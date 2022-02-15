У Києві співробітник "Нової пошти" кинувся у палаючу квартиру та врятував літню жінку. ВIДЕО
В Києві співробітник "Нової пошти" кинувся у палаючу квартиру та врятував літню жінку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис героїчного вчинку чоловіка опублікований в соціальних мережах. Пожежа сталася на вулиці Кирилівській 126/2.
Топ коментарі
+49 Борменталь Незабаром
показати весь коментар15.02.2022 16:16
+42 Владимир Кукленко
показати весь коментар15.02.2022 16:18
+41 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.02.2022 16:16
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Якби ніхто не знімав, то ми б не побачили дії цього героя. А, повірте, наявність такого відео є стимулом і для цього хлопця, і для таких як він, які в майбутньому в подібній ситуації теж виконають свій громадянський обов'язок.
Можливо, знімала людина, від якої мало користі були б на пожежі.
Кожен в будь-якій складній ситуації має робити те, що може саме він.
Не всім сидіти в окопах. І не всім стрибати в палаючу будівлю.
Повинні бути і ті, хто в окоп їсти принесе, і хто зніме чийсь подвиг.
Действительно пропустил. А что это меняет в принципе?
Прийшов, наклав купу в коментах, а коли вказали на твою ж помилку, ще й "занудами" всіх обізвав. Ти, раптом, не в російській дипломатичній школі освіту отримував? )
Ты просто зануда, или читать не умеешь?
В кроссовках, без снаряги мочили кацапов и сепаров !
Короче, "Новая почта" одна отстоит Киев !!!