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Зірвано спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських "тітушок" для провокацій у РФ, - СБУ. ВIДЕО

СБУ викрила громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому мали намір звинуватити Україну. Вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами.

Завербовані отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні. Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по $4 тис. кожному.

Зазначається, що куратори запевнили "тітушок", що після того як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.

Співробітники СБУ запобігли цьому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області.

Затримані особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.

Дивіться: Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником С. Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

Крім того, один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану.

За результатами санкціонованих обшуків було вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Нагнітали паніку та "мінували" об'єкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Правоохоронні органи (2710) СБУ (13087) силовики (2515) тітушки (189)


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Топ коментарі
+37
СБУ-черговий респект...
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10.02.2022 17:58 Відповісти
+26
Велика России, но титушня в ней закончилась. Это ж надо...
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10.02.2022 18:06 Відповісти
+19
СБУ - респект
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10.02.2022 18:06 Відповісти
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СБУ-черговий респект...
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10.02.2022 17:58 Відповісти
Да нет это лейтенант Баканов победил мировое зло!!
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10.02.2022 18:03 Відповісти
Могут,если захотят)
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10.02.2022 18:30 Відповісти
организовать Гляйнвиц....
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10.02.2022 18:33 Відповісти
Не кажіть "гоп" допоки не перескочите. А може це просто людям кинули кістку щоб показати бурхливу діяльність?
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10.02.2022 18:34 Відповісти
За що попередні?
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10.02.2022 18:34 Відповісти
Продовження замаху на Шефіря. Жаль автівку, її так безжально розстріляли в гаражі. Натомість весь світ дізнався про замах із високої трибуні ООН
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10.02.2022 18:04 Відповісти
Платники податків компенсують йому три замість однієї авто.
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10.02.2022 20:43 Відповісти
Велика России, но титушня в ней закончилась. Это ж надо...
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10.02.2022 18:06 Відповісти
Там на зонах можно найти кучу с украинскими фамилиями, пообещать свободу, выпустить, сделать провокацию, а потом спокойно ликвидировать их при попытке к бегству....
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10.02.2022 18:12 Відповісти
Які зони, лднр, там і агітувати не треба.
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10.02.2022 18:37 Відповісти
Херню морозите, ребятки. Рыла то их покзывать придется? придется. И если чепиги/мишки были пробиты по БД то и этих ваших кацапов пробьют и будет конфуз. поэтому нужны реальные по документам жители Украины.
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10.02.2022 20:31 Відповісти
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/news/2022/01/11 11:56, 11 января 2022

В РФ задержали сторонника украинских радикалов, готовившего теракты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании последователя украинской радикальной группы "М.К.У.", готовившего теракты на объектах транспортной инфраструктуры и пропагандировавшего идеологию массовых убийств.

"В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов - гражданин Украины, лидер "М.К.У" - ИФ) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщает во вторник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ 17 декабря 2021https://www.interfax.ru/russia/809964?utm_source=interlink&utm_medium=814729 Под Ростовом задержан сторонник украинских радикалов, готовивший нападение на журналистаЧитать подробнее

В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в телеграме с Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

ФСБ распространила видео с частью допроса задержанного. "Егор Краснов (лидер М.К.У) хотел провести серию крупных терактов (...) на территории России. Целью этих терактов было устрашение населения, чтобы "М.К.У." все боялись", - сказал задержанный на видео ФСБ.

Он пояснил, что занимался в частности модерацией телеграмм-каналов движения. "Мы привлекали в том числе и несовершеннолетних", - сказал задержанный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В отношении Краснова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), добавили в ЦОС. Ранее Краснов был объявлен в РФ в международный розыск по делу об убийстве.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.

В декабре спецслужба отчиталась о https://www.interfax.ru/russia/808967?utm_source=interlink&utm_medium=814729 задержании более ста последователей "М.К.У." в ряде регионов РФ. В ФСБ сообщали, что сторонникам Краснова "посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств".

"М.К.У." также известное, как "Маньяки. Культ убийств" - радикальное сообщество неонацистского толка, созданное Красновым.
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10.02.2022 20:44 Відповісти
Їм же ж треба було показати, що це Українці нападають на Росію, роблять там теракти...

Колись будинки підривали, тепер ось це!

Нажаль, в нас досі є люди... зі знаженою соціальною відповідальністю, тобто яким "КакаяРазница"!
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10.02.2022 19:25 Відповісти
https://www.interfax.ru/russia/ В РОССИИ https://www.interfax.ru/news/2021/04/29 09:58, 29 апреля 2021

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий
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10.02.2022 20:45 Відповісти
СБУ - респект
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10.02.2022 18:06 Відповісти
навіть якщо ні, то такі історії можна і вигадувати, а то до більшості не доходить хто із ХУ
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10.02.2022 18:09 Відповісти
Треба пвти їм на зустріч і вмконати те що їи обіцяли,показово стратити цей мотлох в Україні,щоб решта задумалась в кого є
чим.
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10.02.2022 18:13 Відповісти
Непогано щоб ще суд призначив їм "велику винагороду"якої би вистачило до кінця життя без права участі в обмінному фонді.
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10.02.2022 18:13 Відповісти
Хренова імітація бурхливої діяльності. Хоча 73% ідіотів схавають!
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10.02.2022 18:22 Відповісти
Ваша правда...Корисні ідіоти все сприймають на УРА!....
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10.02.2022 18:45 Відповісти
Х#йло и тут засветилось...
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10.02.2022 18:23 Відповісти
Сподіваюсь в групі фігурують прізвища Єрмах, Арахламідія та решта Оманських приспішників
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10.02.2022 18:29 Відповісти
В этой серии они якобы за Украину, но все ж знают каие они падлы. В следуюшей серии всё увидим.
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10.02.2022 19:47 Відповісти
нет, такие хамилии не подходят - лучше Порошенко и Грося. Ну а если Яйцепук и Турчинофф то вообще ништяк
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10.02.2022 20:33 Відповісти
Ти спершу ім'я своє без помилок навчися писати . Хоча і так зрозуміло, що звешся ти Мудак Дибільний
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11.02.2022 05:11 Відповісти
Не понимаю а зачем ты написало мне фамилию и имя своего папаши? Мне твоя родня без интересу.
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11.02.2022 11:52 Відповісти
Кому ти здалося? До тебе уваги, як до лайна при дорозі.
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11.02.2022 12:15 Відповісти
и снова ты про свою родню. Еще раз повидомляю - воно мени не цикаво!
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11.02.2022 12:27 Відповісти
Туреччину за один день взяли в НАТО.
Чого наша потвора не їде до Байдена з проханням прийняти нас в альянс ?
Нам би не відмовили.
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10.02.2022 18:30 Відповісти
Надо было создавать альянс с США, но Беня и Зеля сразу обгадились и Маркарова сдала на попятный.
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10.02.2022 19:49 Відповісти
Нам би не відмовили, а українська мафія їм навіщо?
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10.02.2022 20:26 Відповісти
ваша потвора была занята безвизом а могла бы и на НАТО силы потратить.
по друге - нужна згода всех членов альянса, тебе дура надо бы знать такое.
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10.02.2022 20:35 Відповісти
я вас удивлю, Ксения, но США - это далеко не все НАТО.
надо ж быть такой набитой дурой...
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10.02.2022 20:46 Відповісти
Петушки Кивы?
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10.02.2022 18:35 Відповісти


сраная паРаша-рассея гадит без передыху ...
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10.02.2022 18:44 Відповісти
Це гібридна війна, а не понос.
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10.02.2022 20:29 Відповісти
Гляйвіце-2. Але нацисти ми, дивіться, не переплутайте.
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10.02.2022 18:45 Відповісти
В данному випадку можна навіть допомогти "колегам " з фсб - ліквідувати на місці , без виїзду .
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10.02.2022 18:46 Відповісти
Розігнати всраню мітлою усілякі псевдо спортивні клуби й організації типу "Оплот" ! Не навчило ще що це розсадники бандитизму-тероризму і рашофашизму! "Тренери" -бл"ть -уголовщики -беспредельщики! Чому вони навчають своїх підопічних?
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10.02.2022 18:48 Відповісти
Криміналізовані люмпенізовані покидьки!
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10.02.2022 18:52 Відповісти
ну вот.. тут так умело разоблачили... а был ли труха срулем...?))) (прямо мистика какая-то)
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10.02.2022 18:56 Відповісти
Навіщо цей квартальний цирк?
В Макшанії повно манкуртів з України. Виловили, з паспортами доставили на "місце злочину",
підірвали в Белгороді пару будинків, розстріляли "нападаючих". Все.
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10.02.2022 19:03 Відповісти
Чергове підтвердження того що я вже казав про гопотню: це ідеальне поживне середовище для його використання ворожими спецслужбами на шкоду Україні. Якщо широкомасштабне вторгнення таки відбудеться, найперше що треба буде зробити нашим відповідним службам - ліквідувати усіх ватажків української гопоти(сматрящих, "в законє" і тому подібну гидоту),та їх найближчих поплічників. Ця кримінальна мерзота за великим рахунком є породженням рюзьгєміра, має витоки ще із совєцького гулагу та повністю відтворює кримінальну ієрархію кацападлії в Україні.
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10.02.2022 19:56 Відповісти
Молодец порошенко. Вот патриот. Даже из опозиции борется с кацапи и нейтрализует их.
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10.02.2022 19:58 Відповісти
А чому СБУ не помічає нар. депа ківу в нього теж тітушки це відвертий завербований ворог ,як і деякі інші з опзж.
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10.02.2022 20:00 Відповісти
Cтранный какой то завербованный враг за которого заступаются и оправдывают националисты типа Корчинского
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11.02.2022 03:13 Відповісти
Если они рассчитывали после этого остаться в живых, то они полные дыбилы!
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10.02.2022 20:03 Відповісти
особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств
==
Не поняв, а шо, есть бесконтактные единоборства? Какие?
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10.02.2022 20:14 Відповісти
Кёрлинг
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10.02.2022 20:30 Відповісти
не бреши, единоборства
это состязание с целью физического ущерба телу противника.
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10.02.2022 20:34 Відповісти
Отсутствие чувства юмора и избыток хамства - очень опасные симптомы))
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11.02.2022 06:39 Відповісти
я вам помочь не смогу, с опасными симптомами обратитесь к специалисту.
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11.02.2022 09:54 Відповісти
Две группы по 5 человек? А СБУ недавно обещало 5 тысяч
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10.02.2022 20:43 Відповісти
Наверное это какой-то отдельный вид приматов "ХОМУС - В ГОЛОВЕ ГАВНОВУС"...
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10.02.2022 21:11 Відповісти
наши спортсмены ватные, потому что тренера - прорашистские титуханы
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10.02.2022 22:24 Відповісти
Киевщина... Неужели снова родина титушка- Белая Церковь отличилась?
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10.02.2022 22:31 Відповісти
НАДО ЧТОБЫ ИХ НА ЗОНЕ В ЖОПУ ТРХАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ !!! А В КОНЦЕ СРОКА ДЕЛАЛИ ИМ САМОУБИЙСТВО !)
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11.02.2022 08:06 Відповісти
Тренери погодились виконати в рф брудну роботу (теракти) за 4 тис. доларів (!) зі 100% їх ліквідацією? Хто мізків не має - тренери чи ОПешні есбеушники, які таку лажу вигадали?
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08.05.2025 07:33 Відповісти
 
 