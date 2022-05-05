Вогонь з американського гранатомета М32А1 по російських позиціях біля Рубіжного. ВIДЕО

Боєць Нацгвардії відстрілює барабан гранат з американского гранатомета М32А1 по російському опорному пункту, який знаходиться у лісопосадці.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Це був бойовий вихід біля Рубіжного на Луганщині. Відстань до опороного пункту окупантів приблизно 300 метрів.

"Гранатомет стріляє 40 мм гранатами, застосовується для штурмових дій, оснащений оптичним прицілом, який забезпечує високу точність прямого пострілу, мобільність. Зброя точна та ефектива проти цілей на відкритій місцевості, або для того, щоб пристинути противника до укриття для здйснення маневру, не дозволити противнику вести спостереження та вицілювання. Це тепер один з варіантів озброєння гранатометника, який є більше оптимальним для коротких дистанцій та маневреного бою з піхотою. Наш гранатометник взяв з собою 30 гранат. Особливого екшену не було, набагато видовщніше було коли на відході групу намагались накрити 120 мм міномети) Але все минуло добре.

Гранатомет М32А1 не може бути основним видом озброєння гранатометника, але має бути на озброєнні як варіант для виконання спеціальних завдань", - розповів Бутусов.

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