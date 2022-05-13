РУС
17 916 28

Бой в Мариуполе: защитники "Азовстали" уничтожили 8 оккупантов. ВИДЕО

Командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экснардеп Артем Витко опубликовал фрагмент вечернего боя защитников "Азовстали" с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован фрагмент боя и снят с помощью БПЛА его результат - защитники насчитали восемь убитых рашистов.

"В условиях полного окружения, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения, нехватку боеприпасов и большое количество раненых - наши защитники продолжают уничтожать врага", - пишет Витко в комментарии к видео.

армия РФ (20613) Мариуполь (5747) оборона (5282) уничтожение (7951) Витко Артем (25) Азовсталь (383)
+28
показать весь комментарий
13.05.2022 12:17 Ответить
+22
еще 8 орков поехали на концерт кобзона...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:56 Ответить
+19
прочла интервью с молодой мамой, которую эвакуировали с Азовстали с маленьким ребенком, она рассказала, что спасенные вместе с нею лзаложники с пророссийскими взглядами сразу после выхода сдали все позывные и места, где находились наши военные, которые с ними делились своей едой..., мы должны обязательно усвоить этот урок раз и навсегда - пророссийские твари - не люди и не граждане, это - враги, их надо поражать в правах и не допускать ни к выборам, ни к чему..., а лучше, если не совершали преступлений, конечно, вытеснять за поребрик, на рашу...
показать весь комментарий
13.05.2022 12:40 Ответить
Кацапьё мы УБЬЁМ всё !
показать весь комментарий
13.05.2022 11:59 Ответить
Азовці розуміють що живими звідти не вийдуть і забирають побільше кацапів з собою.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:04 Ответить
А чому ми маємо змиритися з тим, що "Азовці" мають померти? Ні, так не має бути. При Президентові Порошенко наші ГРУ і СБУ заходили на окуповані території, знищували терористів і навіть затримували злочинців і приводили їх на українські суди. То що Володя Зеленський зробив з тими розвідниками? То де наші спецоперації? Де Банановські "Альфи" "бети" "омеги" і "95 квартали" із сектою УПЦ? Працюйте і визволяйте наших найкращих Синів і Дочок, бо буде спрос за кожного.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:49 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 12:04 Ответить
Красівоє.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:06 Ответить
Ни в коем случае не попадите в плен,вы нанесли им очень много ущерба,и продолжаете наносить, видел типа сердобольных надо здатся и тому подобное, думаю это конторские крысы косят под украинцев.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:09 Ответить
Зеленському вони також не потрiбнi, це буде живий доказ зради i "договорняка" по Пiвдню, так що будуть над ними збиткуватись з подвiйною жорстокiстю.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:23 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 12:17 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
13.05.2022 12:19 Ответить
А еще бы им в ведро накакал!
показать весь комментарий
13.05.2022 12:21 Ответить
Тем более, что это ведро со щами.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:41 Ответить
Не можу знайти слів.
ЯК азовці можуть воювати в тому пеклі!!!!
Кацапи, як би не бризкали усіма біосубстанціями, уже мабуть були б і раді їх випустити.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:25 Ответить
Ну що ж, мнясо ворога - то добре.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:28 Ответить
Українських хлопців жалко,що опинились в пастці!
Вони віддані своїй присязі за батьківщину,справжні чоловіки!🇺🇦👍
показать весь комментарий
13.05.2022 12:31 Ответить
Наші хлопці неймовірні. Боже, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
13.05.2022 12:33 Ответить
Персонажі єврейських казок ніколи нікому ні в чому допомогти не зможуть. А вам пора подорослішати!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:05 Ответить
Жалко українських захисників Азовсталі,хлопців,та дівчат,вони справжні патріоти країни,які не зрадили присязі!👍Повага їм ,та шана!Господи моди їм ,щоб вони звідти вибрались живими,та здоровим!🇺🇦
показать весь комментарий
13.05.2022 12:34 Ответить
Захисникам Азовсталі,дівчатам,та хлопцям велика пошана,що вірні своїй присязі,боронити батьківщину!🇺🇦👍Боже допоможи їм вийти звідти живими,та здоровими!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
13.05.2022 12:36 Ответить
"спасенные вместе с нею лзаложники"

Какие еще нафиг заложники??!! Российские боты так палятся на мелочах....
показать весь комментарий
13.05.2022 14:54 Ответить
сподіваюсь цій молодій мамі хватило розуму відразу доповісти про них нашим військовим?
показать весь комментарий
13.05.2022 20:50 Ответить
А в мене таке питання... Чи знають місцеві що на тому заводі є Азов ? І якщо знають, то чому не допомагають? Місцевих там близько 100тис....а рашистів точно меньше! Та ті місцеві своєю масою затоптати ворогів могли б, ну якби хотіли звісно.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:07 Ответить
Тримайтеся хлопці
показать весь комментарий
13.05.2022 15:59 Ответить
Це відео про те що 3 місяць в оточенні під постійни авів ударами під арт ударами і атаками дають відсічь і ще й знущують ворога.Це відео героїзму і в той же час показує що хлопці там в таких умовах бьються.Про тих 100 тис я писати нічого не буду там багато питань як вони себе поводять.Особливо коли гуртом їдуть на картинку ворога забрати свої трудові книжки...Це мягко кажучи якась дурня.
Чому місяць стоїмо біля Херсона ?При цьому даємо знищувати Миколаїв
показать весь комментарий
13.05.2022 17:05 Ответить
Господи, допоможи нашим хлопцям!
показать весь комментарий
13.05.2022 17:26 Ответить
 
 