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"Даже президент США не может контролировать мэра Вашингтона", - Кличко. ВИДЕО

Нельзя уничтожать в Украине местное самоуправление, которое входит в базовые ценности развитых стран. Даже в США мэры не подчиняются президентской вертикали.

Об этом заявил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко в ток-шоу "Народ против" на канале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Я общался с американцами. И они говорят: даже самый влиятельный человек в мире, президент Соединенных Штатов никак не может влиять на мэра Вашингтона, которого избрали люди и которым подчиняется мэр", - подчеркнул Кличко.

В то же время в Украине центральная власть пытается взять под контроль местное самоуправление.

"Мы видим, какие сейчас "наезды" на других мэров. Я постоянно общаюсь с ними как глава Ассоциации городов Украины. Могу сказать: мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент. Это вопрос влияния на местных голов. Меры не подчиняются вертикали. Они подчиняются исключительно людям, которые избрали их", - заявил Кличко.

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При этом Киев, по его словам, "трясут" в 10 раз больше других регионов.

"Подозреваю, все делается для того, чтобы испортить репутацию. В рейтингах доверия-недоверия иногда Кличко ставят выше президента. Это может быть как-то неправильно воспринято. И намеренно делается так, чтобы снизить уровень доверия, очернить", – считает мэр Киева.

Попытки центральной власти разделить должности Киевского городского головы и главы КГГА – также политически мотивированные вещи, считает Кличко. Если закон о столице от "слуг народа" будет принят, это может привести к коллапсу управленческой системы в Киеве и других регионах, отметил он.

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"Есть пословица: если две хозяйки на кухне – обед будет испорчен. Сейчас мы подходим к выключателю – загорается свет, подходим к крану – течет вода. Утром встаем – мусор вывезен, убрано и т. д. Это большой механизм, который работает круглосуточно. Если будет сбой, это может привести к социальному напряжению в столице. А социальное напряжение в столице однозначно может повлиять на другие города и другие регионы. И в этом направлении это большая ошибка", – подчеркнул Кличко.

Он выразил уверенность, что важные законопроекты должны проходить экспертизу влиятельных европейских организаций.

"Наша ключевая цель – быть частью европейского сообщества. Если мы хотим, чтобы наши законы соответствовали европейским стандартам – перед тем, как вносить их в Верховную Раду, пожалуйста, отправьте эти законы в Венецианскую комиссию, Совет Европы. Получите выводы и замечания. Ошибки могут быть очень болезненными и будут дорого стоить не только Киеву, но и стране", - сказал Кличко.

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Автор: 

Кличко Виталий (4640) местное самоуправление (258) мэр (1648) УДАР (916)


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Топ комментарии
+28
Думаю це не твоє діло - кого обирати мером Києва. Ви он обрали собі криворіжського кловуна президентом - тож радійте. Доречі ФБР питань до Кличка нема, а до Бєні і Вави - є. Як ти поясниш такий феномен?
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12.11.2021 16:08
+20
Виталик- не пытайся убедить зебилов. Они не знают, что Вашингтон- столица США, поэтому аналогии с мэром Киева не поняли. Да я и не уверен, что все из них знают, что Киев- столица Украины...
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12.11.2021 16:06
+13
Зелебобіки дуже хочуть захопити Київ, але кияни вже послали їх у прогулянку вздовж Дніпра. А вони все невгамуються.
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12.11.2021 16:05
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І в чому проявляється саме нищення самоврядування? До Віталіка є дуже багато питань по мостам, будівництву метро чи забудові, але якраз самоврядування він захищає і виступає ПРОТИ назначених гауляйтерів типу Жопова!
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15.11.2021 09:11 Ответить
тільки віталька можєт сєгодня смотрєть в завтрашній дєнь.
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13.11.2021 23:37 Ответить
НІХТО НЕ МОЖЕ КОНТРОЛЮВАТИ МЕРА КИЄВА. НАВІТЬ ВІН САМ...
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14.11.2021 13:11 Ответить
контролировать мэра Киева могут только киевляне.
То есть тебе здесь делать нечего.
Отвали, лаптеногий, здесь не наливают.
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14.11.2021 18:19 Ответить
Мову вивчи, гівно! Киянин воно... Отакі й вибрали дебіла контуженого... Врешті кожен вибирає подібних до себе...
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15.11.2021 00:55 Ответить
Кличко, ты https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-07-11-000122-a метро на Виноградарь строишь с 2016 года ! Одной каденции тебе типа не хватило и тебе киевляне поверили в очередной раз. Ты должен был построить станции к концу этого года. Почти сразу после выборов, стройка была свернута и стоит до следующих выборов, я так понимаю! Зачем нам такой хитрожопый мер?! Контроль тебе мешает красть, я так понимаю.
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15.11.2021 11:55 Ответить
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