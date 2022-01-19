Миколі Харківському, якого судять за ДТП з Infinity, подовжили арешт. ВIДЕО

Суд у Харкові подовжив на два місяці арешт 16-річному Миколі Харківському, якого обвинувачують у справі про смертельну ДТП.

За ґратами підліток залишиться щонайменше до 19 березня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Таким чином суд задовольнив клопотання прокурора, який наполягав, що обвинувачений може впливати на слідство та свідків, або й втекти.

"Особа неодноразово порушувала законодавство і кримінальне, і саме адміністративне. Не маючи водійського посвідчення, керувала транспортним засобом, доволі зухвало, з великою швидкістю рухаючись по території Харкова", – прокоментував позицію прокуратури у справі прессекретар установи Дмитро Чубенко.

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Натомість адвокатка Миколи Харківського Інна Данилова просила про домашній арешт. Її підтримав і сам Микола Харківський.

"Те, що прокурор говорить – є якісь ризики, вони ні на чому не базуються. Принаймні погрожують нам, моїй сім’ї та моєму адвокату, а не комусь іншому", – пояснив свою позицію Харківський у суді.

Спікер прокуратури Харкова Дмитро Чубенко повідомив, що невдовзі має відбутися підготовче засідання у справі.

"Підготовче засідання має проводити суддя Сіренко Ю.Ю., яка була визначена автоматизованою системою, як тільки вийде з лікарняного. За попередньою інформацією, суддя Сіренко Ю.Ю. не вийшла з лікарняного, тому підготовче засідання, можливо, буде відкладено на іншу дату", — розповів Чубенко.

Бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов при цьому твердить у фейсбуці, що підготовче засідання для розгляду справи по суті мало відбутися сьогодні, але було зірване через "схему".

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"Неповнолітнього, виявляється, можуть судити у Червонозаводському суді м. Харкова лише двоє суддів. Одна, Тетяна Янцовська тиждень тому (чому не два місяці тому) заявила самовідвід. Особисто я, чесно, "купився", подумав - мамадорога, совість є у судді! Адже саме вона дала цьому відморозку за стрілянину в обличчя харків'янці в магазині лише умовний термін і "три копійки" компенсацію потерпілій. Та ні. Така це "комбінація". Через кілька днів на лікарняну чи у відпустку, я вже не пам'ятаю))), пішов другий суддя. Усе... Нема кому судити", - написав він.