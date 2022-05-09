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Я никогда не был так уверен, что Украина победит, - Джонсон. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что "никогда не был так уверен, что Украина победит".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его обращении, опубликованном в твиттере.

"Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Британия будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Слава Украине", - отметил Джонсон.

Смотрите: Джонсон в своем поздравлении ко Дню Победы в Европе упомянул Украину. ВИДЕО

I have never been more certain that Ukraine will win.

Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.

Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/0e3UpIy9O5

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022

поддержка (701) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+57
не плохо бы Джонсона взять в аренду президентом вместо квартального недоразумения хотя бы на год.
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09.05.2022 19:34 Ответить
+44
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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09.05.2022 19:36 Ответить
+33
Украина и Великобритания переможе !
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09.05.2022 19:38 Ответить
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не плохо бы Джонсона взять в аренду президентом вместо квартального недоразумения хотя бы на год.
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09.05.2022 19:34 Ответить
Да хоть бы на месяц,от той ********* бы ничего не осталось.
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09.05.2022 19:39 Ответить
"не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет"
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09.05.2022 19:40 Ответить
Зачётно. ХуДожника каждый может обидеть.
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09.05.2022 19:48 Ответить
А замість роялю - Хуūло?
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09.05.2022 22:12 Ответить
Я за всіма руками і ногами теж!
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09.05.2022 19:46 Ответить
А як було б непогано йога арендувати замість шоколадного криголама...
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09.05.2022 20:02 Ответить
Лесику , зтули є@ бальник , бо ти не в темі !!
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09.05.2022 20:21 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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09.05.2022 19:36 Ответить
Бо вони знають, що це таке, воювати наодинці з фашистами... Британія та Франція гарантували недоторканість Польщі, тож коли фашисти напали на Польщу -- вони оголосили Гітлерові війну. Жабоїди злилися і Британія залишилась сама...
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09.05.2022 22:13 Ответить
Пане Джонсон, дайте більше ******** зброї (особливо для ППО) і ЗСУ переможуть рашистів раз і назавжди!
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09.05.2022 19:36 Ответить
та тут більше не про неминучу перемогу ЗСУ, а про перемогу України,

бо навіть найбільшу перемогу ЗСУ можна просрати гдє-то пасєрідінє
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09.05.2022 19:59 Ответить
Борис, я б пішов з вами у розвідку.
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09.05.2022 19:37 Ответить
Оце людина, оце нація переможців!
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09.05.2022 19:38 Ответить
Украина и Великобритания переможе !
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09.05.2022 19:38 Ответить
Сильно. Аж мурашки по телу! Слава Украине! Смерть рашистским окупантам!
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09.05.2022 19:42 Ответить
Дякуємо, Сер.
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09.05.2022 19:42 Ответить
Мы тоже поверим в перемогу. Если ленд-лиз не попрячут по складам по которым рашисты ударят или они зелень для себя любимых оставят вокруг Киева защищаться. А будут использовать на фронте.
А не как сейчас везде по старинке пузом закрывать амбразуру .
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09.05.2022 19:44 Ответить
Де зараз генерал Марченко?
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09.05.2022 19:45 Ответить
Генерал Марченко на Николаевщине...
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09.05.2022 19:46 Ответить
Немає його тут.
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09.05.2022 19:48 Ответить
Бо вже місяць нема інфи про нього...
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09.05.2022 19:51 Ответить
Неизвестно как будет называться эта война в истории, но в учебниках напишут примерно так "Игнорируя многочисленные предупреждения о нападении, после вопиющей халатности и предательства...."
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09.05.2022 20:00 Ответить
Сильна промова. Джонсон взяв на себе лідерство у Європі. Увійде до підручників світової історії
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09.05.2022 20:02 Ответить
Дай Бог здоровья этому смелому и преданному человеку. Украинский народ никогда не забудет помощь Бориса Джонсона и всего английского народа.
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09.05.2022 20:13 Ответить
Вот если бы Джонсон помимо зброи ещё бы волшебного пендаля нашему презу дал шоб тот дерьмаков с хламидиями накуй отправил.....
Но, пля, они у нашего величайшего неприкосновенны, бо пытаются слить Украину бункерному опарышу по максимуму при любой возможности.
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09.05.2022 20:19 Ответить
Бачачи , як рашистська наволоч ненавидить нашого Президента Зеленського - ясно стає як нещадно ЗСУ палять русню . А отже Україна переможе російських фашистів .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 20:23 Ответить
Ідолопоклонник? Чи потомствєнний раболєпєц?
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10.05.2022 00:20 Ответить
До сліз....
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09.05.2022 20:27 Ответить
Красавчик. Просто Черчилль 21 века.)
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09.05.2022 20:33 Ответить
Уместно прямое сравнение даже без смайла. Удачное и правильное следование славным традициям прошлого, чтобы уверенно смотреть в будуще
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10.05.2022 07:12 Ответить
Молодец Джонсон. Не то, что лягушатник Макрон и мокрая тряпка Шольц.
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09.05.2022 22:12 Ответить
Glory to UA!
Glory to UK!
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10.05.2022 12:56 Ответить
 
 