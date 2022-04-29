Ракетный обстрел жилых домов в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО камер наблюдения

Вчерашний ракетный обстрел жилых домов в Шевченковском районе Киева зафиксировали городские камеры наблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения двух ракет опубликована в соцсетях.

Взрывы в столице раздались около восьми вечера, на видео с камер видеонаблюдения видно было два снаряда. Первый удар пришелся рядом с многоэтажкой, но уже через 20 секунд вторая ракета попала в сам дом. В момент обстрела в доме находились его жители. Пострадали не менее 10 человек. Тяжелые ранения пострадавшие не получили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Киева рашистами 28 апреля. ВИДЕО