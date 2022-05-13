УКР
Бій в Маріуполі: оборонці "Азовсталі" знищили 8 окупантів. ВIДЕО

Командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко опублікував фрагмент вечірнього бою оборонців "Азовсталі" з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований фрагмент бою та відзнятий за допомоги БПЛА його результат - оборонці нарахували вісі убитих рашистів.

"В умовах повного оточення, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корaбeльної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених - наші захисників продовжують нищити ворога", - пише Вітко в коментарі до відео.

13.05.2022 12:17
еще 8 орков поехали на концерт кобзона...
13.05.2022 11:56
прочла интервью с молодой мамой, которую эвакуировали с Азовстали с маленьким ребенком, она рассказала, что спасенные вместе с нею лзаложники с пророссийскими взглядами сразу после выхода сдали все позывные и места, где находились наши военные, которые с ними делились своей едой..., мы должны обязательно усвоить этот урок раз и навсегда - пророссийские твари - не люди и не граждане, это - враги, их надо поражать в правах и не допускать ни к выборам, ни к чему..., а лучше, если не совершали преступлений, конечно, вытеснять за поребрик, на рашу...
13.05.2022 12:40
еще 8 орков поехали на концерт кобзона...
13.05.2022 11:56
Кацапьё мы УБЬЁМ всё !
13.05.2022 11:59
Азовці розуміють що живими звідти не вийдуть і забирають побільше кацапів з собою.
13.05.2022 12:04
А чому ми маємо змиритися з тим, що "Азовці" мають померти? Ні, так не має бути. При Президентові Порошенко наші ГРУ і СБУ заходили на окуповані території, знищували терористів і навіть затримували злочинців і приводили їх на українські суди. То що Володя Зеленський зробив з тими розвідниками? То де наші спецоперації? Де Банановські "Альфи" "бети" "омеги" і "95 квартали" із сектою УПЦ? Працюйте і визволяйте наших найкращих Синів і Дочок, бо буде спрос за кожного.
13.05.2022 12:49
13.05.2022 12:04
Красівоє.
13.05.2022 12:06
Ни в коем случае не попадите в плен,вы нанесли им очень много ущерба,и продолжаете наносить, видел типа сердобольных надо здатся и тому подобное, думаю это конторские крысы косят под украинцев.
13.05.2022 12:09
Зеленському вони також не потрiбнi, це буде живий доказ зради i "договорняка" по Пiвдню, так що будуть над ними збиткуватись з подвiйною жорстокiстю.
13.05.2022 12:23
13.05.2022 12:17
👍👍👍
13.05.2022 12:19
А еще бы им в ведро накакал!
13.05.2022 12:21
Тем более, что это ведро со щами.
13.05.2022 12:41
Не можу знайти слів.
ЯК азовці можуть воювати в тому пеклі!!!!
Кацапи, як би не бризкали усіма біосубстанціями, уже мабуть були б і раді їх випустити.
13.05.2022 12:25
Ну що ж, мнясо ворога - то добре.
13.05.2022 12:28
Українських хлопців жалко,що опинились в пастці!
Вони віддані своїй присязі за батьківщину,справжні чоловіки!🇺🇦👍
13.05.2022 12:31
Наші хлопці неймовірні. Боже, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
13.05.2022 12:33
Персонажі єврейських казок ніколи нікому ні в чому допомогти не зможуть. А вам пора подорослішати!
13.05.2022 15:05
Жалко українських захисників Азовсталі,хлопців,та дівчат,вони справжні патріоти країни,які не зрадили присязі!👍Повага їм ,та шана!Господи моди їм ,щоб вони звідти вибрались живими,та здоровим!🇺🇦
13.05.2022 12:34
Захисникам Азовсталі,дівчатам,та хлопцям велика пошана,що вірні своїй присязі,боронити батьківщину!🇺🇦👍Боже допоможи їм вийти звідти живими,та здоровими!🙏🙏🙏
13.05.2022 12:36
прочла интервью с молодой мамой, которую эвакуировали с Азовстали с маленьким ребенком, она рассказала, что спасенные вместе с нею лзаложники с пророссийскими взглядами сразу после выхода сдали все позывные и места, где находились наши военные, которые с ними делились своей едой..., мы должны обязательно усвоить этот урок раз и навсегда - пророссийские твари - не люди и не граждане, это - враги, их надо поражать в правах и не допускать ни к выборам, ни к чему..., а лучше, если не совершали преступлений, конечно, вытеснять за поребрик, на рашу...
13.05.2022 12:40
"спасенные вместе с нею лзаложники"

Какие еще нафиг заложники??!! Российские боты так палятся на мелочах....
13.05.2022 14:54
сподіваюсь цій молодій мамі хватило розуму відразу доповісти про них нашим військовим?
13.05.2022 20:50
А в мене таке питання... Чи знають місцеві що на тому заводі є Азов ? І якщо знають, то чому не допомагають? Місцевих там близько 100тис....а рашистів точно меньше! Та ті місцеві своєю масою затоптати ворогів могли б, ну якби хотіли звісно.
13.05.2022 15:07
Тримайтеся хлопці
13.05.2022 15:59
Це відео про те що 3 місяць в оточенні під постійни авів ударами під арт ударами і атаками дають відсічь і ще й знущують ворога.Це відео героїзму і в той же час показує що хлопці там в таких умовах бьються.Про тих 100 тис я писати нічого не буду там багато питань як вони себе поводять.Особливо коли гуртом їдуть на картинку ворога забрати свої трудові книжки...Це мягко кажучи якась дурня.
Чому місяць стоїмо біля Херсона ?При цьому даємо знищувати Миколаїв
13.05.2022 17:05
Господи, допоможи нашим хлопцям!
13.05.2022 17:26
 
 