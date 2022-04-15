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Російські окупанти зрівнюють із землею місто Рубіжне. ВIДЕО

Місто Рубіжне в Луганській російські окупанти зрівнюють із землею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці поідомляє група "Євромайдан"

"Росія фактично зрівнює з землею місто Рубіжне", - зазначається у повідомленні. 

Також читайте: Під час евакуації жителів з Луганщини до Дніпра по двох автобусах окупанти відкрили вогонь - є поранені та загиблі, - Денісова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріл окупантів з Попасної вдалося вивезти лише трьох людей

Автор: 

армія рф (17388) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+32
асвабаждают короче... показывают каков он руцкий мир... без бендеры и нациков...без людей и домов... асвабажденный от всего... мрази кацап*здальские !!!
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15.04.2022 22:49
+18
дядя нам прислал посылку .....скоро ***** вся мацква в метро сидеть будите....
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15.04.2022 22:52
+17
східний@samotniyskhid



Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают... Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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15.04.2022 22:56
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Орки бесятся от постоянных *******
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15.04.2022 22:45 Відповісти
східний@samotniyskhid



Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают... Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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15.04.2022 22:56 Відповісти
Після перемоги на відбудову зруйнованих будівель пригнати маскальню. Не годувати і заставляти по двадцять разів перебудовувати будівлі, щоб вони проклинали своїх придурків
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16.04.2022 01:22 Відповісти
Це якась гра в одні ворота...
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15.04.2022 22:49 Відповісти
асвабаждают короче... показывают каков он руцкий мир... без бендеры и нациков...без людей и домов... асвабажденный от всего... мрази кацап*здальские !!!
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15.04.2022 22:49 Відповісти
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15.04.2022 22:54 Відповісти
Ну от дійсно, нахрєна таке писати?
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15.04.2022 23:09 Відповісти
Щоб на наступних виборах головою думали ,а не жопою
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15.04.2022 23:11 Відповісти
До наступних виборів треба вижити хоча
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15.04.2022 23:19 Відповісти
Якщо вижити, але не думати головою, то, може, і не потрібно?
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15.04.2022 23:27 Відповісти
Зеленський у всьому винен? Ця війна готувалася набагато раніше….набагато раніше, до Зеленського … і я йому не заздр
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15.04.2022 23:16 Відповісти
а чего пытаешься прикрыть грудью...?
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15.04.2022 23:30 Відповісти
Ще в жовтні в кремлі не було рішення про напад. А зе радісно "шманав" бюджет на "велике крадійництво" і всі попередження починаючи з листопада ігнорував.. Ви можете йому позаздрити - Україна залишилась без доріг (вже знищено в 4 рази більше ніж збудовано), загинули тисячі українців, мільйони в виїхали за кордон, пару 5 мільйонів внутрішніх біженців, ... але його офшорні рахунки виросли (і суттєво). І ... що цікаво, жодної копійки за 50 днів війни мільйонер Зе з власних коштів на допомогу армії або біженцям не дав.
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15.04.2022 23:32 Відповісти
Йому й так вже народ до гробу винен, боневтік.
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16.04.2022 01:24 Відповісти
Це те місто, яке путін, судячі з перехвату розмов, ще хотів спромогтись звільнити та не рівняти з землею? а що ж тоді буде з Лисичанськом чи Северодонецьком
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15.04.2022 22:52 Відповісти
Если отобьют в Рубежном, то выживут. Приблизительно то же самое наверно можно сказать о любом украинском городе
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15.04.2022 22:53 Відповісти
дядя нам прислал посылку .....скоро ***** вся мацква в метро сидеть будите....
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15.04.2022 22:52 Відповісти
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15.04.2022 22:54 Відповісти
Будете
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15.04.2022 23:30 Відповісти
твари московитские!!! СМЕРТЬ КАЦАПАМ!!!
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15.04.2022 22:56 Відповісти
Що мішає таке зробити з Білгорода, Ростова, Севастополя?
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15.04.2022 22:59 Відповісти
Севас не стоит , его нам отстраивать.
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15.04.2022 23:06 Відповісти
нам но за их деньги! есть возможность и повод утилизировать совок, чтобы не будоражил в будущем неокрепшие сознания латентных ватников, и отстроить новый, современный европейский, где никаких руSSких памятников и прочей ***** не будет.
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16.04.2022 00:31 Відповісти
наступ вимагає значно більше сил
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15.04.2022 23:07 Відповісти
А що допомагає , чим ? І не мішає , а заважає .
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15.04.2022 23:34 Відповісти
ЛИПИЛЮТ@lipilyut

Рассказ знакомого ВСУ из Рубежного:
мы косим орков, а они лезут, как тараканы.
Сначала на мясо идут "мобики" дыровские.
Без брони, плохо экипированные, с какими-то ржавыми автоматами и галимыми касками.
Потом "милиция" лугандона, а уже потом русня.
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15.04.2022 22:59 Відповісти
ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА!
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15.04.2022 23:03 Відповісти
Совсем не похоже на то что они называют денацификацией. Натуральный геноцид.
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15.04.2022 23:13 Відповісти
А у нас что нечем их отметелить? Значит мало нам оружия Запад дает.
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15.04.2022 23:36 Відповісти
Народ. Не называйте их русней. Русь это Украина. Они кацапы, мордорцы и т.п. или хотя бы россиянцы.
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15.04.2022 23:41 Відповісти
З першоджерелами не пробували працювать? це передають українські десантники
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17.04.2022 01:04 Відповісти
 
 