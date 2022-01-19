УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10675 відвідувачів онлайн
Новини Відео ДТП
5 077 22

Миколі Харківському, якого судять за ДТП з Infinity, подовжили арешт. ВIДЕО

Суд у Харкові подовжив на два місяці арешт 16-річному Миколі Харківському, якого обвинувачують у справі про смертельну ДТП.

За ґратами підліток залишиться щонайменше до 19 березня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Таким чином суд задовольнив клопотання прокурора, який наполягав, що обвинувачений може впливати на слідство та свідків, або й втекти.

"Особа неодноразово порушувала законодавство і кримінальне, і саме адміністративне. Не маючи водійського посвідчення, керувала транспортним засобом, доволі зухвало, з великою швидкістю рухаючись по території Харкова", – прокоментував позицію прокуратури у справі прессекретар установи Дмитро Чубенко.

Дивіться: "Бухим меньше ездить надо", - підозрюваний в смертельному ДТП 16-річний Микола Харківський - доньці загиблого Ігоря Носова. ВIДЕО

Натомість адвокатка Миколи Харківського Інна Данилова просила про домашній арешт. Її підтримав і сам Микола Харківський.

"Те, що прокурор говорить – є якісь ризики, вони ні на чому не базуються. Принаймні погрожують нам, моїй сім’ї та моєму адвокату, а не комусь іншому", – пояснив свою позицію Харківський у суді.

Спікер прокуратури Харкова Дмитро Чубенко повідомив, що невдовзі має відбутися підготовче засідання у справі.

"Підготовче засідання має проводити суддя Сіренко Ю.Ю., яка була визначена автоматизованою системою, як тільки вийде з лікарняного. За попередньою інформацією, суддя Сіренко Ю.Ю. не вийшла з лікарняного, тому підготовче засідання, можливо, буде відкладено на іншу дату", — розповів Чубенко.

Бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов при цьому твердить у фейсбуці, що підготовче засідання для розгляду справи по суті мало відбутися сьогодні, але було зірване через "схему".

Також читайте: ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід

"Неповнолітнього, виявляється, можуть судити у Червонозаводському суді м. Харкова лише двоє суддів. Одна, Тетяна Янцовська тиждень тому (чому не два місяці тому) заявила самовідвід. Особисто я, чесно, "купився", подумав - мамадорога, совість є у судді! Адже саме вона дала цьому відморозку за стрілянину в обличчя харків'янці в магазині лише умовний термін і "три копійки" компенсацію потерпілій. Та ні. Така це "комбінація". Через кілька днів на лікарняну чи у відпустку, я вже не пам'ятаю))), пішов другий суддя. Усе... Нема кому судити", - написав він.

Автор: 

ДТП (4473) підлітки (412) Харків (5635) запобіжний захід (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Надіюсь цю тварину приструнять
показати весь коментар
19.01.2022 17:07
+8
Украинское правосудие не будет работать на таких. Пока семьи пострадавших не начнут мстить всем причастным.
показати весь коментар
19.01.2022 17:11
+6
Саме оце і є отой бидло-підсвинок якого відмазують бидло-свині...
показати весь коментар
19.01.2022 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надіюсь цю тварину приструнять
показати весь коментар
19.01.2022 17:07 Відповісти
Украинское правосудие не будет работать на таких. Пока семьи пострадавших не начнут мстить всем причастным.
показати весь коментар
19.01.2022 17:11 Відповісти
да...вендетта в данном случае много бы решила.
показати весь коментар
19.01.2022 18:13 Відповісти
Ні,пристрелять!
показати весь коментар
19.01.2022 18:15 Відповісти
********...
показати весь коментар
19.01.2022 18:22 Відповісти
Яка "складна" справа, *****... Хрякафф хрякавим...
показати весь коментар
19.01.2022 17:09 Відповісти
Как же плохо, что нет в жизни справедливости. Сволочи людей убивают, смеются над родственниками жертв и им ничего не прилетает. Не повернет ему головоньку на 360 градусов((
показати весь коментар
19.01.2022 17:11 Відповісти
В свои руки надо брать "правосудие".
Предварительно купив литров 50 серной кислоты.
показати весь коментар
19.01.2022 17:18 Відповісти
Верёвка с мылом дешевле
показати весь коментар
20.01.2022 07:35 Відповісти
а муравьи ? помогут?
показати весь коментар
20.01.2022 09:36 Відповісти
Саме оце і є отой бидло-підсвинок якого відмазують бидло-свині...
показати весь коментар
19.01.2022 17:19 Відповісти
Навіть бандитського поганяйлова вигадувати не потрібно - Нікола Харьковскій, бандюк в законі. Ще й либиться, падло
показати весь коментар
19.01.2022 17:37 Відповісти
наглый малолетка-быдлота....
показати весь коментар
19.01.2022 17:59 Відповісти
По этому малолетнему придурку всё очевидно, надо присаживать. А вот по нашим сказочным судьям и их вечным "схемам" когда работа начнётся? Сколько там у нас судей посадили за последние лет 10?
показати весь коментар
19.01.2022 18:13 Відповісти
Выродок...
показати весь коментар
19.01.2022 18:23 Відповісти
Cудя по фотке - ему там нравится....
показати весь коментар
19.01.2022 18:59 Відповісти
За ноги и , об стену. Понятно , что ничего путного из ублюдка уже не будет , папу кастрировать , маму-стериизовать , чтобы не воспроизводили себе подобных
показати весь коментар
19.01.2022 19:24 Відповісти
или сделать ему nake-up и в камеру к малолеткам, пусть веселятся
показати весь коментар
19.01.2022 19:28 Відповісти
Мало вам головы в харькове резали , твари в мантиях , обычные люди и анализы здают -не отвертишься, и экспертизы все быстро и качественно делают, и кому судить находится моментально - а тут начинается тягомотина.
У какого то депутата поменялся прокурор - ГВАЛТ на всю страну. А когда у обычного нищего может поменяться восемь прокуроров - никому дела нет , и никто даже не видит . В упор.
показати весь коментар
20.01.2022 09:44 Відповісти
махор не раскаивается. если его отпустят он снова кого нибудь угробит.
показати весь коментар
20.01.2022 23:34 Відповісти
 
 