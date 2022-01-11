Спецпризначенець поліції Андрійковець загинув від нападу кабана під час полювання на Житомирщині. ВIДЕО

У лісі під Житомиром під час полювання стік кров'ю від жахливої рани командир штурмового загону КОРД Євген Андрійковець.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

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Собака чоловіка, Хантер, сполохав кабана. Тварина вискочила прямісінько перед одним із мисливців, Євгеном. Чоловік ще встиг вистрілити, але цього разу кабан виявився спритнішим. Самі мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди, а потім добрих пів години тривала боротьба за життя Євгена.

Рана була дуже велика, розрив артерії, вони трьома ременями перетиснули ногу Євгена, але кров все одно не зупинялась.

За фактом смерті людини порушили кримінальну справу за статтею "вбивство" з поміткою "нещасний випадок".

"Розпочато досудове розслідування, буде встановлене коло осіб, обставини та законність полювання і інші обставини, які мають важливе значення", - зазначили в прокуратурі.

У лісовому господарстві вже повідомили, полювання було легальним, у загиблого були всі дозволи та ліцензії.

Завідувач сектору мисливського господарства Житомирського лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук не пригадує жодного випадку, коли б кабан кинувся на людину.

Спецпризначенця КОРДу Євгена Андрійковця поховають завтра у Житомирі.

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