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Российские оккупанты сравнивают с землей город Рубежное. ВИДЕО

Город Рубежное в Луганской области российские оккупанты сравнивают с землей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает группа "Евромайдан"

"Россия фактически сравнивает с землей город Рубежное", - отмечается в сообщении.

Читайте: Во время эвакуации жителей из Луганщины в Днепр по двум автобусам оккупанты открыли огонь - есть раненые и погибшие, - Денисова

Читайте также: Оккупанты обстреляли Северодонецк: Поврежден водопровод и два продуктовых склада

армия РФ (19238) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+32
асвабаждают короче... показывают каков он руцкий мир... без бендеры и нациков...без людей и домов... асвабажденный от всего... мрази кацап*здальские !!!
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15.04.2022 22:49
+18
дядя нам прислал посылку .....скоро ***** вся мацква в метро сидеть будите....
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15.04.2022 22:52
+17
східний@samotniyskhid



Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают... Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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15.04.2022 22:56
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Орки бесятся от постоянных *******
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15.04.2022 22:45 Ответить
східний@samotniyskhid



Рассказ одного из орков по луганскому направлению:
"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают... Это не 14й год, это реальный замес. Я такого никогда не видел, дед у нас один Афган прошел и такого там не видел. Каждый день 200 и 300"
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15.04.2022 22:56 Ответить
Після перемоги на відбудову зруйнованих будівель пригнати маскальню. Не годувати і заставляти по двадцять разів перебудовувати будівлі, щоб вони проклинали своїх придурків
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16.04.2022 01:22 Ответить
Це якась гра в одні ворота...
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15.04.2022 22:49 Ответить
асвабаждают короче... показывают каков он руцкий мир... без бендеры и нациков...без людей и домов... асвабажденный от всего... мрази кацап*здальские !!!
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15.04.2022 22:49 Ответить
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15.04.2022 22:54 Ответить
Ну от дійсно, нахрєна таке писати?
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15.04.2022 23:09 Ответить
Щоб на наступних виборах головою думали ,а не жопою
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15.04.2022 23:11 Ответить
До наступних виборів треба вижити хоча
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15.04.2022 23:19 Ответить
Якщо вижити, але не думати головою, то, може, і не потрібно?
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15.04.2022 23:27 Ответить
Зеленський у всьому винен? Ця війна готувалася набагато раніше….набагато раніше, до Зеленського … і я йому не заздр
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15.04.2022 23:16 Ответить
а чего пытаешься прикрыть грудью...?
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15.04.2022 23:30 Ответить
Ще в жовтні в кремлі не було рішення про напад. А зе радісно "шманав" бюджет на "велике крадійництво" і всі попередження починаючи з листопада ігнорував.. Ви можете йому позаздрити - Україна залишилась без доріг (вже знищено в 4 рази більше ніж збудовано), загинули тисячі українців, мільйони в виїхали за кордон, пару 5 мільйонів внутрішніх біженців, ... але його офшорні рахунки виросли (і суттєво). І ... що цікаво, жодної копійки за 50 днів війни мільйонер Зе з власних коштів на допомогу армії або біженцям не дав.
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15.04.2022 23:32 Ответить
Йому й так вже народ до гробу винен, боневтік.
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16.04.2022 01:24 Ответить
Це те місто, яке путін, судячі з перехвату розмов, ще хотів спромогтись звільнити та не рівняти з землею? а що ж тоді буде з Лисичанськом чи Северодонецьком
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15.04.2022 22:52 Ответить
Если отобьют в Рубежном, то выживут. Приблизительно то же самое наверно можно сказать о любом украинском городе
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15.04.2022 22:53 Ответить
дядя нам прислал посылку .....скоро ***** вся мацква в метро сидеть будите....
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15.04.2022 22:52 Ответить
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15.04.2022 22:54 Ответить
Будете
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15.04.2022 23:30 Ответить
твари московитские!!! СМЕРТЬ КАЦАПАМ!!!
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15.04.2022 22:56 Ответить
Що мішає таке зробити з Білгорода, Ростова, Севастополя?
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15.04.2022 22:59 Ответить
Севас не стоит , его нам отстраивать.
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15.04.2022 23:06 Ответить
нам но за их деньги! есть возможность и повод утилизировать совок, чтобы не будоражил в будущем неокрепшие сознания латентных ватников, и отстроить новый, современный европейский, где никаких руSSких памятников и прочей ***** не будет.
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16.04.2022 00:31 Ответить
наступ вимагає значно більше сил
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15.04.2022 23:07 Ответить
А що допомагає , чим ? І не мішає , а заважає .
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15.04.2022 23:34 Ответить
ЛИПИЛЮТ@lipilyut

Рассказ знакомого ВСУ из Рубежного:
мы косим орков, а они лезут, как тараканы.
Сначала на мясо идут "мобики" дыровские.
Без брони, плохо экипированные, с какими-то ржавыми автоматами и галимыми касками.
Потом "милиция" лугандона, а уже потом русня.
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15.04.2022 22:59 Ответить
ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА!
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15.04.2022 23:03 Ответить
Совсем не похоже на то что они называют денацификацией. Натуральный геноцид.
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15.04.2022 23:13 Ответить
А у нас что нечем их отметелить? Значит мало нам оружия Запад дает.
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15.04.2022 23:36 Ответить
Народ. Не называйте их русней. Русь это Украина. Они кацапы, мордорцы и т.п. или хотя бы россиянцы.
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15.04.2022 23:41 Ответить
З першоджерелами не пробували працювать? це передають українські десантники
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17.04.2022 01:04 Ответить
 
 