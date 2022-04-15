Российские оккупанты сравнивают с землей город Рубежное. ВИДЕО

Город Рубежное в Луганской области российские оккупанты сравнивают с землей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает группа "Евромайдан"

"Россия фактически сравнивает с землей город Рубежное", - отмечается в сообщении.

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