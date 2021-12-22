"Дебіли, виходить", - "слуга народу" Галушко знову образив патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Микола Галушко знову назвав поліцейських, які зупинили його, "дебілами".
Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інцидент річної давності, передає Цензор.НЕТ.
"Там брехня все написано. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли виходить", - заявив "слуга народу".
Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.
Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це автомобіль народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".
Водночас вищезгаданий автомобіль Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.
Зазначимо, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.
"Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І його мама любіт скорость.
И дело даже не в хамстве. А в комплексах.
Ведь Гогилашвили мог проехать тот блокпост, показать документы, нахамить и уехать, ничего бы не было.
Но нет, комплексы заставили его вернуться и унижать полицейских "до победного". Чтоб преклонились. Чтоб уважали.
Такие люди не могут представлять интересы не потому что они - быдло. А потому что комплекс "царька" извращает мировоззрение, а с таким мировоззрением демократическое общество не построишь.
Но закомплексованному ничтожеству не объяснишь, что труд патрульного надо уважать. Что ему и так непросто выполнять свою работу. Что настоящий руководитель большее бы впечатление произвел бы на патрульного просто поблагодарив за работу, показав документы и не пользуясь своей должностью. Это вызывает уважение.
Среди равных.
Но ничтожество считает что стать "равнее" он может только угнетая того кто ниже по статусу. Это его логика, его миссия, и он выплеснет свои комплексы на подчиненных просто потому что может.
И всю эту секту ничтожеств надо гнать сраной метлой.
1. Каждый мечтает прославиться
или
2. Они все дебилы -- история их ничему не учит.
Хоч запах його декоди приховують ...
Але рано чи пізніше - і буде .
https://www.youtube.com/watch?v=ey_QcY3S0h4&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 «Слуги» продовжують «биковати»