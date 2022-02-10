Зірвано спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських "тітушок" для провокацій у РФ, - СБУ. ВIДЕО
СБУ викрила громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому мали намір звинуватити Україну. Вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами.
Завербовані отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні. Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по $4 тис. кожному.
Зазначається, що куратори запевнили "тітушок", що після того як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.
Співробітники СБУ запобігли цьому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області.
Затримані особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.
Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником С. Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.
Крім того, один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану.
За результатами санкціонованих обшуків було вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
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В РФ задержали сторонника украинских радикалов, готовившего теракты
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании последователя украинской радикальной группы "М.К.У.", готовившего теракты на объектах транспортной инфраструктуры и пропагандировавшего идеологию массовых убийств.
"В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов - гражданин Украины, лидер "М.К.У" - ИФ) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ 17 декабря 2021https://www.interfax.ru/russia/809964?utm_source=interlink&utm_medium=814729 Под Ростовом задержан сторонник украинских радикалов, готовивший нападение на журналистаЧитать подробнее
В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в телеграме с Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.
ФСБ распространила видео с частью допроса задержанного. "Егор Краснов (лидер М.К.У) хотел провести серию крупных терактов (...) на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы "М.К.У." все боялись", - сказал задержанный на видео ФСБ.
Он пояснил, что занимался в частности модерацией телеграмм-каналов движения. "Мы привлекали в том числе и несовершеннолетних", - сказал задержанный.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), добавили в ЦОС. Ранее Краснов был объявлен в РФ в международный розыск по делу об убийстве.
В ФСБ не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.
В декабре спецслужба отчиталась о https://www.interfax.ru/russia/808967?utm_source=interlink&utm_medium=814729 задержании более ста последователей "М.К.У." в ряде регионов РФ. В ФСБ сообщали, что сторонникам Краснова "посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств".
"М.К.У." также известное, как "Маньяки. Культ убийств" - радикальное сообщество неонацистского толка, созданное Красновым.
Колись будинки підривали, тепер ось це!
Нажаль, в нас досі є люди... зі знаженою соціальною відповідальністю, тобто яким "КакаяРазница"!
В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий
чим.
Чого наша потвора не їде до Байдена з проханням прийняти нас в альянс ?
Нам би не відмовили.
по друге - нужна згода всех членов альянса, тебе дура надо бы знать такое.
надо ж быть такой набитой дурой...
сраная паРаша-рассея гадит без передыху ...
В Макшанії повно манкуртів з України. Виловили, з паспортами доставили на "місце злочину",
підірвали в Белгороді пару будинків, розстріляли "нападаючих". Все.
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Не поняв, а шо, есть бесконтактные единоборства? Какие?
это состязание с целью физического ущерба телу противника.