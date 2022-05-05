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Вогонь з американського гранатомета М32А1 по російських позиціях біля Рубіжного. ВIДЕО

Боєць Нацгвардії відстрілює барабан гранат з американского гранатомета М32А1 по російському опорному пункту, який знаходиться у лісопосадці.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Це був бойовий вихід біля Рубіжного на Луганщині. Відстань до опороного пункту окупантів приблизно 300 метрів.

"Гранатомет стріляє 40 мм гранатами, застосовується для штурмових дій, оснащений оптичним прицілом, який забезпечує високу точність прямого пострілу, мобільність. Зброя точна та ефектива проти цілей на відкритій місцевості, або для того, щоб пристинути противника до укриття для здйснення маневру, не дозволити противнику вести спостереження та вицілювання. Це тепер один з варіантів озброєння гранатометника, який є більше оптимальним для коротких дистанцій та маневреного бою з піхотою. Наш гранатометник взяв з собою 30 гранат. Особливого екшену не було, набагато видовщніше було коли на відході групу намагались накрити 120 мм міномети) Але все минуло добре.

Гранатомет М32А1 не може бути основним видом озброєння гранатометника, але має бути на озброєнні як варіант для виконання спеціальних завдань", - розповів Бутусов.

Також дивіться: "10 дней учебки и уничтожил БТР", - Олександр, доброволець з 79-ї бригади. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3615) Національна гвардія (1564) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+71
Ці люди віддають себе,щоб захистити Україну. Тримайтесь і бережіть себе
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05.05.2022 23:41 Відповісти
+55
Тихо прийшов, тихо пішов.
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05.05.2022 23:43 Відповісти
+27
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06.05.2022 00:31 Відповісти
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Ці люди віддають себе,щоб захистити Україну. Тримайтесь і бережіть себе
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05.05.2022 23:41 Відповісти
Тихо прийшов, тихо пішов.
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05.05.2022 23:43 Відповісти
Козирна ружбайка, я б купив
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05.05.2022 23:44 Відповісти
Щурів відстрілювати?
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06.05.2022 01:56 Відповісти
Щурі, вони різні бувають - деяких на перший погляд від людей не відрізниш
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06.05.2022 10:03 Відповісти
Гнид
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06.05.2022 10:04 Відповісти
щось як для трьохсот метрів вони надто спокійно ходять в повний зріст, так можуть і з калашів через сосни завалити
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05.05.2022 23:48 Відповісти
Яка пряма видимість в лісі по твоєму? 50м максимум ( в густому -20).
А 300 м - можна грибникам вже згубити один одного.
Як ти з калаша 300 м лісу прострелиш?
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06.05.2022 00:09 Відповісти
Ще доповню.
Боєць спеціально знайшов галявину і під кутом здійснив постріли - щоб граната втигла набрати висоту до найближчих дерев. Інакше - пшик - ліс не прострелиш.
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06.05.2022 00:23 Відповісти
так от підійти до стрляючого й можна на 50т.. тим паче там молодняк сосновий і просіка, снайпера можуть сидіти на прикритті опорника,, чи він лінійкою поміряв скільки метрів до кожного кацапа якого не видно і вирішив в повний зріст прогулятись.
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06.05.2022 00:23 Відповісти
так бовдуре- це відео знімав 95 квартал, а стріляв лисий та лихими парфумами.
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06.05.2022 00:12 Відповісти
Сразу видно, что с АК никогда не стрелял. Там с 50 м бы попасть 🙂
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06.05.2022 01:14 Відповісти
так так - почалася тактика для чайників...
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06.05.2022 04:04 Відповісти
Дивно якось. Гранатомет стріляє на 300 метрів, а пердачини у кацапів вибухають аж до Сахаліна... 💥💥💥
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05.05.2022 23:50 Відповісти
Та Да, кумулятивний чи синергетичний ефект називається.
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06.05.2022 00:09 Відповісти
Это же для уличных боев и штурма построек а не для поля или леса.
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05.05.2022 23:53 Відповісти
Для всякых дыр неожиданно может пригодится.
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06.05.2022 12:02 Відповісти
Родным защитников "Азовстали" не дали провести митинг в Киеве
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05.05.2022 23:54 Відповісти
Може "не голився"? У тебе вуха не в'януть, очі не кліпають від отого "не брився"?
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06.05.2022 00:03 Відповісти
Ано с лахти, шакшотой хухеля пользуецца.
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06.05.2022 00:15 Відповісти
"Лінгвіст" недороблений, ти не знав, що в українській мові є слово "бритва"?!!! а значить і дієслово "бритися". Так хто в нас з лахти? Очевидно що ти, разом з .
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06.05.2022 13:31 Відповісти
Слово бритва Є, але вживають переважно дієслово ГОЛИТИСЯ, хоча дієслово бритися теж є. Але, майже, не вживається.
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06.05.2022 22:14 Відповісти
Eta kavota udevlajet ?
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06.05.2022 00:05 Відповісти
izklaidēt krievus kad granāta lido
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06.05.2022 12:30 Відповісти
Тезку свого з опзж не забудь прихопити на урочистості поздоровлення Зе із загибеллю захисників Маріка.
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06.05.2022 00:11 Відповісти
Та непогано б. Тільки зільона наволоч, на кшталт тебе розмінувала перед війною вихід з Криму і як наслідок утворилася діра в обороні і:

- окупований Херсон,
- окупований Мелітополь
- окупований Генічеськ і майже всузбережжя до Миколаєва
- оттчений і блокований МАРІУПІЛЬ
- ВЖЕ загинули більше 50 тис. людей , а скільки ЩЕ загине при звільненні цих земель.
Увага питання: "Кого з українських високопосадовців розірвати між берез після *****, в другу чергу, за невиконання своїх службових обов'язків, що призвело до надтрагічних наслідків"?
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06.05.2022 00:20 Відповісти
Досить вже на ці міни молитись та зраду розганяти - не затримали б вони їх.
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06.05.2022 11:45 Відповісти
Ну, ти мабуть, відомий "міньор" чи міньєт(весь час плутаю), тобі видніше.
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06.05.2022 22:06 Відповісти
На месте Зеленского я бы собрал цензоровских порохоботов в штурмовую бригаду, и послал бы на деблокаду Мариуполя. Хорошо бы им еще Сивочолого в комбриги.
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06.05.2022 00:10 Відповісти
рабинович вы таки поясните вы где и как ваш друг рузге агент кадеми
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06.05.2022 00:13 Відповісти
Уместе с пирипилиссей на мальдивах атсрелюицца.
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06.05.2022 00:19 Відповісти
Анєхдот згадала:
- Изя, я на следующих выборах буду голосовать за Рабиновича.
- За какого?
- Да за любого!
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06.05.2022 00:22 Відповісти
Я занял очередь за билетам, лететь в Украину. Стою сразу за Мурзой. А как ты? Боевой диван не разболтался еще?
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06.05.2022 00:49 Відповісти
русский, ты стоишь сразу за беней каломойшей.
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06.05.2022 01:20 Відповісти
Сейчас за билетами 🤖🙈 никто не стоит
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06.05.2022 10:19 Відповісти
И вы говорите 🐐🤖,
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06.05.2022 10:16 Відповісти
На жестяном дрыдноуте уперде.
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06.05.2022 00:17 Відповісти
йди асфальтом стріляти зебанат анадійський.
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06.05.2022 00:18 Відповісти
Как там "сваты" на стране-помойке продаются?
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06.05.2022 00:43 Відповісти
🤖Р …ч путлерастный ! Мы не в ********** ,Порошенко заминировал ,а по команде д'Ерьмака , баканоа.РАЗМИНИРОВАЛИ ‼️ Ясно , кто ЗРАДНИК
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06.05.2022 10:13 Відповісти
Кацапський АГС

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06.05.2022 00:23 Відповісти
Перделка - переделка из Максима - стреляет хрен знает куда!
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06.05.2022 12:29 Відповісти
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06.05.2022 00:31 Відповісти
Так вот куда двухсотые орки уходят, а меня в свое время "Безлюдовский мясокомбинат" насторажевал - яка дурня.
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06.05.2022 00:49 Відповісти
Тримайте п'ять! Теж завжди вбачав у цій назві хоррор-присмак.
Та й усілякі "Дом мяса", "М'ясна весна", "М'ясна долина"... - що не назва, то фільм жахів
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06.05.2022 03:36 Відповісти
Качество, проверенное собаками и лисицами.
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06.05.2022 01:05 Відповісти
Проблема с мясом решается успешно отечественными поставщиками!
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06.05.2022 12:30 Відповісти
Зачем выкладывать такие видео?
Чтобы показать, что есть? Это не боевые действия, человек на камеру пострелял. В нацгварлии ******** совсем?
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06.05.2022 02:07 Відповісти
У ваты пердаки йдуть после этого, справшивают такое есть нас, психологический подавляет..
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06.05.2022 17:13 Відповісти
как он знает на глаз как навестися это же не сталкер...
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06.05.2022 03:11 Відповісти
Гарно шмаляє, собі б такий.
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06.05.2022 03:23 Відповісти
На камеру робота. Постановка. Нашим "героям" слід займатися ділом, а не витрачати ********** дороги.
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06.05.2022 09:39 Відповісти
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06.05.2022 10:08 Відповісти
 
 