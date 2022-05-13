Бій в Маріуполі: оборонці "Азовсталі" знищили 8 окупантів. ВIДЕО

Командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко опублікував фрагмент вечірнього бою оборонців "Азовсталі" з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований фрагмент бою та відзнятий за допомоги БПЛА його результат - оборонці нарахували вісі убитих рашистів.

"В умовах повного оточення, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корaбeльної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених - наші захисників продовжують нищити ворога", - пише Вітко в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину "Азовсталі", - Андрющенко. ФОТО