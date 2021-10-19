Подписание Стефанчуком закона об олигархах могут обжаловать в КС, - Разумков. ВИДЕО
Экс-глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах.
Об этом экс-спикер заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
Корреспондент спросил у Разумкова, если его лишат мандата, то кто должен подписать закон о "борьбе с олигархами".
"По состоянию на сегодня меня лишить мандата нельзя, согласно закону. По беспределу может быть любая история", - отметил Разумков.
По его словам, даже, если его лишат мандата, то подписать закон должен именно он.
Кроме того, Разумко отметил, что если Стефанчук считает, что он имеет право подписать закон о "борьбе с олигархами", то экс-спикер не будет "выдирать у него закон и говорить "дай я подпишу".
На вопрос, что будет делать Разумков, если все же Стефанчук подпишет закон, то "другие коллеги будут обращаться в правоохранительные органы".
"Потом это может быть основанием для того, чтобы обжаловать это решение в Конституционном Суде. А желающие, мне кажется, найдутся", - подытожил экс-спикер.
Напомним, ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявления о том, что закон об олигархах должен подписывать Разумков, не соответствуют действительности.
Президент офшорник хоче пограбувати українців.
"А мне все пофиг"
Пиши заяву в ЄС і буде тобі щастя.
По-перше, а нафіг рижемразівський риг в ЄС потрібен?
По-друге: якщо тільки напише - одразу (ну, через певний процедурний термін) перестане бути нардепом.