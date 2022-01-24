Стефанчук закликав ВР підтримати постанову про звернення щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ. ВIДЕО

Спікер Руслан Стефанчук пропонує невідкладно зареєструвати і проголосувати проєкт постанови про звернення ВР до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій про неприйнятність військового шантажу відносно України з боку Росії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

Спікер розказав, що такий проєкт постанови підготовлений та підписаний керівництвом ВР і попросив лідерів фракцій негайно його підписати, щоб завтра внести до зали.

За його словами, продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Стефанчук нагадав, що в Росії пропонують визнати "ЛНР" та "ДНР".

"Маю рецепт для наших сусідів: пропоную зосередитись на власних (їхніх) проблемах, а не затьмарювати себе міфом про збирання земель", - зазначив спікер.

