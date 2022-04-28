Оккупанты продолжают попытки штурма "Азовстали". ВИДЕО

Российские оккупанты в блокадном Мариуполе продолжают обстрел и пытаются штурмовать "Азовсталь", где скрывается большое количество гражданских лиц.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают выкладывать видео ежедневного обстрела и штурма, прячась за "снято до полной блокады "Азовстали". Ложь о лжи", - подчеркнул он.

"Мариуполь. Сейчас. Оккупанты с 12:00 закрыли доступ в Левобережном районе от парка "Радуга" и до ул. Пашковского. Местные жители сообщают о большом движении техники в сторону "Азовстали" и звуках боев. Оккупанты продолжают попытки штурма "Азовстали" после мсованной бомбардировки ночью", - говорится в сообщении.

