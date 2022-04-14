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Новини Відео Війна
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"Битва за Вознесенськ": Хроніка оборони міста від російських окупантів. ВIДЕО

Внаслідок битви за Вознесенськ 2-3 березня російські війська залишили на полі бою 30 із 43 одиниць бронетехніки, а також збитий вертоліт Мі-24. Втрати захисників міста та ЗСУ склали 43 особи. Втрати російських окупаційних військ 100 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про бої з окупантами знято фільм "Битва за Вознесенськ". Він оприлюднений ресурсом НикВести. У фільмі розповідається про оборону міста від російських окупантів, яких місцевим мешканцям та ЗСУ прогнали з Вознесенська 2-3 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу 12 квітня на південному напрямку знищено 12 окупантів, 11 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"

В обороні Вознесенська брали участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.

Успішні дії захисників України завадили планам ворога по захопленню Южно-Української АЕС та форсуванню Південного Бугу для наступу на Одесу. Мер Вознесенська Євген Величко розповів, що вже у перший день війни, 24 лютого, місто почало готувати оборону, а місцеві жителі та підприємці дзвонили та пропонували свою допомогу.

Владислав Невеселий, який разом із бійцями тероборони захищав Вознесенськ від російських військ, розповів, що танки загарбників не змогли заїхати до міста, оскільки українським захисникам вдалося підірвати міст. Після цього танки РФ почали стріляти по житлових будинках.

Після битви за місто військовий губернатор Миколаївської області Віталій Кім написав: "Окрем дякую Євгену Величку, (мер Вознесенська). Відчуваю, мине кілька днів і він піде в наступ". Вознесенськ продовжує готуватись до чергових можливих спроб атаки на місто. 11 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сході та півдні країни можуть бути найскладніші битви у війні Росії та України.

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Автор: 

армія рф (17516) Миколаївська область (2281)


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Топ коментарі
+21
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14.04.2022 17:56
+16
Кацапский ******** будет УНИЧТОЖЕН как государство именно УКРАИНОЙ ! Такова наша историческая миссия !
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14.04.2022 17:53
+12
Молодцы хлопцы не дали рашиской мрази прорваться дальше. Даже не представляю себе чтобы было с Одессой. Это такой лакомый кусок для ху.тинской *********.
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14.04.2022 17:57
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14.04.2022 17:51 Відповісти
Кацапский ******** будет УНИЧТОЖЕН как государство именно УКРАИНОЙ ! Такова наша историческая миссия !
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14.04.2022 17:53 Відповісти
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14.04.2022 17:56 Відповісти
Молодцы хлопцы не дали рашиской мрази прорваться дальше. Даже не представляю себе чтобы было с Одессой. Это такой лакомый кусок для ху.тинской *********.
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14.04.2022 17:57 Відповісти
Дело не совсем в Одессе - там Южная атомная рядом.
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14.04.2022 18:03 Відповісти
Ну это тоже только атомную они бы захватили но не уничтожили это было бы самоубийством.
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14.04.2022 18:12 Відповісти
Южно-Украинская
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14.04.2022 18:12 Відповісти
Орки будут зананы опять под землю!
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14.04.2022 18:03 Відповісти
Зачем так пугать думала что сегодня а так гордимся
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14.04.2022 18:11 Відповісти
рашисти були далеко просунулись..виходили на трасу Київ -Одеса..так само нам мовчали за Житомирську трасу
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14.04.2022 18:13 Відповісти
скоріш за все рвались для об'єднання з придністровським угрупуванням.для наступу подальшого на Одесу і в облогу взяти Миколаїв
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14.04.2022 18:16 Відповісти
рвалися одночасно до АЕС і на Одесу. Гарно їх зустріли ЗСУ артилерією, добре спланованими діями генерала Марченко і підрозділом 80-ї бригали.
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15.04.2022 00:02 Відповісти
блин очень большие потери 43 на 100! если так везде при обороне то так и армии не останется! При обороне должно быть потери в 3. 5 раз меньше чем наступающих!
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14.04.2022 19:20 Відповісти
що за ***** від кореспондента ? Відколи це Правий Сектор і Свобода стали називати нацистами (9.15 хвилині). ЩО ЗА ***** МОСКОВСЬКА , ЩО НАВІТЬ НА УКРАЇНСЬКУ ПЕРЕХОДИТИ НЕ ХОЧЕ ? І **** не кім керував обороною Миколаївської області , а генерал МАРЧЕНКО.

Підозрюю , що цей репортаж заказав 95 квартал. Уроди зелені.

ПІАР НА КРОВІ ???
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14.04.2022 21:09 Відповісти
Подивися репортаж кореспондента і прийшов до висновку, що місто спас мер. А кореспондент із Миколаєва чи із засрашки? Невчжде діюча влада і не думає виконувати мовний закон? Чому мова окупанта? Я не применшую дію мера, він дійсно зробив багато, особливо ТРО, але основний бій виграли спецпризначенці 80-ї львівської десантної бригади. Це вже третій сюжет, де заслуги тільки мера. Можливо потрібно говороити правду, а не піарити "зелених"? Це моя особиста точка зору. Кореспондента за такий сюжет, через місяць після подій, геройські одягнувшого бронежилет в мирному місті і ні слова на українській мові, потрібно гнати sRаною мітлою.
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15.04.2022 00:01 Відповісти
 
 