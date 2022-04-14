"Битва за Вознесенськ": Хроніка оборони міста від російських окупантів. ВIДЕО

Внаслідок битви за Вознесенськ 2-3 березня російські війська залишили на полі бою 30 із 43 одиниць бронетехніки, а також збитий вертоліт Мі-24. Втрати захисників міста та ЗСУ склали 43 особи. Втрати російських окупаційних військ 100 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про бої з окупантами знято фільм "Битва за Вознесенськ". Він оприлюднений ресурсом НикВести. У фільмі розповідається про оборону міста від російських окупантів, яких місцевим мешканцям та ЗСУ прогнали з Вознесенська 2-3 березня.

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В обороні Вознесенська брали участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.

Успішні дії захисників України завадили планам ворога по захопленню Южно-Української АЕС та форсуванню Південного Бугу для наступу на Одесу. Мер Вознесенська Євген Величко розповів, що вже у перший день війни, 24 лютого, місто почало готувати оборону, а місцеві жителі та підприємці дзвонили та пропонували свою допомогу.

Владислав Невеселий, який разом із бійцями тероборони захищав Вознесенськ від російських військ, розповів, що танки загарбників не змогли заїхати до міста, оскільки українським захисникам вдалося підірвати міст. Після цього танки РФ почали стріляти по житлових будинках.

Після битви за місто військовий губернатор Миколаївської області Віталій Кім написав: "Окрем дякую Євгену Величку, (мер Вознесенська). Відчуваю, мине кілька днів і він піде в наступ". Вознесенськ продовжує готуватись до чергових можливих спроб атаки на місто. 11 квітня Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сході та півдні країни можуть бути найскладніші битви у війні Росії та України.

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