,сьогодні і вчора-одне в Карпатах,друге "залізячча" на черкащщині бабахнуло відправивши до могили чергових жертв 2 СВ.
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16.09.2021 19:40 Відповісти
Он поместил взрывное предмет к металлической трубы и ударил по нему молотком Источник:

Ну тут явный кандидат на премию дебил года.
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16.09.2021 18:30 Відповісти
Ну то він грамату зробив з труби і хотів вистрелити ....але порох слежався та набув бризантності та вибухнув
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16.09.2021 22:45 Відповісти
Дивно. Ніщо не передвіщало такого фіналу
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16.09.2021 18:31 Відповісти
Факультет тік току не даремно з'явився саме в Україні
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16.09.2021 18:32 Відповісти
Молотом? Норм методика.
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16.09.2021 18:53 Відповісти
Поц,мама дома?...
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16.09.2021 18:56 Відповісти
Показав "малому" горіння пороху - маю доступ (зараз розпалюю багаття) ПОбачив Показав дію пороху в "закритому просторі" "постіл чи вибух Думаю - зрозумів Якщо не зрозумів - його проблеми Він уже бачив гранату Ф-1 часів ІІ світової і мою реакцію на неї у лісі! Надіюсь - пояснення "дійшло"!!!
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16.09.2021 19:08 Відповісти
14 лет пора и мозг имееть...
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16.09.2021 19:47 Відповісти
Да беда в том, что не всем он дан.
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16.09.2021 22:22 Відповісти
Я так розумію, малий хотів щоб стрельнуло як з танка... З завеликого калібру експериментувати почав... І закінчив...
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16.09.2021 19:48 Відповісти
Такие новости я читал в 80-е, 90-е,но в 2021 разбирать снаряды второй мировой.. У меня нет слов

..
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16.09.2021 20:00 Відповісти
Почему-то часто жизнь идет не по хорошим книгам, а по старым советским анекдотам, памятникам черного юмора.
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16.09.2021 21:32 Відповісти
Я раньше 14 лет знал,что боеприпас кидаешь в огонь и убегаешь,на огонь кидается трава,потом неведомая фигня.Если не бабахнуло,хрен с ним,не подходить.Кувалдой бить это слишком.
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16.09.2021 22:11 Відповісти
Премию Дарвина этому парню!
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17.09.2021 00:21 Відповісти
Наверняка решил пальнуть из самодельной пушки - поместил в трубу и шарахнул по капсулю молотком...... Но что-то пошло не так......

Жаль пацана...... Не объяснили родители, что играть и экспериментировать с этими находками очень и очень опасно......

До сих пор в лесах можно наткнуться на мины-бабочки. Немцы их сбрасывали с самолетов в местах, где предполагали базирование партизан. Название само говорит как они выглядят. Некоторые уже никакие, а есть опасные экземпляры. Висит на дереве, качается......

Не дай Бог ребенку наткнуться на такое...
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17.09.2021 07:35 Відповісти
На ютобі повно відосів про коп, хабар т.д., шпана надивиться, купляє МД і в ліс. А про типи ВВ читати ніколи. 45мм не одне і не два життя забрали, через особливості детонаторів, при цьому досвід копача тут невирішальний.
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17.09.2021 11:07 Відповісти
 
 