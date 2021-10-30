Рівненські поліцейські побачили неправильно припаркований Seat, у 18-річного водія якого знайшли підроблені COVID-сертифікати. ВIДЕО

18-річний житель Рівного замовив через месенджер Телеграм для себе та друзів підроблені документи про вакцинацію. Вартість кожного – тисяча гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Екіпаж мобільної групи з реагування на факти скоєння домашнього насильства виявив на вулиці Пушкіна обласного центру о 21:30 учора, 29 жовтня, Seat Ibiza, припаркований із порушенням правил дорожнього руху.

Інспектори вирішили вказати водієві на порушення та підійшли до авто, в салоні якого були люди. Побачивши поліцейських, ті заметушилися. У працівників поліції виникла підозра, що в авто можуть бути заборонені до обігу речі. Водій – 18-річний житель Рівного під час спілкування із правоохоронцями також нервував. Під час проведення поверхневої перевірки на підставі статті 34 ЗУ "Про Національну поліцію" у салоні поліцейські виявили сертифікати про щеплення від COVID-19, однак QR-код на документах не зчитувався.

Читайте також: Фейкові COVID-сертифікати виявили в аеропорту "Бориспіль" у 10 пасажирів, які прилетіли з інших держав, - Нацполіція

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка оглянула та вилучила 13 сертифікатів із ознаками підробки.

Поліцейським рівнянин пояснив, що замовив "документи" для себе та друзів через месенджер Telegram. Вартість кожного – тисяча гривень. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за фактом використання наперед підроблених документів за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження дізнавачі спільно з працівниками карного розшуку Рівненського РУП та кіберполіцейськими проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи для встановлення точного порталу продажу сертифікатів та IP-адрес.

18-річному рівнянину за використання свідомо підроблених документів загрожує до двох років обмеження волі.

Читайте також: За тиждень відкрили близько 100 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів. Це лише розминка, - Єнін