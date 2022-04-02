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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Група юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів російських окупантів у Бучі для міжнародних судів, - адвокат Новіков. ВIДЕО

Група юристів, сформована за дорученням Петра Порошенка, у Бучі фіксує злочини російських окупантів для передачі матеріалів у міжнародні суди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі "Прямого" адвокат Ілля Новіков. Він оприлюднив у Facebook відео, зняте у Бучі. Тих, хто має інші відео, на яких зафіксовано воєнні злочини Армії РФ, закликають надіслати їх за адресою [email protected].

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"Щойно отримали ексклюзивні матеріали з Бучі, які прямо засвідчують злочини проти людяності з боку рашистських окупантів. Негайно за дорученням Петра Порошенка сформували робочу групу юристів, які на місці мають задокументувати всі факти цих нелюдських злочинів для міжнародних судів", – повідомив Новіков.

"Ми розуміємо, що зараз там немає умов, щоб вести звичайні слідчі дії. Тому ми фіксуємо це самі. Ми сформували групу юристів, які отримують інформацію від таких джерел, від наших бійців. Я сподіваюся, що після кінця цієї війни ми зможемо з`ясувати, хто саме по прізвищах з російських військовослужбовців був присутній в цих місцях, хто відповідальний особисто за ці злочини", – пояснює Новіков.

"Ми не конкуруємо з прокуратурою України. Ми вважаємо, що їм наразі не вистачає ресурсів. Тому все, що ми збираємо, ми обов`язково надішлемо нашим колегам", – зазначив адвокат. Новіков пояснив, що вкрай важливо зафіксувати воєнні злочини російських окупантів максимально оперативно, доки свідки не виїхали з деокупованих територій, і не зникли докази.

"Міжнародні суди працюють за іншим стандартами, ніж ті, що передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. Будь-яка інформація зі зрозумілого джерела, яка походить від людини, яка може підтвердити, що так, я там був, я це бачив на власні очі, це відео – в принципі є належним доказом. Тому наші зусилля, я впевнений, не пройдуть даром", – говорить Ілля Новіков.

"У нас вже від самого початку війни була ця ініціативна група юристів, які частково працювали на місцях і частково працювали в евакуації саме над тим, щоб фіксувати і передавати далі всю цю інформацію, яку нам вдасться зберегти. Ми впевнені, що наші колеги із прокуратури знайдуть спосіб відпрацювати цю інформацію, навіть якщо ситуація зміниться", – пояснює адвокат.

"Ми маємо допомогти нашим офіційним слідчим органам. Ми маємо на меті допомогти міжнародному слідству, міжнародним судам, які безумовно відбудуться за результатами цієї війни", – наголошує Новіков.

Ілля Новіков також закликав свідків злочинних дій російських окупантів по можливості знімати відеоматеріали і надсилати їх на електронну пошту [email protected].

Він застеріг людей на щойно деокупованих територіях бути обережними і нічого не чіпати через загрозу замінування.

"Ми просимо тільки про те, щоб люди, які знімають відео, надіслали нам його і мали з нами контакт, щоб підтвердити, що це відео походить від них. Наразі більше нічого ви зробити не можете, якщо ви не слідчий, прокурор. Це не ваша відповідальність", – пояснює Новіков.

"Але якщо ви там присутні і робите цю зйомку, будь ласка, надайте її нам. Надайте прокурорам. Вони також будуть вдячні. Питання тільки одне, якщо така зйомка існує, ми б хотіли мати її копію, джерело з якого вона походить. З юридичної точки зору це важливо і це те, що є можливим наразі", – пояснює адвокат.

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"Це – справа честі для нашої команди – домогтися справедливого суду над путінським режимом і кожним вижившим учасником російської агресії", – наголошує адвокат.

армія рф (17359) Новіков (167) Порошенко Петро (15173) Буча (541) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+33
Порох на своєму місці
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02.04.2022 16:28
+30
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1510163416505327618 5 ч



В коментарях дехто пише - а де ж ваш Порошенко.
Справді, на тому єдиному каналі, який дозволяє влада, є лише Зеленський, Єрмак, Данілов, Арестович, Подоляк та усілякі Арахамії)
Але це не вся правда) не хочете ловитися на пропаганду - стежте не лише за офіційним ТВ)
Слава Україні!
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02.04.2022 16:30
+20
НЕ втік,не заховався в карпатах а допомагає і робить те що в його силах. Порошенко справжний патріот а не театральний
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02.04.2022 16:44
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хорошо , но безнадежно. В рашке должен поменяться режим и выдать военных преступников.. иначе будет вокруг да около, как с мс-17
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02.04.2022 16:28 Відповісти
ВСЯ кацапія відповість! кожна падаль цапорила, а не лише під*рестична пішачна армія рифи
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02.04.2022 16:36 Відповісти
Как цинично это не показалось бы, но, не смотря на понесённые нами потери и ошеломление от начального периода войны, у нас появился шанс окончательного решения мордорского вопроса, не перекладывая его решение на плечи внуков и правнуков. Выстоим, сцепив зубы и уничтожая взбесившееся "коллективное *****", продавим запад на поставку наступательного вооружения и начнём наконец то производить своё, задавим лукавых зеленожОПых "миротворцев", изгоним врага со всех оккупированных за последние 300 лет территорий, пройдёмся катком по их деревням и городам, вернём весь этот клоповник в исходное состояние мокшанских болот.
И выбора нам "коллективное *****" не оставило, либо мы их, либо они нас.
Третьего не дано...
Работы много и надолго, грязной и кровавой, но делать её нужно... Кому если не нам?
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02.04.2022 17:43 Відповісти
Порох на своєму місці
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02.04.2022 16:28 Відповісти
На місці! Але ,не зовсім ,на своєму!
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02.04.2022 17:00 Відповісти
робить що може зара на своєму.
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02.04.2022 17:54 Відповісти
Чудово !!!
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02.04.2022 16:29 Відповісти
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02.04.2022 16:29 Відповісти
Обидвома руками за! Свіжі овочі й фрукти з надлишком свинцю якісно покращать кацапський генофонд!
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02.04.2022 16:32 Відповісти
Кто там скулил, что санкции не действуют?
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02.04.2022 19:33 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1510163416505327618 5 ч



В коментарях дехто пише - а де ж ваш Порошенко.
Справді, на тому єдиному каналі, який дозволяє влада, є лише Зеленський, Єрмак, Данілов, Арестович, Подоляк та усілякі Арахамії)
Але це не вся правда) не хочете ловитися на пропаганду - стежте не лише за офіційним ТВ)
Слава Україні!
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02.04.2022 16:30 Відповісти
А шо, всі прокурори вивітрилися, так їх там мало не 15 000. 15 повнокровних БТГр. Невже всі Мертвечука шукають.
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02.04.2022 16:40 Відповісти
ну не 15 а три, а зважаючі на личний состав, жодної - дим....
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02.04.2022 16:43 Відповісти
Забавно читать "не 15 а три", глядя на ваш ник
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02.04.2022 19:35 Відповісти
НЕ втік,не заховався в карпатах а допомагає і робить те що в його силах. Порошенко справжний патріот а не театральний
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02.04.2022 16:44 Відповісти
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02.04.2022 16:44 Відповісти
У него печень хватает после освобождения Чопа
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02.04.2022 16:52 Відповісти
В неї є важливіші справи. Проти генерала Марченка, Тетяни Чорновол, Порошенка.
Проти рашистів справи ніби і відкриваються, але чим вони завершаться після омріяного заглядання в очі пуйлу тет-а-тет, хтозна ...
Тому нехай фіксують злочини рашистів всі хто можуть. І дають хід кримінальним справам проти рашистів. Можливо, і в міжнародних судах.
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02.04.2022 17:21 Відповісти
Недавно заявили - открыть крим. дело против ввх она не может - у ***** президентский иммунитет. Вот где в Конституции Украины об этом сказано - у ***** иммунитет.
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02.04.2022 18:02 Відповісти
Маємо усе зробити, щоб і Путін, і ті нелюди, хто розстрілював цивільних і гвалтував жінок, і усі росіяни, які це підтимали, особисто за ці злочини відповіли. Це виродки, які не мають права на існування.
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02.04.2022 16:52 Відповісти
Погано що міжнародних немає...от би сюда притягнути з Франції та Німеччини тих досліджувачів щоб на власні очі побачили та понюхали згарища тіл
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02.04.2022 16:53 Відповісти
Не окупантів, а гарантів безпеки. Подоляк сказав, що РФ не окупант, а гарант безпеки. А цей Порошенко знов розколює суспільство. Як він посмів???
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02.04.2022 16:55 Відповісти
Он переговорщик. А переговорщики и должны говорить без негатива, а иначе и обмен пленными не произойдёт. Тем более, что он так и не говорил. А Порошенко пусть делает, что в его силах. Никто не против. Другое дело, что никто не должен, да и слава Богу, не делит шкуру не убитого медведя.
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02.04.2022 17:11 Відповісти
Абсолютно неправильная постановка вопроса. Какие юристы? Мы же имеем дело с нелюдями, ими должна заниматься только общество охраны животных.
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02.04.2022 17:03 Відповісти
greenpeace foreva!
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02.04.2022 17:24 Відповісти
чуешь "что"? - бий вилами.
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02.04.2022 17:08 Відповісти
Новиков - очень умный парень, всегда им восхищался ещё когда "что-где-когда" показывали!
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02.04.2022 17:11 Відповісти
він вгадував де гроші зліва чи справа?
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02.04.2022 17:15 Відповісти
досі граетесь?
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02.04.2022 17:29 Відповісти
Він навіть українську вивчив.
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02.04.2022 17:51 Відповісти
най всіх знайдуть поіменно.
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02.04.2022 17:27 Відповісти
дякуй Порошенку, шо ти ще живий.
зелені тебе в асфальті бачили...
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02.04.2022 17:39 Відповісти
А нахрена?"ви хочите вайны, она вам выгаддна"?
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02.04.2022 17:56 Відповісти
це діло
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02.04.2022 17:50 Відповісти
Был всегда противником Порошенко,но последнее врема смотрю только его каналы,
зеленые окупировали весь эфир и занимаются самопиаром,а люди уже понемногу от них
начинают плеватся.
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02.04.2022 17:56 Відповісти
А як сцарь всрасейскій, та все оте чмо, що навколо, які скоїли геноцид і тероризм проти України, опиняться у міжнародному суді Гааги, якщо наші "супер" перемовники, хочуть с ******, або с *****-орками 15 років про Крим розмовлять...
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02.04.2022 18:06 Відповісти
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03.04.2022 00:12 Відповісти
 
 