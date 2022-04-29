Ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва. ВIДЕО камер спостереження

Вчорашній ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва зафіксували міські камери спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис падіння двох ракет опублікований в соцмережах.

Вибухи у столиці пролунали близько восьмої вечора, на відео з камер відеоспостереження видно - було два снаряди. Перший удар прийшовся поруч із багатоповерхівкою, але вже за 20 секунд друга ракета попала в сам будинок. У момент обстрілу в будинку були його мешканці. Постраждало щонайменше 10 людей. Важких поранень потерпілі не отримали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Києва рашистами 28 квітня. ВIДЕО