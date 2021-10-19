УКР
Підписання Стефанчуком закону про олігархів можуть оскаржити в КС, - Разумков. ВIДЕО

Ексглава парламенту Дмитро Разумков заявив, що саме він повинен підписати закон про олігархів.

Про це ексспікер заявив в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Кореспондент запитав у Разумкова, якщо його позбавлять мандата, то хто повинен підписати закон про "боротьбу з олігархами".

"Станом на сьогодні мене позбавити мандата не можна, відповідно до закону. "По бєспрєдєлу" може бути будь-яка історія", - зазначив Разумков.

За його словами, навіть, якщо його позбавлять мандата, то підписати закон повинен саме він.

Читайте також: Якщо не звертати уваги на закон, то "слуги народу" можуть підписати закон про олігархів навіть не у Стефанчука, а у Тищенка, - нардеп "Голосу" Железняк

Крім того, Разумков зазначив, що якщо Стефанчук вважає, що він має право підписати закон про "боротьбу з олігархами", то ексспікер не буде "видирати у нього закон і говорити" дай я підпишу".

На питання, що буде робити Разумков, якщо все ж Стефанчук підпише закон, то "інші колеги будуть звертатися в правоохоронні органи".

"Потім це може бути підставою для того, щоб оскаржити це рішення в Конституційному Суді. А бажаючі, мені здається, знайдуться", - підсумував ексспікер.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що заяви про те, що закон про олігархів повинен підписувати Разумков, не відповідають дійсності.

+10
Во як тебе зашоколадило і замальдівило.
показати весь коментар
19.10.2021 10:46 Відповісти
+8
Ще і міжнародні позови проти України будуть.
Президент офшорник хоче пограбувати українців.
показати весь коментар
19.10.2021 10:38 Відповісти
+7
Ну да, ну да, ты проголосовал за киношный персонаж, а тупые именно порохоботы ))))
показати весь коментар
19.10.2021 11:13 Відповісти
Ще і міжнародні позови проти України будуть.
Президент офшорник хоче пограбувати українців.
показати весь коментар
19.10.2021 10:38 Відповісти
пан Стефанчук просит поставить для Разумкова песню группы "Инь Янь"
"А мне все пофиг"

показати весь коментар
19.10.2021 10:39 Відповісти
А тещі не пофіг, за аренду квартири треба платити, причому за рахунок держави.
показати весь коментар
19.10.2021 10:47 Відповісти
Колыван одним словом
показати весь коментар
20.10.2021 08:15 Відповісти
Интересно эта тема какому то порохоботу зашла в тупую голову. ОНО в качестве кого подпишет этот закон, в качестве депутата. Чем дальше, тем порохоботов прёт всё сильнее, видать жрут наколотые шоколадки от петра мальдивского. Дожились депутаты будут подписывать законы.
показати весь коментар
19.10.2021 10:43 Відповісти
Во як тебе зашоколадило і замальдівило.
показати весь коментар
19.10.2021 10:46 Відповісти
Можливо не знає, що запропуновані компромісні варіанті - "каклєта", "науківець", там вибір чималий.
показати весь коментар
19.10.2021 10:50 Відповісти
одразу всі побачили тупого зебіла , який шпарить лажу по брехливим методичкам подляка.
показати весь коментар
19.10.2021 10:50 Відповісти
нема нічого дивного-- вчені вже доказали що кожен третій порохобот такий же тупий як і два попередніх!!!
показати весь коментар
19.10.2021 10:55 Відповісти
Ну да, ну да, ты проголосовал за киношный персонаж, а тупые именно порохоботы ))))
показати весь коментар
19.10.2021 11:13 Відповісти
Вчи українську мову зелене недорозуміння. Сьогодні від ольгинських недоумків ти черговий?
показати весь коментар
19.10.2021 16:31 Відповісти
Ещё бы понять каким боком порохоботы к Разумкову
показати весь коментар
19.10.2021 11:10 Відповісти
закон про олігархів має підписати голова ВР-і нема різниці яку фамілію має цей голова ВР...
показати весь коментар
19.10.2021 10:53 Відповісти
Для тупого быдла всегда сначала какаяразница и плюю на закон,а потом при очередном обсере -это все Порошенко нам в штаны срет!!!)))
показати весь коментар
19.10.2021 11:19 Відповісти
А якщо голова ради не легітимний і Україна на Північна Коре?
показати весь коментар
19.10.2021 12:11 Відповісти
Діма! Поїзд вже поїхав, а ти все зі своїми клумаками носишся.
Пиши заяву в ЄС і буде тобі щастя.
показати весь коментар
19.10.2021 10:57 Відповісти
не напише.
По-перше, а нафіг рижемразівський риг в ЄС потрібен?
По-друге: якщо тільки напише - одразу (ну, через певний процедурний термін) перестане бути нардепом.
показати весь коментар
19.10.2021 11:08 Відповісти
Он усе осознал как Гончаренко.
показати весь коментар
19.10.2021 18:46 Відповісти
Молодец лупастенький - не истерит. Похоже, понимает, что месть - это блюдо, которое подают холодным!
показати весь коментар
19.10.2021 11:14 Відповісти
Цену себе набивает, понимает что пока вякает чего-то стоит, а как будет ровно сидеть на попе, то нафиг никому не нужен будет.
показати весь коментар
19.10.2021 11:17 Відповісти
ты предлагаешь страну глухонемых, или у тебя специальные любимые спикеры. кто именно?
показати весь коментар
19.10.2021 12:07 Відповісти
Любимых нет, но когда он беззастенчиво стал лизать задницу Ахметову, Медведчуку, то ПНХ он на свалку истории
показати весь коментар
19.10.2021 15:17 Відповісти
Во во еще один легитёмный прям как его бывший шеф. Это даже не Трускавец, школу партии регионов четко видно.
показати весь коментар
19.10.2021 13:21 Відповісти
ВОТ ОН И ВЫЛЕЗ КАК ЧЕРВЯК ОДИН ИЗ ЛОББИСТОВ ОЛИГАРХОВ !)
показати весь коментар
19.10.2021 13:44 Відповісти
Сбитый летчик никому уже не интересен.
показати весь коментар
19.10.2021 18:42 Відповісти
 
 