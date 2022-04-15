Російські окупанти зрівнюють із землею місто Рубіжне. ВIДЕО
Місто Рубіжне в Луганській російські окупанти зрівнюють із землею.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці поідомляє група "Євромайдан"
"Росія фактично зрівнює з землею місто Рубіжне", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+32 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.04.2022 22:49
+18 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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+17 olele
показати весь коментар15.04.2022 22:56
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Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают... Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
Рассказ знакомого ВСУ из Рубежного:
мы косим орков, а они лезут, как тараканы.
Сначала на мясо идут "мобики" дыровские.
Без брони, плохо экипированные, с какими-то ржавыми автоматами и галимыми касками.
Потом "милиция" лугандона, а уже потом русня.