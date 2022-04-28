Оккупанты продолжают попытки штурма "Азовстали". ВИДЕО
Российские оккупанты в блокадном Мариуполе продолжают обстрел и пытаются штурмовать "Азовсталь", где скрывается большое количество гражданских лиц.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают выкладывать видео ежедневного обстрела и штурма, прячась за "снято до полной блокады "Азовстали". Ложь о лжи", - подчеркнул он.
"Мариуполь. Сейчас. Оккупанты с 12:00 закрыли доступ в Левобережном районе от парка "Радуга" и до ул. Пашковского. Местные жители сообщают о большом движении техники в сторону "Азовстали" и звуках боев. Оккупанты продолжают попытки штурма "Азовстали" после мсованной бомбардировки ночью", - говорится в сообщении.
да ****-раша? никаких аналогий??? победобесие убило будущее...
да только "защитники" - руцкоязычные украинцы.... а "немцы" - руцкие чего-то там асвабадители....
объяснить сей сюжет нелегко...особенно слепо-глухонемым ************...
https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Здесь адрес и инструкция по оформлению... Пусть тысячи подписчиков Цензора посвятят 10 минут попытке спасения героев. Слава УКраине !
Дальность стрельбы РСЗО - 300 км.
Почему не применяют в Мариуполе?