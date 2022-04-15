Російські окупанти зрівнюють із землею місто Рубіжне. ВIДЕО

Місто Рубіжне в Луганській російські окупанти зрівнюють із землею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці поідомляє група "Євромайдан"

"Росія фактично зрівнює з землею місто Рубіжне", - зазначається у повідомленні.

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