Ракетный обстрел жилых домов в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО камер наблюдения

Вчерашний ракетный обстрел жилых домов в Шевченковском районе Киева зафиксировали городские камеры наблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения двух ракет опубликована в соцсетях.

Взрывы в столице раздались около восьми вечера, на видео с камер видеонаблюдения видно было два снаряда. Первый удар пришелся рядом с многоэтажкой, но уже через 20 секунд вторая ракета попала в сам дом. В момент обстрела в доме находились его жители. Пострадали не менее 10 человек. Тяжелые ранения пострадавшие не получили.

+55
Это ж сидит какое-то то кацапское падло,ставит точку в центр Киева,а в "точке" 4 квартала. И полетело. Куда? В кого? А пох. Мразоты свиноруские.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:50 Ответить
+49
кацапам смерть!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 09:46 Ответить
+23
Смерть и проклятие всем поколениям орков на века!!!!!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:06 Ответить
ну и какой там завод?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:15 Ответить
Артема
показать весь комментарий
29.04.2022 10:30 Ответить
шановна, не розповідайте, що там і де. не знають і не треба.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:35 Ответить
єтот муравейник завод?

https://youtu.be/ay6gEQsXtHk

роликов украинских на ютубе куча по поводу вчерашнего прилёта. Кроме "завода - муравейник" куда прилетела ракета ничего не видно
показать весь комментарий
29.04.2022 11:21 Ответить
взагалі то я Київу але судячи по фото споруд куди прилетіли ракети - там явно не завод Артем, а звичайна багатоповерхівка.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:04 Ответить
вот прям вам сейчас фото завода покажут. Кто киевлянин, тот знает, что и где.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:08 Ответить
жить в Киеве и знать Киев-не одно и то же.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:13 Ответить
вот ещё видео, ну и куда прилёт? https://youtu.be/zBqbduFZhOA
показать весь комментарий
29.04.2022 11:19 Ответить
І що? А де та багатоповерхівка стоїть? Що поряд? Ну не можна бути такими тупими, щоб думати, що ракети летіли саме в багатоповерхівку.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:31 Ответить
але по факту прилетіли в неї. не важливо куди летіли (може на банкову) важливо куди упали, причому без "допомоги" ППО.

доречі - вічна память Вероніці https://t.me/truexanewsua/44280
показать весь комментарий
29.04.2022 12:27 Ответить
Летело в Артёма. Просто у кацев кривые руки\мозги\ракеты. С одной стороны это хорошо, а со стороны дома -плохо
показать весь комментарий
29.04.2022 12:08 Ответить
https://t.me/truexanewsua/44210 ну і який це завод ? там цегляна шестиповерхівка
показать весь комментарий
29.04.2022 11:09 Ответить
козлорило-фашистька ********** уже відзвітувалась (посилання на нашу "Труху") https://t.me/truexanewsua/44269
показать весь комментарий
29.04.2022 11:24 Ответить
Ідіот
показать весь комментарий
29.04.2022 11:34 Ответить
ну и какой єто нах. завод Артема ?
вон Кличко стоит на фоне прилёта
https://youtu.be/uXcikUWZHRU
показать весь комментарий
29.04.2022 11:16 Ответить
Да упокойся и не ори! Включи мозги: там от пострадавшего дома до Артёма 150 м
показать весь комментарий
29.04.2022 12:11 Ответить
в том то и дело
показать весь комментарий
29.04.2022 12:24 Ответить
Это у тебя дура в квартире завод, а у нормальных людей заводов в квартирах нет
показать весь комментарий
29.04.2022 10:15 Ответить
Нет у неё дома завода, так бражку выпивают, бо трубы горят.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:47 Ответить
Хорошо, на ********** за две ракеты пустить под откос два эшелона, а там ещё бывает газопроводы магистральные вдоль ж/д идут...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:42 Ответить
Даже хуже, сидит предатель в Киеве и делает наводку куда палить.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:39 Ответить
Тварюки прокляті..А наші зрадники теж -мразота
показать весь комментарий
29.04.2022 09:56 Ответить
а це гімно взагалі потрібно через провайдерів вираховувати та розстрілювати прямо в квартирах. Пішла через провайдера інофрмація на козлорилу ********** (люба) - зразу виїзд за адресою взлм вхідних дверей і Ф1 без чеки в приміщення.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:27 Ответить
Кацапоиды раздувают тему что был удар по военным обьектам. Ну и где там военный обьект? ***** именно нанес удар по Киеву с целью запугать генсека ООН и других мировых лидеров
показать весь комментарий
29.04.2022 09:59 Ответить
74% кацапоидов поддерживают войну в Украине.
Так что, им пох, куда попали.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:08 Ответить
У них и в Кременчуге ТЕЦ был военным объектом, пох что 180 тысяч людей без горячей воды и тепла оставили.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:45 Ответить
головне, щоб наші зробили висновки и "розтягнули" виробництво і технічний відділ по всій Україні, бо погань може "пафтаріть"
показать весь комментарий
29.04.2022 12:30 Ответить
ну да все правильно - что такое перенести производство плевое дело - на "кравчучку" погрузил и перевез
показать весь комментарий
29.04.2022 16:30 Ответить
Вот с..ки кацапские!!!! Горите орки в аду!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:04 Ответить
И чего этим обстрелом достигли?
Все кто это видел или пострадал - навсегда стали кровными врагами кремля.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:13 Ответить
хто був врагом, той і залишився, а прокацаплені стали любити кремль більше
показать весь комментарий
29.04.2022 10:41 Ответить
А якесь лайно вчора на цензорі доказувало , що "вибуху не було , просто ракети впали не туди "
показать весь комментарий
29.04.2022 10:40 Ответить
а ше звинувачують ППО, шо мол, збивають ракети над домами, а не трогали б, то вони полетіли куда нада. Тіпа, бєз врєда
показать весь комментарий
29.04.2022 10:43 Ответить
- на біле кажуть чорне , то справжні кацапські свини (привикли брехать за поребриком)...
показать весь комментарий
29.04.2022 22:14 Ответить
На белой машинке не доехал до первой ракеты, подставился под вторую
показать весь комментарий
29.04.2022 10:49 Ответить
рабсеяне, а шо это у вас ракеты 80-х годов, новых нет? ********** надул резиновые, вяличие сдулось...
показать весь комментарий
29.04.2022 11:01 Ответить
раzzея должна быть разрушена.
показать весь комментарий
29.04.2022 11:05 Ответить
Не могу понять, раз есть ракеты с дальностью 500км, так этого за глаза хватает ********* по МОСКОВСКОЙ РУБЛЕВКЕ там как раз вся эта мразота и живет котора самым прямым образом прицасна к войне, так сказать там невиновных нет, одни, воры, бандиты и убийцы.

******* хоть разок по ним, и выпустите новую почтовуй марку "Прощай рублевка!!!"
показать весь комментарий
29.04.2022 11:39 Ответить
для начала нужно ******* по артерии боеприпасов и оружия - "крымской плотине", потом ******* по Севастополю во время загрузки подводных лодок калибрами, а уже потом можно страдать ****** и гасить популяцию козломордых в москве и воронеже
показать весь комментарий
29.04.2022 12:33 Ответить
может ты расскажешь чем ?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:33 Ответить
у України таких ракет (500км) просто нема. Треба було 8років не торгівельни центри будувати, новобудови, офшори, аренда а військову промисловість подіймати. А тепер маємо, шо маємо. Та й який смисл стріляти по столиці держави зі другим арсеналом термоядерної зброї ? (кучма все зробив та тепер живе в роскоші за кордоном попивая сік)
показать весь комментарий
29.04.2022 12:52 Ответить
Финансирование программы по производству ракет средней дальности - до 480 км. уже прошедших удачные испытания в 2015г., Сапсан,Гром,Гром 2, Борисфен были приостановленны в 2016г. и окончательно похороненые 2019г.
Всем понятно.
показать весь комментарий
29.04.2022 19:16 Ответить
Как ты умудрился соврать по всем пунктам?)
показать весь комментарий
29.04.2022 21:04 Ответить
Тем, кто хочет брать в плен кацапских мясников посвящается.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:14 Ответить
РОССИЯНИ ПДРЫ ДУРНЫЕ !!!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:07 Ответить
Ленд ліз! Магічне слово. Як воно подіяло на прохвостів з ОПи, Агрохімія був у прострації, гірко було дивитись. Так і згадується "Шеф все пропало". Группа переговорників від ОПи в Ж.... і Резніков якійсь потерянний. Подоляк без своїх ботів. Сірожа Лещ несе з піднесенням якусь ахінею, Один ісландець по накатаному ще ображає патріотів. А ВСУ проводить тренування по живих мішенях оркоманів.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:58 Ответить
А на тому заводі, що поруч, зробили ракети Т-382, що за своїми ТТХ дозволяють збивати цілі на висоті 25 м. Вже випробувані зразки десь лежать без діла, бо до них не доробили станцію супроводу цілі. Бо за ці гроші треба було провести гной-паради у супроводі тисяч ментів і нацгвардії під командуванням соросівсько-пінчуковської мафії і годувати кодло грантоїдів замість інженерів у конструкторському бюро.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:08 Ответить
100%
показать весь комментарий
29.04.2022 19:17 Ответить
- не намовляйте на ОП під час війни з кацапстаном .
Не тільки військові розробки десь пропали , так уже і цифрові канали опозиційні повимикали ...
показать весь комментарий
29.04.2022 22:30 Ответить
 
 