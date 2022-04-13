В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: "Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із зав'язаними руками та ногами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
В Бучі продовжується ексгумація тіл мирних жителів з братської могили. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям, зі слабкою психікою!
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В Бучі проводять ексгумацію з братської могили тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів.
"На сьогоднішній день нами було оглянуто 57 тіл. Ще може бути (у братській могилі. - Ред.) від 40 до 60 тіл. Майже всі тіла з вогнепальними та осколковими пораненнями. Деякі тіла були з зав'язаними руками та ногами. Попередньо встановлено, що ці люди загинули під час мирної евакуації та були розстріляні на вулицях Бучі", - розповів представник бучанської прокуратури.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
25 травня 1943 заходами німецької окупаційної влади у Вінниці розпочато розкопки таємних масових могил, в яких виявлено близько 10 тис. жертв сталінського терору.
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