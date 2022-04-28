РУС
13 631 19

Оккупанты продолжают попытки штурма "Азовстали". ВИДЕО

Российские оккупанты в блокадном Мариуполе продолжают обстрел и пытаются штурмовать "Азовсталь", где скрывается большое количество гражданских лиц.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают выкладывать видео ежедневного обстрела и штурма, прячась за "снято до полной блокады "Азовстали". Ложь о лжи", - подчеркнул он.

"Мариуполь. Сейчас. Оккупанты с 12:00 закрыли доступ в Левобережном районе от парка "Радуга" и до ул. Пашковского. Местные жители сообщают о большом движении техники в сторону "Азовстали" и звуках боев. Оккупанты продолжают попытки штурма "Азовстали" после мсованной бомбардировки ночью", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают попытки штурма Азовстали 01

Мариуполь (5741)
вот вам и "герои брестской крепости", "непобедимые" которым даже немцы отдавали честь...
да ****-раша? никаких аналогий??? победобесие убило будущее...
да только "защитники" - руцкоязычные украинцы.... а "немцы" - руцкие чего-то там асвабадители....
объяснить сей сюжет нелегко...особенно слепо-глухонемым ************...
показать весь комментарий
28.04.2022 18:06 Ответить
Боже, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам та всім, хто потребує захисту від нелюдей путінських
показать весь комментарий
28.04.2022 18:07 Ответить
ГЕРОИ УКРАИНЫ держитесь!весь мир с вами!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:12 Ответить
Пишем Байдену лично. Соединеные Штаты могут стать над Сторонамии забрать осаждённых, по законам воинской чести.
https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Здесь адрес и инструкция по оформлению... Пусть тысячи подписчиков Цензора посвятят 10 минут попытке спасения героев. Слава УКраине !
показать весь комментарий
28.04.2022 18:20 Ответить
Це великий біль України, ніхто не повірить, що НЕ можна щось зробити. Смерть на очах усього світу. Витримайте всім чортам на перекір, виживіть,
показать весь комментарий
28.04.2022 18:22 Ответить
Вот вам и "запрещаю штурм" от Пуйла. Для ТВ одно, в реальности совсем другое. Почему, интересно, меня это не удивляет?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:22 Ответить
РОССИЯНИ АТАКУЮТ ПУСТУЮ ЗЕМЛЮ !!!???
показать весь комментарий
28.04.2022 18:24 Ответить
Рассеян придумав єльцин ! Є просто - москалі..
показать весь комментарий
28.04.2022 18:45 Ответить
точніше - мокшани. На честь мокшанських болот, на місці яких побудовано мацкву.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:36 Ответить
Это же п#ц просто!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:27 Ответить
Всемилостивейший Господь. Обращаюсь к тебе с просьбой. Мне не пришлось держать оружия в руках, по сему прошу тебя. Не дай погибнуть тем воинам, которые с родителями попрощались и оставаясь перепоясанными, обороняют селение. Забери меня за их счёт, я согласен. Если Бог есть любовь - даруй им жизнь, забери меня бездарного за их счёт. Не дай их в утрату. Прошу тебя, защити их.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:39 Ответить
А імпорті гаубиці без діла? Чи ракети - на 300 км?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:43 Ответить
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня.

Дальность стрельбы РСЗО - 300 км.
Почему не применяют в Мариуполе?
показать весь комментарий
28.04.2022 19:01 Ответить
На жаль, хочемо ми цього чи ні, як дико це може звучати, але хлопці на азовсталі приречені на смерть, особливо поранені, в полон вони навряд чи здадуться, бо для них рашистський полон буде гірше смерті. Тут потрібно думати, щоб нових маріуполів не було, бо кацапня надрачує на "хахлов в котле" вже в районі сєвєра і Лисичанська, сподіваюся, що генштаб, хоч тут не обісреться і відведе людей.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:01 Ответить
А Арестович предвещает скорое окончание боевых действий.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:55 Ответить
Чтоб вы сдохли проклятые орки-нелюди!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:53 Ответить
 
 