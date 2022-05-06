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Новости Видео Война
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Огонь из американского гранатомета М32А1 по российским позициям вблизи Рубежного. ВИДЕО

Боец Нацгвардии отстреливает барабан гранат из американского гранатомета М32А1 по находящемуся в лесопосадке российскому опорному пункту.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Это был боевой выход возле Рубежного в Луганской области. Расстояние до опорного пункта оккупантов примерно 300 метров.

"Гранатомет стреляет 40 мм гранатами, применяется для штурмовых действий, оснащен оптическим прицелом, который обеспечивает высокую точность прямого выстрела, мобильность. Оружие точно и эффективно против целей на открытой местности, или для того, чтобы придавить противника к укрытию для осуществления маневра, не позволить противнику вести наблюдение и прицеливание. Это теперь один из вариантов вооружения гранатометчика, который является более оптимальным для коротких дистанций и маневренного боя с пехотой. Наш гранатометчик взял с собой 30 гранат. Особого экшена не было, гораздо более зрелищно было когда на отходе группу пытались накрыть 120 мм минометы) Но все прошло хорошо.

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Гранатомет М32А1 не может являться основным видом вооружения гранатометчика, но должен быть на вооружении как вариант для выполнения специальных задач", - рассказал Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрий (4383) Национальная гвардия (2154) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+71
Ці люди віддають себе,щоб захистити Україну. Тримайтесь і бережіть себе
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05.05.2022 23:41 Ответить
+55
Тихо прийшов, тихо пішов.
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05.05.2022 23:43 Ответить
+27
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06.05.2022 00:31 Ответить
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Ці люди віддають себе,щоб захистити Україну. Тримайтесь і бережіть себе
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05.05.2022 23:41 Ответить
Тихо прийшов, тихо пішов.
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05.05.2022 23:43 Ответить
Козирна ружбайка, я б купив
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05.05.2022 23:44 Ответить
Щурів відстрілювати?
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06.05.2022 01:56 Ответить
Щурі, вони різні бувають - деяких на перший погляд від людей не відрізниш
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06.05.2022 10:03 Ответить
Гнид
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06.05.2022 10:04 Ответить
щось як для трьохсот метрів вони надто спокійно ходять в повний зріст, так можуть і з калашів через сосни завалити
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05.05.2022 23:48 Ответить
Яка пряма видимість в лісі по твоєму? 50м максимум ( в густому -20).
А 300 м - можна грибникам вже згубити один одного.
Як ти з калаша 300 м лісу прострелиш?
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06.05.2022 00:09 Ответить
Ще доповню.
Боєць спеціально знайшов галявину і під кутом здійснив постріли - щоб граната втигла набрати висоту до найближчих дерев. Інакше - пшик - ліс не прострелиш.
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06.05.2022 00:23 Ответить
так от підійти до стрляючого й можна на 50т.. тим паче там молодняк сосновий і просіка, снайпера можуть сидіти на прикритті опорника,, чи він лінійкою поміряв скільки метрів до кожного кацапа якого не видно і вирішив в повний зріст прогулятись.
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06.05.2022 00:23 Ответить
так бовдуре- це відео знімав 95 квартал, а стріляв лисий та лихими парфумами.
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06.05.2022 00:12 Ответить
Сразу видно, что с АК никогда не стрелял. Там с 50 м бы попасть 🙂
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06.05.2022 01:14 Ответить
так так - почалася тактика для чайників...
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06.05.2022 04:04 Ответить
Дивно якось. Гранатомет стріляє на 300 метрів, а пердачини у кацапів вибухають аж до Сахаліна... 💥💥💥
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05.05.2022 23:50 Ответить
Та Да, кумулятивний чи синергетичний ефект називається.
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06.05.2022 00:09 Ответить
Это же для уличных боев и штурма построек а не для поля или леса.
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05.05.2022 23:53 Ответить
Для всякых дыр неожиданно может пригодится.
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06.05.2022 12:02 Ответить
Родным защитников "Азовстали" не дали провести митинг в Киеве
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05.05.2022 23:54 Ответить
Може "не голився"? У тебе вуха не в'януть, очі не кліпають від отого "не брився"?
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06.05.2022 00:03 Ответить
Ано с лахти, шакшотой хухеля пользуецца.
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06.05.2022 00:15 Ответить
"Лінгвіст" недороблений, ти не знав, що в українській мові є слово "бритва"?!!! а значить і дієслово "бритися". Так хто в нас з лахти? Очевидно що ти, разом з .
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06.05.2022 13:31 Ответить
Слово бритва Є, але вживають переважно дієслово ГОЛИТИСЯ, хоча дієслово бритися теж є. Але, майже, не вживається.
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06.05.2022 22:14 Ответить
Eta kavota udevlajet ?
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06.05.2022 00:05 Ответить
izklaidēt krievus kad granāta lido
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06.05.2022 12:30 Ответить
Тезку свого з опзж не забудь прихопити на урочистості поздоровлення Зе із загибеллю захисників Маріка.
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06.05.2022 00:11 Ответить
Та непогано б. Тільки зільона наволоч, на кшталт тебе розмінувала перед війною вихід з Криму і як наслідок утворилася діра в обороні і:

- окупований Херсон,
- окупований Мелітополь
- окупований Генічеськ і майже всузбережжя до Миколаєва
- оттчений і блокований МАРІУПІЛЬ
- ВЖЕ загинули більше 50 тис. людей , а скільки ЩЕ загине при звільненні цих земель.
Увага питання: "Кого з українських високопосадовців розірвати між берез після *****, в другу чергу, за невиконання своїх службових обов'язків, що призвело до надтрагічних наслідків"?
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06.05.2022 00:20 Ответить
Досить вже на ці міни молитись та зраду розганяти - не затримали б вони їх.
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06.05.2022 11:45 Ответить
Ну, ти мабуть, відомий "міньор" чи міньєт(весь час плутаю), тобі видніше.
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06.05.2022 22:06 Ответить
На месте Зеленского я бы собрал цензоровских порохоботов в штурмовую бригаду, и послал бы на деблокаду Мариуполя. Хорошо бы им еще Сивочолого в комбриги.
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06.05.2022 00:10 Ответить
рабинович вы таки поясните вы где и как ваш друг рузге агент кадеми
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06.05.2022 00:13 Ответить
Уместе с пирипилиссей на мальдивах атсрелюицца.
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06.05.2022 00:19 Ответить
Анєхдот згадала:
- Изя, я на следующих выборах буду голосовать за Рабиновича.
- За какого?
- Да за любого!
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06.05.2022 00:22 Ответить
Я занял очередь за билетам, лететь в Украину. Стою сразу за Мурзой. А как ты? Боевой диван не разболтался еще?
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06.05.2022 00:49 Ответить
русский, ты стоишь сразу за беней каломойшей.
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06.05.2022 01:20 Ответить
Сейчас за билетами 🤖🙈 никто не стоит
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06.05.2022 10:19 Ответить
И вы говорите 🐐🤖,
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06.05.2022 10:16 Ответить
На жестяном дрыдноуте уперде.
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06.05.2022 00:17 Ответить
йди асфальтом стріляти зебанат анадійський.
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06.05.2022 00:18 Ответить
Как там "сваты" на стране-помойке продаются?
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06.05.2022 00:43 Ответить
🤖Р …ч путлерастный ! Мы не в ********** ,Порошенко заминировал ,а по команде д'Ерьмака , баканоа.РАЗМИНИРОВАЛИ ‼️ Ясно , кто ЗРАДНИК
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06.05.2022 10:13 Ответить
Кацапський АГС

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06.05.2022 00:23 Ответить
Перделка - переделка из Максима - стреляет хрен знает куда!
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06.05.2022 12:29 Ответить
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06.05.2022 00:31 Ответить
Так вот куда двухсотые орки уходят, а меня в свое время "Безлюдовский мясокомбинат" насторажевал - яка дурня.
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06.05.2022 00:49 Ответить
Тримайте п'ять! Теж завжди вбачав у цій назві хоррор-присмак.
Та й усілякі "Дом мяса", "М'ясна весна", "М'ясна долина"... - що не назва, то фільм жахів
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06.05.2022 03:36 Ответить
Качество, проверенное собаками и лисицами.
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06.05.2022 01:05 Ответить
Проблема с мясом решается успешно отечественными поставщиками!
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06.05.2022 12:30 Ответить
Зачем выкладывать такие видео?
Чтобы показать, что есть? Это не боевые действия, человек на камеру пострелял. В нацгварлии ******** совсем?
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06.05.2022 02:07 Ответить
У ваты пердаки йдуть после этого, справшивают такое есть нас, психологический подавляет..
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06.05.2022 17:13 Ответить
как он знает на глаз как навестися это же не сталкер...
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06.05.2022 03:11 Ответить
Гарно шмаляє, собі б такий.
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06.05.2022 03:23 Ответить
На камеру робота. Постановка. Нашим "героям" слід займатися ділом, а не витрачати ********** дороги.
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06.05.2022 09:39 Ответить
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06.05.2022 10:08 Ответить
 
 