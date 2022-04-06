"Першого дня застрелили Женю. Просто так. На вулиці. Другого - застрелили Льоню. Пострілом в спину", - мешканці Бучі про злочини рашистів. ВIДЕО

Мешканці визволеної від окупантів Бучі продовжують розповідати про воєнні злочини армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, усі очевидці зазначають про системність убивств і їх немотивованість.

"Першого дня застрелили Женю. Просто так. На вулиці. Другого - застрелили Льоню. Перевірили документи, а потім коли він повернувся до них спиною, щоб іти додому - вистрілили. Потім третього вбили. Вони напилися і наказали йому зібрати телефони. Він зібрав, а вони його розстріляли. Ще й гранату кинули. Його частинами ховали - руки, ноги окремо, не було півголови", - розповідає про звірства окупантів один з мешканців міста.

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