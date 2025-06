Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе, - Джонсон. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завив про те, що "ніколи не був так упевнений, що Україна переможе".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його зверненні, опублікованому в твіттері.

"Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Слава України", - зазначив Джонсон.

I have never been more certain that Ukraine will win.



Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.



Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/0e3UpIy9O5