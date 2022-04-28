УКР
Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". ВIДЕО

Російські окупанти в блокадному Маріуполі продовжують обстріл та намагаються штурмувати "Азовсталь", де переховується велика кількість цивільних осіб.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують викладати відео щоденного обстрілу та штурму, ховаючись за "знято до повної блокади Азовсталі". Брехня про брехню", - наголосив він.


"Маріуполь. На зараз. Окупанти з 12-00 закрили доступ в Лівобережному районі від парку "Веселка" та по вул. Пашковського. Місцеві мешканці повідомляють про великий рух техники в бік Азовсталі та звуки боїв. Окупанти продовжують спроби штурму Азовсталі після масованного бомбардування вночі", - йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують штурмувати Азовсталь 01

Маріуполь (3261)
+19
вот вам и "герои брестской крепости", "непобедимые" которым даже немцы отдавали честь...
да ****-раша? никаких аналогий??? победобесие убило будущее...
да только "защитники" - руцкоязычные украинцы.... а "немцы" - руцкие чего-то там асвабадители....
объяснить сей сюжет нелегко...особенно слепо-глухонемым ************...
показати весь коментар
28.04.2022 18:06 Відповісти
+15
Боже, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам та всім, хто потребує захисту від нелюдей путінських
показати весь коментар
28.04.2022 18:07 Відповісти
+10
ГЕРОИ УКРАИНЫ держитесь!весь мир с вами!
показати весь коментар
28.04.2022 18:12 Відповісти
Пишем Байдену лично. Соединеные Штаты могут стать над Сторонамии забрать осаждённых, по законам воинской чести.
https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Здесь адрес и инструкция по оформлению... Пусть тысячи подписчиков Цензора посвятят 10 минут попытке спасения героев. Слава УКраине !
показати весь коментар
28.04.2022 18:20 Відповісти
Це великий біль України, ніхто не повірить, що НЕ можна щось зробити. Смерть на очах усього світу. Витримайте всім чортам на перекір, виживіть,
показати весь коментар
28.04.2022 18:22 Відповісти
Вот вам и "запрещаю штурм" от Пуйла. Для ТВ одно, в реальности совсем другое. Почему, интересно, меня это не удивляет?
показати весь коментар
28.04.2022 18:22 Відповісти
РОССИЯНИ АТАКУЮТ ПУСТУЮ ЗЕМЛЮ !!!???
показати весь коментар
28.04.2022 18:24 Відповісти
Рассеян придумав єльцин ! Є просто - москалі..
показати весь коментар
28.04.2022 18:45 Відповісти
точніше - мокшани. На честь мокшанських болот, на місці яких побудовано мацкву.
показати весь коментар
28.04.2022 19:36 Відповісти
Это же п#ц просто!
показати весь коментар
28.04.2022 18:27 Відповісти
Всемилостивейший Господь. Обращаюсь к тебе с просьбой. Мне не пришлось держать оружия в руках, по сему прошу тебя. Не дай погибнуть тем воинам, которые с родителями попрощались и оставаясь перепоясанными, обороняют селение. Забери меня за их счёт, я согласен. Если Бог есть любовь - даруй им жизнь, забери меня бездарного за их счёт. Не дай их в утрату. Прошу тебя, защити их.
показати весь коментар
28.04.2022 18:39 Відповісти
А імпорті гаубиці без діла? Чи ракети - на 300 км?
показати весь коментар
28.04.2022 18:43 Відповісти
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня.

Дальность стрельбы РСЗО - 300 км.
Почему не применяют в Мариуполе?
показати весь коментар
28.04.2022 19:01 Відповісти
На жаль, хочемо ми цього чи ні, як дико це може звучати, але хлопці на азовсталі приречені на смерть, особливо поранені, в полон вони навряд чи здадуться, бо для них рашистський полон буде гірше смерті. Тут потрібно думати, щоб нових маріуполів не було, бо кацапня надрачує на "хахлов в котле" вже в районі сєвєра і Лисичанська, сподіваюся, що генштаб, хоч тут не обісреться і відведе людей.
показати весь коментар
28.04.2022 19:01 Відповісти
А Арестович предвещает скорое окончание боевых действий.
показати весь коментар
28.04.2022 19:55 Відповісти
Чтоб вы сдохли проклятые орки-нелюди!!!
показати весь коментар
28.04.2022 19:53 Відповісти
 
 