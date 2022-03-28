Мер Балаклії Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, - Харківська ОВА. ВIДЕО

У Харківській області голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрадників держави чекає багаторічне ув'язнення. Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив жителям громади", - написав Синьогубов.

Він підкреслив, що Столбовий "зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників і односельців. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей і руйнує наші міста".

Глава ОВА нагадав, що Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, і "голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі".

"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!" – підкреслив Синегубов.

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Тим часом в інтернеті з'явилося відео, на якому Столбовий звертається до жителів громади.

"Вчора я говорив з керівництвом російської армії, і вони теж запропонували свою допомогу. Це ваше право, брати чи не брати, але ми сьогодні організуємо роботу пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Там буде борошно, картопля. Але нам більше допомоги ніхто сьогодні не дасть, розумієте? Ваше право, брати - не брати, тому що сьогодні заблоковано і так далі.

Ми будемо робити все, щоб відновити життєдіяльність нашого міста. Я думаю, що далі ми будемо з ними зустрічатися, щоб нам давали допуск і по підключенню електроенергії та води тощо", – сказав голова Балаклійської тергромади.

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