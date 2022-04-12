"Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом": New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі. ФОТОрепортаж 18+
Журналісти та фотографи американського видання New York Times провели в Бучі більше тижня, документуючи злочини російських військових, та створив карту злочинів загарбників. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це йдеться в матеріалі The New York Times "Місяць терору Бучі", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Буча – це місцевість жахів. З першого дня війни, 24 лютого, мирні жителі несли основний тягар російського нападу на Бучу, що за декілька миль на захід від Києва, столиці України. Російський спецназ, який підходив пішки через ліс, стріляв по автомобілях на дорозі, а колона бронетехніки обстріляла і вбила жінку в її саду… Але ці випадки жорстокості на початку зблідли порівняно з тим, що було потім", - йдеться в статті.
Репортери та фотографи The New York Times більше тижня провели в Бучі, співпрацюючи з міською владою, слідчими та десятками свідків, та задокументувала смерті майже трьох десятків людей на місцях їхнього вбивства — у їхніх будинках, у лісі, на парковці, дізналися про обставини смерті.
Видання створило карту, на яку нанесло всі розслідувані та описані репортами випадки знищення російськими окупантами мирного населення.
"Росіяни вбивали безрозсудно, часом – із відвертим садизмом, частково – з помсти… ", - йдеться у матеріалі.
У тексті йдеться про випадки звірств, які російські військові вчиняли в окупованій Бучі, вбиваючи, ґвалтуючи, знущаючись, застосовуючи тортури до мирного населення.
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Тож - підривної діяльності в консатації факту. А факт такий: зе-влада провалила все, що могла провалити. Єдине, що не встигла розвалити та просрати - це особовий склад ЗСУ. Всі програми щодо ракетних систем - провалені. Україна вистояла тільки завдяки програмам модернізації ППО, які продавив порошок в 2017-2019 роках. Завдяки чому, переобладнані з аналогових на цифрові системи управління, наприклад, ~100 установок ТОР М1.
Отже, поки іде війна - ніхто тих підарів чіпати не буде, якщо не здадуть інтереси країни під час чергових перемовин за керівництвом хламідії та чалого. І добре, що вони не дуже лізуть в справи ГШ - хоча вже є ознаки і цього. А після цієї фази війни - обов'язково би створити слідчі комісії щодо відсутності реальної підготовки ТРО, СБУ та цивільних служб.
Статті ККУ щодо "преступної халатності" ніхто не відміняв.
Я раскрыл военную тайну чьи приказы выполняет путин ?
Бутусову это не забудут.