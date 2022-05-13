Бой в Мариуполе: защитники "Азовстали" уничтожили 8 оккупантов. ВИДЕО

Командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экснардеп Артем Витко опубликовал фрагмент вечернего боя защитников "Азовстали" с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован фрагмент боя и снят с помощью БПЛА его результат - защитники насчитали восемь убитых рашистов.

"В условиях полного окружения, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения, нехватку боеприпасов и большое количество раненых - наши защитники продолжают уничтожать врага", - пишет Витко в комментарии к видео.

