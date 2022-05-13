Бой в Мариуполе: защитники "Азовстали" уничтожили 8 оккупантов. ВИДЕО
Командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экснардеп Артем Витко опубликовал фрагмент вечернего боя защитников "Азовстали" с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован фрагмент боя и снят с помощью БПЛА его результат - защитники насчитали восемь убитых рашистов.
"В условиях полного окружения, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения, нехватку боеприпасов и большое количество раненых - наши защитники продолжают уничтожать врага", - пишет Витко в комментарии к видео.
ЯК азовці можуть воювати в тому пеклі!!!!
Кацапи, як би не бризкали усіма біосубстанціями, уже мабуть були б і раді їх випустити.
Вони віддані своїй присязі за батьківщину,справжні чоловіки!🇺🇦👍
Какие еще нафиг заложники??!! Российские боты так палятся на мелочах....
Чому місяць стоїмо біля Херсона ?При цьому даємо знищувати Миколаїв