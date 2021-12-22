"Дебіли, виходить", - "слуга народу" Галушко знову образив патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Микола Галушко знову назвав поліцейських, які зупинили його, "дебілами".

Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інцидент річної давності, передає Цензор.НЕТ.

"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли виходить", - заявив "слуга народу".

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Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це автомобіль народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгаданий автомобіль Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Зазначимо, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

"Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа.