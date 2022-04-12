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Новини Війна Різня в Бучі
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"Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом": New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

Журналісти та фотографи американського видання New York Times провели в Бучі більше тижня, документуючи злочини російських військових, та створив карту злочинів загарбників. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це йдеться в матеріалі The New York Times "Місяць терору Бучі", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Буча – це місцевість жахів. З першого дня війни, 24 лютого, мирні жителі несли основний тягар російського нападу на Бучу, що за декілька миль на захід від Києва, столиці України. Російський спецназ, який підходив пішки через ліс, стріляв по автомобілях на дорозі, а колона бронетехніки обстріляла і вбила жінку в її саду… Але ці випадки жорстокості на початку зблідли порівняно з тим, що було потім", - йдеться в статті.

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Репортери та фотографи The New York Times більше тижня провели в Бучі, співпрацюючи з міською владою, слідчими та десятками свідків, та задокументувала смерті майже трьох десятків людей на місцях їхнього вбивства — у їхніх будинках, у лісі, на парковці, дізналися про обставини смерті.

Видання створило карту, на яку нанесло всі розслідувані та описані репортами випадки знищення російськими окупантами мирного населення.

"Росіяни вбивали безрозсудно, часом – із відвертим садизмом, частково – з помсти… ", - йдеться у матеріалі.

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У тексті йдеться про випадки звірств, які російські військові вчиняли в окупованій Бучі, вбиваючи, ґвалтуючи, знущаючись, застосовуючи тортури до мирного населення.

Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 01
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 02
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 03
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 04
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 05
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 06
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 07
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 08
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 09
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 10
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 11
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 12
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 13
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 14
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 15
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 16
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 17
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 18
Росіяни вбивали безрозсудно, із відвертим садизмом: New York Times створило карту злочинів РФ у Бучі 19

Автор: 

армія рф (17317) Буча (541) воєнні злочини (1859) New York Times (55)


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Топ коментарі
+56
Я просто нагадаю, що за словами Буданова, вище керівництво держави знало про майбутнє рашистське вторгнення ще у листопаді. Отже, у зелених виродків було три довбаних місяця, аби замінувати прикордонні області, окопати захист, вивезти цивільних з прикордонних областей вглиб країни. Однак ці клоунські пляді ніхера не робили увесь цей час аби зберегти людей і захистити країну. Тому можна сміло назвати зе-команду - співучасниками геноциду українського народу
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12.04.2022 09:01
+26
Якщо в когось є сумніви, чи могла це зробити рабсійська армія, то треба було відслужити в їх армії, та подивитися вночі на те, як вони знущаються одне над одним, а тут взагалі ********** розв'язав орді руки.
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12.04.2022 08:57
+23
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
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12.04.2022 08:53
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Не руzzофобы обитают только в Белоруси, Кубе, Сирии, Сев. Кореи,ну разве не знал ?
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12.04.2022 09:10 Відповісти
Перестали платити гроші. Ось таймз вирішив згадати старі часи, тобто займатися журналістикою.
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12.04.2022 09:26 Відповісти
РУСОФОБИЯ (я бы прававильно назвал бы все своими именами РУСОПРЕЗРЕНИЕ) оно возникает на на "пустом месте" и безосновательно, это вызывается именно тем омерзительным поведением и поступками тех, кто называет себя "руССкими" (а правильно РЫБАМИ ЫМПЕРИИ МОСКАЛЕЙ вне зависимости от этнической принадлежности)!
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12.04.2022 09:34 Відповісти
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
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12.04.2022 08:53 Відповісти
Исполнитель не в кадре, а в бункере
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12.04.2022 09:11 Відповісти
Почему самые отпетые кремлевские пропагандисты (Соловьев, Кедми) , самые кровавые кремлевские генералы (Мезенцев) и убийцы (снайпер Багира) - все иудеи? Совпадение или закономерность?
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12.04.2022 09:24 Відповісти
Люди на фотках убиті не іудеями, а самими звичайнісінькими кацапами.
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12.04.2022 10:39 Відповісти
Знаю, але ще раз кажу: наших людей убивав не особисто путін, а прості кацапи.
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12.04.2022 13:16 Відповісти
Просто подивіться усі, хто намагається відвести гнів Українців від злочинів московського рашизму:
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12.04.2022 09:47 Відповісти
АНТИРАШИЗМ має стати світовою ідеєю на найближчі десятиліття
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12.04.2022 08:55 Відповісти
Ну в Ізраїлі, там культ. рос.. Там нацизм парад не засуджують.
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12.04.2022 09:25 Відповісти
Якщо в когось є сумніви, чи могла це зробити рабсійська армія, то треба було відслужити в їх армії, та подивитися вночі на те, як вони знущаються одне над одним, а тут взагалі ********** розв'язав орді руки.
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12.04.2022 08:57 Відповісти
Я просто нагадаю, що за словами Буданова, вище керівництво держави знало про майбутнє рашистське вторгнення ще у листопаді. Отже, у зелених виродків було три довбаних місяця, аби замінувати прикордонні області, окопати захист, вивезти цивільних з прикордонних областей вглиб країни. Однак ці клоунські пляді ніхера не робили увесь цей час аби зберегти людей і захистити країну. Тому можна сміло назвати зе-команду - співучасниками геноциду українського народу
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12.04.2022 09:01 Відповісти
всем нормальным и так понятно очереДНОЕ зе ********* и ***** и не владение ситуацией твари ******* и выводов твари так и не делают вместе с найвелычнишим и найкрутишим по видосам
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12.04.2022 09:45 Відповісти
В 20 столітті Росія 3 рази влаштовувала нам різню, але це нас нічому не навчило. Отримавши незалежність ми замість того щоб творити державу, почавши з армії, почали змінювати назви вулиць, проводити патріотичні мітинги, ходити в вишиванкакх та дерибанити армію. Хто розвалив нам армію: поляки, росіяни, марсіяни? Ні. ми самі. Кравчук та Кучма це розпочали а ВСІ інші президенти це продовжували. В різний спосіб. Я не в захваті від зеленої влади, але люби Боже правду- не вони перші розпочали демілітаризацію України. За останні 8 років ми так і не спромоглися відродити ракетні війська та ППО. Будучи головними в СРСР по розробці цього озброєння!!!Зато радісно будували катери, богдани, купляли списані невеликі кораблі і дехто на цьому непогано подерибанив бюджет. Наскільки мені відомо за минулий рік не було замовлено ЖОДНОГО комплексу Нептун. То хто ж нам завадив це робити? А тепер молимо щоб нам Англія дала Гарпуни. ХТо не кормить свою армію-буде кормити чужу. Говорять це скзав Наполеон. Але напевно це було відомо ще з часів Риму. Але для йолопів це завжди мимо вух. Тобто для нас.
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12.04.2022 10:14 Відповісти
Спитайте кому вигідно зробити нашу армію і державу бідною , то одразу отримаєте відповідь, це не Польща і не марсіяни(
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13.04.2022 08:59 Відповісти
Не говоріть дурниці. Буча є прикордонним селом чи містечком? В мене батько живе за 3 км від білоруського кордону. Там не було воєнних. От Харьків знаходиться біля кордону з рашкою. І ви багатомільйонне місто будете за в 21 році евакуйовувати. Маячня. Зараз необхідно консолідуватися а не вести підривну діяльність
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12.04.2022 12:48 Відповісти
Закон про ТРО був прийнятий ще торік. В Києві на 23.02.2022 з 6 батальонів хоча б 1 вишкіл особового складу проводили лише 2 батальйони. Солом'янський та Дарницький. І тільки тому, що там актив ті вишколи проводив вже 3 роки, коли ніякого ТРО взагалі не було - матеріальну базу отримали за часів порошка - от і проводили вишколи.

Тож - підривної діяльності в консатації факту. А факт такий: зе-влада провалила все, що могла провалити. Єдине, що не встигла розвалити та просрати - це особовий склад ЗСУ. Всі програми щодо ракетних систем - провалені. Україна вистояла тільки завдяки програмам модернізації ППО, які продавив порошок в 2017-2019 роках. Завдяки чому, переобладнані з аналогових на цифрові системи управління, наприклад, ~100 установок ТОР М1.

Отже, поки іде війна - ніхто тих підарів чіпати не буде, якщо не здадуть інтереси країни під час чергових перемовин за керівництвом хламідії та чалого. І добре, що вони не дуже лізуть в справи ГШ - хоча вже є ознаки і цього. А після цієї фази війни - обов'язково би створити слідчі комісії щодо відсутності реальної підготовки ТРО, СБУ та цивільних служб.

Статті ККУ щодо "преступної халатності" ніхто не відміняв.
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13.04.2022 11:20 Відповісти
Тварюки
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12.04.2022 09:21 Відповісти
Мрію таке бачити в кожному мацкалячому місті !!!
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12.04.2022 09:26 Відповісти
"Русский мир" - он такой..., садисты, бешеные твари.
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12.04.2022 10:00 Відповісти
Вже за сльози цього песика треба було б винищити з десяток тисяч кацапського мирняка
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12.04.2022 10:04 Відповісти
Вони для нас тільки сторінка в житті, а ми для них ціле життя. І ось це життя обірвалось...
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12.04.2022 10:07 Відповісти
У кацапов нету мирняка.
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12.04.2022 11:54 Відповісти
Был слух, что у них в пайках еда с повышенным уровнем гормонов, которые отвечают за жестокость и насилие. Кто-нибудь делал химический анализ их пайков? Насколько это правда?
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12.04.2022 10:25 Відповісти
Схоже, їм таку їжу дають від народження.
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12.04.2022 10:41 Відповісти
Побачив? Вбий кацапа! Тому що кацап - не людина!
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12.04.2022 10:52 Відповісти
Куда делись мои комменты ?
Я раскрыл военную тайну чьи приказы выполняет путин ?
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12.04.2022 13:48 Відповісти
Администратор спалился на своём шовинизме.
Бутусову это не забудут.
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12.04.2022 13:49 Відповісти
 
 