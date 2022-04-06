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Новини Відео Війна Різня в Бучі
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"Першого дня застрелили Женю. Просто так. На вулиці. Другого - застрелили Льоню. Пострілом в спину", - мешканці Бучі про злочини рашистів. ВIДЕО

Мешканці визволеної від окупантів Бучі продовжують розповідати про воєнні злочини армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, усі очевидці зазначають про системність убивств і їх немотивованість.

"Першого дня застрелили Женю. Просто так. На вулиці. Другого - застрелили Льоню. Перевірили документи, а потім коли він повернувся до них спиною, щоб іти додому - вистрілили. Потім третього вбили. Вони напилися і наказали йому зібрати телефони. Він зібрав, а вони його розстріляли. Ще й гранату кинули. Його частинами ховали - руки, ноги окремо, не було півголови", - розповідає про звірства окупантів один з мешканців міста.

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Автор: 

Буча (541) рашисти (26)


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Топ коментарі
+21
какие отвратительные рожи....
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06.04.2022 10:51
+15
И вижу рыло того ублюдка в ООН - "єто не мы"...
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06.04.2022 10:44
+14
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06.04.2022 10:48
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06.04.2022 10:40 Відповісти
И вижу рыло того ублюдка в ООН - "єто не мы"...
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06.04.2022 10:44 Відповісти
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06.04.2022 10:48 Відповісти
какие отвратительные рожи....
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06.04.2022 10:51 Відповісти
А цих двох ***** завезти в Бучу, нехай збирають тіла згвалтованих дівчаток.
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06.04.2022 10:54 Відповісти
а ще ж кабаєву з лічинками від ***** додати до списку
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06.04.2022 11:02 Відповісти
Та, що ліворуч, не від Охлобистіна? Надто рило схоже...
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06.04.2022 11:13 Відповісти
Оплатите мне дорожные расходы, туда где прячутся эти твари, и я отрежу им головы канцелярским ножом! А после этого мы скажем что это все фейк, и что путин сам отрезал им головы, принеся в жертву пропаганды!
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06.04.2022 12:13 Відповісти
українці можуть безкоштовно країнами Європи їхати.
А якщо скажеш о меті поїздки, той канцелярський ніж подарують.
Тільки не попадай на рашемовних, які російське тб дивляться
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06.04.2022 23:53 Відповісти
мне нужна на это санкция государства, иначе меня не выпустят из страны...но если бы меня государство снабдило и разведданными о местонахождении отпрысков кремлевских упырей, я бы с превеликим удовольствием вырезал бы их всех, где бы они не находились.
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07.04.2022 00:26 Відповісти
Не вистачає ні сліз ні злості, - одна ЛЮТЬ і бажання вп"ятися зубами в горло тим ублюдкам.
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06.04.2022 10:52 Відповісти
Этот озверевший народец, как и их недострана просто не имеют права существовать...
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06.04.2022 11:02 Відповісти
сруцьких нацистів вогнем випалювать зі світу Божого. Не мають вони права на життя біля людей.
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06.04.2022 11:04 Відповісти
Нам конче потрібно створювати загін типу ізраїльського моссаду. Щоб не один орок не уник покарання.
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06.04.2022 11:30 Відповісти
там ***** відправив їх без відпочинку під Харків на убій, ну а як, царьову "честь" обмаралі, не заміли сліди, але, якщо навіть хтось з них повернувся би до рашкі, їх там вб"ють, бо свідки, свідки Геноциду, що ці вбивства не просто так, а сплановані військовим керівництвом рашкі.
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06.04.2022 12:02 Відповісти
Офтоп
Цензор це дажа повна. Замість лінка на радіо свобода, з якого ви взяли відео, - ви пишете радіо свобода а тулите лінк на телеграм канал інший. У відео радіо свобода ви тулите свій значок. Це не ваш матеріал, за шо вам гроші давать. ви працювать не вмієте
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06.04.2022 12:58 Відповісти
А перед цією трагедією гарант конституції інтенсивно розвалював армію, саджав у тюрму волонтерів і бойових генералів, здавав ворогу всі операції по захопленню вагнерівців і звільненню людей з тюрми-ізоляції, спецпризначенців, які розробляли ці операції, виганяв іх житла і позбавляв державної охорони. От тепер і маємо наслідки - не було кому і не було чим захищати невинних людей.
Замість того, щоб організовувати оборону держави воно закликало не вірити американський розвідці і не сіяти паніку у інвесторів, а готуватися до шашликів. А зараз затикає роти незалежним ЗМІ.
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06.04.2022 14:15 Відповісти
 
 