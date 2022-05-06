Огонь из американского гранатомета М32А1 по российским позициям вблизи Рубежного. ВИДЕО
Боец Нацгвардии отстреливает барабан гранат из американского гранатомета М32А1 по находящемуся в лесопосадке российскому опорному пункту.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Это был боевой выход возле Рубежного в Луганской области. Расстояние до опорного пункта оккупантов примерно 300 метров.
"Гранатомет стреляет 40 мм гранатами, применяется для штурмовых действий, оснащен оптическим прицелом, который обеспечивает высокую точность прямого выстрела, мобильность. Оружие точно и эффективно против целей на открытой местности, или для того, чтобы придавить противника к укрытию для осуществления маневра, не позволить противнику вести наблюдение и прицеливание. Это теперь один из вариантов вооружения гранатометчика, который является более оптимальным для коротких дистанций и маневренного боя с пехотой. Наш гранатометчик взял с собой 30 гранат. Особого экшена не было, гораздо более зрелищно было когда на отходе группу пытались накрыть 120 мм минометы) Но все прошло хорошо.
Гранатомет М32А1 не может являться основным видом вооружения гранатометчика, но должен быть на вооружении как вариант для выполнения специальных задач", - рассказал Бутусов.
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А 300 м - можна грибникам вже згубити один одного.
Як ти з калаша 300 м лісу прострелиш?
Боєць спеціально знайшов галявину і під кутом здійснив постріли - щоб граната втигла набрати висоту до найближчих дерев. Інакше - пшик - ліс не прострелиш.
- окупований Херсон,
- окупований Мелітополь
- окупований Генічеськ і майже всузбережжя до Миколаєва
- оттчений і блокований МАРІУПІЛЬ
- ВЖЕ загинули більше 50 тис. людей , а скільки ЩЕ загине при звільненні цих земель.
Увага питання: "Кого з українських високопосадовців розірвати між берез після *****, в другу чергу, за невиконання своїх службових обов'язків, що призвело до надтрагічних наслідків"?
- Изя, я на следующих выборах буду голосовать за Рабиновича.
- За какого?
- Да за любого!
Та й усілякі "Дом мяса", "М'ясна весна", "М'ясна долина"... - що не назва, то фільм жахів
Чтобы показать, что есть? Это не боевые действия, человек на камеру пострелял. В нацгварлии ******** совсем?