ДТП с 16-летним водителем в Харькове: судья заявила самоотвод

Судья Краснозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская, которая должна была рассматривать дело несовершеннолетнего водителя, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, и которая три года назад судила этого подростка, заявила самоотвод.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Информацию подтвердил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Судья Янцовская заявила о самоотводе. Сейчас решается вопрос, кто будет рассматривать дело", – отметил Чубенко.

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Подготовительное заседание по этому делу должно состояться 19 января.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.