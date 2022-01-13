УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4333 відвідувача онлайн
Новини
9 551 37
ДТП (4440) підлітки (373) суд (11499) Харків (5427)

ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід

ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська, яка мала розглядати справу неповнолітнього водія, обвинуваченого в скоєнні смертельної ДТП, і яка три роки тому судила цього підлітка, заявила самовідвід.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Інформацію підтвердив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Суддя Янцовська заявила про самовідвід. Зараз вирішується питання, хто розглядатиме справу", - зазначив Чубенко.

Підготовче засідання в цій справі має відбутися 19 січня.

Також читайте: Внаслідок ДТП на окружній поблизу Харкова загинули 3 особи, дві дитини постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка без права застави.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Там приговор был смешной, типа условного за стрельбу толи из пневмата толи из флобера женщине в лицо. Судья тогда точно всосала цифру.
Сейчас дело резонансное, она просто очканула.
показати весь коментар
13.01.2022 19:27
+15
Совісна суддя,пам"ятає минулий хабар.
показати весь коментар
13.01.2022 19:05
+14
не чужим суддею а колегією з 10 суддів + 20 присяжних. щоб сімнадцять людей треба було купити.
показати весь коментар
13.01.2022 19:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно. Она уже раз осуждала его. И что он исправился?
показати весь коментар
13.01.2022 18:44 Відповісти
Там приговор был смешной, типа условного за стрельбу толи из пневмата толи из флобера женщине в лицо. Судья тогда точно всосала цифру.
Сейчас дело резонансное, она просто очканула.
показати весь коментар
13.01.2022 19:27 Відповісти
А КАК ФАМИЛИЯ МАЛОЛЕТНЕГО ЗАДРОТА?
показати весь коментар
13.01.2022 18:46 Відповісти
Микола Харьківский
показати весь коментар
13.01.2022 18:50 Відповісти
Добре ,що не Нікола Пітєрскій ...
показати весь коментар
13.01.2022 18:51 Відповісти
а в чом добрiсть?
показати весь коментар
13.01.2022 19:19 Відповісти
Бо почав би стукати у СІЗО у двері камери і волати вертухаям : "Памагітє !******** зрєнія лішают !"
показати весь коментар
13.01.2022 19:27 Відповісти
комeнт iз сeрii "аби шо ляпнуть"
показати весь коментар
13.01.2022 20:14 Відповісти
Це взагалі, "фітіль")))
показати весь коментар
13.01.2022 21:19 Відповісти
Харківський.
показати весь коментар
13.01.2022 18:51 Відповісти
я думал -это пагремуха
показати весь коментар
13.01.2022 19:50 Відповісти
Як там кажуть у вас: пікену каралью, фодес.... Жив біля Амадори
показати весь коментар
13.01.2022 21:24 Відповісти
Подібні резонансні злочини (хоча і не тільки такі,а й ті ,що менш на слуху) слід розглядати екстериторіально ,тобто суддею з іншої області . В часи інтернету це не буде технічною проблемою ,засідання можна проводити у форматі відеоконференції. А от можливостей для корупції буде значно менше ...
показати весь коментар
13.01.2022 18:50 Відповісти
не чужим суддею а колегією з 10 суддів + 20 присяжних. щоб сімнадцять людей треба було купити.
показати весь коментар
13.01.2022 19:05 Відповісти
Можна піти далі - 30 суддів і 100 присяжних . Ну і що ,що деякі суди роками тривають і треба десятки засідань ? Зате тоді точно не підкупиш.
показати весь коментар
13.01.2022 19:39 Відповісти
что за город такой , в котором продавец мяса на рынке , имеет такое влияние , или я не все знаю.
показати весь коментар
13.01.2022 18:52 Відповісти
В Чернигове дела намного хуже
показати весь коментар
13.01.2022 19:01 Відповісти
У нас по всей стране в этой сфере дела намного хуже.
показати весь коментар
13.01.2022 20:34 Відповісти
мясо, прикрітие.
или решола или бандюк
показати весь коментар
13.01.2022 19:07 Відповісти
Одразу звільнити такого суддю - він не потрібен державі.
показати весь коментар
13.01.2022 19:01 Відповісти
Совісна суддя,пам"ятає минулий хабар.
показати весь коментар
13.01.2022 19:05 Відповісти
Мабудь мало заплатили...
показати весь коментар
13.01.2022 19:17 Відповісти
навпки - достатньо багато. чо ти такий тупий?
показати весь коментар
13.01.2022 19:21 Відповісти
читай вище в перший раз , мабудь за багато дали
показати весь коментар
13.01.2022 19:38 Відповісти
Чтоб не напомнили в случае чего ей (и всему сообществу) про взятую 3 года назад сумму...

показати весь коментар
13.01.2022 19:46 Відповісти
ПРИЧИНА САМОВІДВОДУ!Змінити законодавство,щоб ця продажна тварь пояснила своє рішення.Нема пояснення-звільнення з посади і позбавлення суддівської пенсіїї.От тільки для чого нашим злодюжкам у владі чесні судді?Суддівська система-це основа нашої корумпованої країни.Ні порошенку,ні зеленському,ні януковичу,не потрібна справедливість суддів,вони ж не хочуть за ґрати.Навіть не сумнівайтесь-посадити є за що КОЖНОГО з президентів.
показати весь коментар
13.01.2022 19:46 Відповісти
Зараз оцей робить вигляд, що хоче посадити Порошенка. Порошенко нікого не посадив (скільки арештовували і навіть одного на ліжку під арешт несли). І цей Порошенка не посадить. Шоу для лохів показують.
показати весь коментар
13.01.2022 20:39 Відповісти
А шо, так можна? Спробував би я на роботі проголосити самовідвід від викоання своїх посадових обов'язків.
показати весь коментар
13.01.2022 20:10 Відповісти
Завтра приду на работу, скажу начальнику шо у меня самоотвод и поеду домой, жалко только у меня зарплата не такая как у судьи, вообще бы брал самоотводы каждый день😁😁😁
показати весь коментар
13.01.2022 20:32 Відповісти
возьми завтра самоотвод.и не забудь что после завтра ты безработный.
показати весь коментар
13.01.2022 22:28 Відповісти
Його батько чи з номенклатури минулого СССР чи з крупного криміналітету, пов'язаного з першими. І ті й інші неприкасаємі.
показати весь коментар
13.01.2022 20:43 Відповісти
Ну це ж не шмоття Порошенка арестовувати, тут тіко самовідвід
показати весь коментар
13.01.2022 21:15 Відповісти
Точно. Як Поршенка, то давай зразу арешт, а як сосунка за вбивство, то самовідвід... Повний п-ц.
показати весь коментар
13.01.2022 21:32 Відповісти
Дело не прибыльное, а геморойное. Судьям-ворам такое не интересно.
показати весь коментар
14.01.2022 04:15 Відповісти
...ну, что-же ты, судьяка, так плохо подготовилась. Немедленно, запишись на Курсы повышения Квалификации и Доброчестности... у Понтий Пилата дожны быть судьйищи с «Холодной головой, горячим сердцем и чистые ручки»
показати весь коментар
14.01.2022 05:27 Відповісти
Почему судей не увольняют за не исполнение своих служебных обязанностей? Хочу работаю (беру бабки), хочу беру самоотвод.
Депутаты - ау?
показати весь коментар
14.01.2022 11:49 Відповісти
 
 