Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". ВIДЕО
Російські окупанти в блокадному Маріуполі продовжують обстріл та намагаються штурмувати "Азовсталь", де переховується велика кількість цивільних осіб.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують викладати відео щоденного обстрілу та штурму, ховаючись за "знято до повної блокади Азовсталі". Брехня про брехню", - наголосив він.
"Маріуполь. На зараз. Окупанти з 12-00 закрили доступ в Лівобережному районі від парку "Веселка" та по вул. Пашковського. Місцеві мешканці повідомляють про великий рух техники в бік Азовсталі та звуки боїв. Окупанти продовжують спроби штурму Азовсталі після масованного бомбардування вночі", - йдеться в повідомленні.
да ****-раша? никаких аналогий??? победобесие убило будущее...
да только "защитники" - руцкоязычные украинцы.... а "немцы" - руцкие чего-то там асвабадители....
объяснить сей сюжет нелегко...особенно слепо-глухонемым ************...
https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Здесь адрес и инструкция по оформлению... Пусть тысячи подписчиков Цензора посвятят 10 минут попытке спасения героев. Слава УКраине !
Дальность стрельбы РСЗО - 300 км.
Почему не применяют в Мариуполе?