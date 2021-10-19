Подписание Стефанчуком закона об олигархах могут обжаловать в КС, - Разумков. ВИДЕО

Экс-глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах.

Об этом экс-спикер заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Корреспондент спросил у Разумкова, если его лишат мандата, то кто должен подписать закон о "борьбе с олигархами".

"По состоянию на сегодня меня лишить мандата нельзя, согласно закону. По беспределу может быть любая история", - отметил Разумков.

По его словам, даже, если его лишат мандата, то подписать закон должен именно он.

Кроме того, Разумко отметил, что если Стефанчук считает, что он имеет право подписать закон о "борьбе с олигархами", то экс-спикер не будет "выдирать у него закон и говорить "дай я подпишу".

На вопрос, что будет делать Разумков, если все же Стефанчук подпишет закон, то "другие коллеги будут обращаться в правоохранительные органы".

"Потом это может быть основанием для того, чтобы обжаловать это решение в Конституционном Суде. А желающие, мне кажется, найдутся", - подытожил экс-спикер.

Напомним, ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявления о том, что закон об олигархах должен подписывать Разумков, не соответствуют действительности.

