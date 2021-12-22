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"Дебіли, виходить", - "слуга народу" Галушко знову образив патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Микола Галушко знову назвав поліцейських, які зупинили його, "дебілами".

Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інцидент річної давності, передає Цензор.НЕТ.

"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли виходить", - заявив "слуга народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас поліція - наркомани і дебіли", - "слуга народу" Галушко ображає патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це автомобіль народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгаданий автомобіль Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Зазначимо, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

"Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа.

Автор: 

Нацполіція (15168) Слуга народу (2813) Микола Галушко (14)


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Топ коментарі
+57
Дебіль це саме ти Галушко-причому дуже тупий...поліціянтам-респект...
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22.12.2021 16:01
+42
А Вы представьте сколько зашкваров, которые не выходят наружу. Мы видим только верхушку айсберга, которую удалось зафиксировать... По ходу реальная ситуация намного печальнее...
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22.12.2021 16:10
+32
а всем уже похеру прав-не прав, слуга урода уже автоматически тупой хамоватый бык
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22.12.2021 16:03
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А а ця чергова зеху.ня не хоче розповісти , як воно служило в ментовці в Броварах і бігало стріляло п"яне в людей в нічному клубі ? Після чого боючись розголосу папа витягнув його з мєнтовки та влаштував до себе - в охоронну фірму ГАЛІД . В свою чергу чадо , майбутній слуга , пробухавшись та програвшись , заліз в офісі в сейф до татуся та вкрав звідти гроші - вкрав в самого себе !!! Так що це створіння було готовим зе слугою задовго до 2019го .
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22.12.2021 17:24 Відповісти
Проехал через две сплошные и еще бухтит. Правильно менты все сделали! Подписывай протол и плати штраф за своего ох..евшего водЯтела.
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22.12.2021 17:28 Відповісти
Проехал водитель на машине мамы депутата, как я понял, в которой были документы этого урода. А этот урод потом приехал и начал педали разводить. Ну почти как с Гоги: "Ты что, машину мамы депутата не узнаешь? Да ты знаешь, кто я?". Короче этих сук урода уже не обыскивать, а отстреливать нужно.
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22.12.2021 19:10 Відповісти
Я думав, що тупиці і дебіли в фракціЇ" Слуга народу" закінчились. Аж ні. Видно, вся фракція така, до останньої людини( дебіла)...
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22.12.2021 17:34 Відповісти
Рэчныця опять будет извиняться?
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22.12.2021 17:36 Відповісти
Пора уже чтобы нескольким "***** урода" полицейские разбили ихние ..бала об капот машин ! А то эти угашенные клоуны уже вкрай ухи объелись !
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22.12.2021 17:45 Відповісти
Хотелось бы увидеть первую часть "кино".
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22.12.2021 17:45 Відповісти
"Слуга народу",-синонім "кончєний бидлан".
І його мама любіт скорость.
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22.12.2021 17:48 Відповісти
https://www.facebook.com/serg.marco/posts/3140199292964571 Serg Marco: Кейс Гогилашвили судя по всему затрагивает немало "слуг".

И дело даже не в хамстве. А в комплексах.

Ведь Гогилашвили мог проехать тот блокпост, показать документы, нахамить и уехать, ничего бы не было.

Но нет, комплексы заставили его вернуться и унижать полицейских "до победного". Чтоб преклонились. Чтоб уважали.

Такие люди не могут представлять интересы не потому что они - быдло. А потому что комплекс "царька" извращает мировоззрение, а с таким мировоззрением демократическое общество не построишь.

Но закомплексованному ничтожеству не объяснишь, что труд патрульного надо уважать. Что ему и так непросто выполнять свою работу. Что настоящий руководитель большее бы впечатление произвел бы на патрульного просто поблагодарив за работу, показав документы и не пользуясь своей должностью. Это вызывает уважение.

Среди равных.

Но ничтожество считает что стать "равнее" он может только угнетая того кто ниже по статусу. Это его логика, его миссия, и он выплеснет свои комплексы на подчиненных просто потому что может.

И всю эту секту ничтожеств надо гнать сраной метлой.
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22.12.2021 17:51 Відповісти
Одно из двух:
1. Каждый мечтает прославиться
или
2. Они все дебилы -- история их ничему не учит.
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22.12.2021 17:53 Відповісти
то есть машину мамы депутата если его самого нет за рулем - останавливать нельзя
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22.12.2021 18:06 Відповісти
СН робить з всього піар , аби тільки бути на"слуху".....
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22.12.2021 18:16 Відповісти
Ждем новый поднявшихся рейтингов зебуинов. Быдлу нравится,когда об них ноги вытирают
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22.12.2021 18:17 Відповісти
Вот она " отмена неприкосновенности" депутатов.. если бы она была по настоящему а не фиктивно.. то реально его нужно было мордой в асфальт положить.. а проходящие мимо прохожие с большим удовольствием воспользовавшись моментом приложились бы и не раз ногами... по этакой харе... ( где они из каденции в каденцию находят, или есть ферма по их разведению..)
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22.12.2021 18:21 Відповісти
А я **підтримую** цього **галушку**,тільки ще-б добавив туди і 73% і було-б справедливо!!! Одним словом **ЇЖТЕ ПОКИ ПОВЕЛАЗИТЬ**!!!!! І готуйтесь(73%) до нового серіалу **Розумний-2** або ** Мураєв--СПРАВЕДЛИВИЙ** !!
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22.12.2021 18:26 Відповісти
Свадебный фатограф разбушевался .. не , свадебная голушка разбушевалася..
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22.12.2021 19:42 Відповісти
Отдельный вопрос - почему видео годовой давности всплыло только сейчас. То ли патрульные по общему настроению почувствовали - можно, то ли это отголоски войны ОП с Ахметовым...
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22.12.2021 19:42 Відповісти
Гімно є завщди гімном ...
Хоч запах його декоди приховують ...
Але рано чи пізніше - і буде .
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23.12.2021 01:27 Відповісти
не засветили бы що "слуга народу" можно было решить, що "общается" дитё Питера - только они всех вокруг называют "дебилами", услышав, что кто-то не любит их боха...
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22.12.2021 19:57 Відповісти
Корисне відео з цього приводу від Портникова
https://www.youtube.com/watch?v=ey_QcY3S0h4&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 «Слуги» продовжують «биковати»
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22.12.2021 20:06 Відповісти
патякати мовою ворога, будучи депутатом? Бидло,що -ажерлося.
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22.12.2021 20:29 Відповісти
Николай Галушко родился 5 декабря 1979 в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области Российской Федерации
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22.12.2021 20:56 Відповісти
животное как и вся шобла зэ-лупенской партии
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23.12.2021 00:19 Відповісти
Остается зеле спавить нужду под требуной Верховной Рады, и это будет красочая точка в портрете партии зе.
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23.12.2021 15:49 Відповісти
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