"Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом": New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

Журналісти та фотографи американського видання New York Times провели в Бучі більше тижня, документуючи злочини російських військових, та створив карту злочинів загарбників. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це йдеться в матеріалі The New York Times "Місяць терору Бучі", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Буча – це місцевість жахів. З першого дня війни, 24 лютого, мирні жителі несли основний тягар російського нападу на Бучу, що за декілька миль на захід від Києва, столиці України. Російський спецназ, який підходив пішки через ліс, стріляв по автомобілях на дорозі, а колона бронетехніки обстріляла і вбила жінку в її саду… Але ці випадки жорстокості на початку зблідли порівняно з тим, що було потім", - йдеться в статті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіла мирних жителів Бучі лежали на вулицях тижнями під час російської окупації, - New York Times спростовує черговий фейк РФ. ВIДЕО

Репортери та фотографи The New York Times більше тижня провели в Бучі, співпрацюючи з міською владою, слідчими та десятками свідків, та задокументувала смерті майже трьох десятків людей на місцях їхнього вбивства — у їхніх будинках, у лісі, на парковці, дізналися про обставини смерті.

Видання створило карту, на яку нанесло всі розслідувані та описані репортами випадки знищення російськими окупантами мирного населення.

"Росіяни вбивали безрозсудно, часом – із відвертим садизмом, частково – з помсти… ", - йдеться у матеріалі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Які ваші докази? Чому ви вирішили, що це російська бронемашина?", - "Там є маркування - літера "V", - Пєскова спіймали на брехні про звірства армії РФ в Бучі. ВIДЕО

У тексті йдеться про випадки звірств, які російські військові вчиняли в окупованій Бучі, вбиваючи, ґвалтуючи, знущаючись, застосовуючи тортури до мирного населення.





































