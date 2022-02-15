У Києві співробітник "Нової пошти" кинувся у палаючу квартиру та врятував літню жінку. ВIДЕО

В Києві співробітник "Нової пошти" кинувся у палаючу квартиру та врятував літню жінку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис героїчного вчинку чоловіка опублікований в соціальних мережах. Пожежа сталася на вулиці Кирилівській 126/2.

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