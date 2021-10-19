РУС
Подписание Стефанчуком закона об олигархах могут обжаловать в КС, - Разумков. ВИДЕО

Экс-глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах.

Об этом экс-спикер заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Корреспондент спросил у Разумкова, если его лишат мандата, то кто должен подписать закон о "борьбе с олигархами".

"По состоянию на сегодня меня лишить мандата нельзя, согласно закону. По беспределу может быть любая история", - отметил Разумков.

По его словам, даже, если его лишат мандата, то подписать закон должен именно он.

Кроме того, Разумко отметил, что если Стефанчук считает, что он имеет право подписать закон о "борьбе с олигархами", то экс-спикер не будет "выдирать у него закон и говорить "дай я подпишу".

На вопрос, что будет делать Разумков, если все же Стефанчук подпишет закон, то "другие коллеги будут обращаться в правоохранительные органы".

"Потом это может быть основанием для того, чтобы обжаловать это решение в Конституционном Суде. А желающие, мне кажется, найдутся", - подытожил экс-спикер.

Напомним, ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявления о том, что закон об олигархах должен подписывать Разумков, не соответствуют действительности.

Также читайте: Гетмацев: У Стефанчука достаточно полномочий подписать закон об олигархах

Во як тебе зашоколадило і замальдівило.
19.10.2021 10:46 Ответить
Ще і міжнародні позови проти України будуть.
Президент офшорник хоче пограбувати українців.
19.10.2021 10:38 Ответить
Ну да, ну да, ты проголосовал за киношный персонаж, а тупые именно порохоботы ))))
19.10.2021 11:13 Ответить
Ще і міжнародні позови проти України будуть.
Президент офшорник хоче пограбувати українців.
19.10.2021 10:38 Ответить
пан Стефанчук просит поставить для Разумкова песню группы "Инь Янь"
"А мне все пофиг"

19.10.2021 10:39 Ответить
А тещі не пофіг, за аренду квартири треба платити, причому за рахунок держави.
19.10.2021 10:47 Ответить
Колыван одним словом
20.10.2021 08:15 Ответить
Интересно эта тема какому то порохоботу зашла в тупую голову. ОНО в качестве кого подпишет этот закон, в качестве депутата. Чем дальше, тем порохоботов прёт всё сильнее, видать жрут наколотые шоколадки от петра мальдивского. Дожились депутаты будут подписывать законы.
19.10.2021 10:43 Ответить
Во як тебе зашоколадило і замальдівило.
19.10.2021 10:46 Ответить
Можливо не знає, що запропуновані компромісні варіанті - "каклєта", "науківець", там вибір чималий.
19.10.2021 10:50 Ответить
одразу всі побачили тупого зебіла , який шпарить лажу по брехливим методичкам подляка.
19.10.2021 10:50 Ответить
нема нічого дивного-- вчені вже доказали що кожен третій порохобот такий же тупий як і два попередніх!!!
19.10.2021 10:55 Ответить
Ну да, ну да, ты проголосовал за киношный персонаж, а тупые именно порохоботы ))))
19.10.2021 11:13 Ответить
Вчи українську мову зелене недорозуміння. Сьогодні від ольгинських недоумків ти черговий?
19.10.2021 16:31 Ответить
Ещё бы понять каким боком порохоботы к Разумкову
19.10.2021 11:10 Ответить
закон про олігархів має підписати голова ВР-і нема різниці яку фамілію має цей голова ВР...
19.10.2021 10:53 Ответить
Для тупого быдла всегда сначала какаяразница и плюю на закон,а потом при очередном обсере -это все Порошенко нам в штаны срет!!!)))
19.10.2021 11:19 Ответить
А якщо голова ради не легітимний і Україна на Північна Коре?
19.10.2021 12:11 Ответить
Діма! Поїзд вже поїхав, а ти все зі своїми клумаками носишся.
Пиши заяву в ЄС і буде тобі щастя.
19.10.2021 10:57 Ответить
не напише.
По-перше, а нафіг рижемразівський риг в ЄС потрібен?
По-друге: якщо тільки напише - одразу (ну, через певний процедурний термін) перестане бути нардепом.
19.10.2021 11:08 Ответить
Он усе осознал как Гончаренко.
19.10.2021 18:46 Ответить
Молодец лупастенький - не истерит. Похоже, понимает, что месть - это блюдо, которое подают холодным!
19.10.2021 11:14 Ответить
Цену себе набивает, понимает что пока вякает чего-то стоит, а как будет ровно сидеть на попе, то нафиг никому не нужен будет.
19.10.2021 11:17 Ответить
ты предлагаешь страну глухонемых, или у тебя специальные любимые спикеры. кто именно?
19.10.2021 12:07 Ответить
Любимых нет, но когда он беззастенчиво стал лизать задницу Ахметову, Медведчуку, то ПНХ он на свалку истории
19.10.2021 15:17 Ответить
Во во еще один легитёмный прям как его бывший шеф. Это даже не Трускавец, школу партии регионов четко видно.
19.10.2021 13:21 Ответить
ВОТ ОН И ВЫЛЕЗ КАК ЧЕРВЯК ОДИН ИЗ ЛОББИСТОВ ОЛИГАРХОВ !)
19.10.2021 13:44 Ответить
Сбитый летчик никому уже не интересен.
19.10.2021 18:42 Ответить
 
 