Бій в Маріуполі: оборонці "Азовсталі" знищили 8 окупантів. ВIДЕО
Командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", екснардеп Артем Вітко опублікував фрагмент вечірнього бою оборонців "Азовсталі" з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований фрагмент бою та відзнятий за допомоги БПЛА його результат - оборонці нарахували вісі убитих рашистів.
"В умовах повного оточення, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корaбeльної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених - наші захисників продовжують нищити ворога", - пише Вітко в коментарі до відео.
ЯК азовці можуть воювати в тому пеклі!!!!
Кацапи, як би не бризкали усіма біосубстанціями, уже мабуть були б і раді їх випустити.
Вони віддані своїй присязі за батьківщину,справжні чоловіки!🇺🇦👍
Какие еще нафиг заложники??!! Российские боты так палятся на мелочах....
Чому місяць стоїмо біля Херсона ?При цьому даємо знищувати Миколаїв