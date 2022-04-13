В Бучі ексгумують з братської могили тіла вбитих росіянами мирних жителів: "Майже всі з вогнепальними пораненнями, деякі із зав'язаними руками та ногами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В Бучі продовжується ексгумація тіл мирних жителів з братської могили. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям, зі слабкою психікою!

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Бучі проводять ексгумацію з братської могили тіла вбитих російськими окупантами мирних жителів.

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"На сьогоднішній день нами було оглянуто 57 тіл. Ще може бути (у братській могилі. - Ред.) від 40 до 60 тіл. Майже всі тіла з вогнепальними та осколковими пораненнями. Деякі тіла були з зав'язаними руками та ногами. Попередньо встановлено, що ці люди загинули під час мирної евакуації та були розстріляні на вулицях Бучі", - розповів представник бучанської прокуратури.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ