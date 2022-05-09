Я никогда не был так уверен, что Украина победит, - Джонсон. ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что "никогда не был так уверен, что Украина победит".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его обращении, опубликованном в твиттере.
"Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Британия будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Слава Украине", - отметил Джонсон.
I have never been more certain that Ukraine will win.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022
Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.
Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/0e3UpIy9O5
Топ комментарии
+57 Yakov Yakov
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+44 Александр Чуднивец #474549
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+33 Oleg Weis
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бо навіть найбільшу перемогу ЗСУ можна просрати гдє-то пасєрідінє
А не как сейчас везде по старинке пузом закрывать амбразуру .
Но, пля, они у нашего величайшего неприкосновенны, бо пытаются слить Украину бункерному опарышу по максимуму при любой возможности.
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Glory to UK!