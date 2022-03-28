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Мер Балаклії Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, - Харківська ОВА. ВIДЕО

столбовий

У Харківській області голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрадників держави чекає багаторічне ув'язнення. Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив жителям громади", - написав Синьогубов.

Він підкреслив, що Столбовий "зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників і односельців. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей і руйнує наші міста".

Глава ОВА нагадав, що Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, і "голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі".

"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!" – підкреслив Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти, ймовірно, викрали мера Балаклії Столбового, - Синєгубов

Тим часом в інтернеті з'явилося відео, на якому Столбовий звертається до жителів громади.

"Вчора я говорив з керівництвом російської армії, і вони теж запропонували свою допомогу. Це ваше право, брати чи не брати, але ми сьогодні організуємо роботу пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Там буде борошно, картопля. Але нам більше допомоги ніхто сьогодні не дасть, розумієте? Ваше право, брати - не брати, тому що сьогодні заблоковано і так далі.

Ми будемо робити все, щоб відновити життєдіяльність нашого міста. Я думаю, що далі ми будемо з ними зустрічатися, щоб нам давали допуск і по підключенню електроенергії та води тощо", – сказав голова Балаклійської тергромади.

Також читайте: Прокуратура розпочала розслідування щодо викрадення окупантами чиновників Балаклійської міськради

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1158) Балаклія (274) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+21
Не так гидкі московські воші, як свої гниди…
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28.03.2022 23:47
+19
Я от цього не розумію. Мер не мер. Він не має ніякого права здавати чи не здавати місто, це якась херня нездорова.
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28.03.2022 23:49
+18
Какое 15 лет.просто уничтожить
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28.03.2022 23:54
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"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!" - Зе мародерам забули про це сказати мабудь.Або для них закони не писані
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28.03.2022 23:45 Відповісти
Там максимум 30 ряжених дебілів. Яке населення цього міста?
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28.03.2022 23:56 Відповісти
Тут у нас родственница живёт на рабсее, выклала пост на Фейсбуке с в поддержку подлого нападения с буквами V и Z, так её молодежь наша свою тётку так отху.сосила, что та пропала с поля зрения.
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29.03.2022 00:01 Відповісти
Нічого прийде час збирати каміння, кожен понесе відповідальність. А наш народ дійсно зараз єдиний, не зупиняємося, вибиваємо ворога зі своєї землі, це шанс покінчити раз і назавжди з кривавим тоталітарним ворогом.
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29.03.2022 00:07 Відповісти
То что вы каратели и фашисты знают во всем мире, мне ли тебя чмыря бояться, я тут в Украине приходи, будешь грузом 200...
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29.03.2022 07:08 Відповісти
из 27тыс населения собрали узкий кружок из 20-30человек и из них кто-то крикнул "да". О каком населении сейчас речь?
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29.03.2022 00:29 Відповісти
И тем не менее.
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29.03.2022 00:51 Відповісти
"Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами!"
Так це має означать, що й цих треба садить?
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29.03.2022 00:15 Відповісти
по итогу переговоров узнаем.
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29.03.2022 00:20 Відповісти
Ага. Полнял. Тогда какие претензии к мэру? Мы пока итогов переговоров не знаем?
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29.03.2022 01:30 Відповісти
Були відомості про ітоги "переговорів" інших мерів. Здається, сам Зеля сказав, що незгідливих мерів орки повбивали.
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29.03.2022 02:44 Відповісти
То-есть, Зеленского могут убить? Он ведёт переговоры под страхом смерти? А если он сдаст интересы страны, ему как, дадут пятнашку, или - этодругое?
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29.03.2022 04:28 Відповісти
Не так гидкі московські воші, як свої гниди…
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28.03.2022 23:47 Відповісти
сейчас во время войны много таких консерв вскроется, нам же проще будет все это дело зачистить раз и навсегда в итоге, всех этих предателей
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28.03.2022 23:50 Відповісти
Продажная тварь
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28.03.2022 23:48 Відповісти
Я от цього не розумію. Мер не мер. Він не має ніякого права здавати чи не здавати місто, це якась херня нездорова.
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28.03.2022 23:49 Відповісти
Какая разница были там военные или не были он предатель !
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28.03.2022 23:52 Відповісти
Он не имеет права быть рупором оккупантов.
Там должен стоять вместо него русский военный.
В спам - за провокационные вопросы.
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28.03.2022 23:53 Відповісти
Колаборант, який мав би захищати інтереси громади, але натомість не зважає ні на ці інтереси, ні на численні жертви і вільно переміщається окупованими містом, після визволення повинен бути обмеженим у переміщенні скажімо приміщенням 2х1 метри, можна без заґратованого вікна. Чого ж ти у ери йшов? Чого клятву давав? Те, що можна пробачити рядовому містянину, не можна пробачити посадовцю. Бо держслужба не лише дає привілеї, але й зобов'язання.
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28.03.2022 23:50 Відповісти
15 лет.
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28.03.2022 23:50 Відповісти
Какое 15 лет.просто уничтожить
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28.03.2022 23:54 Відповісти
Зрадників винищувати без жалю
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29.03.2022 00:17 Відповісти
Он и вся его семья должна понести наказание.Что бы он и каждый следующий понимал предал страну значит и ты и твоей семье крышка !
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28.03.2022 23:51 Відповісти
Ах ты пи*ар.ах ты ска.ах ты гнида.гон*он и кучка животных вокруг как в Донбассе и Луганске. актеры и фсбшные твари и кацапские подстилки
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28.03.2022 23:53 Відповісти
3.14дар за картоплю продався!!!
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28.03.2022 23:56 Відповісти
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси
то продасте ... .

Ніяких - 15 років .!! Тільки - куля в лоб .. .
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28.03.2022 23:56 Відповісти
Предатель!!! А эти овцы стоят и гривами машут...
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28.03.2022 23:57 Відповісти
Колаборант - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
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29.03.2022 00:03 Відповісти
Все, що треба знати про цього "дєятєля" https://www.chesno.org/politician/75534/
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29.03.2022 00:03 Відповісти
ригопартія
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29.03.2022 01:16 Відповісти
как говорят знатоки - "кто ночью контролирует город, того и власть". а чтобы контролировать парашникам любой город, посёлок и даже село, - орков у них не хватит. будем посмотреть, доживёт ли он до суда после освобождения города или однажды ночью скоропостижно упадёт с лестницы, покажет время.
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29.03.2022 00:08 Відповісти
так там и жители все его поддерживают, с ними что делать?
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29.03.2022 00:12 Відповісти
В Балаклее 30 жителей живёт?
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29.03.2022 00:16 Відповісти
ну я их не считал, имел ввиду что все кто на видео, стоят и гривами машут
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29.03.2022 00:19 Відповісти
Нічого історія не вчить, спочатку голосують за кіло гречки, потім вже життя своє купують за кіло гречки у кривавих військових злочинців.
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29.03.2022 00:15 Відповісти
Думаю,московити залякали,кгб-шні методи тортур не кожен витримає, спробуйте себе поставити на його місце. Уявіть а потім коментуйте
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29.03.2022 00:27 Відповісти
Дуже легко писати гнівні коментарі коли знаходишся в безпечному місці, а не в окупації.
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29.03.2022 00:33 Відповісти
Да успокойтесь, на видео бабушки и дедушки, которым сейчас абсолютно не до войны. Они устали от всего. А молодые люди уже давно уехали оттуда или будут партизанить как получиться.
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29.03.2022 00:38 Відповісти
Судя по тому, что похищенных мэров находят убитыми, выбора не много. Просто умереть и быть замещённым на нужного человека, вариант явно хуже, чем остаться на своём месте и хоть как-то помогать людям и по возможности препятствовать планам врага.
Хотя да, кто-то просто предаёт ради власти и вознаграждения от оккупантов.
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29.03.2022 00:40 Відповісти
Дуже не впевнена, що саме це викрадення було справжнім. Просто почитала біографію цієї гниди
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29.03.2022 01:06 Відповісти
Схоже, мер Балаклеї підписав свому місту і ганьбу і війну.
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29.03.2022 00:42 Відповісти
Гнида кацапська
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29.03.2022 00:51 Відповісти
Балаклія. Там же ж склад ***********...
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29.03.2022 00:57 Відповісти
Навіть не питаю - з якої він партії.
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29.03.2022 01:01 Відповісти
Як завжди риги з комуняками
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29.03.2022 01:15 Відповісти
Штепу растреляли бы, этого повтора небыло
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29.03.2022 01:41 Відповісти
Бере приклад з Пушиліна і Пасічніка. Пушилін живе як падішах - у віджатому маєтку, дочка в Дубаях.
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29.03.2022 02:19 Відповісти
Всё окружение вокруг него-предатели Украины .
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29.03.2022 08:22 Відповісти
Мабуть Столбовий походить з "столбовых бояр". Потягнуло до своїх
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29.03.2022 08:46 Відповісти
 
 