УКР
Стефанчук закликав ВР підтримати постанову про звернення щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ. ВIДЕО

Спікер Руслан Стефанчук пропонує невідкладно зареєструвати і проголосувати проєкт постанови про звернення ВР до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій про неприйнятність військового шантажу відносно України з боку Росії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

Спікер розказав, що такий проєкт постанови підготовлений та підписаний керівництвом ВР і попросив лідерів фракцій негайно його підписати, щоб завтра внести до зали.

За його словами, продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Стефанчук нагадав, що в Росії пропонують визнати "ЛНР" та "ДНР".

"Маю рецепт для наших сусідів: пропоную зосередитись на власних (їхніх) проблемах, а не затьмарювати себе міфом про збирання земель", - зазначив спікер.

ВР (15197) Європарламент (1064) звернення (656) ООН (3422) росія (67347) Стефанчук Руслан (781)
+17
Не пройшло и месяца, как Верховная Рада раздуплилась, и включила принтер ничего не решающих заявлений. Это вместо перераспределения финансовых потоков на организацию обороны и сопротивления.
24.01.2022 11:36 Відповісти
+16
У мене одне питання: 40 діб відпусти під час військової загрози це не забагато для слуг урода?
24.01.2022 11:39 Відповісти
+11
ПОРОШЕНКО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВИЗИТ НА ЗАСЕДАНИЕ НАТО -

ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"


Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.

Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
24.01.2022 11:40 Відповісти
А у нас еще есть спортлото?
24.01.2022 11:33 Відповісти
та то стефанчук вышел из новогоднего запоя/обжираловки и "что-то заподозрил"
Одно он не учел - "ради такой фигни" слуги урода не станут прерывать отпуска на курортах...
24.01.2022 11:43 Відповісти
какой резкий
24.01.2022 11:37 Відповісти
Вот так тупо мстительное создание борется за свой рейтинг, который еще больше упадет после таких гнусных вчинків
24.01.2022 12:19 Відповісти
Зеля, пускай еде, пусти его. Если убежит, то тебе ж лучше, сдыхаешься от оппозиции.
24.01.2022 18:02 Відповісти
а где верховній?
24.01.2022 11:40 Відповісти
как и у кацапов, ответ одним словом: "ворует"(с)...
24.01.2022 11:44 Відповісти
Шашлыки к дню победы готовит 😁
24.01.2022 11:45 Відповісти
..в п.зде...
24.01.2022 11:51 Відповісти
Наверное как всегда отдыхает
24.01.2022 12:20 Відповісти
Наблюдаем как будет голосовать ****.е ОПЗЖ.
24.01.2022 11:44 Відповісти
что жопоблок.. в "монобильшости" 2/3 таких же.
а остальная 1\3 немного хитрее
24.01.2022 11:45 Відповісти
А может надо постановление о том, чтоб все двинули на шашлыки?

Вроде тут некий мелкий гундосый поц пару дней тому именно к этому призывал, не?
24.01.2022 11:50 Відповісти
Начинают отходить от праздников и сейшел...пора имитацией бурной деятельности заняться. Орда давно стоит на границе а зРада только собраться решает.
24.01.2022 12:01 Відповісти
Зелена мразота робить вигляд бурхливої діяльності.
24.01.2022 12:08 Відповісти
Это лицо предлагает облегченный вариант Будапештского меморандума? Героя Украины ему!
24.01.2022 12:16 Відповісти
Ого!?А вона працює,на кого ця зрада???
24.01.2022 12:30 Відповісти
бєня може керувати ііііііі без вас усіх....а одоробало потрібне лиш для міжнародних зустрічей (хоча і так всі знають,що пішов усраку наркоманзрадникклоунтупак)бо зі злодієм (волохатимхірувімом навпаки)міжнародного гатунку спілкуватись западло.
24.01.2022 12:34 Відповісти
Зленая плесень шас будет массово записываться в очередь к Ермаку за выдачей характеристик - пропусков для Мурзаева. Но незабывайте -там все платное. И будет записано на "века" -характер нордический, северный. В порочащих связях с избирателями не замечен, пагубных привычек для размножения не имеет, русским языком (литературным и разговорным) владеет в совершенстве. С исключительным цинизмом боролся за величие языка. Как говорил незабвенный одессит Остап Бендер - делайте взносы. Новый Союз меча и орала
24.01.2022 12:47 Відповісти
Питання до компетентних людей:
ППо України здатне збивати російські крилаті ракети "Калібр"?
Останні мають дальність польоту до 2000 км і знаходяться, зокрема, в окупованому Криму.
Самі розумієте, в їх зоні ураження практично вся територія України...
24.01.2022 13:19 Відповісти
ну наконец-то мы отратили на по-настоящему критичные вещи, а то все счита.т что страну спасёт пехота в поле после того, как ракеты все их столовые и склады развалят.
24.01.2022 18:05 Відповісти
нужна статья про возможности ракетного щиты Украины против атак раши и со стороны Белараши, но видно эту вишенку журналисты оставили на верху торта.
24.01.2022 18:07 Відповісти
Це потрібна річ. Можуть коли бажають робити щось потрібне.
24.01.2022 16:16 Відповісти
 
 