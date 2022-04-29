Ракетный обстрел жилых домов в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО камер наблюдения
Вчерашний ракетный обстрел жилых домов в Шевченковском районе Киева зафиксировали городские камеры наблюдения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения двух ракет опубликована в соцсетях.
Взрывы в столице раздались около восьми вечера, на видео с камер видеонаблюдения видно было два снаряда. Первый удар пришелся рядом с многоэтажкой, но уже через 20 секунд вторая ракета попала в сам дом. В момент обстрела в доме находились его жители. Пострадали не менее 10 человек. Тяжелые ранения пострадавшие не получили.
https://youtu.be/ay6gEQsXtHk
роликов украинских на ютубе куча по поводу вчерашнего прилёта. Кроме "завода - муравейник" куда прилетела ракета ничего не видно
доречі - вічна память Вероніці https://t.me/truexanewsua/44280
вон Кличко стоит на фоне прилёта
https://youtu.be/uXcikUWZHRU
Так что, им пох, куда попали.
Все кто это видел или пострадал - навсегда стали кровными врагами кремля.
******* хоть разок по ним, и выпустите новую почтовуй марку "Прощай рублевка!!!"
Всем понятно.
Не тільки військові розробки десь пропали , так уже і цифрові канали опозиційні повимикали ...