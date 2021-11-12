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"Навіть президент США не може контролювати мера Вашингтона", - Кличко. ВIДЕО

Не можна нищити в Україні місцеве самоврядування, яке входить до базових цінностей розвинутих країн. Навіть у США мери не підпорядковуються президентській вертикалі.

Про це заявив лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко у ток-шоу "Народ проти" на каналі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Я спілкувався з американцями. І вони кажуть: навіть впливовіша людина в світі, президент Сполучених Штатів ніяким чином не може впливати на мера Вашингтона, якого обрали люди і яким підпорядковується мер", - підкреслив Кличко.

Водночас в Україні центральна влада намагається взяти під контроль місцеве самоврядування.

"Ми бачимо, які зараз "наїзди" на інших мерів. Я постійно спілкуюся з ними як голова Асоціації міст України. Можу сказати: мерів, яких обирають люди, трясуть набагато більше, ніж губернаторів, які призначаються президентом. Це питання впливу на місцевих голів. Мери не підпорядковуються вертикалі. Вони підпорядковуються виключно людям, які їх обрали", - заявив Кличко.

При цьому Київ, за його словами, "трясуть" в 10 разів більше, ніж інші регіони.

"Підозрюю, все робиться для того, щоб зіпсувати репутацію. В рейтингах довіри-недовіри іноді Кличка ставлять вище, ніж президента. Це може бути якось неправильно сприйнято. І умисно робиться так, щоб знизити рівень довіри, очорнити", - вважає мер Києва.

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Намагання центральної влади розділити посади Київського міського голови та глави КГГА – також політично вмотивовані речі, вважає Кличко. Якщо закон про столицю від "слуг народу" буде ухвалено, це може призвести до колапсу управлінської системи в Києві і в інших регіонах, зазначив він.

"Є прислів’я: якщо дві господарки на кухні – обід буде зіпсований. Зараз ми підходимо до вимикача – загорається світло, підходимо до крану – тече вода. Зранку встаємо – сміття вивезено, прибрано і т. д. Це великий механізм, який працює цілодобово. Якщо буде збій, це може призвести до соціального напруження в столиці. А соціальне напруження в столиці однозначно може мати вплив на інші міста та інші регіони. І в цьому напрямку це велика помилка", - підкреслив Кличко.

Він висловив впевненість, що важливі законопроєкти мають проходити експертизу впливових європейських організацій.

"Наша ключова мета – бути частиною європейської спільноти. Якщо ми хочемо, щоб наші закони відповідали європейським стандартам – перед тим, як вносити їх до Верховної Ради, будь ласка, відправте ці закони до Венеціанської комісії, до Ради Європи. Отримайте висновки і зауваження. Помилки можуть бути дуже болючими і дорого коштуватимуть не тільки Києву, а й країні", - сказав Кличко.

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Автор: 

Кличко Віталій (3512) місцеве самоврядування (321) мер (506) УДАР (86)


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Топ коментарі
+28
Думаю це не твоє діло - кого обирати мером Києва. Ви он обрали собі криворіжського кловуна президентом - тож радійте. Доречі ФБР питань до Кличка нема, а до Бєні і Вави - є. Як ти поясниш такий феномен?
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12.11.2021 16:08
+20
Виталик- не пытайся убедить зебилов. Они не знают, что Вашингтон- столица США, поэтому аналогии с мэром Киева не поняли. Да я и не уверен, что все из них знают, что Киев- столица Украины...
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12.11.2021 16:06
+13
Зелебобіки дуже хочуть захопити Київ, але кияни вже послали їх у прогулянку вздовж Дніпра. А вони все невгамуються.
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12.11.2021 16:05
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І в чому проявляється саме нищення самоврядування? До Віталіка є дуже багато питань по мостам, будівництву метро чи забудові, але якраз самоврядування він захищає і виступає ПРОТИ назначених гауляйтерів типу Жопова!
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15.11.2021 09:11 Відповісти
тільки віталька можєт сєгодня смотрєть в завтрашній дєнь.
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13.11.2021 23:37 Відповісти
НІХТО НЕ МОЖЕ КОНТРОЛЮВАТИ МЕРА КИЄВА. НАВІТЬ ВІН САМ...
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14.11.2021 13:11 Відповісти
контролировать мэра Киева могут только киевляне.
То есть тебе здесь делать нечего.
Отвали, лаптеногий, здесь не наливают.
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14.11.2021 18:19 Відповісти
Мову вивчи, гівно! Киянин воно... Отакі й вибрали дебіла контуженого... Врешті кожен вибирає подібних до себе...
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15.11.2021 00:55 Відповісти
Кличко, ты https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-07-11-000122-a метро на Виноградарь строишь с 2016 года ! Одной каденции тебе типа не хватило и тебе киевляне поверили в очередной раз. Ты должен был построить станции к концу этого года. Почти сразу после выборов, стройка была свернута и стоит до следующих выборов, я так понимаю! Зачем нам такой хитрожопый мер?! Контроль тебе мешает красть, я так понимаю.
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15.11.2021 11:55 Відповісти
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