ДТП з 16-річним водієм у Харкові: суддя заявила самовідвід

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська, яка мала розглядати справу неповнолітнього водія, обвинуваченого в скоєнні смертельної ДТП, і яка три роки тому судила цього підлітка, заявила самовідвід.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Інформацію підтвердив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Суддя Янцовська заявила про самовідвід. Зараз вирішується питання, хто розглядатиме справу", - зазначив Чубенко.

Підготовче засідання в цій справі має відбутися 19 січня.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка без права застави.