Рівненські поліцейські побачили неправильно припаркований Seat, у 18-річного водія якого знайшли підроблені COVID-сертифікати. ВIДЕО
18-річний житель Рівного замовив через месенджер Телеграм для себе та друзів підроблені документи про вакцинацію. Вартість кожного – тисяча гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.
Екіпаж мобільної групи з реагування на факти скоєння домашнього насильства виявив на вулиці Пушкіна обласного центру о 21:30 учора, 29 жовтня, Seat Ibiza, припаркований із порушенням правил дорожнього руху.
Інспектори вирішили вказати водієві на порушення та підійшли до авто, в салоні якого були люди. Побачивши поліцейських, ті заметушилися. У працівників поліції виникла підозра, що в авто можуть бути заборонені до обігу речі. Водій – 18-річний житель Рівного під час спілкування із правоохоронцями також нервував. Під час проведення поверхневої перевірки на підставі статті 34 ЗУ "Про Національну поліцію" у салоні поліцейські виявили сертифікати про щеплення від COVID-19, однак QR-код на документах не зчитувався.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка оглянула та вилучила 13 сертифікатів із ознаками підробки.
Поліцейським рівнянин пояснив, що замовив "документи" для себе та друзів через месенджер Telegram. Вартість кожного – тисяча гривень. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за фактом використання наперед підроблених документів за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.
У межах кримінального провадження дізнавачі спільно з працівниками карного розшуку Рівненського РУП та кіберполіцейськими проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи для встановлення точного порталу продажу сертифікатів та IP-адрес.
18-річному рівнянину за використання свідомо підроблених документів загрожує до двох років обмеження волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нет QR кодов на легальных сертификатах.
Как он может не считываться ?)