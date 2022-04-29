УКР
46 323 59

Ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва. ВIДЕО камер спостереження

Вчорашній ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва зафіксували міські камери спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис падіння двох ракет опублікований в соцмережах.

Вибухи у столиці пролунали близько восьмої вечора, на відео з камер відеоспостереження видно - було два снаряди. Перший удар прийшовся поруч із багатоповерхівкою, але вже за 20 секунд друга ракета попала в сам будинок. У момент обстрілу в будинку були його мешканці. Постраждало щонайменше 10 людей. Важких поранень потерпілі не отримали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Києва рашистами 28 квітня. ВIДЕО

Київ (20033) крилаті ракети (1088) обстріл (30409) Повітряні атаки на Київ (915)
+55
Это ж сидит какое-то то кацапское падло,ставит точку в центр Киева,а в "точке" 4 квартала. И полетело. Куда? В кого? А пох. Мразоты свиноруские.
29.04.2022 09:50
+49
кацапам смерть!!!
29.04.2022 09:46
+23
Смерть и проклятие всем поколениям орков на века!!!!!!!
29.04.2022 10:06
ну и какой там завод?
29.04.2022 10:15
Артема
29.04.2022 10:30
шановна, не розповідайте, що там і де. не знають і не треба.
29.04.2022 10:35
єтот муравейник завод?

https://youtu.be/ay6gEQsXtHk

роликов украинских на ютубе куча по поводу вчерашнего прилёта. Кроме "завода - муравейник" куда прилетела ракета ничего не видно
29.04.2022 11:21
взагалі то я Київу але судячи по фото споруд куда прилетіли ракети - там явно не завод Артем, а звичайна багатоповерхівка.
29.04.2022 11:04
вот прям вам сейчас фото завода покажут. Кто киевлянин, тот знает, что и где.
29.04.2022 11:08
жить в Киеве и знать Киев-не одно и то же.
29.04.2022 11:13
вот ещё видео, ну и куда прилёт? https://youtu.be/zBqbduFZhOA
29.04.2022 11:19
І що? А де та багатоповерхівка стоїть? Що поряд? Ну не можна бути такими тупими, щоб думати, що ракети летіли саме в багатоповерхівку.
29.04.2022 11:31
але по факту прилетіли в неї. не важливо куди летіли (може на банкову) важливо куди упали, причому без "допомоги" ППО.

доречі - вічна память Вероніці https://t.me/truexanewsua/44280
29.04.2022 12:27
Летело в Артёма. Просто у кацев кривые руки\мозги\ракеты. С одной стороны это хорошо, а со стороны дома -плохо
29.04.2022 12:08
https://t.me/truexanewsua/44210 ну і який це завод ? там цегляна шестиповерхівка
29.04.2022 11:09
козлорило-фашистська ********** уже відзвітувалась (посилання на нашу "Труху") https://t.me/truexanewsua/44269
29.04.2022 11:24
Ідіот
29.04.2022 11:34
ну и какой єто нах. завод Артема ?
вон Кличко стоит на фоне прилёта
https://youtu.be/uXcikUWZHRU
29.04.2022 11:16
Да упокойся и не ори! Включи мозги: там от пострадавшего дома до Артёма 150 м
29.04.2022 12:11
в том то и дело
29.04.2022 12:24
Это у тебя дура в квартире завод, а у нормальных людей заводов в квартирах нет
29.04.2022 10:15
Нет у неё дома завода, так бражку выпивают, бо трубы горят.
29.04.2022 10:47
Хорошо, на ********** за две ракеты пустить под откос два эшелона, а там ещё бывает газопроводы магистральные вдоль ж/д идут...
29.04.2022 10:42
Даже хуже, сидит предатель в Киеве и делает наводку куда палить.
30.04.2022 01:39
Тварюки прокляті..А наші зрадники теж -мразота
29.04.2022 09:56
а це гімно взагалі потрібно через провайдерів вираховувати та розстрілювати прямо в квартирах. Пішла через провайдера інофрмація на козлорилу ********** (люба) - зразу виїзд за адресою взлм вхідних дверей і Ф1 без чеки в приміщення.
29.04.2022 11:27
Кацапоиды раздувают тему что был удар по военным обьектам. Ну и где там военный обьект? ***** именно нанес удар по Киеву с целью запугать генсека ООН и других мировых лидеров
29.04.2022 09:59
74% кацапоидов поддерживают войну в Украине.
Так что, им пох, куда попали.
29.04.2022 10:08
У них и в Кременчуге ТЕЦ был военным объектом, пох что 180 тысяч людей без горячей воды и тепла оставили.
29.04.2022 10:45
головне, щоб наші зробили висновки и "розтягнули" виробництво і технічний відділ по всій Україні, бо погань може "пафтаріть"
29.04.2022 12:30
ну да все правильно - что такое перенести производство плевое дело - на "кравчучку" погрузил и перевез
29.04.2022 16:30
Вот с..ки кацапские!!!! Горите орки в аду!!!
29.04.2022 10:04
И чего этим обстрелом достигли?
Все кто это видел или пострадал - навсегда стали кровными врагами кремля.
29.04.2022 10:13
хто був врагом, той і залишився, а прокацаплені стали любити кремль більше
29.04.2022 10:41
А якесь лайно вчора на цензорі доказувало , що "вибуху не було , просто ракети впали не туди "
29.04.2022 10:40
а ше звинувачують ППО, шо мол, збивають ракети над домами, а не трогали б, то вони полетіли куда нада. Тіпа, бєз врєда
29.04.2022 10:43
- на біле кажуть чорне , то справжні кацапські свини (привикли брехать за поребриком)...
29.04.2022 22:14
На белой машинке не доехал до первой ракеты, подставился под вторую
29.04.2022 10:49
рабсеяне, а шо это у вас ракеты 80-х годов, новых нет? ********** надул резиновые, вяличие сдулось...
29.04.2022 11:01
раzzея должна быть разрушена.
29.04.2022 11:05
Не могу понять, раз есть ракеты с дальностью 500км, так этого за глаза хватает ********* по МОСКОВСКОЙ РУБЛЕВКЕ там как раз вся эта мразота и живет котора самым прямым образом прицасна к войне, так сказать там невиновных нет, одни, воры, бандиты и убийцы.

******* хоть разок по ним, и выпустите новую почтовуй марку "Прощай рублевка!!!"
29.04.2022 11:39
для начала нужно ******* по артерии боеприпасов и оружия - "крымской плотине", потом ******* по Севастополю во время загрузки подводных лодок калибрами, а уже потом можно страдать ****** и гасить популяцию козломордых в москве и воронеже
29.04.2022 12:33
может ты расскажешь чем ?
29.04.2022 16:33
у України таких ракет (500км) просто нема. Треба було 8років не торг
29.04.2022 12:52 Відповісти
Финансирование программы по производству ракет средней дальности - до 480 км. уже прошедших удачные испытания в 2015г., Сапсан,Гром,Гром 2, Борисфен были приостановленны в 2016г. и окончательно похороненые 2019г.
Всем понятно.
29.04.2022 19:16 Відповісти
Как ты умудрился соврать по всем пунктам?)
29.04.2022 21:04 Відповісти
Тем, кто хочет брать в плен кацапских мясников посвящается.
29.04.2022 13:14 Відповісти
РОССИЯНИ ПДРЫ ДУРНЫЕ !!!
29.04.2022 15:07 Відповісти
Ленд ліз! Магічне слово. Як воно подіяло на прохвостів з ОПи, Агрохімія був у прострації, гірко було дивитись. Так і згадується "Шеф все пропало". Группа переговорників від ОПи в Ж.... і Резніков якійсь потерянний. Подоляк без своїх ботів. Сірожа Лещ несе з піднесенням якусь ахінею, Один ісландець по накатаному ще ображає патріотів. А ВСУ проводить тренування по живих мішенях оркоманів.
29.04.2022 15:58 Відповісти
А на тому заводі, що поруч, зробили ракети Т-382, що за своїми ТТХ дозволяють збивати цілі на висоті 25 м. Вже випробувані зразки десь лежать без діла, бо до них не доробили станцію супроводу цілі. Бо за ці гроші треба було провести гной-паради у супроводі тисяч ментів і нацгвардії під командуванням соросівсько-пінчуковської мафії і годувати кодло грантоїдів замість інженерів у конструкторському бюро.
29.04.2022 17:08 Відповісти
100%
29.04.2022 19:17 Відповісти
- не намовляйте на ОП під час війни з кацапстаном .
Не тільки військові розробки десь пропали , так уже і цифрові канали опозиційні повимикали ...
29.04.2022 22:30 Відповісти
 
 