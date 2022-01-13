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ДТП (7453) подростки (412) суд (24814) Харьков (7286)

ДТП с 16-летним водителем в Харькове: судья заявила самоотвод

ДТП с 16-летним водителем в Харькове: судья заявила самоотвод

Судья Краснозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская, которая должна была рассматривать дело несовершеннолетнего водителя, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, и которая три года назад судила этого подростка, заявила самоотвод.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Информацию подтвердил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Судья Янцовская заявила о самоотводе. Сейчас решается вопрос, кто будет рассматривать дело", – отметил Чубенко.

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Подготовительное заседание по этому делу должно состояться 19 января.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.
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Топ комментарии
+21
Там приговор был смешной, типа условного за стрельбу толи из пневмата толи из флобера женщине в лицо. Судья тогда точно всосала цифру.
Сейчас дело резонансное, она просто очканула.
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13.01.2022 19:27
+15
Совісна суддя,пам"ятає минулий хабар.
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13.01.2022 19:05
+14
не чужим суддею а колегією з 10 суддів + 20 присяжних. щоб сімнадцять людей треба було купити.
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13.01.2022 19:05
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Правильно. Она уже раз осуждала его. И что он исправился?
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13.01.2022 18:44 Ответить
Там приговор был смешной, типа условного за стрельбу толи из пневмата толи из флобера женщине в лицо. Судья тогда точно всосала цифру.
Сейчас дело резонансное, она просто очканула.
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13.01.2022 19:27 Ответить
А КАК ФАМИЛИЯ МАЛОЛЕТНЕГО ЗАДРОТА?
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13.01.2022 18:46 Ответить
Микола Харьківский
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13.01.2022 18:50 Ответить
Добре ,що не Нікола Пітєрскій ...
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13.01.2022 18:51 Ответить
а в чом добрiсть?
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13.01.2022 19:19 Ответить
Бо почав би стукати у СІЗО у двері камери і волати вертухаям : "Памагітє !******** зрєнія лішают !"
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13.01.2022 19:27 Ответить
комeнт iз сeрii "аби шо ляпнуть"
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13.01.2022 20:14 Ответить
Це взагалі, "фітіль")))
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13.01.2022 21:19 Ответить
Харківський.
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13.01.2022 18:51 Ответить
я думал -это пагремуха
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13.01.2022 19:50 Ответить
Як там кажуть у вас: пікену каралью, фодес.... Жив біля Амадори
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13.01.2022 21:24 Ответить
Подібні резонансні злочини (хоча і не тільки такі,а й ті ,що менш на слуху) слід розглядати екстериторіально ,тобто суддею з іншої області . В часи інтернету це не буде технічною проблемою ,засідання можна проводити у форматі відеоконференції. А от можливостей для корупції буде значно менше ...
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13.01.2022 18:50 Ответить
не чужим суддею а колегією з 10 суддів + 20 присяжних. щоб сімнадцять людей треба було купити.
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13.01.2022 19:05 Ответить
Можна піти далі - 30 суддів і 100 присяжних . Ну і що ,що деякі суди роками тривають і треба десятки засідань ? Зате тоді точно не підкупиш.
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13.01.2022 19:39 Ответить
что за город такой , в котором продавец мяса на рынке , имеет такое влияние , или я не все знаю.
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13.01.2022 18:52 Ответить
В Чернигове дела намного хуже
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13.01.2022 19:01 Ответить
У нас по всей стране в этой сфере дела намного хуже.
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13.01.2022 20:34 Ответить
мясо, прикрітие.
или решола или бандюк
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13.01.2022 19:07 Ответить
Одразу звільнити такого суддю - він не потрібен державі.
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13.01.2022 19:01 Ответить
Совісна суддя,пам"ятає минулий хабар.
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13.01.2022 19:05 Ответить
Мабудь мало заплатили...
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13.01.2022 19:17 Ответить
навпки - достатньо багато. чо ти такий тупий?
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13.01.2022 19:21 Ответить
читай вище в перший раз , мабудь за багато дали
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13.01.2022 19:38 Ответить
Чтоб не напомнили в случае чего ей (и всему сообществу) про взятую 3 года назад сумму...

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13.01.2022 19:46 Ответить
ПРИЧИНА САМОВІДВОДУ!Змінити законодавство,щоб ця продажна тварь пояснила своє рішення.Нема пояснення-звільнення з посади і позбавлення суддівської пенсіїї.От тільки для чого нашим злодюжкам у владі чесні судді?Суддівська система-це основа нашої корумпованої країни.Ні порошенку,ні зеленському,ні януковичу,не потрібна справедливість суддів,вони ж не хочуть за ґрати.Навіть не сумнівайтесь-посадити є за що КОЖНОГО з президентів.
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13.01.2022 19:46 Ответить
Зараз оцей робить вигляд, що хоче посадити Порошенка. Порошенко нікого не посадив (скільки арештовували і навіть одного на ліжку під арешт несли). І цей Порошенка не посадить. Шоу для лохів показують.
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13.01.2022 20:39 Ответить
А шо, так можна? Спробував би я на роботі проголосити самовідвід від викоання своїх посадових обов'язків.
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13.01.2022 20:10 Ответить
Завтра приду на работу, скажу начальнику шо у меня самоотвод и поеду домой, жалко только у меня зарплата не такая как у судьи, вообще бы брал самоотводы каждый день😁😁😁
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13.01.2022 20:32 Ответить
возьми завтра самоотвод.и не забудь что после завтра ты безработный.
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13.01.2022 22:28 Ответить
Його батько чи з номенклатури минулого СССР чи з крупного криміналітету, пов'язаного з першими. І ті й інші неприкасаємі.
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13.01.2022 20:43 Ответить
Ну це ж не шмоття Порошенка арестовувати, тут тіко самовідвід
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13.01.2022 21:15 Ответить
Точно. Як Поршенка, то давай зразу арешт, а як сосунка за вбивство, то самовідвід... Повний п-ц.
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13.01.2022 21:32 Ответить
Дело не прибыльное, а геморойное. Судьям-ворам такое не интересно.
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14.01.2022 04:15 Ответить
...ну, что-же ты, судьяка, так плохо подготовилась. Немедленно, запишись на Курсы повышения Квалификации и Доброчестности... у Понтий Пилата дожны быть судьйищи с «Холодной головой, горячим сердцем и чистые ручки»
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14.01.2022 05:27 Ответить
Почему судей не увольняют за не исполнение своих служебных обязанностей? Хочу работаю (беру бабки), хочу беру самоотвод.
Депутаты - ау?
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14.01.2022 11:49 Ответить
 
 