Я никогда не был так уверен, что Украина победит, - Джонсон. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что "никогда не был так уверен, что Украина победит".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его обращении, опубликованном в твиттере.

"Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Британия будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно. Слава Украине", - отметил Джонсон.

I have never been more certain that Ukraine will win.



Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.



Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/0e3UpIy9O5