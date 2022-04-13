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В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: "Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із зав'язаними руками та ногами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В Бучі продовжується ексгумація тіл мирних жителів з братської могили. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям, зі слабкою психікою!

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Бучі проводять ексгумацію з братської могили тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів.

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"На сьогоднішній день нами було оглянуто 57 тіл. Ще може бути (у братській могилі. - Ред.) від 40 до 60 тіл. Майже всі тіла з вогнепальними та осколковими пораненнями. Деякі тіла були з зав'язаними руками та ногами. Попередньо встановлено, що ці люди загинули під час мирної евакуації та були розстріляні на вулицях Бучі", - розповів представник бучанської прокуратури.

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В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 01
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 02
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 03
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 04
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 05
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 06
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 07
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 08
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 09
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 10
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 11
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 12
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 13
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 14
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 15
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 16
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 17
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 18
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 19
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 20
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 21
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 22
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 23
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 24
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 25
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 26
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 27
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 28
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 29
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 30
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 31
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 32
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 33
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 34
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 35
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 36
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 37
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 38
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 39
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 40
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 41
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 42
В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із завязаними руками та ногами 43

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армія рф (17502) ексгумація (145) Буча (542) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+30
Где там Макарон гнида дырявая которая рассказывает что ето не геноцид украинцев а мы с орками братские народы? Заставить его посмотреть в глаза каждому убитому и замученному украинцу, вместо того чтобы ***** в жопу заглядывать
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13.04.2022 13:30
+11
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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13.04.2022 13:28
+10
думаю вот как раз сюда и можно было пригласить Штанмайера... раз он так рвался в Украину...
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13.04.2022 14:21
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Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
показати весь коментар
13.04.2022 13:28 Відповісти
Где там Макарон гнида дырявая которая рассказывает что ето не геноцид украинцев а мы с орками братские народы? Заставить его посмотреть в глаза каждому убитому и замученному украинцу, вместо того чтобы ***** в жопу заглядывать
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13.04.2022 13:30 Відповісти
І що це щось змінить? Європа нехеро во влаштувалася - гроші крадені везуть туди, від орків захистять українські воїни, часто з застарілим озброєнням. А вони будуть охать, ахать і тижнями думати дати озброєння чи ні, бо вони бояться що можуть вдарили по них. А те що недолюдки гвалтують дітей їх не лякає. Як їм було по х коли вбивали чеченців, сирійців і т д. Боягузи і Передасти. Їх полікувати можуть тільки ті ж жахіття, що пережила Україна за ці півтора місяці.
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13.04.2022 13:54 Відповісти
А почему на такой большой площади работает всего 3-4 человека? Особенно если уже ясно что там может быть еще несколько десятков тел?
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13.04.2022 13:33 Відповісти
свинособаки- не люди , це гібриди...
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13.04.2022 13:38 Відповісти
Нагадує часи 2 Світової коли німці розкопували такі поховання жертв НКВС. Здається під Вінницею, якщо не помиляюсь.
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13.04.2022 13:47 Відповісти
Знайшов.
25 травня 1943 заходами німецької окупаційної влади у Вінниці розпочато розкопки таємних масових могил, в яких виявлено близько 10 тис. жертв сталінського терору.
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13.04.2022 14:37 Відповісти
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13.04.2022 16:19 Відповісти
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13.04.2022 16:20 Відповісти
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13.04.2022 16:21 Відповісти
Сербський плакат 1942 року про совєцьку різню у Вінниці

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13.04.2022 16:27 Відповісти
А де полонені????? Хай відкопують!! Руками!!!
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13.04.2022 14:00 Відповісти
Піздец.. я неможу. нема слів і емоцій
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13.04.2022 14:01 Відповісти
Может это очень жестоко к погибшим, но ради справедливости и будущего Украины, надо снимать онлайн-видео и крутить его на весь мир, а особенно всяким европейским "лидерам", типа Макрона......
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13.04.2022 14:08 Відповісти
думаю вот как раз сюда и можно было пригласить Штанмайера... раз он так рвался в Украину...
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13.04.2022 14:21 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
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13.04.2022 14:39 Відповісти
повідомляють, що рашисти те саме зараз роблять на Херсонщині..
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13.04.2022 15:04 Відповісти
...какие скоты кацапы недоношенные...суки поганые...Боженька помоги нам одолеть эту сволочь..мучителей..педофилов ума лишенных...!!!
1
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13.04.2022 16:08 Відповісти
Дико дратує напис "Груз 200". Таким нафталіновим совком смердить. Цей термін використовували для приховування. Просто неможливо збагнути чим керуються ті, хто таке пише. Що це за й...на совкова "романтика"... Ну напишіть "загиблі"!
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14.04.2022 12:43 Відповісти
Або "убиті"!
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14.04.2022 12:44 Відповісти
 
 