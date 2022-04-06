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"Першого дня застрелили Женю. Просто так. На вулиці. Другого - застрелили Льоню. Пострілом в спину", - мешканці Бучі про злочини рашистів. ВIДЕО
Мешканці визволеної від окупантів Бучі продовжують розповідати про воєнні злочини армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, усі очевидці зазначають про системність убивств і їх немотивованість.
"Першого дня застрелили Женю. Просто так. На вулиці. Другого - застрелили Льоню. Перевірили документи, а потім коли він повернувся до них спиною, щоб іти додому - вистрілили. Потім третього вбили. Вони напилися і наказали йому зібрати телефони. Він зібрав, а вони його розстріляли. Ще й гранату кинули. Його частинами ховали - руки, ноги окремо, не було півголови", - розповідає про звірства окупантів один з мешканців міста.
Топ коментарі
+21 botoks
показати весь коментар06.04.2022 10:51
+15 Andry Moon
показати весь коментар06.04.2022 10:44
+14 Перехватчик
показати весь коментар06.04.2022 10:48
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А якщо скажеш о меті поїздки, той канцелярський ніж подарують.
Тільки не попадай на рашемовних, які російське тб дивляться
Цензор це дажа повна. Замість лінка на радіо свобода, з якого ви взяли відео, - ви пишете радіо свобода а тулите лінк на телеграм канал інший. У відео радіо свобода ви тулите свій значок. Це не ваш матеріал, за шо вам гроші давать. ви працювать не вмієте
Замість того, щоб організовувати оборону держави воно закликало не вірити американський розвідці і не сіяти паніку у інвесторів, а готуватися до шашликів. А зараз затикає роти незалежним ЗМІ.