Стефанчук закликав ВР підтримати постанову про звернення щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ. ВIДЕО
Спікер Руслан Стефанчук пропонує невідкладно зареєструвати і проголосувати проєкт постанови про звернення ВР до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій про неприйнятність військового шантажу відносно України з боку Росії.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.
Спікер розказав, що такий проєкт постанови підготовлений та підписаний керівництвом ВР і попросив лідерів фракцій негайно його підписати, щоб завтра внести до зали.
За його словами, продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Стефанчук нагадав, що в Росії пропонують визнати "ЛНР" та "ДНР".
"Маю рецепт для наших сусідів: пропоную зосередитись на власних (їхніх) проблемах, а не затьмарювати себе міфом про збирання земель", - зазначив спікер.
Одно он не учел - "ради такой фигни" слуги урода не станут прерывать отпуска на курортах...
ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"
Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.
Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.
"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
а остальная 1\3 немного хитрее
Вроде тут некий мелкий гундосый поц пару дней тому именно к этому призывал, не?
ППо України здатне збивати російські крилаті ракети "Калібр"?
Останні мають дальність польоту до 2000 км і знаходяться, зокрема, в окупованому Криму.
Самі розумієте, в їх зоні ураження практично вся територія України...