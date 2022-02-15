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У Києві співробітник "Нової пошти" кинувся у палаючу квартиру та врятував літню жінку. ВIДЕО

В Києві співробітник "Нової пошти" кинувся у палаючу квартиру та врятував літню жінку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис героїчного вчинку чоловіка опублікований в соціальних мережах. Пожежа сталася на вулиці Кирилівській 126/2.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Студентки Львівського медуніверситету врятували 68-річного чоловіка, у якого зупинилося серце в трамваї. ФОТО

Автор: 

пожежа (4325) порятунок (119) Ян Осока (1495) Нова пошта (338)


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Топ коментарі
+49
Молодчина какой!
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15.02.2022 16:16
+42
КОЗАК!!!
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15.02.2022 16:18
+41
Співробітнику-респект...
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15.02.2022 16:16
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Молодчина какой!
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15.02.2022 16:16 Відповісти
Співробітнику-респект...
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15.02.2022 16:16 Відповісти
КОЗАК!!!
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15.02.2022 16:18 Відповісти
І як завжди - двадцятеро стоять знімають на камеру.
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15.02.2022 16:19 Відповісти
А у кого є змога реально допомогти?
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15.02.2022 16:21 Відповісти
Лол, туда нужно было лезть двадцатью людьми?
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15.02.2022 16:31 Відповісти
А еще 200 тысяч про тех что строчат, тоже строчат... стоп, это ж рекурсия
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15.02.2022 16:33 Відповісти
люди в екстремальних ситуаціях поводять себе по різному. є навіть статистика дій. у книзі "Земля. Люди. Катастрофы" можна почитати. Книга це такий стосик паперу скріпленого між собою. Зазвичай з літерами і навіть картинками.
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15.02.2022 16:25 Відповісти
Гляньте трохи з іншого боку.
Якби ніхто не знімав, то ми б не побачили дії цього героя. А, повірте, наявність такого відео є стимулом і для цього хлопця, і для таких як він, які в майбутньому в подібній ситуації теж виконають свій громадянський обов'язок.

Можливо, знімала людина, від якої мало користі були б на пожежі.
Кожен в будь-якій складній ситуації має робити те, що може саме він.
Не всім сидіти в окопах. І не всім стрибати в палаючу будівлю.
Повинні бути і ті, хто в окоп їсти принесе, і хто зніме чийсь подвиг.
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15.02.2022 16:40 Відповісти
В нашій країні за такий героїчний вчинок, можуть і посадити за пограбування квартири, людей які захищають жертву від нападника, потім садять втюрму за побиття. Скільки було випадків коли чоловік заступався за жінку до якої чіплялись бандити, вона тікала, а він отримував ножем в живіт і ставав інвалідом або на той світ відправлявся.
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15.02.2022 16:52 Відповісти
Якби люди міркували лише за свою шкуру, то ніхто нікого ніде не спасав. Не бійтеся надавати допомогу іншим в екстремальних ситуаціях, можливо колись хтось спасе вас, або рідних.
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15.02.2022 18:00 Відповісти
То сотрудники Укрпочты. Действуют как умеют.
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15.02.2022 18:48 Відповісти
Плохо когда за стариками некому присмотреть... потом дома взрываются и квартиры горят.
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15.02.2022 16:21 Відповісти
Понимаю о чём вы, о *****
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15.02.2022 16:58 Відповісти
На фоні всілякого лайна це прекрасний вчинок і прекрасна новина.
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15.02.2022 16:21 Відповісти
Бандероль доставлена по адресу! Посылка оплачена отправителем!
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15.02.2022 16:23 Відповісти
достойний вчинок, не кожен на таке спроможний тим паче що сам міг там залишитись
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15.02.2022 16:24 Відповісти
Справжня Людина,Дякую батькам!
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15.02.2022 16:25 Відповісти
шо-то пожарки не видать !!!
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15.02.2022 16:25 Відповісти
то полицейский пол часа по леснице ползет?
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15.02.2022 16:25 Відповісти
Ти подивися на його габарити, я взагалі здивований, як він не приземлився в відділенні Нової Пошти, проломивши картонний дах МАФа-прибудови
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15.02.2022 16:29 Відповісти
Смілива і розумна людина.
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15.02.2022 16:27 Відповісти
Молодчина! Бабушка ещё поживет. Бабушка будет кушать компот и вспоминать твои сильные руки
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15.02.2022 16:28 Відповісти
))) Это слова из песни? Потому что, если нет, то я все-равно их пою))
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16.02.2022 12:51 Відповісти
Курьеры Новой Почты еще тот спецназ. Уверен, что не таких самых, а похожих случаев у этих парней за месяц почти с десяток случаев где надо проявить смекалку и бесстрашие.
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15.02.2022 16:29 Відповісти
Це не кур'єр
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15.02.2022 16:39 Відповісти
Прибежал из ближайшего отделения?
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15.02.2022 16:41 Відповісти
Чукча не смотрит видео, а сразу строчит комменты. Ближайшее отделение как раз под квартирой этой бабушки.
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15.02.2022 16:59 Відповісти
Действительно пропустил. А что это меняет в принципе?
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15.02.2022 17:04 Відповісти
из ближайшего отделения, вагную даже что из отделения № 146
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15.02.2022 17:00 Відповісти
Він і справді прибіг з найближчого відділення. Тільки тобі не видно, що палаюча квартира знаходиться над відділенням "Нової пошти"?
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15.02.2022 17:10 Відповісти
Мне что, сейчас застрелиться, умники? Да на первых секундах видео просмотрел номер отделения, потому что все внимание на балкон было. ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ, ЗАНУДЫ?
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15.02.2022 17:12 Відповісти
Прийшов, наклав купу в коментах, а коли вказали на твою ж помилку, ще й "занудами" всіх обізвав. Ти, раптом, не в російській дипломатичній школі освіту отримував? )
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16.02.2022 17:51 Відповісти
И что за купу? Ты тонкого душевного равновесия человек? До сих пор никак не успокоишься.
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16.02.2022 18:31 Відповісти
Тобто, ти заспокоївся і саме тому на кожен мій коментар відповідаєш? ))
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17.02.2022 15:30 Відповісти
За слова надо отвечать. Хамить не надо.
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17.02.2022 16:07 Відповісти
Ну то навіщо тоді хамиш? Написав би просто: "Извините, ребята, протупил. Не заметил.". Все просто, спробуй. Вірю, в тебе вийде. Ти не схожий на безнадійного.
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17.02.2022 21:59 Відповісти


Действительно пропустил. А что это меняет в принципе?



Прийшов, наклав купу в коментах, а коли вказали на твою ж помилку, ще й "занудами" всіх обізвав. Ти, раптом, не в російській дипломатичній школі освіту отримував? )

Ты просто зануда, или читать не умеешь?
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18.02.2022 00:16 Відповісти
Красавчик! Оперативно, безстрашно та по людськи - вчинок справжнього Українця!
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15.02.2022 16:38 Відповісти
Вот такие отчаянные мужики и спасали страну в 2014 г.
В кроссовках, без снаряги мочили кацапов и сепаров !
Короче, "Новая почта" одна отстоит Киев !!!
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15.02.2022 16:39 Відповісти
Такі новини надихають.
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15.02.2022 16:42 Відповісти
Молодчина! Но сильно рисковал в условиях задымления. Респект
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15.02.2022 16:48 Відповісти
Я как-то по молодости тоже так геройстовал и полез в квартиру, наполненную дымом через форточку. Во-первых, нихрена не видно, в чужой квартире натыкаешься на всё. Во-вторых воздух в легких закончился ещё на этапе спрыгивания с окна, чего я вот совсем не ожидал, думал, что я как те ныряльщики за жемчугом, а дышать дымом - то ещё удовольствие, даже через ткань. Но у меня задача попроще была, никого тащить не надо было, надо было проскочить мимо горящей комнаты и открыть дверь, и выскочить в коридор, а там уже народ с ведрами ждал. В общем всё хорошо закончилось.
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15.02.2022 17:07 Відповісти
Респект,даже секунды не колебался.
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15.02.2022 16:52 Відповісти
Він герой.
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15.02.2022 16:56 Відповісти
Просьба связать пожар с липецкой фабрикой.
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15.02.2022 16:57 Відповісти
Новина-на правах реклами?А можна тільки прізвище?
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15.02.2022 18:00 Відповісти
Хлопчина з НП герой! Зате поліцай за той час коли жінку вже витягнув з горящої квартири на вулицю, спромігся лише ледь на драбину вилізти )) От де професіонали, звикли сидячи в машині сутки постанови клепати.
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16.02.2022 13:42 Відповісти
 
 