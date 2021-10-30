УКР
Рівненські поліцейські побачили неправильно припаркований Seat, у 18-річного водія якого знайшли підроблені COVID-сертифікати. ВIДЕО

18-річний житель Рівного замовив через месенджер Телеграм для себе та друзів підроблені документи про вакцинацію. Вартість кожного – тисяча гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Екіпаж мобільної групи з реагування на факти скоєння домашнього насильства виявив на вулиці Пушкіна обласного центру о 21:30 учора, 29 жовтня, Seat Ibiza, припаркований із порушенням правил дорожнього руху.

Інспектори вирішили вказати водієві на порушення та підійшли до авто, в салоні якого були люди. Побачивши поліцейських, ті заметушилися. У працівників поліції виникла підозра, що в авто можуть бути заборонені до обігу речі. Водій – 18-річний житель Рівного під час спілкування із правоохоронцями також нервував. Під час проведення поверхневої перевірки на підставі статті 34 ЗУ "Про Національну поліцію" у салоні поліцейські виявили сертифікати про щеплення від COVID-19, однак QR-код на документах не зчитувався. 

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка оглянула та вилучила 13 сертифікатів із ознаками підробки.

Поліцейським рівнянин пояснив, що замовив "документи" для себе та друзів через месенджер Telegram. Вартість кожного – тисяча гривень. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за фактом використання наперед підроблених документів за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження дізнавачі спільно з працівниками карного розшуку Рівненського РУП та кіберполіцейськими проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи для встановлення точного порталу продажу сертифікатів та IP-адрес.

18-річному рівнянину за використання свідомо підроблених документів загрожує до двох років обмеження волі.

+22
ОК, ніхто не забороняє відстоювати права, але якщо людина проти вакцинації, то хай виступає проти неї гідно і відкрито, а не ховається за куплений сертифікат! Навіщо розводити корупцію і видавати себе за вакцинованого? Права - це одне, а корупція - це зовсім інше! Відстоюйте свої права ЧЕСНО!
30.10.2021 23:53 Відповісти
+17
Що значить вам недають жити? Не хочите вакцинуватись сидіть дома, в магазин за продуктами можна без вакцини, АЗС, аптеки і т.д. В чому справа? На планеті Земля пандемія, потрібні деякі обмеження, які людство не раз вводило, і вони допомагали. Де тут порушення Конституції? Тоді виходить можна сифіліс, СНІД розповсюджувати, бо якщо накласти обмеження це будуть порушення Конституції?
31.10.2021 00:38 Відповісти
+14
А з другої сторони не дають людям жити нормально. Силою нав'язуючи вакцинування. Обмежуючи права і свободи прописані в конституції. Тому і люди і йдуть на це. Таке враження що ми в Африці живемо. Як так щоб в автобусі людина не могла прохіхати? Коли розказують про міфічних хворих і переповнені лікарні коли насправді вони пусті? Невже ми добивались на майдані такого майбутнього? Чим нацгвардія і поліція краще тогож берута виконуючи злочинні накази керівництва яке є нічим не краще від того що було в 2014 році?Люди не мають ні сили ні нервів з цим боротись тому і купують таке щоб заслужити право як це не парадоксально звучить спокійно пересуватися по рідній землі.
31.10.2021 00:13 Відповісти
Вы его тоже напишете.в графе "добровольно и согласен"
31.10.2021 10:08 Відповісти
На місце все може розставити справжня страхова медицина. Не вакцинований, значить ризик зростає і плати більше, або деякі медпослуги страхівка покривати не буде. А хто сильно розуміється на правах і свободах людини їдьте в США, Великобританію, почитайте Білль про права, Загальну декларацію прав людини. А потім на телеканала з повним правом можете розповісти про права
31.10.2021 08:47 Відповісти
Сенсация!!! Особенно с " поверхневою перевиркою"""
31.10.2021 13:25 Відповісти
"однако QR-код на документах не считывался"
Нет QR кодов на легальных сертификатах.
Как он может не считываться ?)
31.10.2021 22:28 Відповісти
