Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе, - Джонсон. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завив про те, що "ніколи не був так упевнений, що Україна переможе".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його зверненні, опублікованому в твіттері.
"Я ніколи не був так впевнений, що Україна переможе. Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Слава України", - зазначив Джонсон.
I have never been more certain that Ukraine will win.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022
Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.
Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/0e3UpIy9O5
Топ коментарі
+57 Yakov Yakov
показати весь коментар09.05.2022 19:34 Відповісти Посилання
+44 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.05.2022 19:36 Відповісти Посилання
+33 Oleg Weis
показати весь коментар09.05.2022 19:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо навіть найбільшу перемогу ЗСУ можна просрати гдє-то пасєрідінє
А не как сейчас везде по старинке пузом закрывать амбразуру .
Но, пля, они у нашего величайшего неприкосновенны, бо пытаются слить Украину бункерному опарышу по максимуму при любой возможности.
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Glory to UK!