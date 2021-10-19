Підписання Стефанчуком закону про олігархів можуть оскаржити в КС, - Разумков. ВIДЕО

Ексглава парламенту Дмитро Разумков заявив, що саме він повинен підписати закон про олігархів.

Про це ексспікер заявив в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Кореспондент запитав у Разумкова, якщо його позбавлять мандата, то хто повинен підписати закон про "боротьбу з олігархами".

"Станом на сьогодні мене позбавити мандата не можна, відповідно до закону. "По бєспрєдєлу" може бути будь-яка історія", - зазначив Разумков.

За його словами, навіть, якщо його позбавлять мандата, то підписати закон повинен саме він.

Крім того, Разумков зазначив, що якщо Стефанчук вважає, що він має право підписати закон про "боротьбу з олігархами", то ексспікер не буде "видирати у нього закон і говорити" дай я підпишу".

На питання, що буде робити Разумков, якщо все ж Стефанчук підпише закон, то "інші колеги будуть звертатися в правоохоронні органи".

"Потім це може бути підставою для того, щоб оскаржити це рішення в Конституційному Суді. А бажаючі, мені здається, знайдуться", - підсумував ексспікер.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що заяви про те, що закон про олігархів повинен підписувати Разумков, не відповідають дійсності.