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Спецпризначенець поліції Андрійковець загинув від нападу кабана під час полювання на Житомирщині. ВIДЕО

У лісі під Житомиром під час полювання стік кров'ю від жахливої рани командир штурмового загону КОРД Євген Андрійковець.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

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Собака чоловіка, Хантер, сполохав кабана. Тварина вискочила прямісінько перед одним із мисливців, Євгеном. Чоловік ще встиг вистрілити, але цього разу кабан виявився спритнішим. Самі мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди, а потім добрих пів години тривала боротьба за життя Євгена.

Рана була дуже велика, розрив артерії, вони трьома ременями перетиснули ногу Євгена, але кров все одно не зупинялась.

За фактом смерті людини порушили кримінальну справу за статтею "вбивство" з поміткою "нещасний випадок".

"Розпочато досудове розслідування, буде встановлене коло осіб, обставини та законність полювання і інші обставини, які мають важливе значення", - зазначили в прокуратурі.

У лісовому господарстві вже повідомили, полювання було легальним, у загиблого були всі дозволи та ліцензії.

Завідувач сектору мисливського господарства Житомирського лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук не пригадує жодного випадку, коли б кабан кинувся на людину.

Спецпризначенця КОРДу Євгена Андрійковця поховають завтра у Житомирі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідуються обставини загибелі двох воїнів внаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

ліс (769) полювання (41) смерть (6759) КОРД (137)


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Топ коментарі
+90
Так дураку и надо!! Нехрен трогать животных. Хочешь пострелять, иди стреляй в кацапов!!
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11.01.2022 16:46
+67
Собирался убить и был убит.
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11.01.2022 16:43
+60
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11.01.2022 16:43
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Сторінка 3 з 3
Кабан молодець у нерівному бою зміг премогти озброєного мисливця, які тіки проти тварин герої а проти таких же озброєних сцуть воювати. Кабана не вбивати зробити недоторканим.
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11.01.2022 22:44 Відповісти
полювання - злочин, мисливці - хижі злочинці, це треба заборонити раз і назавжди,
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11.01.2022 23:44 Відповісти
Ти м'яса не їси ? Чи якщо за тебе вбив хтось інший, то це інше ?
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12.01.2022 00:23 Відповісти
Ара, кіздуй у айзерів відвойовувати Карабах Українські кабани то не твоя тема
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12.01.2022 00:29 Відповісти
Йди на х . довбень дурнуватий, Ара твоєї мамки ****** . Я народився та виріс в Україні, ім'я Грузинське...
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12.01.2022 15:14 Відповісти
Сколько тебе лет если ты не различаешь домашнюю живность или заводскую от дикой?
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12.01.2022 13:45 Відповісти
Бывает ты ешь медведя, а бывает что медведь ест тебя. (Большой Лебовски)
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11.01.2022 23:45 Відповісти
ЗАЧЕМ есть медведя? Гастрономов для еды вполне достаточно, даже излишне. А любой "ты" для медведя - как раз перекусить.
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11.01.2022 23:54 Відповісти
Та я и не возражаю.
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12.01.2022 00:12 Відповісти
Як і будь-яка жива істота, кабан має (дане природою) право на самозахист.
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12.01.2022 00:06 Відповісти
Скільки років тюрми світить кабану?
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12.01.2022 01:09 Відповісти
not at all
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12.01.2022 09:28 Відповісти
Вбивство по необачності, файні адвокати доведіть до умовного терміну, в Україні зазвичай так...
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12.01.2022 17:17 Відповісти
Жаль.
Молода людина. Спец.підготовка.
Безглузда смерть.

Я не розумію полювання. В теперішній час. Хоча є чимало людей, які дуже ******* таке заняття.
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12.01.2022 01:21 Відповісти
кабан жив, и Слава Богу
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12.01.2022 01:22 Відповісти
Скільки виродків у коментарях... Жесть.
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12.01.2022 01:25 Відповісти
сам выродок ,защита беркутенка тебе зачтется
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17.01.2022 10:29 Відповісти
Жаль людину, а дикі тварини особливо такі як кабан з бивнями можуть бути смертельно небезпечними, розрив бедренної артерії без спецзасобів вірна смерть.
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12.01.2022 08:25 Відповісти
ну да, типо я бы жалел танкиста шо на танке у тя дом разносил, а ты кинул кирпичом и он погиб - бедный, жертва кирпичиком бросила, жаль танкистика, плак-плак.
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12.01.2022 14:41 Відповісти
Слава Богу, кабан остался жив!
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12.01.2022 08:51 Відповісти
??? Начерти теперь "выслеживать" кабана? Оставьте в покое! Человеку Разумному необходимо научиться не только "спать-с₽ать-жрать", но и уважать окружающий Мир! Мы ВСЕ -ОДНО!
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12.01.2022 08:58 Відповісти
А почему автор стыдливо умалчивает, что командир штурмового загону КОРД Євген Андрійковець в беркуте служил?)
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12.01.2022 09:21 Відповісти
на цензоре так не принято
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17.01.2022 10:30 Відповісти
Один на один, все по чеснаку. Кабан еще и без ружья был.
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12.01.2022 10:00 Відповісти
У цих петушарних "спецпризначенців" виучка одна - калічити і убивати мітингуючих громадян. Це ті омонівці і бєркутасти, що орудували при кучмарику, янеку, пєті і вові зараз служать. Проти озброєного ворога вони упісюються воювати. Так що туди й дорога. Свинка жила у лісі, нікого не чіпала. Прийшло якесь кодло порозважатися убивствами.
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12.01.2022 10:03 Відповісти
Вбивав заради розваги
За що боровся на то й напоровся.
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12.01.2022 10:51 Відповісти
Кошмар сколько больных уродов в теме расписалось. Охота это вполне нормально , идиоты.
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12.01.2022 13:00 Відповісти
Душевно больные люди в теме.
Родным спецназовца мои соболезнования.
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12.01.2022 13:01 Відповісти
Сам с собой общаешься? Охота это нормально было лет эдак 200 назад. А нынче с современным оборудованием охота превращается в стрельбу в тире. У животных нет никаких шансов, думаю кабан тоже умер, просто ему повезло достать и своего обидчика.
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12.01.2022 13:30 Відповісти
это мусор который защищает честь мундира
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17.01.2022 10:30 Відповісти
Я не мент . Просто охота это нормально. Вы совсем уже пацифистами стали. Гуманность , это термин отношения к людям, а не к животным.
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21.01.2022 14:37 Відповісти
мне смешно было бы если бы допустим на темя с ПМ-ом охотились бы пришельцы "на тарелках" с лазерами, а ты скулил бы шо "такничесна, этанинармальна"
И чем ты лучше кацапов, которые с ракетами против Мариуполя? А че, это тоже ж "охота", не?
Иди, умник, с палкой против медведя, ну ладно, возьми нож, но с собой пакет кетчупа и горчицы, мишка тоже ведь говно мясцо жрать хочет с приправами.
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12.01.2022 14:47 Відповісти
Душевно хворі тебе зробили, сподіваюся що таке лайно як ти тварини не їдять)) здохнеш у лісі поранений)) встигнеш навіть задоволення отримати як цей "спецпризначинець"...)))
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12.01.2022 17:08 Відповісти
Ты один из них. Если убивать ради развлечения считаешь нормальным.
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13.01.2022 13:59 Відповісти
жаль клыки поцарапал кабанчик.
животное даже шавку свою пафосненько назвало ггггг)))
теперь вылупки будут спрашивать - Мааа, а как пагип папка? Бил врага(биндьорафф?)
- Неее, просто сел на клык.... ээээ, ну впрочем да(прижымается к другому самцу)
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12.01.2022 14:44 Відповісти
Бідолашна свинка тепер буде винна що не дочекалася поки у неї будуть стріляти, слідство триває...))
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12.01.2022 17:03 Відповісти
Награда нашла героя. Это карма. Вот помню в городе был начальник милиции так ,вот **** такая была, столько загубил людей и взяток брал ,паскуда. НО! Здох от того что подавился шашлыками на пикнике. Вот так вот . Удавился сученыш в погонах мясом.
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17.01.2022 10:33 Відповісти
я вот кстати удивляюсь после прочитания например шо зэков пытают - так никто же не бросит ночью кирпичом в башку нелюдям?
хотя.... Зайцева угробила 6 человек - тут, а не на Рашке, и тоже никто.... ничего
довольно смешно тогда читать некоторые "грозливые" комментарии - да если бы у меня так, да я бы... ухххх, держите меня пятеро коней, а то пошел бы и ......
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17.01.2022 10:50 Відповісти
бывает ))
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17.01.2022 11:22 Відповісти
просто в комментах тут были срачи - мол каждый комментун если бы его родаков она сбила, то(картинка - РэМБО)
я, помню, писал там/тут - ну и тысячи таких случаев ... ииии(ауууу) где вы?
от того и смешно даже - писуны - ни разу не "делуны"
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17.01.2022 11:51 Відповісти
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