Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". ВIДЕО

Російські окупанти в блокадному Маріуполі продовжують обстріл та намагаються штурмувати "Азовсталь", де переховується велика кількість цивільних осіб.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують викладати відео щоденного обстрілу та штурму, ховаючись за "знято до повної блокади Азовсталі". Брехня про брехню", - наголосив він.



"Маріуполь. На зараз. Окупанти з 12-00 закрили доступ в Лівобережному районі від парку "Веселка" та по вул. Пашковського. Місцеві мешканці повідомляють про великий рух техники в бік Азовсталі та звуки боїв. Окупанти продовжують спроби штурму Азовсталі після масованного бомбардування вночі", - йдеться в повідомленні.

