Ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва. ВIДЕО камер спостереження
Вчорашній ракетний обстріл житлових будинків в Шевченківському районі Києва зафіксували міські камери спостереження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис падіння двох ракет опублікований в соцмережах.
Вибухи у столиці пролунали близько восьмої вечора, на відео з камер відеоспостереження видно - було два снаряди. Перший удар прийшовся поруч із багатоповерхівкою, але вже за 20 секунд друга ракета попала в сам будинок. У момент обстрілу в будинку були його мешканці. Постраждало щонайменше 10 людей. Важких поранень потерпілі не отримали.
Топ коментарі
+55 Garry Grant
показати весь коментар29.04.2022 09:50 Відповісти Посилання
+49 Andrey Zharov
показати весь коментар29.04.2022 09:46 Відповісти Посилання
+23 Anacheeta
показати весь коментар29.04.2022 10:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/ay6gEQsXtHk
роликов украинских на ютубе куча по поводу вчерашнего прилёта. Кроме "завода - муравейник" куда прилетела ракета ничего не видно
доречі - вічна память Вероніці https://t.me/truexanewsua/44280
вон Кличко стоит на фоне прилёта
https://youtu.be/uXcikUWZHRU
Так что, им пох, куда попали.
Все кто это видел или пострадал - навсегда стали кровными врагами кремля.
******* хоть разок по ним, и выпустите новую почтовуй марку "Прощай рублевка!!!"
Всем понятно.
Не тільки військові розробки десь пропали , так уже і цифрові канали опозиційні повимикали ...